Отбор Евро-2024. Дебют Тедеско, конфуз Испании и возвращение Ибрагимовича

С 23 по 28 марта прошли матчи первых двух туров отборочного турнира чемпионата Европы по футболу, который в 2024 году пройдет в Германии. Рассказываем, что нам больше всего запомнилось во время международной паузы.

Успешный старт Англии

Команда Гарета Саутгейта стартовала в отборочном турнире Евро-2024 матчами с самыми серьезными соперниками по группе и с честью вышла из этого испытания, сделав хороший задел на выход из группы с первого места.

Начинать квалификацию пришлось с главным конкурентом — итальянцами, да еще в шумном и горячем Неаполе.

Тем не менее, уже в первом тайме «Три льва» дважды забили, заставив замолчать трибуны хозяев, а если бы не досадный промах Грилиша перед перерывом, противостояние бы закончилось за 45 минут.

Тем не менее, во втором тайме гости позволили сборной Италии вернуться в игру после гола новичка «адзурри» Ретеги, а после удаления Люка Шоу стало и вовсе нервно. Но Англия выстояла вдесятером, одержав первую за 11 лет победу над итальянцами.

Во втором туре англичане принимали на «Уэмбли» сборную Украины и с самого начала выглядели явными фаворитами.

Англия — Украина globallookpress.com

Гостям удалось продержаться почти тайм, но сборная Англии вновь выдала фирменную «двоечку» — проведший блестящий матч Букайо Сака сначала организовал гол для Кейна, а потом и сам шикарно сыграл в завершении.

В итоге у команды Гарета Саутгейта стопроцентный результат и матчи с мальтийцами и Северной Македонией летом.

Итальянцы немного поправили реноме выездной победой над Мальтой (2:0), но главный матч их ждет только осенью — ответная встреча с Англией.

Мбаппе ведет Францию

В сборной Франции накануне отборочных матчей разыгралась очередная драма. Дидье Дешам, выбирая капитана команды на турнир, отдал предпочтение главной звезде «Трехцветных» Килиану Мбаппе. Это не понравилось Гризманну, который считал, что достоин повязки не менее, а может и более, чем игрок ПСЖ.

Сообщалось даже, что Антуан может завершить карьеру в национальной команде, но Мбаппе проявил лидерские качества, толкнув речь о том, как уважает партнера по команде и как готов прислушиваться к его советам, после чего конфликт был улажен. Лишнее доказательство, что Дешам не ошибся с выбором капитана.

После того, как в команде наступил мир и порядок, французы вышли на матч против Нидерландов и полностью деклассировали соперника, обойдясь с голландцами как с каким-нибудь Люксембургом — уже к 21-й минуте «трехцветные» вели со счетом 3:0, а в концовке Мбаппе забил еще один, оформив дубль (у Гризманна гол+пас).

Да, не такого возвращения в национальную команду ждал Рональд Куман. Голландцы могут сетовать на то, что из-за травм и поразившего команду вируса они потеряли семь игроков, включая Гакпо, Де Йонга и Де Лигта, из-за чего в обороне у них был проходной двор, но от этого «Оранье» не легче.

Франция — Нидерланды globallookpress.com

Французы выиграли и матч второго тура, но сборная Ирландии сделала выводы из избиения команды Кумана и успешно старались удушить соперника, не давая пространства для маневра сверхатакующему составу Франции.

В итоге лишь чудо-гол защитника Павара принес «трехцветным» три очка, да и те не удалось бы удержать без блестящей игры голкипера Меньяна в концовке матча.

Осечка Испании

Обновленная и омоложенная сборная Испании под руководством дебютанта Луиса де ла Фуэнте бодро начала отборочную кампанию, разгромив крепкую сборную Норвегии, хотя и ослабленную потерей своей главной звезды Эрлинга Холанна, получившего травму как раз перед международной паузой.

Но исход противостояния большую часть матча был довольно шатким — испанцы забили быстрый гол благодаря точному удару Ольмо, и минимальное преимущество продержалось до финальной десятиминутки, когда дубль за две минуты оформил вышедший на замену джокер Хоселу, похоронив надежды норвежцев.

Проблемы Испании в обороне были заметны уже в матче с Норвегией — соперник несколько раз очень серьезно проверяли Кепу, а Серлот из убойной позиции смазал по воротам. Как тут не пожалеть об отсутствии Холанна.

Все эти проблемы испанской защиты стали еще более очевидны в матче с Шотландией — за ошибки Педро Порро и Дани Карвахаля «Фурию» беспощадно наказал Скотт Мактоминей, оформивший дубль.

Испанцам не нашлось чем ответить — блеснувший в первом туре Хоселу на этот раз проверил на прочность перекладину, а другим ударам по воротам не хватало остроты и точности.

Оплеуха, полученная в Глазго, должна вернуть «Фурию» к реальности, а Шотландия празднует первый за 39 лет успех в игре с Испанией.

Успех Бельгии Тедеско

Экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско сменил Роберто Мартинеса у руля провалившейся на ЧМ-2022 сборной Бельгии и первым делом энергично перетряхнул состав — на мартовские матчи не были вызваны 11 человек из 26, ездивших в Катар.

