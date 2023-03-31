Поворот Райса. Как «Шальке» спасается от вылета из Бундеслиги

У какой команды Бундеслиги самая длинная беспроигрышная серия во всех соревнованиях? Это не лидирующая дортмундскаядействующие чемпионы из мюнхенской. Невероятно, но эта команда —, отстающая на одну позицию и одно очко от дна таблицы Бундеслиги.

Это отражает прогресс, достигнутый Томасом Райсом с момента его прибытия в клуб в октябре. Это также подчеркивает ужасную ситуацию, которую он унаследовал, и то, сколько работы еще предстоит проделать, если «Шальке» хочет избежать позорного вылета обратно во вторую Бундеслигу.

Это один из гигантов немецкого футбола, занявший второе место в таблице Бундеслиги еще в 2018 году. Но в последующие годы «Шальке» стал синонимом хаоса, пережив впечатляющее падение. Даже повышение в классе весной вскоре, казалось, могло превратиться в предсмертную судорогу.

Разгромы от «Байера» и «Хоффенхайма», с четырьмя пропущенными голами каждый, привели к увольнению Франка Крамера, а член правления Питер Кнебель назвал эти поражения «недостойными» «Шальке». Серия из восьми проигрышей подряд оставила их на дне, пока Райс, наконец, не прервал ее.

Влияние 49-летнего тренера было настолько долгожданным, что клуб уже подтвердил что продолжит сотрудничество с ним, даже если последует вылет. Но ситуация изменилась настолько, что в Гельзенкирхене растет уверенность в том, что этот сценарий больше не является неизбежным.

Как человек, уволенный из «Бохума» в сентябре, устроил такие перемены, несмотря на нерадостный список травм и еще более мрачное настроение? Нападающий «Шальке» Себастьян Польтер работал с Райсом в прошлом сезоне, будучи лучшим бомбардиром «Бохума», и хорошо знает его методы.

Томас Райс globallookpress.com

«Самым важным был большой перерыв», — говорит Польтер, имея в виду 70-дневный перерыв между играми в результате чемпионата мира. «У каждого тренера своя философия, и Томас Райс не исключение. Но у нас было много времени, чтобы поработать над тем, что у нас не получалось».

Польтер признает, что перемены были непростым, но он считает, что упор на большей компактности и ставка на контратаки подошла команде. «Чтобы играть так, вам нужны подходящие игроки, и я думаю, именно поэтому сейчас команда выглядит неплохо», — добавляет он.

«Мы сосредоточились на том, чтобы быть в хорошей форме как команда, хорошо защищаться и начинать с обороны, потому что это всегда является фундаментом, чтобы не пропускать постоянно. Если в каждой игре пропускаешь по три или четыре гола, тогда мы должны забить четыре или пять, чтобы выиграть».

Шансов на это мало. «Шальке» — самый малорезультативная команда Бундеслиги. Но Рейс укрепил оборону, и этот факт подчеркивается недавней серией из четырех нулевых ничьих подряд. Это не всегда было зрелищно, но это эффективно.

Мориц Йенц

«Одного гола может быть достаточно, чтобы выиграть матч, если вы играете на ноль в обороне», — добавляет Польтер. «Мы хотим стать лучше как команда и в атаке, но, прежде всего, было очень важно быть более компактными, чтобы не допускать много опасных моментов у своих ворот. И я думаю, что мы хорошо справляемся».

Помогло нахождение хорошей связки в центре обороны. Мориц Йенц прибыл в аренду из «Лорьяна», и «Шальке» не пропустил ни одного гола до своей пятой игры. Он хорошо сработался с опытным игроком сборной Японии Майей Ёсидой, летом перешедшим из «Саутгемптона».

«Проблема в том, что в первой половине сезона рядом с Майей сменилось много защитников», — говорит Польтер. Теперь же стали очевидны лидерские качества Ёсиды. «Я думаю, что он добавил нам много опыта как на поле, так и за его пределами», — говорит вратарь Михаэль Лангер.

«Он очень общительный парень во всех смыслах. У него всегда есть хороший совет, всегда ясное представление о том, каким должен быть футбол, и он очень уважителен и трудолюбив. Я думаю, что каждый молодой игрок в нашей команде может посмотреть и сказать: хорошо, я должен стараться быть как он».

Майа Ёсида

«Потому что он как ежедневный идеальный пример. Как он работает на тренировках, его отношение, подготовка к тренировкам, подготовка после тренировки. Он настоящий профессионал. Это качество как игрока, но также и качество как человека. Большая удача для нас».

В команде тоже есть таланты. Возвращение молодого уругвайского полузащитника Родриго Саласара после четырехмесячного отсутствия из-за травмы может оказаться очень важным. «Его уровень настолько велик, что не в каждой команде есть такие игроки», — говорит Польтер.

«У него есть как будто свои специальные приемы. Иногда даже без ситуации, вынуждающей на это, он может сделать что-то особенное. Звучит безумно, но это так. Вернуть его в команду очень важно. Я думаю, это видно и по нашей игре, что он нам нужен».

Райс начинает складывать все это воедино, о чем свидетельствует недавняя ничья 2:2 в дерби с дортмундской «Боруссией». «Шальке» стал единственной командой, которая с начала года отобрала очки у лидеров Бундеслиги. «Уверенность растет», — говорит Лангер. «Вы можете почувствовать это от недели к неделе».

Родриго Саласар

Учитывая предстоящие после выходных игры подряд с «Хоффенхаймом» и «Гертой», двумя командами, расположенными прямо над ними в таблице Бундеслиги, «Шальке» готовится к решающему периоду в своем сезоне. Ясность цели, которую они теперь имеют, может быть ключевой.

«Мы еще можем стать лучше», — добавляет Польтер.

«Нам нужно работать над этим вместе, потому что мы в командном виде спорта. Мы не теннисисты, мы должны выступать как команда. И это то, что мы делаем в данный момент очень хорошо, и это вселяет в меня оптимизм, что мы можем достичь нашей цели в этом сезоне».

«Мы все хотим остаться в Бундеслиге ради клуба и болельщиков. Тяжелая работа всегда дает результаты, и результатом будет то, что мы останемся в лиге».

Это лига, которая лучше, от того что в ней есть «Шальке». И «Шальке», который намного лучше под руководством Томаса Райса.