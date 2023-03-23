Что смотреть в международную паузу: Роналду и Кейн идут на рекорд, перезагрузка Бундестим и тренеры-дебютанты

Чемпионат мира 2022 года остался позади, и национальные команды используют международные матчи этой недели, чтобы сосредоточиться на предстоящих задачах, включая континентальные отборочные матчи Евро-2024 и заблаговременную подготовку к чемпионату мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Для некоторых это время перемен или восстановления, в то время как такие игроки, какв ближайшие дни будут гнаться за рекордами.

Так как клубный футбол взял паузу, чтобы национальные сборные могли нажать кнопку сброса после чемпионата мира, ESPN рассказывает о сюжетах, за которыми стоит следить в ближайшую неделю.

Роналду побьет рекорд по количеству матчей

Криштиану Роналду станет рекордсменом по количеству матчей за сборную в мужском международном футболе, если он появится на поле в составе сборной Португалии в любом из отборочных матчей Евро-2024 против Лихтенштейна и Люксембурга.

38-летний футболист догнал кувейтца Бадера Аль-Мутава, у которого 196 матчей за сборную, когда он сыграл в четвертьфинальном матче чемпионата мира против Марокко в Катаре.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Были сомнения по поводу будущего Роналду в сборной Португалии после ухода тренера Фернанду Сантуша после чемпионата мира и переезда игрока в Саудовскую Аравию, где он играет за «Аль-Наср».

Однако новый тренер Роберто Мартинес положил конец слухам, включив Роналду в заявку своей команды на предстоящие отборочные матчи. «Я не смотрю на возраст», — сказал он. «Роналду очень важен для команды».

Роналду уже является мировым рекордсменом среди мужчин по количеству голов за сборную, забив 118 мячей, и два матча на этой неделе помогут ему преодолеть отметку в 200 игр в июньских квалификационных матчах против Боснии и Герцеговины и Исландии.

Кейн готов затмить Руни

Гарри Кейн сравнялся с Уэйном Руни в качестве рекордсмена сборной Англии по количеству голов, забив свой 53-й мяч за национальную команду с пенальти во время вылета в четвертьфинале чемпионата мира против Франции.

Если бы форвард «Тоттенхэма» забил второй пенальти в той игре, а не отправил его над перекладиной, рекорд сборной Англии уже был бы на счету 29-летнего игрока.

Гарри Кейн globallookpress.com

Теперь у Кейна есть игры против Италии и Украины на этой неделе, это две хорошие возможности обойти Руни и стать единоличным лучшим бомбардиром Англии.

Команда Гарета Саутгейта встретится с Италией в Неаполе в своем первом отборочном матче Евро-2024 в четверг, 23 марта, стремясь отомстить команде Роберто Манчини за поражение в финале Евро-2020 на «Уэмбли», а через три дня примет Украину в Лондоне.

Все внимание на Рейну, поскольку сборная США начинает новую эру

Скромный вклад Джованни Рейны в выступление сборной США на чемпионате мира в Катаре был постоянным предметом споров во время турнира, но в полной мере его неоднозначное игнорирование и невключение в стартовый состав Грегга Берхалтера стало очевидно только в последующие недели, когда ссора между тренером и родителями Рейны омрачила время, проведенное игроком «Боруссии Дортмунд» в лагере национальной команды.

Отношение Рейны к делу было поставлена под сомнение во время турнира, и Кристиан Пулишич сказал, что последующая полемика между семьей Рейны, Берхалтером и Федерацией футбола США была «детской».

Джованни Рейна globallookpress.com

Поскольку Берхалтер больше не руководит командой (хотя он остается кандидатом на вакантную должность тренера), а временный тренер Энтони Хадсон назвал Рейну «хорошим парнем» после того, как включил его в свою команду на игры Лиги наций КОНКАКАФ против Гренады и Сальвадора, все будут следить за 20-летним игроком.

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Эта неделя станет началом подготовки сборной США к чемпионату мира 2026 году, поэтому для Рейны будет крайне важно показать, что он полностью привержен делу и снова в строю.

Более 1 миллиона человек хотят увидеть возвращение Аргентины на родину

Когда поступили в продажу билеты на товарищеский матч сборной Аргентины против Панамы в Буэнос-Айресе, более 1,5 млн болельщиков стояли в онлайн-очереди, чтобы купить билеты на матч на стадионе «Монументаль».

