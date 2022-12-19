Лучший в истории. Величие Месси не нуждалось в победе на ЧМ-2022

Килиан Мбаппе реализовал первый пенальти сборной Франции в послематчевой серии, в четвертый раз переиграв голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса в финале чемпионата мира. И после этого у Аргентины первым пошел бить Лионель Месси.

Здравый смысл подсказывает, что вы, как правило, хотите, чтобы ваши главные пенальтисты били в конце серии. Но на этом чемпионате мира не было ничего подобного, пишет автор ESPN Габриэле Маркотти.

Месси на мгновение остановился, упер руки в бока, разбежался и развел мяч и вратаря по разным углам. Счет в серии стал 1:1. Теперь уже от него ничего не зависело. Он больше ничего не мог сделать, чтобы помочь Аргентине выиграть этот чемпионат мира и закрепить за собой статус величайшего игрока в истории футбола. Но в этот момент он старался максимально поддерживать партнеров по команде.

Через несколько минут, когда Гонсало Монтьель реализовал свой удар, Аргентина стала чемпионом. И именно в этот момент он наверняка осознал: «Я больше ничего не мог сделать». Как известно, до воскресного финала в Катаре Месси преследовали неудачи на чемпионатах мира.

Лионель Месси globallookpress.com

В лучшем случае вы сможете сыграть на чемпионате мира четыре или пять раз. При этом в самом начале вы слишком молоды, а в конце этого пути возраст, как правило, снова работает против вас. Нет никакой гарантии, что в нужный момент вы будете в форме. В отличие от клубного футбола, на уровне сборной это имеет огромное значение. Многое так же зависит от состава команды. Альфредо Ди Стефано, как и Йохан Кройф, никогда не выигрывал чемпионат мира. То же самое касается и Криштиану Роналду.

Это не то, что является ключевым в определении его статуса величайшего в истории. Но, с другой стороны, теперь ни у кого нет ни малейшего повода сомневаться в в статусе Месси.

Дебют Месси за сборную Аргентины продолжался всего лишь две минуты, и некоторые увидели в этом предзнаменование. Летом 2005 года 18-летний Лео в товарищеском матче с Венгрией получил красную карточку за удар локтем уже через 120 секунд после выхода на замену.

Даже когда его карьера пошла в гору, когда было множество трофеев и всевозможных рекордов, в том числе в сборной (и по голам, и по количеству матчей), когда многие считали его лучшим (для остальных лучшим был Роналду), все равно оставались сомнения. Когда же он выиграет главный трофей с Аргентиной?

При этом у некоторых и вовсе возникали мысли о том, так ли сильно он этого хочет. В конце конов, он уехал из страны в 13-летнем возрасте. В 2016 году, сразу после поражения в финале Кубка Америки, Месси заявил, что уходит из национальной команды, сославшись на разногласия с федерацией. Реакция была почти единодушной, общенациональная кампания в поддержку его возвращения в команду, только подчеркнула абсурдность сомнений в его лояльности. Он вернулся в сборную как раз перед квалификацией ЧМ-2018.

Лионель Месси globallookpress.com

И все же в тот момент было несколько увесистых фактов в карьере Месси: четыре Кубка Америки, три чемпионата мира — и ни одного титула, но при это сплошные разочарования.

Многие считают поворотным моментом Кубок Америки-2019. Аргентина уступила в полуфинале Бразилии, и после матча Месси был совсем не похож на привычного Месси. Он в кои-то веки критиковал арбитра. Он стал капитан за несколько лет до этого, но это был другой Месси — злой, ворчливый, уличный. Такого Месси можно было увидеть после матча с Нидерландами, который нагрубил Ваут Вегхорсту: «Ну что ты уставился, придурок?».

В то же время отношения с руководством «Барселоны», за которую он выступал почти два десятилетия, обострились после подписания контракта с Антуаном Гризманном. И появились мысли, что теперь он бросит все усилия на то, чтобы добиться успеха со сборной.

Год спустя, в 2020-м, он направил в клуб печально известный запрос на трансфер. Свое желание он осуществил в 2021 году, перейдя в «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. В том же году он наконец-то избавился от проклятия в сборной — Аргентина стала победителем Кубка Америки.

