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    Такие разные два тайма. «Спартаку» пришлось постараться для победы

    «Локо» проснулся и устроил встряску для «красно-белых»

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    Игроки «Спартака»
    «Спартак» обыграл «Локомотив» в московском дерби 17-го тура российской Премьер-лиги. В данном обзоре узнаем, что думают СМИ об этом результате.

    Нервная победа «Спартака»

    Представитель «Чемпионата» Анатолий Романов считает, что победа «Спартаку» далась с трудом, так как команда Гильермо Абаскаля сдала в концовке.

    «Возглавляющий сейчас "Локо" Андрей Фёдоров не стал отказываться от 3-5-2, возможно, потому что хотел максимально закрыть центр против спартаковской схемы с ромбом в средней линии. Однако Абаскаль как будто готовился к такому решению коллеги и сделал акцент на фланги, сделав ставку на гибкие 4-3-3. Быстрые многоходовые розыгрыши удавались в том числе за счёт включений во фланговые комбинации центрхавов Данила Пруцева и Романа Зобнина. В конце концов, поняв, что план не работает, Фёдоров ещё до перерыва перешёл на четыре защитника. Железнодорожники до счёта 0:2 даже пробить по воротам Александра Селихова никак не могли.

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    • В перерыве тренер "Локомотива" мог поменять кого угодно, а выбрал нападающих — Марко Раконьяц и Франсуа Камано уступили место на поле Гирано Керку и Вильсону Изидору. Черногорец выиграл всего два единоборства из девяти, а гвинеец — ноль из пяти. На двоих допустили 15 потерь владения. Впрочем, все эти перестановки не имели бы никакого значения, если бы в дебюте второго тайма Николсон не загубил кошмарным ударом чистый выход один на один после выноса от Селихова. Железнодорожники благодаря расхлябанности ямайца остались в игре, понеслись в атаку, и… теперь уже "Спартак" спасла штанга. Был ли пенальти за руку Даниила Денисова? Спорный эпизод, но всё же мяч срикошетил в руку, находившуюся в естественном положении.

    Наконец-то пошёл огненный футбол — таким и должно быть дерби! Хозяева смело атаковали, Станислав Магкеев бодался с Промесом, Абаскаль спешно поднимал со скамейки Соболева. "Локомотив", несомненно, прибавил, вот только и в игре "Спартака" что-то сломалось, возможно, гости слишком рано поверили, что результат сделан. Красно-белым не хватало мяча. Без него получалось намного хуже, чем с ним.

  • Пропустили один гол, но мы победили. Всех поздравляю! Давайте о позитивном. Все молодцы. Забрали важные три очка. Заключительная игра чемпионата. Все хорошо.
  • Георгий Джикия

    • "Локомотив" наиграл на гол. Если в первом тайме железнодорожники лишь раз пробили в створ, то во втором нанесли пять ударов в створ, а всего — 10. К сожалению для Фёдорова и его команды, забили этот мяч хозяева слишком поздно. Хотя получилось красиво.

    Очень тяжёлая, нервная победа "Спартака". А ведь могла быть простой».

    Дерби, которое показало разницу

    Корреспондент СЭ Марк Бессонов сравнил составы обеих команд и попытался разобраться, почему при равенстве обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы РПЛ.

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    • «Давайте по-честному — ведь по силе состава "Локомотив" не уступает "Спартаку". Изидор, Керк, даже Марадишвили с Тикнизяном — внимательные болельщики РПЛ знают, на что они способны в лучшей форме. К трансферной политике "Спартака" же, наоборот, в последние месяцы были вопросы — по крайней мере, сделки по Мевле, Рыбусю и Бальде Кейта как минимум спорные. Не было изначально понятно, способны ли усилить команду Мартинс, Пруцев и Зиньковский.

    Даже сайт Transfermarkt оценивает составы команд примерно одинаково — "Спартак" и "Локо" занимают в рейтинге 3-е и 4-е места соответственно (футболисты красно-белых в совокупности стоят лишь на 6 миллионов евро дороже).

    Как же тогда получилось, что команды при сопоставимых классу возможностям по итогам половины чемпионата оказались на разных полюсах таблицы? Ответ можно было разглядеть как раз в их очной стычке. В первом тайме на поле была одна команда — "Спартак" комбинировал на чужой половине поля, постоянно находил способы проникнуть в штрафную и забил два справедливых гола. А проще говоря — играл быстрее и осмысленнее.

    Календарь и таблица РПЛ

    Показательна ротация, которую провел Абаскаль в атаке. Всего второй раз в этом розыгрыше чемпионата Александр Соболев остался на скамейке запасных. Неожиданное решение (хоть нападающий и не забил в трех последних матчах) тренер объяснил работой на тренировках. Видимо, Николсон в последнее время убеждал Гильермо больше. Но важно другое — Шамар выполнял на поле точь-в-точь ту же роль, что Соболев: много работал в центре поля, цеплялся за мячи, отвлекал на себя внимание. И даже так же отдал голевую передачу. Ассистировал, к слову, Пруцеву, другому игроку ротации, который здорово выполняет функции травмированного Мартинса. В том числе классно врывается в штрафную вторым темпом.

    Все это говорит о четкой системе, которую успел выстроить Абаскаль. Гильермо полюбился многим болельщикам "Спартака" не в последнюю очередь по причине схожести с Доменико Тедеско. Как и немец, испанец ставит узнаваемый и яркий футбол, который вызывает симпатию. И матч с "Локомотивом" еще раз продемонстрировал класс работы, которую проделал тренерский штаб — игроки резерва в матче с не последним по составу соперником четко исполнили свои роли. Даже с оговоркой на то, что 15 минут второго тайма Николсон провалил.

