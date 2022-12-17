Смена эпохи. Месси, Мбаппе и неудобное соперничество, основанное на взаимном уважении

В зависимости от результата, это будет расцениваться как преклонение колен перед легендой футбола, наконец-то покидающей чемпионат мира победителем, или как неохотная, но уважительная передача эстафеты от, ставшему чемпионом мира по футболу второй раз подряд в возрасте 23 года.

Затем они вдвоем вернутся к своим партнером по команде, одна группа игроков будет в восторге праздновать, другая будет безутешна. Это будет последняя встреча Месси и Мбаппе перед тем, как они воссоединятся в «Пари Сен-Жермен» примерно через неделю.

Это далеко не первый раз, когда два партнера по клубу встречаются друг с другом в финале чемпионата мира; это было обычным явлением с 1990 года, когда в историю вошел штутгартский дуэт Гвидо Бухвальда (Западная Германия) и Хосе Басуальдо (Аргентина). Но это будет первый раз, когда в финале чемпионата мира сойдутся два партнера по клубу, такого уровня и масштаба, как Месси и Мбаппе.

Разумеется, их свел вместе Катар. Превращение ПСЖ в глобальную силу, как и многое другое в современном футболе, является результатом инвестиций с Ближнего Востока. Сделав ПСЖ и чемпионат мира 2022 года двумя центральными основами своей стратегии «мягкой силы», Катар может сделать ставку на двух суперзвезд, которые будут привлекать к себе больше внимания, чем кто-либо другой, когда огромная мировая телеаудитория настроится на просмотр финала — и он пройдет в Национальный день Катара, ни больше, ни меньше.

Месси повсюду в Дохе — его имя на спине почти каждой футболки сборной Аргентины, которую вы видите, его изображение смотрит на вас со зданий, рекламных щитов, даже из рекламы местной телекоммуникационной компании — и его имя у всех на устах перед воскресным финалом.

Лионель Месси globallookpress.com

Кажется, что это его чемпионат мира, приближающийся к самой славной развязке из возможных. Но сборная Франции, как сказал ее тренер Дидье Дешам в среду вечером после полуфинальной победы над Марокко, «сделает все, что в человеческих силах, чтобы этого не произошло».

В том числе это сделает и Мбаппе. Он из тех, кто не церемонится ни с кем, включая Месси. Наблюдать за Месси на этом чемпионате мира означало видеть его капитаном группы игроков, которые вознесли его на пьедестал. Они подчиняются ему, довольствуясь тем, что отчаянно пляшут под его дудку. В ПСЖ все не так.

В некотором смысле Месси и Мбаппе трудно представить в качестве партнеров по команде. Их наборы навыков дополняют друг друга, но ПСЖ по-декадентски объединил их двоих с третьей настоящей суперзвездой в лице Неймара. В эпоху, когда так много тренеров полны решимости отойти от культа личности, ось Месси-Мбаппе-Неймар представляет собой нечто необычное.

Бывший тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино описал трудности, связанные с попытками разместить Месси, Мбаппе и Неймара в одной линии нападающих. «Сложно сравнивать эту аргентинскую команду с ПСЖ», — сказал Почеттино. «Там Мбаппе и Неймар тоже нуждались в личном пространстве, им нужно было чувствовать себя вожаками в клубе. И иногда другим игрокам было трудно понять, нужно ли им играть на Месси, играть на Мбаппе или играть на Неймара».

«Мбаппе нужна команда, которая будет играть на него, но Неймару и Месси тоже. Именно поэтому все они являются лидерами в своих национальных сборных. Всем известно, что когда эти трое вместе, на поле могут происходить удивительные, невероятные вещи. Но, конечно, найти правильный баланс непросто».

По крайней мере, Почеттино сформулировал это дипломатично. Другие говорят, что динамика Месси-Мбаппе-Неймар была самой большой проблемой, с которой столкнулся бывший тренер «Тоттенхэма» во время своего пребывания в Париже. Фраза, которая застряла в памяти из одного источника, заключалась в том, что «большую тройку» «вынуждали делиться тем, чем они не хотели делиться» — будь то голы, передачи, пенальти, внимание или лесть.

Мбаппе, Неймар и Месси globallookpress.com

Известно, что отношения Мбаппе с Неймаром непростые; их ссора на поле из-за пенальти во время игры против «Монпелье» в августе могла стать главной точкой кипения, но напряженность между парой возникла еще до этого инцидента и продолжает сохраняться. Отношения Мбаппе и Месси более сердечные — не близкие, а определяемые взаимным уважением.

Когда Месси подписал контракт с ПСЖ после того, как «Барселона» не смогла продлить его контракт из-за финансовых ограничений, Мбаппе, как говорили, был в восторге от перспективы играть вместе с ним. Действительно, приход Месси был одним из факторов, которые убедили правление «Пари Сен-Жермен» в том, что Мбаппе может подписать новый контракт, а не присоединиться к «Реалу».

Но очаги напряженности остаются. Когда в мае прошлого года Мбаппе подписал тот грандиозный новый контракт с ПСЖ, он стал самой влиятельной фигурой в раздевалке, имея такое же прямое отношение к клубной иерархии, какое было у Месси в «Барселоне».

Согласно сообщениям в Бразилии, летом клуб консультировался с Мбаппе по поводу демонтажа того, что описывалось как южноамериканская группировка в раздевалке, в результате чего партнерам Месси по сборной Аргентины Анхелю Ди Марии и Леандро Паредесу разрешили присоединиться к «Ювентусу» (последний — в аренде).