Все, что было дальше, стало прелюдией к финалу в Дохе. Сборную Аргентины возглавляет Лионель Скалони, бывший партнер Лео по национальной команде, который выполняет, прежде всего, роль менеджера, который, в отличие от Хорхе Сампаоли и Диего Марадоны, ограждает своих игроков от различного рода шума в медиа. При Скалони Аргентина выдала длительную беспроигрышную серию и разработала систему, благодаря которой избавилась от мессизависимости. Месси по-прежнему оставался ключевым игроком, но теперь у сборной был четкий игровой план.

Постфактум легко увидеть, что все это делалось ради того, чтобы Месси наконец-то выиграл крупный турнир.

Лионель Месси globallookpress.com

Месси, по сути, спас Аргентину в матче с Мексикой, подарив своим голом победу после сенсационного поражения от Саудовской Аравии. Он забивал во всех раундах плей-офф, а в матче с французами ему удалось открыть счет и поучаствовать в эпизоде со вторым голом. В овертайме Месси снова забил, и этот мяч мог стать победным, если бы не игра рукой Монтьеля, после которой Мбаппе сделал счет 3:3.

Победа над Мбаппе, оформившим хет-трик в финале, имеет в том числе символическую ценность. Это было противостояние почти прошлого с неизбежным будущим. А настоящее пока что принадлежит Месси.

Лионель Месси и Килиан Мбаппе globallookpress.com

Давайте проясним одну вещь: Месси не нуждался в этом кубке, чтобы обеспечить себе место среди величайших в истории. Он просто хотел помочь своей стране снова стать лучшей футбольной сборной в мире. Тем не менее, для некоторых Месси отныне занимает самую верхнюю строчку в списке величайших за всю историю. И это нормально, у каждого из нас свои критерии.

Но для меня это не аргумент. Объясню.

Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов? Отлично: у Пеле не было возможности играть в ЛЧ (или Кубке европейских чемпионов, как тогда назывался этот турнир), потому что бразильское правительство приняло закон, запрещающий ему выезд за границу. А Диего Марадона играл в эпоху, когда нужно было побеждать в чемпионате, а не просто финишировать в четверке лучших, чтобы попасть в ЛЧ.

На протяжении большей части своей карьеры у Пеле не было поддержки в лице лучших игроков мира, независимо от происхождения. Как и и у Марадоны, который выступал в то время, когда клубы могли использовать лишь трех легионеров. Месси же играет в чрезвычайно поляризованную эпоху, когда суперклубы имеют бюджет в 10, 20, а иногда в и в 40 раз больше, чем у большинства остальных команд.

Кроме того, есть риск перепутать достижения с величием, поскольку достичь можно лишь того, что соответствует вашей эпохе. Победа на чемпионате мира — это достижение, но оно не дает автоматически величия.

Можно выбрать легкий путь в этом вопросе, называя современных спортсменов лучшими, потому что у них лучшие поля, лучшая методика тренировок и так далее. Возможно, если вы телепортируете сэра Бобби Чарльтона из 1968 года в наши дни, Гарри Кейн будет намного впереди его. Ну и что с того? Значит ли это, что Бобби Чарльтон — неудачник? Точно не для меня.

Для некоторых величие выходит за пределы поля. Пеле и Марадона, каждый по-своему, обладали харизмой и социальной значимостью, чего у Месси, пожалуй, нет. Просто у него другой характер. Если бы Мухаммед Али остался Кассиусом Клеем, никогда не высказывался по социальным вопросам и ограничивался скучными клише в интервью, был бы он по-прежнему «Величайшим»?

В воскресенье вечером Месси добавил еще несколько галочек в свой послужной список, выиграв чемпионат мира, хотя я не понимаю такой логики. Я просто счастлив видеть, что он справедливо вознагражден. И для меня этого достаточно. И это было не просто величие с мячом в ногах.

Вспоминая этот турнир, Скалони часто говорил о доверии, о доверии своей судьбы партнерам по команде, о вере в них. В данном случае это касается и Месси, и это наиболее ярко проявилось в серии пенальти. Он доверял партнерам по сборной. И они его не подвели.