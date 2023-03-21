Без Головина и Миранчука, но с семью спартаковцами. Сборная России готовится к Ирану

Еще 17 марта тренерский штаб национальной команды России во главе сназвал состав сборной на мартовский учебно-тренировочный сбор.

В списке было 29 футболистов, среди которых три дебютанта — вратарь Илья Помазун, защитник Даниил Денисов и полузащитник Данил Пруцев.

Привлекает внимание, что из «Спартака» в заявку попали сразу восемь футболистов. Но это не удивляет — красно-белые остаются главным преследователем «Зенита» в чемпионате и одним из претендентов на победу в Кубке России.

К тому же, Гильермо Абаскаль выпускает в старте по 8-9 россиян, в отличие от питерцев, которые делают ставку на бразильцев (пусть даже и несколько из них получили российское гражданство).

Вратари: Александр Селихов («Спартак», Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов», Ростов-на-Дону), Илья Помазун («Урал», Екатеринбург).

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов (все — «Спартак», Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Артём Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все — «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев («Зенит», Санкт-Петербург), Ильзат Ахметов («Краснодар»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба — «Динамо», Москва), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов (все — «Спартак», Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Алексей Миранчук («Торино», Турин), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Константин Тюкавин («Динамо», Москва).

Сборная России Сборная России

Проблемы начались довольно быстро — уже в день объявления состава появилась информация о том, что голкипер «Краснодара» и потенциальный первый номер сборной Матвей Сафонов заболел коронавирусом.

Сам игрок это отрицал, но признавал, что он «простудился и приболел», кубанский клуб тоже заявил, что никакого ковида у вратаря нет.

Ситуацию через несколько дней окончательно разъяснил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов — оказалось, что положительные тесты на Covid у игрока действительно были, но он еще может сыграть.

Были и положительные, и отрицательные тесты на коронавирус. Два положительных, три отрицательных. Он приехал в последний момент, за «Краснодар» не играл, поэтому вот так и сложился список. Заявка была чуть раньше, потому что нужна была виза в Иран. Он лучше, уже тренировался. Вчера тест показал отрицательный результат, но все же Матвей болел, у него была температура. Он не очень хорошо себя чувствовал еще два дня назад. Виталий Кафанов

18 марта пришли печальные новости из Италии — полузащитник «Торино» Алексей Миранчук получил травму приводящей мышцы левого бедра. Спортивный директор туринцев Давиде Ваньяти говорит, что на восстановление Алексею потребуется не менее десяти дней.

19 марта неутешительные известия пришли из Франции — Александр Головин не попал в заявку «Монако» на матч против «Аяччо» из-за дискомфорта в мышце бедра. Это первая травма Александра в этом сезоне, сроки восстановления неизвестны, на на матчах национальной команды пришлось поставить крест.

Миранчук и Джикия не сыграют с Ираном и Ираком Сборная России

Это вдвойне обидно еще и потому, что Головин и Миранчук не выступали за сборную России с 14 ноября 2021-го, когда в квалификации ЧМ Россия уступила Хорватии.

И не потому, что находились в плохой форме — Валерий Карпин просто не хотел дергать зазря успешно выступающих в Европе игроков.

Травмы Миранчука и Головина — это совпадение. Разговаривал с ними, они всё равно хотели приехать, даже травмированными. Я сказал им, что смысла в этом нет. Лететь через пол Европы, чтобы мы на них посмотрели, сделали ещё одно МРТ и увидели травму — зачем? Мы получили все медицинские документы из «Монако» и «Торино». Но сами они хотели приехать, просто увидеться. Валерий Карпин

К списку проблем добавилась и потеря защитника Георгия Джикии. 18 марта капитана «Спартака» заменили из-за повреждения на 76-й минуте матча 20-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2). На следующий день стало известно, что защитник выбыл на три недели из-за травмы бедра.

Наконец, уже со сбора, 21 марта уехал защитник «Сочи» Артём Макарчук. Официальная причина — вирусная инфекция.

Сборы и вылет в Иран

Учебно-тренировочный сбор сборной России был запланирован с 19 по 26 марта. После завершения своих матчей 20-го тура РПЛ игроки начали собираться на базе национальной команды в Новогорске.

К полудню 19 марта на базу заехали футболисты «Краснодара», «Спартака», «Динамо», «Локомотива», «Сочи» и «Урала». Прибыв на базу, игроки прошли различные тестирования, а во второй половине дня футболисты провели тренировку в тренажерном зале.

Там их поприветствовал главный тренер Валерий Карпин, который как раз прибыл в Новогорск после матча «Ростова» против «Химок». Футболисты «Ростова», ЦСКА и «Зенита» присоединились к национальной команде уже на следующий день.

20 марта, когда команда была в полном составе, на базу сборной прибыли допинг-офицеры, их визит состоялся ранним утром понедельника — около 4 часов утра. Для проверки был выбран Александр Соболев, а также Дмитрий Баринов и Сергей Песьяков.

В понедельник же члены сборной России сдали ПЦР-тесты, которые нужны для въезда в Иран. Во второй половине дня команду ждало собрание с тренерским штабом.

Сборная России Сборная России

Далее игроки разбились на две группы — первая провела тренировку в тренажерном зале и отправилась на восстановительные процедуры; вторая отправилась на базу «Динамо», где провела часовую тренировку на поле.

Сначала на газон вышли вратари, которые провели разминку под руководством Виталия Кафанова. Затем занятие начали полевые игроки — разминка, упражнения с мячом и удары по воротам.

Во вторник, 21 марта, команда в полном составе провела тренировку на базе «Динамо», частично открытую для СМИ. После этого сборная России отправилась в аэропорт, чтобы вылететь в Тегеран, где 23 марта сыграет с командой Ирана.

Сборная России Сборная России

Если вспоминать предыдущие противостояния команд, то товарищеская встреча команд в 2011 году в Абу-Даби закончилась победой Ирана со счётом 1:0.

В последний раз команды встречались в 2017 году и сыграли вничью 1:1, забитыми мячами отметились Сердар Азмун и Дмитрий Полоз. Отметим, что форвард «Байера» заявил, что не сможет принять участие в игре с Россией по личным причинам.

Валерий Карпин Тренер сборной России Ничего не изменилось. Вне зависимости от того, кто соперник, всегда хочется выигрывать. Да, проверим себя с командой чемпионата мира. Но на любых сборах всем хочется играть с сильными соперниками. Но очки за это не дают. Любой тренер на сборах пробует, смотрит, результат не стоит во главе угла. При этом, конечно, в любом виде спорта любой спортсмен хочет выигрывать.

Сборная Ирана занимает 24-ю строчку в рейтинге ФИФА (Россия — 37-ю). Команда выступала на групповом этапе чемпионата мира 2022 года в Катаре, где уступила Англии (2:6) и США (0:1) и победила футболистов из Уэльса (2:0).

Что дальше?

После матча с Ираном национальная команда должна прилететь в Санкт-Петербург, где 26 марта сыграет с Ираком на «Газпром Арене». Правда, за пять дней до начала встречи еще официально не названо ни время, ни место, а также не запущена продажа билетов.

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Задержка с официальным объявлением матча связана с отсутствием подтверждения игры со стороны Федерации футбола Ирака, хотя пресс-секретарь иракской федерации Мохаммед Имад ещё 9 марта назвал дату матча — 26 марта и место — Санкт-Петербург.

В РФС ждут финальные документы, чтобы объявить место и время начала игры, и начать продажу билетов.