Поворот на Восток? Сборную России пригласили на турнир в Азии

Сборная России по футболу примет участие в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) среди мужчин. Соревнование пройдет с 9 по 21 июня этого года, а его результаты пойдут в рейтинг ФИФА.

Что такое CAFA?

Футбольная ассоциация Центральной Азии (CAFA) — подразделение Азиатской футбольной конфедерации (АФК), основанное в2014 году, по инициативе Федерации футбола Ирана.

Иранцы покинули Федерацию футбола Западной Азии из-за конфликтов с входящими в нее арабскими странами Ближнего Востока.

В новую организацию, которая начала работу в 2015 году, вошли также часть стран из Федерации футбола Центральной и Южной Азии, которая была упразднена. Остальные участники упразднённой федерации сформировали Федерацию футбола Южной Азии.

На данный момент в CAFA входят федерации шести стран: Ирана (24-е место в рейтинге ФИФА, 2-е среди стран Азии), Узбекистана (77-е в ФИФА и 10-е в Азии), Кыргызстана (94-е в ФИФА и 16-е в Азии), Таджикистана (108-е в ФИФА и 20-е в Азии), Туркменистана (135-е в ФИФА и 24-е в Азии) и Афганистана (150-е в ФИФА и 30-е в Азии).

Пост президента организации с 2019 года занимает Рустам Эмомали из Таджикистана, вице-президент — Дастанбек Конокбаев из Кыргызстана.

В том же 2019 году штаб-квартиру CAFA перенесли в столицу Таджикистана Душанбе из Ташкента, где она располагалась при предыдущем президенте — Мираброре Усманове, возглавлявшем Федерацию футбола Узбекистана.

Генсек CAFA Улугбек Каримов the-cafa.com

Футбольная ассоциация Центральной Азии проводит локальные турниры между шестью странами в футболе, мини-футболе и пляжном футболе, отвечая за организацию соревнований и призовые.

На чемпионат мира по футболу из Центральной Азии на данный момент удавалось пробиться лишь сборная Ирана, которая выступала на мундиалях шесть раз: в 1978, 1998, 2006, 2014, 2018 и 2022 годах.

В 2018 и 2022 году иранцы попали на мировое первенство уже как представители CAFA. Все шесть раз дальше группового этапа они не прошли.

В Кубке Азии от CAFA в разное время в нем участвовали четыре сборные — Иран, Туркменистан, Кыргызстан и Узбекистан. Иранцы выигрывали турнир в 1968, 1972 и 1976 годах.

На последнем Кубке Азии в 2019 году сборная Ирана с командой Объединенных Арабских Эмиратов стали бронзовыми призерами (матч за третье место по регламенту не проводился).

Сборная Узбекистана играет на Кубке Азии с 1996 года, ее наивысшее достижение — четвертое место в 2011 году.

В 2019 году узбекская команда вышла в 1/8 финала, как и сборная Кыргызстана, которая в этом розыгрыше дебютировала на турнире.

Сборная Туркменистана участвовала в Кубке дважды (в 2004 и 2019 годах), и оба раза не смогла выйти из группы.

Чемпионат CAFA

Чемпионат Центрально-Азиатской футбольной ассоциации был основан еще в 2018-м, но у взрослых команд до сих пор проводились лишь женские турниры — в 2018-м в Ташкенте и 2022-м в Душанбе.

Оба раза победителем становилась сборная Узбекистана, которая в финале обыгрывала команду Ирана. Выступали на турнирах по пять команд: в 2018-м не было Афганистана, в 2022-м — Туркменистана.

Юношеские турниры CAFA в возрастах U19, U17 и U15 проходили как у мужчин, так и у женщин. При этом, у женщин еще проводился турнир U23 и чемпионат CAFA по мини-футболу.

Победительницы женского чемпионата 2022 года the-cafa.com

Как несложно догадаться, в качестве победителей турниров обычно выступают лидеры рейтинга — Узбекистан и Иран.

Чемпионат Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) среди мужчин в 2023 году станет дебютным.

В нем примут участие сразу 8 команд — кроме шести членов CAFA на турнир была приглашена сборная России, что подтвердил пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.

Сборная России примет участие в турнире. Это чемпионат под эгидой Ассоциации футбола Центральной Азии. Как нам сообщили из CAFA, Российский футбольный союз дал согласие и подтвердил свое участие в данном турнире. В ноябре прошлого года, как известно, проводился товарищеский матч между сборными Таджикистана и России. В преддверии этого матча между РФС и ФФТ был подписан меморандум о сотрудничестве. В этой встрече принял участие также генеральный секретарь Ассоциации футбола Центральной Азии. Был обговорено, что турниры будут под эгидой CAFA Фаридун Салиев

Восьмым участником чемпионата, по информации СМИ станет еще одна азиатская команда — сборная Таиланда или Китая.

