Чемпионские гонки, места в еврокубках, вылеты и битва за честь. За чем следить в топ-5 лигах Европы

«Наполи», похоже, уверенно обеспечил себе чемпионство, в то время как «Барселона» и «Пари Сен-Жермен» уже на пути к успеху, но в Англии и Германии борьба на вершине таблицы продолжается.

И, конечно же, пока мы галопом приближаемся к концу сезона 2022-23, на кону стоит не только титул. Борьба идет и за места в еврокубках, которые могут быть жизненно важными призовыми деньгами для финиша на более высокой позиции. Не будем забывать и о надвигающемся призраке вылета.

Сложно уследить за тем, что происходит в любимой лиге — не говоря уже о пяти сразу.

The Athletic готов рассказать о матчах пяти крупнейших национальных лиг Европы, а также о ключевых сюжетных линиях, на которые стоит обратить внимание в последние месяцы…

Английская Премьер Лига

В эти выходные возобновится уникальный сезон Премьер-лиги. Приостановленный после смерти королевы Елизаветы II, затем прерванный на чемпионат мира, а теперь осталось два напряженных месяца, чтобы узнать, будет ли коронован новый чемпион, или мы все были одурманены.

«Арсеналу» сложно желать неудачи. Слишком красивая история, почти идеальная. Большинство наблюдателей, в том числе болельщики «Арсенала», ожидали, что колеса у этого разогнавшегося болида отвалятся, но победы были непрекращающимися, и теперь, когда в верхней части таблицы отрыв в восемь очков, слава кажется неизбежной. Но не вырисовывается ли твист?

Если он и есть, то он в апрельском списке матчей «Арсенала»: на выезде с «Ливерпулем», дома с «Челси» и на выезде с «Манчестер Сити», действующим чемпионом, который далеко за пределами досягаемости преследователей, но далеко позади «Арсенала». Перестроившись под Эрлинга Холанна, возможно, они целятся на другой трофей.

На другой стороне Манчестера чудесным безумием — чудесным для сторонних наблюдателей — был «Юнайтед», по крайней мере, до тех пор, пока Эрик тен Хаг не заменил Криштиану Роналду дисциплиной и командным духом (за исключением матча на «Энфилде»). Теперь они занимают место в зоне Лиги чемпионов, но их может обойти недавно разбогатевший и отрастивший зубы «Ньюкасл», когда они встретятся на «Сент-Джеймс Парк» в воскресенье.

«Тоттенхэм»: нападающий мирового класса, стадион мирового уровня, четвертое место в таблице, но клуб охвачен хаосом. Их тренер Антонио Конте ушел во время международного перерыва, а Фабио Паратичи, ответственный за назначение его преемника, был дисквалифицирован ФИФА.

Итак, на севере Лондона снова пора запасаться попкорном. Их кусают за пятки вышеупомянутые «сороки», «Ливерпуль» (помните их?), «Брайтон» и «Брентфорд»; мы можем быть на пороге новой эры чемпионов, но также и новым участников еврокубков.

«Челси», ранее стабильно играющий в Лиге чемпионов, потратил так много и так творчески распределил их, но с такими плохими результатами. Прокрутите таблицу АПЛ вниз, вниз, вниз, чтобы найти их на 10-м месте, рядом с «Фулхэмом» и «Астон Виллой», над нервным «Кристал Пэлас» и уравновешенным «Вулверхэмптоном».

Затем перейдем к клубам, наведшим шороху в прошлых сезонах: «Вест Хэму» и «Лестеру»; первый находится в зоне вылета, последний на одно очко выше их — и на одно очко выше их «Эвертон». Ошибка в матче Премьер-лиги может дорого обойтись, как и ошибка в решениях за пределами поля. «Вест Хэм» в гостях у «Лестера» в последний день сезона. Решающий вопрос о том, кто вылетит?

Опускаемся на самое дно, чтобы найти «Саутгемптон». Столько надежд, столько восхищения, но они будто в стену попали. Их товарищи по борьбе за выживание с южного побережья «Борнмут» показывают больше борьбы, таща в зону вылета только недавно вернувшихся в АПЛ «Лидс» и «Ноттингем Форест». Славная история не защищает от проблем, но рождает интересные истории. В этом сезоне может быть написано несколько.

Единственная игра, которую вы не можете позволить себе пропустить? «Манчестер Сити» — «Арсенал», 26 апреля.

Бундеслига

Примечательно, что в Бундеслиге по-прежнему важна каждая игра. За исключением менхенгладбахской «Боруссии» и бременского «Вердера», которые комфортно расположились на 10-м и 11-м местах соответственно, всем есть за что бороться. Или чего бояться.

Дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария» продолжают поединок за титул в субботу, но позади них «Унион Берлин» и «Фрайбург» по-прежнему занимают места в зоне Лиги чемпионов. Учитывая сравнительный финансовый вес тех, кто преследует их — «РБ Лейпциг», «Байер» из Леверкузена, «Вольфсбург», — удержание этих позиций было бы выдающимся достижением для каждой из команд.

Берлинский «Унион» прошел более окружной путь к этому моменту, но и «Фрайбург» никогда не играл на таком уровне. Главный тренер Кристиан Штрайх привел свою команду к финишу на восьмом, десятом и шестом месте в последние три сезона и сделал это с бюджетом, который в прошлом году составлял примерно половину бюджета «Хоффенхайма», не говоря уже о действительно больших командах.

На дне таблицы все нервничают. Каждая команда от «Аугсбурга» (12-е место) и ниже рискует вылететь в низшую лигу. В Германии двое худших автоматически проигрывают, а команда, занявшая 16-е место, должна сыграть в плей-офф с командой, занявшей третье место в дивизионе ниже.

Возрождение «Шальке» было захватывающей историей. Гельзенкирхенцы были мертвы и похоронены перед чемпионатом мира, выглядя по-настоящему беспомощными, и даже когда сезон возобновился, было мало намеков на какую-либо растущую устойчивость после разгрома от «РБ Лейпциг» со счетом 1:6.

Но с тех пор они не проиграли ни одной из восьми игр. Хорошее январское усиление обороны помогло; то же самое можно сказать и о работе тренера Томаса Рейса. При этом, он в начале сезона был уволен из «Бохума», который сам погряз в неприятностях, так что это интригующая сюжетная линия.

Что касается прочих команд, то продолжаются проблемы (и мелодрама) берлинской «Герты», а «Штутгарт» и «Хоффенхайм» переживают отчаянно плохие сезоны, которые вполне могут закончиться во 2-й Бундеслиге.

Единственная игра, которую вы не можете позволить себе пропустить? «Бавария» Мюнхен против «Боруссии» Дортмунд в субботу, 1 апреля.

Серия А

Дело уже не в том, выиграет ли «Наполи» Скудетто, а в том — когда. Точный вопрос: как скоро? У них есть шанс повторить или побить рекорд, установленный Великим «Торино» в 1948 году. Бессмертные «гранатовые» выиграли лигу с отрывом в 16 очков за шесть туров до финиша.

Апрель обещает быть напряженным, особенно из-за того, что так много команд из Серии А выступают на финальных этапах еврокубков. «Ювентус», «Интер» и «Фиорентина» распределяют силы на три фронта — на следующей неделе пройдут полуфиналы Кубка Италии — и это должно сделать перегруженную гонку за четверку лучших очень интересной. «Лацио» теперь не на чем сосредоточиться, кроме как на чемпионате, и он настолько силен в обороне, что трудно представить, что они вылетят из зоны Лиги чемпионов.

Другая переменная — судьба апелляции «Ювентуса» на штраф в 15 очков. Выиграв ее 19 апреля, они, скорее всего, перепрыгнут всех, поднявшись на второе место. А у «Фиорентины» есть отличный шанс выйти в финал Кубка Италии и пойти по стопам «Ромы», одержав победу во втором розыгрыше Лиги конференций.

В Серии А есть ряд захватывающих мини-лиг внутри лиги, поэтому любопытно, кто выйдет на первое место в одной из них «с восьмого по 13-е место», поскольку это может решить, какой тренер получит следующую большую вакансию. «Удинезе» стал открытием в начале этого сезона под руководством Андреа Соттиля и вновь обрел свою форму. Тиаго Мотта незаметно заставил «Болонью» раскрыть свой потенциал.

Затем есть Раффаэле Палладино, вероятно, главный тренерский прорыв этой кампании, который проделал отличную работу с тех пор, как заменил Джованни Строппа в «Монце», хотя самые высокие чистые расходы клуба в дивизионе, несомненно, помогли.

Внизу таблицы «Верона», «Сампдория» и «Кремонезе» выглядят обреченными. Решение Специи уволить «Луку Готти» ради «Леонардо Семпличи» принесло неожиданную победу над «Интером» и имело двойной эффект: моральный дух тех клубов, кто уже дрейфует в зоне вылета, упал.

Единственная игра, которую вы не можете позволить себе пропустить? «Наполи» против «Милана» в воскресенье, 2 апреля.

Лига 1

Неудивительно, что титул в Лиге 1 выглядит гарантированным для ПСЖ.

Opta дала парижанам 99-процентный шанс завоевать рекордную 11-ю корону лиги, но дело еще не совсем сделано, даже с преимуществом парижан в семь очков. Команда Кристофа Галтье сменила беспроигрышную серию из 21 матча на четыре поражения в 13 играх чемпионата после чемпионата мира, а их недавние спотыкания подняли неожиданный вопросительный знак. Их предстоящие матчи против «Лиона», «Ниццы» и «Ланса», скорее всего, решат, есть ли шанс открыть дверь для потенциальных претендентов на титул, хотя это кажется чем-то небывалым. Вопросы вне поля, в том числе будущее Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Серхио Рамоса, в ближайшие недели будут в центре внимания.

