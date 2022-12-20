Месси, Мбаппе, японцы и Марокко. Топ-10 героев чемпионата мира в Катаре

Вопреки ожиданиям, чемпионат мира в Катаре стал одним из лучших футбольных турниров в 21-м веке. И прямо сейчас, по горячим следам, LiveSport.Ru вспоминает главных героев мундиаля.

10. Джуд Беллингем

Про сборную Англии сейчас почти не говорят. Как и многие другие, она осталась в тени главных событий турнира — невероятного финала и долгожданной победы Аргентины и Лионеля Месси.

Но было бы неправильно оставить этот текст хотя бы без одного игрока английской команды, которая, несмотря на поражение от Франции в четвертьфинале, все равно заслуживает только хороших слов.

Джуд Беллингем globallookpress.com

В составе команды Гарета Саутгейта блистали как минимум с полдюжины игроков, но их главным героем все же можно назвать Джуда Беллингема. В ближайшие лет десять англичане могут не переживать за свою полузащиту — у них наконец-то появился человек, способный дирижировать игрой. Такого, как Беллингем, у сборной Англии еще не было.

Вполне вероятно, что Беллингем уже в ближайшие годы будет главным конкурентом Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна в борьбе за Золотой мяч.

9. Сборная Японии

Сборная Японии заслуживает попадания в этот рейтинг благодаря своим героическим подвигам на групповом этапе.

«Синие самураи» хладнокровно наказали соперников, которых перед началом турнира называли почти главными фаворитами.

Сборная Японии обыграла на групповом этапе и Германию, и Испанию globallookpress.com

В первом туре японцы одержали волевую победу над Германией, а в третьем — над Испанией. Это был звездный час японского футбола.

Кто-то, возможно, увидел в этом элемент везения, но подобные рассуждения абсолютно неуместны. Япония красиво поставила на место самоуверенных немцев (Антонио Рюдигер теперь навсегда запомнит, что на таком уровне нельзя надсмехаться над соперниками) и хитрых испанцев.

В 1/8 финала сборная Японии уступила Хорватии в серии пенальти, упустив исторический шанс попасть в восьмерку лучших команд мира. Но зато все убедились, что японцев ни в коем случае нельзя недооценивать.

8. Хулиан Альварес

Триумф сборной Аргентины всегда будут связывать, в первую очередь, с именем Лионелем Месси, и в этом нет ничего плохого. Но легендарный капитан все-таки не единственный герой «альбиселесте».

Игрой Хулиана Альвареса остался впечатлен даже Лионель Месси globallookpress.com

Одним из них также стал Хулиан Альварес. Месси честно признался, что был впечатлен настырностью и работоспособностью молодого форварда.

Альварес забил четыре мяча, сумев отличиться в том числе в полуфинальном матче с Хорватией. Как ни странно, у Хулиана был поразительный уровень взаимодействия с Месси.

Понятно, что Альваресу будет крайне сложно вытеснить Холанна из основного состава «Манчестер Сити», но, с другой стороны, вполне логично предположить, что теперь аргентинцу, возможно, и не придется этим заниматься. Где-нибудь в «Баварии» или мадридском «Реале» этот парень будет забивать не меньше норвежского монстра.

7. Эмилиано Мартинес

На этом чемпионате мира своей супер надежной игрой впечатлили сразу несколько голкиперов. Например, Доминик Ливакович. Хорват стал героем серии пенальти сразу в двух матчах — против Японии и Бразилии. Очевидно, что уже в январе Ливакович покинет загребское «Динамо» и перейдет в более серьезный европейский клуб.

Эмилиано Мартинес globallookpress.com

Мароккканец Яссин Буну ни разу не пропустил в матчах с Бельгией, Испанией и Португалией. Более того, в игре с испанцами он потащил три удара в серии пенальти.

И все-таки главным героем среди вратарей стал Эмилиано Мартинес. Факт остается фактом — без его надежной игры Лео Месси так и остался бы величайшим игроком без главного футбольного трофея.