Немец обошелся без обоих Азаров, Витселя, Алдервейрелда, Мертенса и Тилеманса (тут правда, из-за травмы). Зато вызван оказался ветеран Вертонген, давно не забивавший за сборную Ромелу Лукаку, не взятый на ЧМ вингер Доди Лукебакио и 19-летний форвард «ПСВ» Йохан Бакайоко

Все это более чем оправдало себя в матче со Швецией, выигранном со счетом 3:0. Лукаку оформил хет-трик и с 71 голом расположился в пятерке лучших снайперов Европы всех времен, опередив немца Мирослава Клозе.

На счету проводящего отличный сезон в «Герте» Лукебакио два ассиста, а Бакайоко отпраздновал приглашение в сборную голевым пасом.

Бельгия — Швеция globallookpress.com

Затем последовала поездка на товарищеский матч в Германию. Тедеско изменил схему — Орель Мангаля вышел на фланг, чтобы усилить полузащиту, а Де Брёйне выдвинулся на позицию «десятки», откуда уже на 6-й минуте он организовал гол Каррраско, а еще через три минуты Лукаку с его ассиста удвоил преимущество.

Бельгия могла забить больше — Лукебакио не реализовал выход один на один, Лукаку попал в перекладину, и они чуть не вынудили немцев срезать мяч в свои ворота. Доминирование Бельгии было настолько сильным, что Ханси Флик через полчаса был вынужден провести двойную тактическую замену, чтобы укрепить полузащиту.

Однако игра Лукаку рукой позволила Германии вернуться в игру с пенальти незадолго до перерыва и во втором тайме Бельгия оказалась под постоянным давлением.

Германия — Бельгия globallookpress.com

Тедеско перестроил игру заменами, а гол Де Брёйне в контратаке за 12 минут до конца основного времени снял все вопросы. Серж Гнабри забил поздний утешительный гол, но Бельгия победила 3:2.

Тедеско продемонстрировал тактическую гибкость и решимость развивать и омолаживать игровой состав, Лукаку вернулся в форму, а Де Брёйне продолжает играть еще более заметную роль. Перспективы Бельгии выглядят неплохо.

Возвращение Ибрагимовича

Вызов 41-летнего Златана Ибрагимовича в сборную Швеции на мартовские матчи удивил многих — форвард уже заканчивал карьеру в национальной команде, к тому же он пропустил большую часть нынешнего сезона из-за травмы колена, выйдя на замену лишь в трех матчах «Милана».

«Думаю, он может помочь нам и на поле, и за его пределами», — сказал тренер сборной Швеции Янне Андерссон, и «за пределами» было явно ключевым. Ибру вызывали в качестве «дядьки» в раздевалку и мотиватора, с чем он, судя по всему справился не слишком хорошо.

Впрочем, вызов в национальную команду явно приободрил самого шведа, который перед международной паузой успел забить за «Милан», хоть и с пенальти, став самым возрастным автором гола в Серии А.

Златан Ибрагимович globallookpress.com

В сборной Швеции ему отличиться не удалось — в провальном матче с Бельгией его выпустили со скамейки на 73-й минуте, и единственным его достижением стало звание самого возрастного игрока в истории отборов к Евро — 41 год и 172 дней.

А в заявку на матч с Азербайджаном Ибра и вовсе не попал, так как после матча с Бельгией чувствовал дискомфорт. Jy даже не тренировался с командой, так что и мотиватором побыть особо не удалось. Такое вот непонятное возвращение.

Казахстан шокировал Данию

Мини-сенсация первых двух туров отбора Евро-2024 произошла в Астане, где в рамках 2-го тура сборная Казахстана принимала Данию, добившись сумасшедшей волевой победы над гостями.

В первом туре команда Магомеда Адиева оступилась в домашнем матче со Словенией — открыв счет в первом тайме, сразу же после перерыва они позволили сопернику отыграться, неудачно сыграв на угловом, а потом и вовсе пропустили второй. Можно было зацепить очко, но победу Словении отстоял вытащивший мяч из-под перекладины Облак.

Сборная Дании, в свою очередь, тоже дома, уверенно разобралась с командой Финляндии — три мяча на своей счет записал 20-летний нападающий «Аталанты» Расмус Хейлунн, чего датчанам в отборах на Евро не удавалось 40 лет.

Расмус Хейлунн globallookpress.com

В Астане в атаке датской команды также солировал Хейлунн, который еще до перерыва успел отличиться дважды. Учитывая, что хозяева из-за травмы потеряли опытного защитника Габышева, ситуация была аховая. Но подопечные Адиева не сдавались и пытались оказывать на гостей давление.

Это принесло плоды во втором тайме, когда мяч попал в руку Винна и Зайнутдинов уверенно реализовал пенальти на 73-й минуте. Этот момент стал переломным — хозяева завелись, и бросились отыгрываться.

На 86-й минуте потрясающий удар в дальний угол в исполнении Тагыбергена сравнял счет, а три минуты спустя Аймбетов ударом головой принес победу Казахстану.

Удерживать преимущество на последних минутах хозяевам пришлось вдевятером — сначала неудачно приземлился на газон Алип, а потом арбитр удалил за вторую желтую карточку Аймбетова.

Тем не менее Казахстан выстоял, а в группе Н сразу у четырех сборных теперь по 3 очка.