Формат турнира прост: две группы по четыре команды, из каждой группы выходят победители, которые встречаются в финале. Команды, занявшие вторые места, играют в матче за третье место.

Чемпионат пройдет в Ташкенте и Бишкеке с 9 по 21 июня этого года и будет носить статус официального, а значит результаты матчей сборной России пойдут в зачет рейтинга ФИФА.

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По неподтвержденным данным, спонсором чемпионата станет компания «Газпром», с которой УЕФА расторгла контракт в феврале прошлого года.

Сборная России

Напомним, что в конце февраля 2022 года сборную России отстранили от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

Команда Валерия Карпина не смогла завершить отбор на ЧМ-2022 и пропустила мундиаль в Катаре, а также не была допущена к отбору на Евро-2024.

С товарищескими матчами тоже проблемы — большинство сильных команд отказываются от спаррингов с российской дружиной по причинам морально-этического свойства.

Так, футбольная федерация Боснии и Герцеговины после решения о контрольном матче с россиянами столкнулась с очень сильной негативной реакцией как со стороны болельщиков, так и со стороны действующих игроков команды. Матч был отменен.

За прошедший с отстранения год с небольшим сборная России провела три товарищеских матча, которые прошли на выезде.

Россия — Узбекистан РФС

В сентябре была обыграна команда Кыргызстана (2:1), а в ноябре подопечные Карпина не смогли обыграть Таджикистан и Узбекистан — оба матча завершились вничью 0:0.

Как можно увидеть, соперники по чемпионату CAFA сборной России уже известны, а выступление на турнире в Азии не будет легкой прогулкой.

Россия сейчас занимает 37-е место в рейтинге ФИФА, среди стран Азии это было бы 5-е место, но результат, как говорится — на табло.

В преддверии чемпионата Центрально-Азиатской футбольной ассоциации сборная России планирует 23 марта сыграть с командой Ирана в Тегеране, а 26 марта — с Ираком в Санкт-Петербурге.

При этом, до конца неясно, сыграет ли Россия на азиатском турнире. Официального сообщения со стороны РФС об участии команды в чемпионате CAFA на данный момент нет, а главный тренер национальной дружины Валерий Карпин заявил, что он «первый раз слышит» об участии сборной в азиатском турнире.

В связи с большим количеством запросов по теме участия сборной России в чемпионате Центральноазиатской футбольной федерации сообщаем: в данный момент обсуждаются возможность и условия участия российской национальной команды в этом турнире. Пресс-служба РФС

А вскоре выступила и пресс-служба Центрально-Азиатской футбольной ассоциации, которая поправила поторопившегося с объявлениями пресс-аташе Федерации футбола Таджикистана.

Действительно, такой турнир планируется, заинтересованность от России есть, но очень много деталей, которые находятся на стадии согласования. Сейчас многое мы должны утвердить внутренне, поэтому мы со своей стороны не публикуем информацию на своем официальном сайте. Предположительно в течение двух недель будут известны все детали. CAFA согласовывает турнир и участие в нем России с ФИФА и Азиатской конфедерацией футбола. Пресс-служба CAFA

Еще одна причина сомнений РФС может быть связана с тем, что даты розыгрыша Кубка CAFA (9-21 июня) накладываются на дату проведения суперфинала Кубка России (11 июня).

Наверняка, ради сборной в РФС сдвинут даты решающего матча национального кубка на более ранний срок.

Кроме того, возможно, будет подвинут последний тур РПЛ, запланированный на 3 июня, то есть — за шесть дней до старта Кубка CAFA.

Этого времени вряд ли хватит сборной России для полноценного сбора и подготовки к международным стартам.

Что с процессом перехода в Азию?

Приближается крайний срок обсуждений с УЕФА условий возможного возвращения России в международные соревнования (1 апреля).

На 31 марта уже официально назначен исполком РФС, где и будет принято окончательное решение. До этого срока рабочая группа должна будет изучить плюсы и минусы потенциального перехода из УЕФА в АФК.

2 февраля служба коммуникаций РФС сообщала, что президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов посетили 33-й конгресс АФК в Манаме по приглашению президента АФК шейха Салмана бин Ибрагима Аль-Халифы.

Возможно, участие сборной России в чемпионате CAFA и возможная причастность «Газпрома» к организации турнира могут стать первыми серьезными шагами на пути российского футбола в Азию.