В 1/8 финала Мартинес сделал сумасшедший сэйв на последних секундах матча с Австралией (2:1), в четвертьфинале безбашенный голкипер «прибил» в серии пенальти Нидерланды. В полуфинале против Хорватии Эми был не так заметен, но вот финал без его спасений Аргентина никогда бы не вытащила.

Да, Мартинес пропустил все, что только можно было, от Мбаппе, но, помимо этого, был сэйв за мгновение перед финальным свистком в овертайме, а потом — еще несколько в серии пенальти.

Вратарь, о котором еще пару лет назад особо никто не слышал, отныне — историческая личность в Аргентине. В том числе благодаря своей брутальной харизме.

6. Сборная Марокко

Сборная Марокко — первый представитель Африки, дошедший до полуфинала чемпионата мира. В разное время этого ждали от Нигерии, Камеруна, Кот-д`Ивуара и Ганы. Но так вышло, что первым столь внушительного успеха добились марокканцы.

И было бы совсем неправильно выделять кого-то одного или двух в составе Марокко. Валид Реграги проделал невероятную тренерскую и менеджерскую работу, Яссин Буну стал одним из лучших вратарей турнира, в обороне блистали Ромэн Саисс и Ашраф Хакими, рядом с которыми постоянно был Софьян Амрабат — по мнению многих, абсолютно лучший опорный полузащитника ЧМ-2022.

Софьян Амрабат уходит от Гави globallookpress.com

Кроме того, настоящим открытием стал Аззедин Унаи. За 22-летнего полузащитника «Анже», на данный момент худшей команды Лиги 1, уже началась борьба между ведущими европейскими клубами.

В нападении выделялись Хаким Зиеш и Юссеф Эн-Несери. То есть вся команда работала как единый механизм.

На групповом этапе «атласские львы» одержали победы над Бельгией и Канадой и сыграли вничью с Хорватией. Следующая сенсация грянула в 1/8 финала — марокканцы отправили домой сборную Испании, окончательно подтвердив неэффективность тики-таки. Дальше была победа над Португалией и Криштиану Роналду.

В полуфинале сборная Марокко едва не шокировала Францию (0:2). Если судить лишь по счету, то можно подумать, что французы спокойно выполнили свою работу, хотя на самом деле все было совершенно иначе — матч против команды Реграги стал для Les Bleus настоящим испытанием.

Несмотря на поражение от хорватов в матче за третье место, домой футболисты и тренерский штаб сборной Марокко вернулись в статусе национальных героев.

5. Лука Модрич

Незадолго до чемпионата мира Модрич признался, что турнир в Катаре станет для него последним в составе национальной команды. Но есть подозрение, что капитан сборной Хорватии передумает и через полтора года заглянет и на Евро-2024.

Лука Модрич globallookpress.com

Даже в 37 лет Модрич по-прежнему выполняет колоссальный объем работы. У хорватов, безусловно, были и другие герои, но Лука — единственный, без кого невозможно представить эту команду.

Даже в проигранном матче с Аргентиной в полуфинале Модрич все равно выглядел внушительно. И после столь мощного турнира вполне логично предположить, что мы еще увидим его в футболке хорватской сборной.

Кстати, едва вернувшись из Катара, Модрич уже сообщил, что готов сыграть в ближайшем матче «Реала». В отдыхе такая машина не нуждается.

4. Антуан Гризманн

Гризманн здесь, Гризманн там, а потом снова здесь — Гризманн просто везде! Антуан снова поразил своими разносторонними игровыми способностями.

Надо помочь в обороне? Без проблем. Прессинг? Окей, не вопрос. Надо разогнать атаку? Легко! Да, Гризманн успевал абсолютно все и почти всегда.