В любой раздевалке существуют свои клики и группировки. Вполне естественно, что 35-летний Месси, который плохо говорит по-французски, был ближе к таким игрокам, как Неймар, Маркиньос, Марко Верратти и, что может показаться удивительным, к своему старому сопернику из «Реала» Серхио Рамосу. В равной степени естественно, что Мбаппе гораздо ближе к защитнику сборной Марокко Ашрафу Хакими, чем к старшим игрокам из Южной Америки.

Было интересно, когда Андера Эрреру, еще одного ушедшего летом игрока, спросили о динамике Месси-Мбаппе в прошлом сезоне. «Килиан будет лучшим игроком в мире еще много лет, но мы все согласны с тем, что Лео — номер один. Без сомнения», — сказал полузащитник, который сейчас находится в аренде в «Атлетике» из Бильбао. «Мбаппе обладает огромным смирением и желанием учиться у Лео».

Мбаппе и Ашраф Хакими globallookpress.com

Дани Алвес, игравший с Месси в «Барселоне» и Мбаппе в «ПСЖ», похоже, засомневался в этом в недавнем интервью итальянской газете Gazzetta dello Sport. Он охарактеризовал Мбаппе как «феномена, который еще не понял, что те, кто играет с ним в атаке, являются более значительными феноменами, чем он сам», добавив: «Великий игрок всегда должен знать и понимать, с кем он играет. Нужно быть умным и пользоваться потенциалом Неймара и Месси, двух футбольных гениев».

Алвес предположил, что Мбаппе «забьет 150 голов», если будет чаще доверять мяч Месси и Неймару.

Данные подтверждают, что Месси и Неймар обмениваются гораздо большим количеством передач (22,7 за 90 минут в этой Лиге чемпионов), чем Мбаппе и Неймар (14,5 за 90 минут) или Месси и Мбаппе (12,6 за 90 минут). Их количество в Лиге 1 отражает ту же картину, хотя и немного менее ярко выраженную.

Удивительно, но Месси обменивается с Мбаппе большим количеством передач за 90 минут, чем с Луисом Суаресом или Неймаром в сезоне 2014-15, в разгар партнерства в «Барселоне», известного как МСН.

Месси помог Мбаппе забить шесть голов в Лиге 1 в этом сезоне, и, хотя очевидным возражением является то, что французская лига слабее, чем Ла Лига, пара хорошо работала вместе и в Европе; на каждые 90 минут в Лиге чемпионов этого сезона они в сумме создают 2,0 момента. Опять же, это превосходит показатели Месси-Неймара (1,9) или Месси-Суареса (1,7) в «Барселоне» во время их победной кампании в Лиге чемпионов в сезоне 2014-15. И Мбаппе получает свою долю голов.

Мбаппе нелегко делить внимание публики с Месси и Неймаром, но в некотором смысле он может извлечь уроки из опыта Неймара. Когда в 2017 году бразильский форвард перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в рамках рекордной сделки, линия партии заключалась в том, что он чувствовал необходимость вырваться из тени Месси, чтобы блистать самостоятельно.

Неймар, Месси и Луис Суарес globallookpress.com

Во всяком случае, в свои первые несколько лет в Париже он обнаружил, что жизнь в тени Месси была более полезной, чем он думал. Определенно, когда дело доходит до разговора о «Золотом мяче», Неймар был гораздо более заметным во времена «Барселоны».

Месси был полезен для Мбаппе в ПСЖ, как и Мбаппе для Месси. Но окружение Мбаппе постоянно твердило, что он считает себя больше подходящим для игры в паре с классическим центральным нападающим, возможно, таким как Оливье Жиру. Месси, со своей стороны, явно счастливее всего, играя с сообразительными, быстроногими нападающими, из которых Мбаппе, пожалуй, самый яркий пример.

Ирония всего этого, особенно когда речь заходит о том, что Мбаппе стал большой шишкой в ПСЖ, заключается в том, что сейчас трудно представить, как кто-то из игроков останется в клубе надолго.

Всего через несколько месяцев после того, как Мбаппе подписал этот новый контракт, выяснилось, что он сожалеет и думает о возобновлении работы над переходом в «Реал». Что касается Месси, в октябре The Athletic сообщил, что его очень привлекает идея присоединиться к франшизе «Интер Майами» в MLS, когда его контракт с «ПСЖ» истечет в конце сезона.

Месси и Мбаппе, похоже, суждено остаться в памяти как лидерам своих поколений, а не как партнерам по команде, конкурентам или соперникам.

В 35 лет, сыграв на своем последнем чемпионате мира и подумывая о переходе в MLS, Месси находится на закате своей карьеры. Как и другие современные великие игроки, такие как Лука Модрич, Карим Бензема, Роберт Левандовский и великий соперник Месси Криштиану Роналду. Сомнительно, что кого-то из них мы снова увидим на чемпионате мира.

Новое поколение готово вступить в свои права, во главе с Мбаппе, Эрлингом Холанном и другими игроками, которые выросли, боготворя Месси и Роналду, и пытаясь подражать каждому их движению.

Мбаппе и Месси globallookpress.com

Финал чемпионата мира по футболу знаменует собой конец одной эпохи и начало другой. Вид Месси и Мбаппе в качестве соперников так же символичен, как и влияние Катара, которое внесло такие непредвиденные изменения в игровой ландшафт за последнее десятилетие.

Воскресенье дает Мбаппе шанс продемонстрировать, что он готов принять корону. Это также дает Месси возможность покинуть сцену Кубка мира с последним, непреходящим напоминанием о его таланте, который, возможно, не будет превзойден в течение очень долгого времени.

Каким бы ни был результат матча между Францией и Аргентиной, это объятие после финального свистка будет символичным. Ни один из присутствующих фотографов не захочет его пропустить.