Единственная другая реальная уверенность в лиге, похоже, заключается в том, что «Анже», застрявший на дне с 10 очками, вылетит и снова останется без тренера. Остальная часть битвы за выживание продолжается: пять команд борются за то, чтобы избежать четырех мест в зоне вылета — новое изменение, поскольку Лига 1 сокращается с 20 команд до 18 в следующем году. Пять очков разделяют «Аяччо», занимающий 19-е место, и располагающийся на 15-м месте «Страсбург», у которого были гораздо большие надежды на этот сезон. Впереди еще несколько крупных столкновений, начиная с «Осера» и «Труа» в эти выходные (17-е и 18-е места), так что ожидайте неожиданных поворотов.

Битва за еврокубки живее всех живых. «Марсель» лидирует под руководством Игора Тудора, на два очка опережая впечатляющий «Ланс». Франк Эз проделывает чудесную работу, улучшив прошлогоднее седьмое место, несмотря на потерю ключевых игроков прошлым летом. Тем не менее, у них впереди тяжелая стычка, поскольку шесть лучших команд еще не сыграли. «Монако» присматривается к третьему месту в квалификации Лиги чемпионов, в то время как «Ренн», «Лилль» и «Ницца» — последнюю оживил бывший игрок «Мидлсбро», а ныне тренер Дидье Дигар, — похоже, готовы расписать между собой оставшиеся места в Европе. Шестое место в этом году не принесет европейского места, так как полуфиналисты Кубка Франции не входят в первую пятерку.

Последнее, что нужно упомянуть, это, конечно же, Уилл Стилл. 30-летний тренер поднял «Реймс» от перспектив раннего вылета до комфортной верхней половины таблицы благодаря арендованному у «Арсенала» Фоларину Балогуну (его 17 голов уступают только Килиану Мбаппе и Джонатану Дэвида, у которых по 19 мячей). Его выдающийся беспроигрышный старт — 18 игр в лиге — подошел к концу в Марселе на прошлой неделе, но, учитывая их форму, можно ожидать еще несколько сюрпризов до окончания сезона.

Единственная игра, которую вы не можете позволить себе пропустить? «Ланс» против «Марселя» 7 мая

Ла Лига

Ла Лига возвращается в эти выходные с отрывом «Барселоны» в чемпионской гонке, составляющим 12 очков, но и вверху, и внизу таблице есть ради чего стараться.

У «Реала» был международный перерыв в распоряжении, чтобы успеть справиться с недавним поражением в «Эль-Класико» на «Камп Ноу», и команда Карло Анчелотти сейчас сосредоточена на подготовке к предстоящему четвертьфиналу Лиги чемпионов против «Челси».

Улучшение формы «Атлетико Мадрид», даже несмотря на то, что Жоау Феликс присоединился к «Челси», означает, что они надеются гарантировать себе место в Лиге чемпионов в следующем году, но команде Диего Симеоне еще предстоит сыграть с другими претендентами на четверку лучших: «Реалом Сосьедад», «Бетисом» и «Вильярреалом».

В нижней части все гораздо менее ясно, ведь «Мальорку», занимающую 11-е место, от «Альмерии», расположившейся на 19-м, в настоящее время отделяют всего шесть очков. Неожиданно испытывающие проблемы «Севилья» и «Валенсия» сменили уже трех тренеров в сезоне и находятся в реальной опасности вылететеь. Две команды встретятся на «Месталье» через две недели — прямо посередине двухматчевого четвертьфинального противостояния Лиги Европы между «Севильей» и «Манчестер Юнайтед». Пикантности добавят протесты болельщиков против владельца «Валенсии» Питера Лима. Они становятся все сердитее с каждой неделей.

В следующую среду состоится финальное Класико сезона. «Мадрид» отправляется на «Камп Ноу» на ответный матч полуфинала Кубка Испании, с переживающей эпидемию травм «Барсойа», которая выиграла со счетом 1:0 в первом матче.

Другие предстоящие матчи, на которые стоит обратить внимание, включают «Барселону», принимающую «Атлетико Мадрид» 22 или 23 апреля, за несколько дней до того, как «Атлетико» отметит свое 120-летие домашним матчем с «Мальоркой».

Городское дерби «Севилья» — «Бетис» в конце мая также может стать переломным, учитывая ситуацию обеих команд. Болельщики «Барсы», конечно же, захотят зашить титул как можно скорее, но многие вполне могут захотеть выиграть трофей 14 мая, когда они сыграют на выезде со своими соседями из «Эспаньола».