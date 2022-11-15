«Зенит» — зимний чемпион РПЛ

Изменения в турнирной таблице
Первая тройка российского чемпионата осталась на своих местах. Лидер — «Зенит». Следом идут «Спартак» и «Ростов».
«Динамо» поднялось с 6-го места на 4-е. Московский клуб сместил сразу двух соперников, а именно «ЦСКА» (5 место) и «Ахмат» (6 место).
Поменялись местави в турнирке «Оренбург» (7 место) и «Краснодар» (8 место). В зоне вылета без изменений. «Химки» остались на 15-м месте. В безнадёжной ситуации «Торпедо».
Зимний чемпион и преследователи
«Зенит» встретит Новый год на 1-м месте. Невский коллектив на выезде обыграл «Торпедо».
В победной встрече за «лазурных» голы забили Малком и Клаудиньо. Таким образом питерский клуб набрал 42 очка: 13 побед, 3 ничьи и 1 поражение.
На втором месте осеннюю часть завершил «Спартак». «Красно-белые» аккумулировали 36 очков после выездной победы над «Локомотивом» (2:1).
«Спартаковцы» создали задел ещё в первом тайме. На 21-й минуте Квинси Промес реализовал пенальти, а Данил Пруцев на 28-й удвоил преимущество.
«Железнодожники» смогли забить гол-престижа лишь на 87-й минуте встречи. Отставание в счёте сократил Вильсон Изидор.
Третье место у «Ростова». «Южане» как и «Зенит» со «Спартаком» свой поединок провел на выезде. «Ростовчане» обыграли «Крылья Советов» со счётом 3:1 и набрали 35 пунктов.
«Динамо» vs ЦСКА
Московское дерби завершилось в пользу «Динамо». «Бело-голубые» нанесли поражение прямому конкуренту в битве за 4 место — ЦСКА (2:1). За «динамовцев» голы забили Скопинцев и Нгамалё. За «армейцев» гол престижа Обляков.
Градус игры был настолько высоким, что в концовке матча оба коллектива остались в меньшинстве.
На 79-й карточку красного цвета перед собой увидел автор гола в составе ЦСКА Иван Обляков. Спустя 2 минуты с поля был удален футболист «Динамо» Ярослав Гладышев.
Другие матчи тура
В остальных встречах 17-го тура РПЛ были зафиксированы следующие результаты. «Пари Нижний Новгород» дома обыграл «Ахмат» (3:2), «Факел» на выезде уступил «Уралу» (0:2).
«Оренбург» в родных стенах разгромил «Краснодар» (5:1), а «Химки» дома уступили «Сочи» (0:2).
Рестарт чемпионата
Возобновится чемпионат России весной 2023-го. Матчи 18-го тура состоятся 5 марта.
Первая тройка РПЛ сыграет дома. «Зенит» примет «Нижний Новгород», «Спартак» сразится с «Уралом», а «Ростов» встретится с «Локомотивом».