Домашний стадион «Ривер Плейта», на котором состоялся финал чемпионата мира 1978 года между Аргентиной и Нидерландами, вмещает впечатляющие 83 000 болельщиков, но явно не настолько велик, чтобы удовлетворить спрос желающих увидеть, как Лионель Месси и его товарищи по команде играют впервые после победы на чемпионате мира в декабре.

Лионель Месси и сборная Аргентины globallookpress.com

Когда сборная Аргентины вернулась из Катара, примерно 4 миллиона человек выстроились вдоль улиц Буэнос-Айреса, чтобы приветствовать команду Лионеля Скалони дома.

Хотя цифры будут меньше, чем в Панаме, сцены, скорее всего, будут такими же страстными и красочными.

Германия запускает Das Reboot после провала на чемпионате мира

Тренер сборной Германии Ханси Флик сказал, что четырехкратные чемпионы мира «направятся в новом направлении, и очень скоро» после второго подряд вылета команды на групповом этапе чемпионата мира. Бывший тренер мюнхенской «Баварии» сдержал свое слово.

Лерой Сане из «Баварии» возглавляет список звездных игроков, которых Флик не включил в состав на товарищеские матчи против Перу и Бельгии. Эту участь разделили и ветераны Антонио Рюдигер, Илкай Гюндоган, Никлас Зюле, Марко Ройс и Томас Мюллер.

Ханси Флик globallookpress.com

Флик решил обратиться к новым талантам Германии, впервые вызвав в национальную команду пять игроков. Дебютантами стали Кевин Шаде («Брентфорд»), Феликс Нмеча («Вольфсбург»), Мергим Бериша («Аугсбург»), Йоша Вагноман («Штутгарт») и Мариус Вольф («Боруссия» Дортмунд).

Поскольку немногим более чем через год Германия примет Евро-2024, Флик находится под давлением из-за необходимости сделать команду достаточно конкурентоспособной, чтобы выиграть турнир. Поэтому выступления на этой неделе будут тщательно изучены.

Что дальше для России?

Спортивный бан России после ситуации в Украине в феврале 2022 года становится все более актуальной темой для споров в высших эшелонах, поскольку Международный олимпийский комитет (МОК) готовится разрешить российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Российские футбольные команды отстранены от участия во всех соревнованиях УЕФА, и отстранены от соревнований ФИФА до дальнейшего уведомления.

Несмотря на отстранение, Россия по-прежнему может проводить товарищеские матчи, и в четверг, 23 марта, они должны сыграть против Ирана в Тегеране, а затем в понедельник встретиться с Ираком в Санкт-Петербурге.

Сборная России globallookpress.com

Учитывая, что Российский футбольный союз рассматривает возможность перехода из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК) в надежде на меньшую враждебность к России в Азии, игры против Ирана и Ирака могут стать важным показателем того, что произойдет в ближайшие недели и месяцы.

Новый взгляд на Францию

Сборной Франции приходится проводить перестройку под руководством Дидье Дешама после ухода победителей ЧМ-2018 Уго Льориса и Рафаэля Варана после поражения от сборной Аргентины в финале в Катаре.

Вратарь «Ланса» Брайс Самба и защитник «Челси» Уэсли Фофана впервые были вызваны на отборочные матчи Евро-2024 против Нидерландов и Ирландии, хотя Фофана выбыл из-за травмы подколенного сухожилия, и его заменит Жан-Клер Тодибо из «Ниццы», который присоединится к своему брату Маркусу в команде.

Брайс Самба globallookpress.com

Однако Килиан Мбаппе и Оливье Жиру продолжают оставаться первыми нападающими Дешама, в то время как тренер игнорирует Карима Бензема после резкой личной критики со стороны нападающего «Реала».

Новый старт для новых тренеров

Чемпионат мира ознаменовал конец пути для многих тренеров национальных сборных и начало новой эры при их преемниках.

На этой неделе Фернанду Сантуш (Польша), Роберто Мартинес (Португалия), Рональд Куман (Нидерланды), Доменико Тедеско (Бельгия) и Луис де ла Фуэнте (Испания) примут участие в первом матче на своих новых местах.

Энтони Хадсон (США) и Рамон Менезеш (Бразилия) временно возглавят команды после ухода Грегга Берхалтера и Тите.