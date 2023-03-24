Проявили характер. Рекордный гол Кейна принес Англии историческую победу над Италией

Сборная Италии проиграла Англии (1:2) в домашнем матче 1-го тура отборочного этапа Евро-2024. В составе британцев забили Деклан Райс и Гарри Кейн. У проигравших отличился Матео Ретеги. В концовке второго тайма в составе гостей был удален Люк Шоу.

Кейн и Англия блистали в первом тайме

Автор The Telegraph Джейсон Барт поздравляет капитана «Трех львов» с побитым рекордом и хвалит игру сборной Англии до перерыва.

«Было уместно, что момент славы Кейна стал частью всесторонне превосходного выступления Англии в атаке. Это не было катарсисом, но было логично, что в нужный момент Гарри Кейн забил гол с пенальти.

Спустя сто три дня после того, как мяч пролетел над перекладиной в матче против Франции в четвертьфинале чемпионата мира, рекорд лучшего бомбардира Англии за все время принадлежит Гарри Эдварду Кейну.

Как бы он хотел, чтобы в ту травмирующую ночь на стадионе "Аль-Байт" в катарской пустыне он побил рекорд Уэйна Руни и забил свой 54-й гол за сборную Англии. Вместо этого он стоял, не веря своим глазам, чуть ли не натягивая футболку на лицо, чтобы скрыть затравленное выражение, и Англия так и не оправилась после того, как вылетела из этого турнира.

И вот, как говорится, они снова идут, и снова идут против Италии, отправляясь в путь, чтобы пройти квалификацию на чемпионат Европы в следующем году в Германии. В первом тайме они показали самую ослепительную атаки в 82 матчах Гарета Саутгейта за его семь лет во главе команды. К сожалению, это было диаметрально противоположно тому, что произошло во втором тайме.

Италия — Англия globallookpress.com

До этого Кейн продемонстрировал превосходную разностороннюю игру, которая стала мастер-классом по игре центрального нападающего. Он помог забить первый гол, после того как его удар был отражен на Деклана Райса, и спровоцировал второй, когда Джованни Ди Лоренцо запаниковал под давлением Кейна и сыграл рукой, чтобы англичанин реализовал пенальти.

Италия пыталась перехватить инициативу, как это сделала Франция на чемпионате мира, и пыталась оттеснить Кейна, но этого не произошло. Не в этот раз. Ладно, ставки были не столь высоки, но какой была бы реакция, если бы Кейн не забил второй подряд пенальти за свою страну?»

Хорошее начало отборочного турнира

Автор Daily Mail Оливер Холт считает, что победа в матче с Италией была очень важна для наставника сборной Англии после разочаровывающего вылета с ЧМ-2022.

«Пенальти вывел Англию вперед со счетом 2:0 после раннего гола Деклана Райса, и хотя Матео Ретеги отыграл один мяч в пользу Италии в начале второго тайма, Люк Шоу был удален с поля за два фола подряд за 10 минут до конца времени, а хозяева были намного лучшей командой после перерыва, у Англии хватило мужества и упорства, чтобы удержать результат и уйти с победой.

Гол Кейна был разницей в игре, которую Англия чуть не упустила. Англия была плоха во втором тайме, но это все равно была чрезвычайно важная победа как для команды, так и для главного тренера Гарета Саутгейта, который стал лишь третьим наставником сборной Англии после сэра Альфа Рэмси и сэра Уолтера Уинтерботтома, одержавшим 50 побед на своем посту.

Проиграй он в четверг вечером и недоброжелатели Саутгейта обрушили бы на него поток критики в преддверии воскресной встречи с Украиной, но эта победа в самом сложном матче группы даст ему время и новую поддержку. В финале Евро-2020 Италия отыграла Англию и разбила им сердца в серии пенальти, но на этот раз Англия укрепилась и цеплялась.

Италия — Англия globallookpress.com

Если этот отборочный турнир и последующая финальная часть должны стать лебединой песней Саутгейта в качестве босса сборной Англии после шести лет, которые он уже провел на этой должности, эта победа и те качества, которые Англия продемонстрировал во время матча, сделали его идеальным началом пути на турнир в Германию.

Игра во втором тайме была разочаровывающей, но этот матч будет определяться голом Кейна, игрой Англии в первом тайме и результатом. Давайте посмотрим на победу в перспективе: это была первая победа Англии в Италии с 1961 года, это также было первое поражение Италии в 41 европейской квалификации и первое домашнее поражение Италии в квалификации Евро с 1999 года.

Все это было достигнуто на стадионе, который должен был стать кипящим котлом. Большую часть игры Англия заставляла толпу молчать. Это была та победа, которая превращала мальчиков в мужчин и давала игрокам уверенность в том, что они чемпионы».

Грилиш промахнулся, а Ретеги — нет

Автор The Guardian Дэвид Хитнер считает, что англичане могли снять все вопросы о победителе еще до перерыва, а вместо этого позволили Италии вернуться в игру.

«Единственным разочарованием в первом тайме было то, что Грилиш не сделал счет 3:0 в добавленное время.

Сака нашел Кейна и Грилиш должен был забивать, когда капитан пропустил на него мяч, а пустые ворота были перед ним. Грилиш долго держался за голову после того, как промахнулся мимо угла на дальней штанге.