    Такая системность — именно то, чего так давно не хватало "Локомотиву". Интересные розыгрыши у хозяев получались только с участием Антона Миранчука, а штурм ворот Селихова в начале второго тайма был похож скорее на следствие эмоционального заряда в перерыве, чем влияние тактических установок. В плане отдачи к железнодорожникам вряд ли остались вопросы — показательными стали эпизоды со стычкой Промеса и Магкеева, а также криком Худякова на того же Квинси. Но все упиралось в организационные моменты — до сих пор кажется, что большинство футболистов "Локо" не до конца понимают свою роль на поле.

  • Мы провели два абсолютно разных тайма. От первого я получил большое удовольствие. От скоростей, комбинаций, желания. Но вторая половина, особенно ее начало, разочаровала.
  • Гильермо Абаскаль

    • Если смотреть глобально, немецкий вектор развития имени Ральфа Рангника оказался эффектным лишь на бумаге. На деле же — неуклюжие попытки Маркуса Гисдоля играть в агрессивный прессинг (порой даже удачные) и финальное фиаско с тотальным хаосом на тренерском мостике.

    Болельщикам "Локомотива" рано унывать — при должном подходе с этим составом можно бороться за высокие места в РПЛ. Но чтобы заново выстроить четкую работающую вертикаль между руководством, тренерским штабом и командой, требуется время. Вряд ли до конца этого сезона что-то получится исправить глобально — слишком многое было поломано. Но задать правильный вектор восстановления позиций — главная задача руководства "Локо" на предстоящую зиму».

    «Спартаку» нужно работать над стабильностью

    Обозреватель Rusfootball Антон Мозговой сравнил действия команд в первом и втором таймах, отметив, что «Спартак» к концу чуть просел, а «Локо», наоборот, сумел выровнять игру.

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    «В первые 45 минут "Спартак" просто смял соперника, поставив того на грань катастрофы. Первый тайм красно-белые» выиграли за явным преимуществом (8-1 по ударам, 61-39% по владению мячом, 2:0 по счёту).

    У «Локомотива» толком ничего не получалось. Попытка перекрыть центр привела к появлению свободных зон на фланге. «Железнодорожники» не добирались до владений Селихова, да и около своей штрафной действовали совсем ненадёжно.

    После такого первого тайма казалось, что «Спартак» спокойно разгромит соперника. И предпосылки к этому были. Уже в начале второго тайма Николсон должен был реализовать выход один на один. Но постепенно «Локо» начал оживать. Вторую половину тайма «железнодорожники» провели неплохо, попали в штангу, а в концовке ещё и отыграли один мяч. Во втором тайме «Локо» пробил 10 раз по воротам против одного удара в первой половине встречи.

  • В перерыве состоялся разговор, и очень здорово во втором тайме освежили игру наши замены. Поменяли схему, потому что нам надо было забивать. Убрали многочисленные ошибки, которые были в первом тайме, поэтому второй тайм получился такой живой.
  • Андрей Федоров

    • В концовке и вовсе пошёл огненный футбол, в котором был нерв, огонь, опасные атаки и напряжение последних минут. Впрочем, «Спартак» выстоял и удержал важнейшую победу«.

    Интересные наблюдения

    Вадим Багров с Soccer.Ru сделал некоторые выводы об этой игре, отметив положительные и негативные стороны обеих команд.

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    • "'Спартак' недооценил соперника. Подарил оппоненту шанс на ничью. Удары по перекладине, пенальти в ворота хозяев, затем второй мяч и новые моменты позволили 'красно-белым' расслабиться. Ошибка, ведь на контратаке забить может любой клуб РПЛ.

    Федоров перемудрил с тактикой без помощи Галактионова, не угадал со стартовым составом. У Камано и Раконьяца один удар на двоих, их сняли в перерыве. Керк и Изидор работали намного, намного активнее — семь ударов в сумме (из которых три в створ), а еще гол имени Вильсона.

    Хотя оборона 'Локомотива' ошибалась, есть моменты, за которые команду можно похвалить. Без Циннбауэра и Комппера стараются. Им даже чуточку повезло, ведь Промес заработал один пенальти вместо двух (искал контракт и ставил ногу так, чтобы ее зацепил Худяков). Карпукас отработал лучше, чем защитники у него за спиной, но 'Локомотив' набегал на 10-е поражение в РПЛ. Схема с тремя центральными не работает. Магкеев, Баринов и Кузьмичев не добавляют команде с высоким прессингом легкости для атак. А Марадишвили, к сожалению, отметился в этом сезоне только бисиклетой и серией невнятных поединков. Дополнительно Литвинов и компания хорошо передавали друг другу Миранчука, у Антона ни одного последнего паса, у его команды брак в 25 %.

  • Результатом довольны. Были моменты и могли забивать еще. Да, пропустили один гол. Было немного нервозно. Мы на втором месте в РПЛ и будем двигаться дальше.
  • Роман Зобнин

    • Победа могла быть легче, оказаться разгромом после третьего гола на старте второго тайма. Но даже пропущенный мяч не отметит меткость — 7 из 12 ударов точные, культуру паса — 8 из 10 пасов не доставались соперникам, и уверенность в себе. Когда у 'Локомотива' случился неплохой отрезок, не было ощущения, что Абаскаль теряет игру. Выход Соболева не преобразил 'Спартак', команда подустала, но многие были в порядке. Неплохо смотрелся Джикия — надеемся, обойдется без сложной травмы, толково сыграл Хлусевич слева. В матче выиграл явный фаворит".

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