Антуан Гризманн globallookpress.com

У Гризу было не так уж много результативных действий (три ассиста) на этом турнире, но тот объем работы, который он выполнял в каждом матче, имел такое же огромное значение, как и голы Килиана Мбаппе и Оливье Жиру.

Самым показательным в этом плане стал матч против Марокко. Если у кого-то еще оставались сомнения в том, что Гризманн по-прежнему топ, теперь их точно не нет.

3. Лионель Скалони

Кто только ни пытался вернуть Аргентину на вершину (даже Диего Марадона!), а в итоге это сделал тот, кого изначально назначили в качестве временного главного тренера.

Это случилось вскоре после провального для «альбиселесте» чемпионата мира в России, на котором Скалони был помощником Хорхе Сампаоли. Пока федерация искала нового тренера, Лионелю на некоторое время предложили роль исполняющего обязанности главного тренера. И через несколько месяцев стало очевидно, что поиски можно заканчивать — Скалони отлично справляется со своей работой.

Лионель Скалони globallookpress.com

После поражения от Бразилии в полуфинале Кубка Америки-2019 аргентинцы не проигрывали 36 матчей подряд. До повторения рекорда, который по-прежнему принадлежит Италии, не хватило одной игры.

И самое интересное, что Аргентина могла догнать итальянцев после встречи с Саудовской Аравии, которая, как известно, завершилась сенсационным поражением команды Скалони.

Неприятно, обидно, досадно, но это был переломный момент — аргентинцы поняли, что расслабляться нельзя ни на секунду. Реакция Скалони и футболистов на столь хлесткую пощечину оказалась молниеносной.

Скалони грамотно управлял игрой команды, порой удивляя своими тактическими способностями. Первый тайм в финальном матче с Францией и вовсе стал мастер-классом от тренера аргентинцев.

Вместе со Скалони сборная Аргентины сначала взяла Кубок Америки (впервые с 1993 года, если что), а потом сделала то, чего от нее ждали больше 30 лет. Сложно сказать, как будет развиваться его тренерская карьера, но ее уже можно считать не просто успешной, а выдающейся.

2. Килиан Мбаппе

Эпоха Мбаппе — по всей видимости, именно так будут обозначать следующее десятилетие.

Есть еще, конечно, супер бомбардир Холанн, но в его случае стать главной футбольной иконой гораздо сложнее — сборная Норвегии, за которую выступает Эрлинг, на последних крупных турнирах не смогла пройти даже квалификацию.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Между тем, 23-летний Мбаппе стал героем уже двух чемпионатов мира. Четыре года назад Килиан вернулся домой с чемпионским кубком и золотой медалью, но именно мундиаль в Катаре, несмотря на поражение французов в финале, показал, на кого все будут ориентироваться в ближайшие годы.

Если бы не Мбаппе, Франция вполне вероятно сошла с дистанции еще до четвертьфинала. У Les Bleus такая же зависимость от Килиана, как у Аргентины от Месси. Ничего подобного нет ни в одной другой сборной.

Мбаппе забил восемь мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. Но по правде говоря, он наравне с Месси заслуживал награды лучшему игроку турнира.

1.Лионель Месси

Теперь уже официально: Лионель Месси — лучший игрок в истории футбола. Другого такого больше не будет.

Лионель Месси globallookpress.com

В принципе, это было очевидно, и без победы Аргентины на чемпионате мира, но все знают, как Месси хотел выиграть этот кубок. И он сделал это, использовав последнюю попытку. В отличие от Криштиану Роналду, Лео давно признался, что не собирается играть до 40 лет. Поэтому шанс в Катаре был последним.

Это было гениально, больше здесь нечего сказать. Месси забивал, ассистировал партнерам и даже участвовал в словесных перепалках. Лидера такого масштаба у Аргентины не было со времен Марадоны.

А вообще, Месси был настолько крут, что здесь нет никакого смысла сочинять лишние абзацы текста. Жаль, что это был последний чемпионат мира, на котором можно было наблюдать за игрой футбольного гения.