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    «Зенит» — зимний чемпион РПЛ

    РПЛ: Итоги 17-го тура

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    Фрагмент матча «Ахмат» — «Зенит»
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    Фрагмент матча «Ахмат» — «Зенит»
    «Зенит» из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв лидером. На 2-м месте — «Спартак». На 3-м — «Ростов». Остальные клубы отстали от первой тройки.

    Изменения в турнирной таблице

    Первая тройка российского чемпионата осталась на своих местах. Лидер — «Зенит». Следом идут «Спартак» и «Ростов».

    «Динамо» поднялось с 6-го места на 4-е. Московский клуб сместил сразу двух соперников, а именно «ЦСКА» (5 место) и «Ахмат» (6 место).

    Календарь и таблица РПЛ

    Поменялись местави в турнирке «Оренбург» (7 место) и «Краснодар» (8 место). В зоне вылета без изменений. «Химки» остались на 15-м месте. В безнадёжной ситуации «Торпедо».

    Зимний чемпион и преследователи

    «Зенит» встретит Новый год на 1-м месте. Невский коллектив на выезде обыграл «Торпедо».

    В победной встрече за «лазурных» голы забили Малком и Клаудиньо. Таким образом питерский клуб набрал 42 очка: 13 побед, 3 ничьи и 1 поражение.

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    • На втором месте осеннюю часть завершил «Спартак». «Красно-белые» аккумулировали 36 очков после выездной победы над «Локомотивом» (2:1).

    «Спартаковцы» создали задел ещё в первом тайме. На 21-й минуте Квинси Промес реализовал пенальти, а Данил Пруцев на 28-й удвоил преимущество.

    Квинси Промес
    globallookpress.com

    «Железнодожники» смогли забить гол-престижа лишь на 87-й минуте встречи. Отставание в счёте сократил Вильсон Изидор.

    Третье место у «Ростова». «Южане» как и «Зенит» со «Спартаком» свой поединок провел на выезде. «Ростовчане» обыграли «Крылья Советов» со счётом 3:1 и набрали 35 пунктов.

    «Динамо» vs ЦСКА

    Московское дерби завершилось в пользу «Динамо». «Бело-голубые» нанесли поражение прямому конкуренту в битве за 4 место — ЦСКА (2:1). За «динамовцев» голы забили Скопинцев и Нгамалё. За «армейцев» гол престижа Обляков.

    Иван Обляков
    globallookpress.com

    Градус игры был настолько высоким, что в концовке матча оба коллектива остались в меньшинстве.

    На 79-й карточку красного цвета перед собой увидел автор гола в составе ЦСКА Иван Обляков. Спустя 2 минуты с поля был удален футболист «Динамо» Ярослав Гладышев.

    Другие матчи тура

    В остальных встречах 17-го тура РПЛ были зафиксированы следующие результаты. «Пари Нижний Новгород» дома обыграл «Ахмат» (3:2), «Факел» на выезде уступил «Уралу» (0:2).

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    • «Оренбург» в родных стенах разгромил «Краснодар» (5:1), а «Химки» дома уступили «Сочи» (0:2).

    Рестарт чемпионата

    Возобновится чемпионат России весной 2023-го. Матчи 18-го тура состоятся 5 марта.

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    Первая тройка РПЛ сыграет дома. «Зенит» примет «Нижний Новгород», «Спартак» сразится с «Уралом», а «Ростов» встретится с «Локомотивом».

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