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    Роналду, Неймар и сборная Германии. Топ-7 неудачников ЧМ-2022

    Кто сильнее всех опозорился на чемпионате мира в Катаре?

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    Криштиану Роналду
    Чемпионат мира в Катаре стал одним из ярких футбольных турниров в 21-м веке. Хватало и хорошего и плохого. LiveSport.Ru вспоминает главных неудачников завершившегося мундиаля.

    7. Сборная Катара

    Нельзя сказать, что от катарцев многого ждали на турнире, это команда, которая никогда не попала бы на мундиаль, если бы не принимала его в своей стране.

    Тем не менее, команды стран-хозяек довольно часто показывают результаты намного выше ожиданий, будь то при помощи «домашнего судейства», как это было с Южной Кореей, или при помощи немалого количества удачи, как в случае со сборной России.

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    • У катарцев было время и они не жалели денег на приглашение хороших тренеров и натурализацию качественных игроков. Эта команда выиграла Кубок Азии 2019 года, обыграв в финале Японию со счетом 3:1.

    Тем не менее, команда Феликса Санчеса, кажется, так и не оправилась от пропущенного на 16-й минуте гола в матче открытия турнира с Эквадором.

    Пенальти Эннера Валенсии лишил болельщиков ажиотажа и надежды, трибуны стадиона «Аль-Байт» начали пустеть. в начале второго тайма.

    Сборная Катара

    Катар стал первой в истории страной-хозяйкой чемпионата мира, выбывшей после двух игр. Затем они стали первой страной-хозяйкой чемпионата мира в истории, проигравшей все три матча группового этапа.

    Праздник футбола закончился для этих парней слишком быстро и был слишком невеселым.

    6. ФИФА

    Чемпионат мира должен стать демонстрацией лучших футбольных талантов, сражающихся на самой большой сцене. И в этом футболисты, по большей части, не обманули ожиданий. С организаторами турнира и ФИФА — другая история.

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    • Чемпионат мира в Катаре был скандальным с самого начала — коррупционный скандал, приведший к смене руководства ФИФА и УЕФА имел к нему самое непосредственное отношение. Впрочем, от перемены мест слагаемых ничего не изменилось, высшие чины федераций все так же любят большие деньги и готовы ради них на все.

    Они готовы были закрывать глаза на нарушения прав человека в стране и на тысячами гибнущих на катарских стройках рабочих, живших в адских условиях и находившихся практически в рабстве.

    Джанни Инфантино

    Готовы были терпеть, как катарские власти на ходу меняют правила игры, запрещая за пару дней до старта турнира пиво на стадионах, не пуская на арены болельщиков в предметах одежды с чем-то мало-мальски похожим на радугу, отбирая у фанатов иранские флаги, угрожая журналистам, подтасовывая статистику посещаемости.

    Громкие лозунги ФИФА про борьбу с дискриминации остались лишь потерявшими смысл надписями на капитанских повязках. Футбольные функционеры как заезженные пластинки повторяли старую песню про «самый лучший турнир в истории», чувствуя, как карман греет чек с круглой суммой.

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    5. Гарри Кейн и сборная Англии

    Легендарный нападающий Алан Ширер, описывая выступление сборной Англии на ЧМ-2022 сказал, что это были «привычная надежда, привычное отчаяние и привычная душераздирающая трагедия для Гарри Кейна».

    Вылет «Трех львов» в четвертьфинале нельзя назвать ничем иным, как огромным разочарованием.

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    • Как признал сам Кейн, четыре года назад неопытная команда наслаждалась поездкой в Россию, тогда как нынешняя группа игроков мирового класса фактически прибыла в Катар, веря, что они могут выиграть турнир.

    И кто как ни Гарри Кейн стал живым воплощением упущенного лучшего шанса сборной Англии выиграть мундиаль с 1966 года?

    Форвард «Тоттенхэма» побил рекорд по голам за национальную команду, но один из самых главных голов в своей карьере он не забил, запустив в матче с Францией мяч с «точки» на трибуны.

    Гарри Кейн

    И это уже привычная история с Гарри в решающие моменты. Кейн блистал в «Тоттенхэме» в последние годы, за исключением того случая, когда они вышли в финал Лиги чемпионов без него. И он не реализовал пенальти в аналогичной ситуации против Дании 18 месяцев назад.

    Тогда англичане все же дожали Данию в экстра-тайме и вышли в финал Евро, теперь же не добрались даже до полуфинала. Зато привезли домой кошку и приз за честную игру.

    4. Сборная Германии

    Сложно понять, что происходит со сборной Германии, кроме того, что они идут по нисходящей и это движение не собирается останавливаться.

    Второе место в 2002 году, третье место 2006 и 2010 годах, чемпионы в 2014 году — статистика Германии на чемпионатах мира долгое время была впечатляющей.

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    • Однако последние два турнира со стороны немцев получились удручающими. Им не удалось выйти из группы в 2018 году, и, несмотря на смену тренера и появление целого ряда новых лиц в этом году, они снова вылетели на групповом этапе.

    Немцы слишком легко теряли мячи, слишком легко упускали голевые моменты и слишком легко пропускали голы. Последний факт остро обнажил появившуюся вратарскую проблему сборной Германии, которую видимо пока не не готов признать Мануэль Нойер.

