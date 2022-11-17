Эксперименты в ущерб зрелищности. Карпин жертвует результатом ради поиска нужных игроков

Сборная России сыграла нулевую ничью с командой Таджикистана в Душанбе. Через несколько дней ей предстоит встретиться с более сильным соперником — сборной Узбекистана.

Сумбур и брак — следствие экспериментов

Обозреватель СЭ Марк Бессонов сделал выводы по поводу результата и некоторых футболистов.

«Если вы с интересом смотрели все 90 минут матча Таджикистан — Россия, то вы точно очень любите футбол. Возможно, даже слишком. Тот самый случай, когда счет 0:0 полностью отражает происходившее на поле — минимум ударов, минимум остроты, минимум осмысленных действий у чужих ворот. Такое зрелище чем-то похоже на арт-хаус — штука не для всех.

Впрочем, Валерий Карпин в последние месяцы открыто демонстрирует намерение попробовать в сборной как можно больше доступных футболистов. Потому отсутствие Сафонова, Головина, Алексея Миранчука, Кузяева, Джикии, Зобнина и Караваева — не потеря, а скорее возможность для Карпина обкатать кого-нибудь из "Ростова" или "Крыльев Советов".

Какие выводы можно сделать после подобного матча? Имея вводные со схемой и системой игры, которые Карпин применяет в национальной команде уже второй год, можно лишь оценивать, как выглядят те или иные футболисты прямо сейчас. И делать предположения, способны ли они стать лидерами сборной в перспективе нескольких лет. Тем более в условиях нулевой сыгранности на первый план выходят именно индивидуальные навыки.

18-летний Сергей Пиняев, ставший самым молодым футболистом в истории сборной России, в Душанбе был, пожалуй, самым ярким игроком в составе нашей команды. Постоянно напрягал правый фланг обороны соперника подачами и проходами на дриблинге. Да, КПД в завершающей фазе у Пиняева с Таджикистаном был почти нулевой, но за старательность и напор ставим плюс. Вероятно, отметил эти качества и Карпин.

Данил Глебов все больше утверждается как один из лидеров сборной. Еще год назад на этой позиции железным основным был Баринов, но в "Локомотиве" дела у Дмитрия не идут, да и выходит он в этом сезоне преимущественно на позиции центрального защитника. А вот 23-летнему Глебову Карпин доверяет капитанскую повязку и в "Ростове", и в сборной. Данил — более интересный в атакующем плане футболист, сочетающий в себе при этом спортивную злость и умение пахать без мяча. Все это он показал с Таджикистаном, успевая и чистить в опорной зоне, и подключаться к розыгрышам.

С Киргизией играли безобразно, но выиграли. Сейчас играли в 10 раз лучше, не выиграли. Это нормально. Валерий Карпин

Максим Осипенко — центральный защитник, который стал ведущим в отсутствие Джикии и Дивеева. Собственно, еще раз продемонстрировал, что он как минимум третий по силе ЦЗ в стране. Карпин ценит Максима за первый пас и умение начать атаку — в паре с Солдатенковым именно Осипенко отвечал за продвижение мяча от ворот.

Даниил Уткин не угрожал воротам соперника и не забил, как было в игре с Киргизией, зато показал неплохой набор навыков при розыгрышах в центре поля. Качественная работа с мячом, быстрое принятие решений — то, что отличало полузащитника от большинства футболистов на поле этим вечером.

Примечательно, что чисто визуально неплохо смотрелись в матче в основном игроки "Ростова". Неудивительно, учитывая, что в "Ростове" Карпин использует те же 4-3-3 и схожие принципы игры. По остальным футболистам сборной России сказать что-то конкретное куда сложнее — слишком много сумбура и брака было на поле.

По-другому, наверное, при таких раскладах и не могло быть. Команда меняется на 30-50% каждый сбор, в игре с Таджикистаном произошла масса дебютов (Селихов, Песьяков, Солдатенков, Пиняев, Садулаев, Сычевой), а в соперниках — пусть и не сильная, но и не последняя азиатская команда. В таких условиях вообще трудно показать что-то осмысленное как отдельным игрокам, так и всей команде. И отсюда произрастает вопрос — а что дальше?

