Такие разные два тайма. «Спартаку» пришлось постараться для победы

«Спартак» обыграл «Локомотив» в московском дерби 17-го тура российской Премьер-лиги. В данном обзоре узнаем, что думают СМИ об этом результате.

Нервная победа «Спартака»

Представитель «Чемпионата» Анатолий Романов считает, что победа «Спартаку» далась с трудом, так как команда Гильермо Абаскаля сдала в концовке.

«Возглавляющий сейчас "Локо" Андрей Фёдоров не стал отказываться от 3-5-2, возможно, потому что хотел максимально закрыть центр против спартаковской схемы с ромбом в средней линии. Однако Абаскаль как будто готовился к такому решению коллеги и сделал акцент на фланги, сделав ставку на гибкие 4-3-3. Быстрые многоходовые розыгрыши удавались в том числе за счёт включений во фланговые комбинации центрхавов Данила Пруцева и Романа Зобнина. В конце концов, поняв, что план не работает, Фёдоров ещё до перерыва перешёл на четыре защитника. Железнодорожники до счёта 0:2 даже пробить по воротам Александра Селихова никак не могли.

В перерыве тренер "Локомотива" мог поменять кого угодно, а выбрал нападающих — Марко Раконьяц и Франсуа Камано уступили место на поле Гирано Керку и Вильсону Изидору. Черногорец выиграл всего два единоборства из девяти, а гвинеец — ноль из пяти. На двоих допустили 15 потерь владения. Впрочем, все эти перестановки не имели бы никакого значения, если бы в дебюте второго тайма Николсон не загубил кошмарным ударом чистый выход один на один после выноса от Селихова. Железнодорожники благодаря расхлябанности ямайца остались в игре, понеслись в атаку, и… теперь уже "Спартак" спасла штанга. Был ли пенальти за руку Даниила Денисова? Спорный эпизод, но всё же мяч срикошетил в руку, находившуюся в естественном положении.

Наконец-то пошёл огненный футбол — таким и должно быть дерби! Хозяева смело атаковали, Станислав Магкеев бодался с Промесом, Абаскаль спешно поднимал со скамейки Соболева. "Локомотив", несомненно, прибавил, вот только и в игре "Спартака" что-то сломалось, возможно, гости слишком рано поверили, что результат сделан. Красно-белым не хватало мяча. Без него получалось намного хуже, чем с ним.

Пропустили один гол, но мы победили. Всех поздравляю! Давайте о позитивном. Все молодцы. Забрали важные три очка. Заключительная игра чемпионата. Все хорошо. Георгий Джикия

"Локомотив" наиграл на гол. Если в первом тайме железнодорожники лишь раз пробили в створ, то во втором нанесли пять ударов в створ, а всего — 10. К сожалению для Фёдорова и его команды, забили этот мяч хозяева слишком поздно. Хотя получилось красиво.

Очень тяжёлая, нервная победа "Спартака". А ведь могла быть простой».

Дерби, которое показало разницу

Корреспондент СЭ Марк Бессонов сравнил составы обеих команд и попытался разобраться, почему при равенстве обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы РПЛ.

«Давайте по-честному — ведь по силе состава "Локомотив" не уступает "Спартаку". Изидор, Керк, даже Марадишвили с Тикнизяном — внимательные болельщики РПЛ знают, на что они способны в лучшей форме. К трансферной политике "Спартака" же, наоборот, в последние месяцы были вопросы — по крайней мере, сделки по Мевле, Рыбусю и Бальде Кейта как минимум спорные. Не было изначально понятно, способны ли усилить команду Мартинс, Пруцев и Зиньковский.

Даже сайт Transfermarkt оценивает составы команд примерно одинаково — "Спартак" и "Локо" занимают в рейтинге 3-е и 4-е места соответственно (футболисты красно-белых в совокупности стоят лишь на 6 миллионов евро дороже).

Как же тогда получилось, что команды при сопоставимых классу возможностям по итогам половины чемпионата оказались на разных полюсах таблицы? Ответ можно было разглядеть как раз в их очной стычке. В первом тайме на поле была одна команда — "Спартак" комбинировал на чужой половине поля, постоянно находил способы проникнуть в штрафную и забил два справедливых гола. А проще говоря — играл быстрее и осмысленнее.

Календарь и таблица РПЛ

Показательна ротация, которую провел Абаскаль в атаке. Всего второй раз в этом розыгрыше чемпионата Александр Соболев остался на скамейке запасных. Неожиданное решение (хоть нападающий и не забил в трех последних матчах) тренер объяснил работой на тренировках. Видимо, Николсон в последнее время убеждал Гильермо больше. Но важно другое — Шамар выполнял на поле точь-в-точь ту же роль, что Соболев: много работал в центре поля, цеплялся за мячи, отвлекал на себя внимание. И даже так же отдал голевую передачу. Ассистировал, к слову, Пруцеву, другому игроку ротации, который здорово выполняет функции травмированного Мартинса. В том числе классно врывается в штрафную вторым темпом.

Все это говорит о четкой системе, которую успел выстроить Абаскаль. Гильермо полюбился многим болельщикам "Спартака" не в последнюю очередь по причине схожести с Доменико Тедеско. Как и немец, испанец ставит узнаваемый и яркий футбол, который вызывает симпатию. И матч с "Локомотивом" еще раз продемонстрировал класс работы, которую проделал тренерский штаб — игроки резерва в матче с не последним по составу соперником четко исполнили свои роли. Даже с оговоркой на то, что 15 минут второго тайма Николсон провалил.

