Поворот на Восток? Сборную России пригласили на турнир в Азии

Что такое CAFA?
Футбольная ассоциация Центральной Азии (CAFA) — подразделение Азиатской футбольной конфедерации (АФК), основанное в2014 году, по инициативе Федерации футбола Ирана.
Иранцы покинули Федерацию футбола Западной Азии из-за конфликтов с входящими в нее арабскими странами Ближнего Востока.
В новую организацию, которая начала работу в 2015 году, вошли также часть стран из Федерации футбола Центральной и Южной Азии, которая была упразднена. Остальные участники упразднённой федерации сформировали Федерацию футбола Южной Азии.
На данный момент в CAFA входят федерации шести стран: Ирана (24-е место в рейтинге ФИФА, 2-е среди стран Азии), Узбекистана (77-е в ФИФА и 10-е в Азии), Кыргызстана (94-е в ФИФА и 16-е в Азии), Таджикистана (108-е в ФИФА и 20-е в Азии), Туркменистана (135-е в ФИФА и 24-е в Азии) и Афганистана (150-е в ФИФА и 30-е в Азии).
Пост президента организации с 2019 года занимает Рустам Эмомали из Таджикистана, вице-президент — Дастанбек Конокбаев из Кыргызстана.
В том же 2019 году штаб-квартиру CAFA перенесли в столицу Таджикистана Душанбе из Ташкента, где она располагалась при предыдущем президенте — Мираброре Усманове, возглавлявшем Федерацию футбола Узбекистана.
Футбольная ассоциация Центральной Азии проводит локальные турниры между шестью странами в футболе, мини-футболе и пляжном футболе, отвечая за организацию соревнований и призовые.
На чемпионат мира по футболу из Центральной Азии на данный момент удавалось пробиться лишь сборная Ирана, которая выступала на мундиалях шесть раз: в 1978, 1998, 2006, 2014, 2018 и 2022 годах.
В 2018 и 2022 году иранцы попали на мировое первенство уже как представители CAFA. Все шесть раз дальше группового этапа они не прошли.
В Кубке Азии от CAFA в разное время в нем участвовали четыре сборные — Иран, Туркменистан, Кыргызстан и Узбекистан. Иранцы выигрывали турнир в 1968, 1972 и 1976 годах.
На последнем Кубке Азии в 2019 году сборная Ирана с командой Объединенных Арабских Эмиратов стали бронзовыми призерами (матч за третье место по регламенту не проводился).
Сборная Узбекистана играет на Кубке Азии с 1996 года, ее наивысшее достижение — четвертое место в 2011 году.
В 2019 году узбекская команда вышла в 1/8 финала, как и сборная Кыргызстана, которая в этом розыгрыше дебютировала на турнире.
Сборная Туркменистана участвовала в Кубке дважды (в 2004 и 2019 годах), и оба раза не смогла выйти из группы.
Чемпионат CAFA
Чемпионат Центрально-Азиатской футбольной ассоциации был основан еще в 2018-м, но у взрослых команд до сих пор проводились лишь женские турниры — в 2018-м в Ташкенте и 2022-м в Душанбе.
Оба раза победителем становилась сборная Узбекистана, которая в финале обыгрывала команду Ирана. Выступали на турнирах по пять команд: в 2018-м не было Афганистана, в 2022-м — Туркменистана.
Юношеские турниры CAFA в возрастах U19, U17 и U15 проходили как у мужчин, так и у женщин. При этом, у женщин еще проводился турнир U23 и чемпионат CAFA по мини-футболу.
Как несложно догадаться, в качестве победителей турниров обычно выступают лидеры рейтинга — Узбекистан и Иран.
Чемпионат Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) среди мужчин в 2023 году станет дебютным.
В нем примут участие сразу 8 команд — кроме шести членов CAFA на турнир была приглашена сборная России, что подтвердил пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.
Восьмым участником чемпионата, по информации СМИ станет еще одна азиатская команда — сборная Таиланда или Китая.
Формат турнира прост: две группы по четыре команды, из каждой группы выходят победители, которые встречаются в финале. Команды, занявшие вторые места, играют в матче за третье место.
Чемпионат пройдет в Ташкенте и Бишкеке с 9 по 21 июня этого года и будет носить статус официального, а значит результаты матчей сборной России пойдут в зачет рейтинга ФИФА.
По неподтвержденным данным, спонсором чемпионата станет компания «Газпром», с которой УЕФА расторгла контракт в феврале прошлого года.
Сборная России
Напомним, что в конце февраля 2022 года сборную России отстранили от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.
Команда Валерия Карпина не смогла завершить отбор на ЧМ-2022 и пропустила мундиаль в Катаре, а также не была допущена к отбору на Евро-2024.
С товарищескими матчами тоже проблемы — большинство сильных команд отказываются от спаррингов с российской дружиной по причинам морально-этического свойства.
Так, футбольная федерация Боснии и Герцеговины после решения о контрольном матче с россиянами столкнулась с очень сильной негативной реакцией как со стороны болельщиков, так и со стороны действующих игроков команды. Матч был отменен.
За прошедший с отстранения год с небольшим сборная России провела три товарищеских матча, которые прошли на выезде.
В сентябре была обыграна команда Кыргызстана (2:1), а в ноябре подопечные Карпина не смогли обыграть Таджикистан и Узбекистан — оба матча завершились вничью 0:0.
Как можно увидеть, соперники по чемпионату CAFA сборной России уже известны, а выступление на турнире в Азии не будет легкой прогулкой.
Россия сейчас занимает 37-е место в рейтинге ФИФА, среди стран Азии это было бы 5-е место, но результат, как говорится — на табло.
В преддверии чемпионата Центрально-Азиатской футбольной ассоциации сборная России планирует 23 марта сыграть с командой Ирана в Тегеране, а 26 марта — с Ираком в Санкт-Петербурге.
При этом, до конца неясно, сыграет ли Россия на азиатском турнире. Официального сообщения со стороны РФС об участии команды в чемпионате CAFA на данный момент нет, а главный тренер национальной дружины Валерий Карпин заявил, что он «первый раз слышит» об участии сборной в азиатском турнире.
А вскоре выступила и пресс-служба Центрально-Азиатской футбольной ассоциации, которая поправила поторопившегося с объявлениями пресс-аташе Федерации футбола Таджикистана.
Еще одна причина сомнений РФС может быть связана с тем, что даты розыгрыша Кубка CAFA (9-21 июня) накладываются на дату проведения суперфинала Кубка России (11 июня).
Наверняка, ради сборной в РФС сдвинут даты решающего матча национального кубка на более ранний срок.
Кроме того, возможно, будет подвинут последний тур РПЛ, запланированный на 3 июня, то есть — за шесть дней до старта Кубка CAFA.
Этого времени вряд ли хватит сборной России для полноценного сбора и подготовки к международным стартам.
Что с процессом перехода в Азию?
Приближается крайний срок обсуждений с УЕФА условий возможного возвращения России в международные соревнования (1 апреля).
На 31 марта уже официально назначен исполком РФС, где и будет принято окончательное решение. До этого срока рабочая группа должна будет изучить плюсы и минусы потенциального перехода из УЕФА в АФК.
2 февраля служба коммуникаций РФС сообщала, что президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов посетили 33-й конгресс АФК в Манаме по приглашению президента АФК шейха Салмана бин Ибрагима Аль-Халифы.
Возможно, участие сборной России в чемпионате CAFA и возможная причастность «Газпрома» к организации турнира могут стать первыми серьезными шагами на пути российского футбола в Азию.