Форма футболистов изменчива по ходу сезона, есть эффект травм, да и сам Карпин перед Таджикистаном сказал, что многие талантливые 20-летние футболисты к 22 годам пропадают. Да, с нынешним подходом тренер в личной работе может оценить множество футболистов и сделать нужные для себя выводы. Это полезно для работы на перспективу. Но если сборная России собирается закладывать фундамент для участия в официальных матчах в ближайшие год-два (хоть в УЕФА, хоть в азиатской конфедерации), то команде нужно работать над сыгранностью и налаживанием каких-никаких связей на поле. А сделать это можно только при ограниченной, а не такой масштабной ротации.

Это ни в коем случае не критика Карпина — лишь вопрос пути развития, который избран для национальной команды. Хотя возможно, что у тренерского штаба уже есть проработанный план и согласно ему в течение непродолжительного времени выходы Пиняева и других недавних новичков в стартовом составе сборной уже на важные матчи станут обыденностью».

Большой разницы между Таджикистаном и Россией в этом матче не было

Обозреватель «Чемпионата» Анатолий Романов считает, что команде Валерия Карпина в этому матче не хватило остроты и взаимопонимания. Сборная показала слабую игру и не смогла сильно выделится на фоне заведомо слабого соперника.

Мое мнение — чем больше у тренера выбор, тем лучше, — сказал Карпин. — Даже в Испании дают паспорта и вызывают в сборную. Я не вижу в этом ничего плохого. Если у игроков будет гражданство — пускай будет. Если Малком и Клаудиньо получат паспорта, будем выбирать и рассматривать их тоже. Было бы еще 10 таких — ну и слава богу, было бы хорошо. Валерий Карпин

«Команда Карпина искала в атаке разные ходы против оборонявшегося средним или низком блоком соперника. Были и забросы за спины защитникам сборной Таджикистана, прежде всего на Фёдора Чалова, были и попытки обыгрывать один в один со стороны вингеров-дриблёров Пиняева и Садулаева, а эпизодами проходили даже интересные комбинации. Вряд ли что-то можно наиграть за несколько дней. Значит, это идёт от самих игроков, а тренер — поощряет. Пробовали наши разыгрывать мяч и от вратаря Селихова, выманивая противника на прессинг, вот только тот слишком не раскрывался. У Таджикистана неплохая, обученная хорватом Петаром Шегртом команда. Но индивидуальный уровень футболистов, конечно, невысок — хозяева допускали много невынужденного брака в достаточно простых моментах.

К сожалению, и сборной России не хватало остроты — последнего паса, открывания под удар. Хотя Чалов, возможно, забил бы быстрый гол, если бы Пиняев вырезал точную передачу с фланга в не самой сложной для этого ситуации. Поэтому первый тайм вполне логично завершился нулевой ничьей.

После перерыва на поле появились ещё два новичка национальной команды — Сергей Песьяков и Владимир Сычевой. А вместе с ними — Арсен Захарян, продолжающий выступать за сборную России на фоне слухов о получении армянского паспорта. Премьера Песьякова получилась ужасной.

Игра немного раскрылась, хозяева нанесли первый удар в створ — по воротам третьего в этом матче голкипера российской сборной. Потом ещё один. В общем, так сложилось, что Шунин, которого, вероятно, готовили к встрече с Узбекистаном, получил сегодня самую большую нагрузку. А вот игроки сборной России, кажется, на движения Сычевого реагировали ещё хуже, чем на движения Чалова, может, потому что пока не понимают, чего ждать от кометой ворвавшегося в РПЛ центрфорварда.

Радует, что не снижал активности Пиняев, вплоть до своей замены на 82-й минуте. Очень смело, уверенно играл юный вингер для своего статуса и возраста. В концовке наши забили, но фол Максима Осипенко в атаке лишил сборную России победы. Наверное, незаслуженной. По статистике наши даже по ударам в створ уступили — 3:4 (всего удары — 13:8 в пользу россиян). Перед матчами с Кыргызстаном и Таджикистаном мы много говорили, что вынуждены играть со слабыми соперниками, но, согласитесь, большой разницы между ними и сборной России не было».