Италия — Англия globallookpress.com

Италия была намного лучше в начале второго тайма, хотя едва ли могла быть хуже, а Англия, раскрасневшаяся от своего фэнтези-футбола в первом тайме, виновата в том, что невольно приободряла ее. Что было смешно — это все еще была Италия.

Особое внимание было уделено Ретеги, нападающему аргентинского происхождения, которого Манчини вызвал в первый раз, а игрок "Тигре", взятый в аренду у "Бока Хуниорс", вернул свою команду в игру завершением после красивого обратного паса Лоренцо Пеллегрини. Гарри Магуайр потерял мяч, и Италия мастерски воспользовалась этим, благодаря выдающейся игре Марко Верратти.

Все прогнозы на футбол

Перелом в игре был впечатляющим. Тут же вспомнился промах Грилиша. Италия давила высоким прессингом, и именно они выглядели спокойными и угрожающими, владея мячом. А Англия допускала ошибки. Они выглядели уязвимыми в обороне, менее уверенными на всех участках полях. Было нервно после удаления Шоу. После финального свистка были бурные празднования».

Проблемы во втором тайме должны беспокоить Англию

Корреспондент ESPN Джеймс Олли видит определенные закономерности в игре сборной Англии в решающих матчах с сильными командами.

«Вылеты Англии из турниров под руководством Саутгейта в значительной степени следовали аналогичной схеме: хорошо начать, выйти вперед, но затем потерять контроль в полузащите после перерыва, отойти назад и, в конце концов, уступить.

Серди них финал Евро-2020, также против Италии, который прошел именно по этому пути, как и полуфинальный вылет Англии на ЧМ-2018 от Хорватию. И хотя сюжет поражения от Франции в Катаре прошедшей зимой был другим, они все же проиграли матч во втором периоде.

Итак, после великолепного первого тайма в четверг, который закончился шокирующим промахом Джека Грилиша, который, несомненно, положил бы конец борьбе в этом матче, Англия снова регрессировала. Италия начала брать под свой контроль середину поля, и в игру Англии вкрались ошибки, наиболее очевидным из которых была красная карточка Люка Шоу, которой можно было избежать.

Италия — Англия globallookpress.com

Тот факт, что Англия держалась, несмотря на эти проблемы в концовке, должен вселить в них большую надежду. Однако, хотя ясно, что команды не всегда могут доминировать над соперником в течение 90 минут, именно такие периоды нестабильности в прошлом стоили Англии дорого. Саутгейт должен помнить о работе, которую еще предстоит проделать, чтобы искоренить эти проблемы, когда это наиболее важно».

Дебют Ретеги удался?

Автор The Athletic Том Харрис рассуждает о том, может ли аргентинский футболист стать нападающим нового поколения, в котором нуждается Италия?

«В игре, полной сюжетных линий, одной из наиболее интригующих тем стал международный дебют человека, родившегося за 11 000 миль от Италии.

Лучший бомбардир прошлого сезона высшей лиги Аргентины Матео Ретеги никогда не играл в профессиональный футбол за пределами Южной Америки. Его шесть голов в восьми играх этого сезона означают, что Роберто Манчини решил использовать его вое необычное гражданство.

Ему разрешили играть за "Адзурри" благодаря его деду по материнской линии, но любое потенциальное радостное волнение по поводу прибытия Ретеги в сборную Италии, казалось, было подавлено вместе с болельщиками в Неаполе.

Когда сборная Англии в первом тайме вела в два гола, а у подопечных Манчини было мало атакующего вдохновения, нападающий "Тигре" был легко обуздан соперником в первом тайме, ограничившись единственным заблокированным ударом и безобидным ударом головой.

Италия — Англия globallookpress.com

Шальной выстрел на 56-й минуте, казалось, намекал на разочарование, но всего через 30 секунд он ухватился за восхитительный обратный пас через ноги Деклана Райса. Первое касание Ретеги было превосходным, и его удар в дальний угол был ожидаемым, но, тем не менее, решительным.

Италия уже довольно давно не может найти центрфорда себе в основной состав. Хотя это не было убедительным доказательством того, что Матео Ретеги — тот самый, его ясный нюх на голы и атлетичность будут долгожданным дополнением в ближайшие годы».

Проигравший: Роберто Манчини

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и наставник сборной Италии на этот раз попал во вторую категорию.

«Не сумев вывести свою страну на чемпионат мира, тренер сборной Италии отчаянно пытался добиться положительного начала европейской квалификационной кампании.

Но вместо этого ему пришлось наблюдать, как его команда проигрывает Англии в Неаполе.

По крайней мере, во втором тайме они немного дали сдачи, но это не помешает работе Манчини стать объектом более пристального внимания.

Италия — Англия globallookpress.com

Это было первое домашнее поражение Италии в европейском квалификационном матче с 1999 года, и оно положило конец беспроигрышной серии из 40 игр в европейской квалификации, которая восходит к поражению со счетом 1:3 во Франции в 2006 году.

Это только усилит давление на Манчини, которому, по мнению многих в Италии, уже повезло, что он все еще работает».