Такая системность — именно то, чего так давно не хватало "Локомотиву". Интересные розыгрыши у хозяев получались только с участием Антона Миранчука, а штурм ворот Селихова в начале второго тайма был похож скорее на следствие эмоционального заряда в перерыве, чем влияние тактических установок. В плане отдачи к железнодорожникам вряд ли остались вопросы — показательными стали эпизоды со стычкой Промеса и Магкеева, а также криком Худякова на того же Квинси. Но все упиралось в организационные моменты — до сих пор кажется, что большинство футболистов "Локо" не до конца понимают свою роль на поле.

Мы провели два абсолютно разных тайма. От первого я получил большое удовольствие. От скоростей, комбинаций, желания. Но вторая половина, особенно ее начало, разочаровала. Гильермо Абаскаль

Если смотреть глобально, немецкий вектор развития имени Ральфа Рангника оказался эффектным лишь на бумаге. На деле же — неуклюжие попытки Маркуса Гисдоля играть в агрессивный прессинг (порой даже удачные) и финальное фиаско с тотальным хаосом на тренерском мостике.

Болельщикам "Локомотива" рано унывать — при должном подходе с этим составом можно бороться за высокие места в РПЛ. Но чтобы заново выстроить четкую работающую вертикаль между руководством, тренерским штабом и командой, требуется время. Вряд ли до конца этого сезона что-то получится исправить глобально — слишком многое было поломано. Но задать правильный вектор восстановления позиций — главная задача руководства "Локо" на предстоящую зиму».

«Спартаку» нужно работать над стабильностью

Обозреватель Rusfootball Антон Мозговой сравнил действия команд в первом и втором таймах, отметив, что «Спартак» к концу чуть просел, а «Локо», наоборот, сумел выровнять игру.

«В первые 45 минут "Спартак" просто смял соперника, поставив того на грань катастрофы. Первый тайм красно-белые» выиграли за явным преимуществом (8-1 по ударам, 61-39% по владению мячом, 2:0 по счёту).

У «Локомотива» толком ничего не получалось. Попытка перекрыть центр привела к появлению свободных зон на фланге. «Железнодорожники» не добирались до владений Селихова, да и около своей штрафной действовали совсем ненадёжно.

После такого первого тайма казалось, что «Спартак» спокойно разгромит соперника. И предпосылки к этому были. Уже в начале второго тайма Николсон должен был реализовать выход один на один. Но постепенно «Локо» начал оживать. Вторую половину тайма «железнодорожники» провели неплохо, попали в штангу, а в концовке ещё и отыграли один мяч. Во втором тайме «Локо» пробил 10 раз по воротам против одного удара в первой половине встречи.

В перерыве состоялся разговор, и очень здорово во втором тайме освежили игру наши замены. Поменяли схему, потому что нам надо было забивать. Убрали многочисленные ошибки, которые были в первом тайме, поэтому второй тайм получился такой живой. Андрей Федоров

В концовке и вовсе пошёл огненный футбол, в котором был нерв, огонь, опасные атаки и напряжение последних минут. Впрочем, «Спартак» выстоял и удержал важнейшую победу«.

Интересные наблюдения

Вадим Багров с Soccer.Ru сделал некоторые выводы об этой игре, отметив положительные и негативные стороны обеих команд.

"'Спартак' недооценил соперника. Подарил оппоненту шанс на ничью. Удары по перекладине, пенальти в ворота хозяев, затем второй мяч и новые моменты позволили 'красно-белым' расслабиться. Ошибка, ведь на контратаке забить может любой клуб РПЛ.

Федоров перемудрил с тактикой без помощи Галактионова, не угадал со стартовым составом. У Камано и Раконьяца один удар на двоих, их сняли в перерыве. Керк и Изидор работали намного, намного активнее — семь ударов в сумме (из которых три в створ), а еще гол имени Вильсона.

Хотя оборона 'Локомотива' ошибалась, есть моменты, за которые команду можно похвалить. Без Циннбауэра и Комппера стараются. Им даже чуточку повезло, ведь Промес заработал один пенальти вместо двух (искал контракт и ставил ногу так, чтобы ее зацепил Худяков). Карпукас отработал лучше, чем защитники у него за спиной, но 'Локомотив' набегал на 10-е поражение в РПЛ. Схема с тремя центральными не работает. Магкеев, Баринов и Кузьмичев не добавляют команде с высоким прессингом легкости для атак. А Марадишвили, к сожалению, отметился в этом сезоне только бисиклетой и серией невнятных поединков. Дополнительно Литвинов и компания хорошо передавали друг другу Миранчука, у Антона ни одного последнего паса, у его команды брак в 25 %.

Результатом довольны. Были моменты и могли забивать еще. Да, пропустили один гол. Было немного нервозно. Мы на втором месте в РПЛ и будем двигаться дальше. Роман Зобнин

Победа могла быть легче, оказаться разгромом после третьего гола на старте второго тайма. Но даже пропущенный мяч не отметит меткость — 7 из 12 ударов точные, культуру паса — 8 из 10 пасов не доставались соперникам, и уверенность в себе. Когда у 'Локомотива' случился неплохой отрезок, не было ощущения, что Абаскаль теряет игру. Выход Соболева не преобразил 'Спартак', команда подустала, но многие были в порядке. Неплохо смотрелся Джикия — надеемся, обойдется без сложной травмы, толково сыграл Хлусевич слева. В матче выиграл явный фаворит".