Нетривиальные эксперименты

Автор «Советского Спорта» Артем Зибрак сделал неоднозначные зарисовки к поединку, отметив необычный выбор состава в исполнении тренера и хаотичность в действиях команды при построении атак.

«Стоит отдать должное нашему тренеру. Он не тратит время попусту, пытаясь выиграть во что бы то ни стало на радость болельщикам, а строит команду на будущее. Да, мы с прошлого года не видели сборную России в оптимальном составе. Так было в сентябре в Бишкеке (с трудом выиграли 2:1), так же произошло в Душанбе, где хозяева очень серьезно отнеслись к приезду нашей команды. Следующим летом им впервые в истории играть в Кубке Азии, так что эту игру они воспринимали важной частью своей подготовки.

становка? У нас не было такого: мол, крути-верти, делай что хочешь. Просто каждому футболисту объяснили, что делать. По горячим следам не хотелось бы комментировать. Уже потом пусть тренерский штаб оценит, выполнили мы установку или нет. Сергей Пиняев

Стартовый выбор Карпина получился очень… нетривиальным. И если выбор тройки центральных полузащитников Даниил Уткин — Данил Глебов (оба играют в "Ростове") — Антон Миранчук имеет право на жизнь, как и появление Максима Осипенко в центре обороны (тоже хорошо знаком тренеру по клубу), то выход в паре с ним Александра Солдатенкова (вместо Георгия Джикии), Даниила Хлусевича, Сергея Пиняева (слева в атаке) и — особенно — Лечи Садулаева (справа в атаке) вызывают если не недоумение, то удивление.

И это при том, что Арсен Захарян, Даниил Фомин и Александр Соболев начали игру на скамейке запасных. Уверен, выходи в четверг вечером на матч в рамках подготовки к чемпионату мира, картина была бы кардинально иной.

Нашу команду стоит похвалить за желание, движение и в целом ощущение преимущества технике и мастерстве, чего, например, не было в матче с Киргизией. Вместе с тем конкретики ей совершенно не хватало, и до голевых моментов в первом тайме дело не дошло.

В обороне она по-прежнему не испытывала никаких проблем, а вот впереди как будто даже прибавилось хаотичности. Чем ближе был финальный свисток, тем больше невынужденных ошибок совершали россияне.

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Это такие зарисовки, но показательные в плане впечатлений от игры. Довольно грустных. Во втором тайме россияне ни разу даже не попали в створ. Судя по тому, что мы видим в осенних матчах, неясно, какие цели преследует РФС, их с таким трудом выбивая. Познакомиться с игроками тренерский штаб может и в двусторонках. А признать в этой команде в таком составе сборную России можно только при очень богатой фантазии».

Мнение со стороны

Многие высказались по поводу этого матча. Все собранное здесь, создает неоднозначное впечатление. Тем не менее имеем то, что имеем. Кто-то ничего не ждал от поединка, а кто-то назвал игру кошмарной.

Свой комментарий Bobsoccer.Ru дал заслуженный тренер России Александр Тарханов.

Я должен поздравить Таджикистан с этой ничьей, это хороший результат. Мы могли и выиграть, но и у России были свои пара моментов. Россия намного сильнее как команда, поэтому для нас эта ничья как победа. Главный тренер сборной Таджикистана Петр Сегрт

«Нашей национальной сборной в нынешнее время очень нужны как сборы, так и сами подобные матчи. Говорю это и как тренер, и как игрок в прошлом… Соперников найти было непросто, но нашли и очень хорошо, что тренеры российской команды могут посмотреть на кандидатов в команду в условиях реальных игр. Все соперники согласились на эти матчи. Была Киргизия, теперь Таджикистан, затем — Узбекистан. Это самый сильный соперник, команда вполне обученная, сильная в азиатском регионе. Ну, и немаловажно то, что, УЕФА был не против этих игр.