    Сборная Германии

    Не помогла и разобщенность команды относительно инициированной вратарем Бундестим акции, призванной привлечь внимание к нарушениям свободы слова в Катаре — не все хотели принимать в ней участие, а проигрыш в матче заставил относиться к ней с раздражением еще и болельщиков.

    Ханси Флик сохранил свою должность тренера до Евро-2024, но Оливер Бирхофф уже ушел с поста менеджера сборных и академии страны, подтверждая, что проблемы национальной команды Германии носят системный характер.

    3. Кевин Де Брёйне

    Бельгиец — один из лучших универсальных футболистов в АПЛ, но он закончил ЧМ-2022 года с нулевым количеством голов и передач, а самым ярким моментом, связанным с ним, стала цитата в интервью о том, что его национальная команда «слишком старая», чтобы выиграть турнир.

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    • Прав ли был Кевин Де Брёйне, говоря это? Вылет по итогам группового этапа, безусловно, предполагает это. Но должен ли он был это говорить? Точно нет.

    То, что Де Брёйне согласился на публикацию этого, данного еще перед турниром интервью, причем после того, как бельгийцы сыграли свой первый матч на турнире и выиграли — просто поразительно.

    Его комментарии сразу стали отвлекающим фактором для Роберто Мартинеса и яблоком раздора для его товарищей по команде — по слухам, доходило едва ли не до драк в раздевалке и на тренировках.

    Кевин Де Брейне

    Тут можно вспомнить драматическое исключение Роя Кина из сборной Ирландии перед чемпионатом мира 2002 года из-за комментариев в прессе. Но Кин всего лишь раскритиковал условия на тренировочной базе, а Де Брёйне «приложил» всех партнеров по команде.

    Острая реакция была неизбежна, особенно потому, что Де Брёйне разочаровал в Катаре больше, чем любой другой игрок сборной Бельгии.

    2. Неймар и сборная Бразилии

    Сборная Бразилии была фаворитом перед ЧМ-2022. Их ключевой игрок, Неймар, был в превосходной форме перед турниром, а состав команды был буквально набит суперзвездами.

    Однако Бразилия вылетела в четвертьфинале от Хорватии и подвергается, возможно, излишней критике за самонадеянность и веселые танцы после забитых мячей. Но такова уж натура кудесников мяча. «Футбол — это жизнь», — как говорит один телеперсонаж.

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    • Неймар на турнире в Катаре не испытал почти ничего, кроме физической и эмоциональной боли, как впрочем и на предыдущих.

    Его чуть не парализовало после удара в позвоночник на домашнем турнире в 2014 году. Его сильно критиковали за симуляции после шокирующего вылета «Селесао» с ЧМ-2018 в России.

    В Катаре он получил травму уже в первом матче, однако сумел восстановиться, забив по возвращении в ворота Южной Кореи, а затем снова в матче против Хорватии, и стал рекордсменом сборной Бразилии по количеству голов.

    Неймар и Дани Алвес

    Однако Бруно Петкович сравнял счет, что привело к серии пенальти, в которой Неймар даже не смог принять участие, поскольку был пятым пенальтистом Бразилии и до него просто не дошло дело.

    Снова его кампания на чемпионате мира закончилась слезами. Такое ощущение, что этот в высшей степени одаренный игрок обречен никогда не реализовать весь свой потенциал.

    1. Криштиану Роналду

    За тем, как Роналду старательно и методично разрушает свою репутацию и карьеру в этом сезоне было даже увлекательно наблюдать.

    Начав сезон в «МЮ» так неудачно, что Эрик Тен Хаг посадил его на лавку, португалец не нашел ничего лучшего, чем дать взрывное интервью скандальному журналисту Пирсу Моргану, хорошенько приложив и клуб и главного тренера, после чего те не могли не расстаться с ним.

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    • Приехав в сборную Португалии в ореоле скандала, Криштиану привлек к ней всеобщее внимание, чему совершенно не рады были партнеры по команде, в том числе и те, которые еще недавно были одноклубниками.

    Чемпионат мира должен был стать для Роналду искуплением, он намерен был напомнить всем о том, что он еще может многое предложить на самом высоком уровне. Вместо этого мундиаль стал свидетельством его резкого упадка и деградации.

    Криштиану забил всего один гол, реализовал сомнительный пенальти в первом матче против Ганы, а затем быстро выпал из состава сборной Португалии, уступив свое место Гонсалу Рамушу, который сделал хет-трик в своем первом старте.

    Криштиану Роналду

    Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш понял, как и Эрик тен Хаг до него, что команде, пытающейся играть в современный футбол, будет лучше без игрока, который не может/не хочет прессинговать.

    Роналду растерял свою скорость и часто теряет мяч, тормозя атаки Португалии. Добавьте к этому постоянное жестикулирование, когда ему не отдали мяч, раздражение, когда его меняют и его претензии на гол Бруну Фернандеша в матче с Уругваем (несмотря на то, что ФИФА доказала, что это был не его гол).

    Даже с уходом Сантуша со своего поста трудно представить себе будущее, в котором Криштиану Роналду приведет Португалию к успеху.

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    • И наконец, контраст между успехом его заклятого соперника Лионеля Месси в Катаре и быстрым превращением Роналду из символа Португалии в неуместную и неэффективную замену не мог быть более разительным.

    Аргентинец с сияющей улыбкой, которую невозможно стереть, покинул чемпионат мира героем. Криштиану Роналду тем временем ушел с поля в слезах, понимая, что упустил последний шанс стать чемпионом мира.

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