В клубах у игроков есть свои наигранные связи, а у тренеров — свое представление о том, кто в какой форме, а здесь все-таки много дебютантов и новые связи, которые предстоит обкатать. Уже по стартовому составу было видно, что Валерий Карпин решил просмотреть в деле тех, кто может на будущее стать кандидатом в команду. Если помните, то и во встрече с Киргизией тренеры просматривали определенных кандидатов. Кто-то возможно там показал себя, а кто-то не сыграл на необходимом уровне. Теперь тоже будут смотреть на показатели каждого игрока.

Каждый из тех, кто вышел, играть в принципе умеет. Те же футболисты Таджикистана. Тактически они выглядели ничем не хуже. Я-то хотел посмотреть на уровень мастерства футболистов нашей сборной. А его не было видно. Валерий Карпин правильно сказал перед матчем, что сейчас все научились играть в футбол, поэтому могут оказывать грамотное сопротивление. Но, я при все этом совсем не видел хорошего мастерства и взаимодействия у нас. Были ряд ударов в створ, преимущество в контроле мяча, но это не приносило никаких плодов.

Если не хватает ни индивидуальных качеств, ни командной игры, соперник это в какой-то момент почувствует и сможет постараться перестроиться. Понимаете, если мастерство есть, оно никуда не денется в любой игре, его же будет видно. А в этой встрече Карпин просто проверил новичков. Вышел тот же Сычевой — ничего. Хотя дебют, можно было больше постараться. Средняя линия у нас не вела игру, выглядела слабовато. Нападения тоже не было видно. Осталось на голодном пайке. В матче с Узбекистаном 20 ноября будет, думаю, уже основной, а не резервный состав».

«Ну никакого зрелища здесь не было! Это надо граммов триста выпить, чтобы смотреть такой футбол, — говорит Пономарев. — Это же просто кошмар какой-то! В первом тайме вообще просто пешком ходили. Никакого розыгрыша мяча вообще не было. Во втором вроде что-то порой и получалось, но до голевой ситуации дело не доходило.

Сычевой вроде как был на поле, но я его не видел вообще. Он был незаметен. В общем, просто никакой футбол был. Как можно играть в футбол без ворот?

Ну, может быть, конечно, свою роль сыграло то, что был экспериментальный состав. Наверное, сложно сразу было адаптироваться молодым ребятам. Тем более здесь Карпин добавил не одного-двух игроков, а в большинстве своем это были новые игроки. Конечно, и поле было просто ужасное. У нас такое, наверное, давно бы выбросили», — сказал бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев в интервью корреспонденту Rusfootball.info.

Бывшему футболисту «Спартака» Роману Павлюченко кардинально не понравился сегодняшний футбол в исполнении сборной России.

«Впустую провёл полтора часа. Даже футболом тяжело назвать то, что мы все сегодня видели. Наверное, есть какие-то обстоятельства по составу… Футболисты, которые сегодня выходили на поле — лидеры своих команд. Они играют и они на виду. Но то, что мы сегодня увидели — печально. Футболом это не назовёшь. Поиграли просто в квадрат без ворот. Не пойму, зачем сегодня нужны были ворота.

Состав против Узбекистана будет абсолютно другой. Сегодня для многих была первая или вторая игра за сборную. Надеюсь, и игра в Ташкенте будет более цельная. Валерий Карпин

Скучный футбол без моментов. Просто подстроились под игру сборной Таджикистана — играли в их футбол. Хозяева — молодцы! Проявили характер, показали желание. Может, сборная России не настроилась. Страна очень долго ждала такие матчи, так как давно не видели сборную. По этой причине хотелось что-нибудь увидеть с Таджикистаном. Мне игра не понравилась.

Через три дня будет игра с Узбекистаном. Если правильно понимаю, будет совсем другой состав. И соперник будет совсем другой — намного сильнее. Может быть, кайфанём через три дня. Сегодня никто не получил кайфа», — сказал Роман.