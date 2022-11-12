Сборная неудачников. Фирмино, Де Хеа, Тьяго и другие звезды, которых не взяли на ЧМ-2022

32 страны, участвующие в чемпионате мира этого года, начали подавать списки составов своих национальных команд, стремясь успеть до крайнего срока в понедельник 14 ноября, и уже были обнаружились некоторые заметные упущения.

Действительно, некоторые победители чемпионатов мира будут смотреть матчи дома, а несколько талантливых молодых игроков заплатили высокую цену за то, что присоединились не к тому клубу в неподходящее время.

GOAL отмечает самых высококлассных игроков, которые были упущены из виду своими командами накануне мундиаля в Катаре...

Тэмми Абрахам

Англия

Тэмми Абрахам globallookpress.com

Тэмми Абрахам потерял свое голевое чутье в самый неподходящий момент.

Нападающий «Ромы» провел потрясающий дебютный сезон на арене «Олимпико», забив 27 голов во всех турнирах, а команда Жозе Моуринью выиграла первую Лигу конференций УЕФА.

Однако в этом сезоне все по-другому: в какой-то момент Абрахам обнаружил, что уже шесть недель не забивал.

Бывший нападающий «Челси» закончил свою голевую засуху в Серии А накануне объявления состава Гаретом Саутгейтом, но это было слишком поздно и слишком мало, особенно учитывая прекрасную форму Каллума Уилсона, забивающего в Премьер-лиге за «Ньюкасл».

Ознакомьтесь с полным составом сборной Англии.

Тьяго Алькантара

Испания

Тьяго Алькантара globallookpress.com

Для Тиаго Алькантары произошедшее давно назревало. Он не играл за Испанию с Евро-2021.

Так что решение Луиса Энрике исключить его из состава на турнир в Катаре неудивительно. Однако это все еще шокирует.

У Тьяго были проблемы с травмами в этом сезоне, как и в каждом сезоне, но он остается одним из лучших полузащитников в футболе, что подчеркивается огромным влиянием на игру, которое он оказывает каждый раз, когда выходит на поле за «Ливерпуль». Красные без него уже не те.

Однако Луис Энрике никогда полностью не доверял Тьяго, поэтому исключение 31-летнего футболиста было ожидаемо.

Правда, это по-прежнему невозможно оправдать, учитывая, что Серхио Бускетс из «Барселоны» был включен, несмотря на его очевидный спад за последний год.

Давид Де Хеа

Испания

Давид Де Хеа globallookpress.com

Давид де Хеа не входит в число лучших вратарей мира в плане игры ногами. Мы все это знаем.

Но он точно входит в тройку лучших вратарей Испании? Нет, если верить Луису Энрике, который выбрал Унаи Симона, Давида Рая и Роберта Санчеса для поездки в Катар.

Тренер сборной Испании имеет право утверждать, что Де Хеа просто не предлагает того, что он хочет от своих вратарей, но игрок «Манчестер Юнайтед», несомненно, будет разочарован своим исключением, учитывая, что в последние недели он вернулся к чему-то, что напоминало его лучшие времена.

В конечном счете, однако, он, вероятно, поплатился за свою склонность время от времени пропускать глупые голы, как он это сделал на последнем чемпионате мира в России.

Узнайте, каких других игроков Испания выбрала для Катара.

Райан Гравенберх

Нидерланды

Райан Гравенберх globallookpress.com

Это были тяжелые несколько месяцев для Райана Гравенберха. Его летний переход из «Аякса» в мюнхенскую «Баварию» должен был стать его прорывом, вместо этого его карьера застопорилась.

Действительно, он еще не начал в стартовом составе ни одной игры Бундеслиги за баварцев, а это означает, что у него не было шансов попасть в состав сборной Нидерландов, который едет в Катар.

Тем не менее, что должно быть действительно неприятно для Гравенберха, так это то, что его замена в «Аяксе», Кеннет Тейлор, в отличие от него попал в команду Луи ван Гала.

Проверьте остальную часть сборной Нидерландов в Катаре.

Роберто Фирмино

Бразилия

Роберто Фирмино globallookpress.com

Решение тренерского штаба сборной Бразилии не обращать внимания на Роберто Фирмино выглядит просто странно.

Во-первых, в мире мало форвардов с таким же сочетанием трудолюбия и инноваций, как у 9-го номера «Ливерпуля».

Во-вторых, нападающий, которого часто критикуют за слабую реализацию моментов, снова забивает в этом сезоне.

Что действительно расстроит Фирмино, который уже выразил сожаление по поводу пропуска чемпионата мира, так это то, что в состав были включены менее надежные нападающие с худшей, чем у него, статистикой в этом сезоне.

Здесь вы найдете полную команду сборной Бразилии по футболу.

Матс Хуммельс

Германия

Матс Хуммельс globallookpress.com

Матс Хуммельс признался, что непопадание в состав сборной Германии на турнир в Катаре стало одним из «самых больших разочарований» в его карьере, и легко понять, почему.

Защитник дортмундской «Боруссии» в этом сезоне находится в отличной форме и лишь недавно помог полностью нейтрализовать бомбардира-феномена «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна в матче Лиги чемпионов на «Сигнал Идуна Парк».

Тем не менее, признавая качество игры Хуммельса, босс сборной Германии Ханси Флик открыто признал, что хочет сделать ставку на более молодого игрока, и поэтому вместо Матса был выбран Армель Белла-Кочап, на счету которого только один матч за сборную.

Интересно, пожалеет ли Флик, что пренебрежительно отнесся к победителю чемпионата мира, предпочтя ему 20-летнего парня, у которого в последние недели были проблемы с плечом...

Вот полный состав сборной Германии в Катаре.

Габриэл Магальяйнс

Бразилия

Габриэл Магальяйнс globallookpress.com

Чтобы пробиться в состав сборной Бразилии, Габриэлу Магальяйнсу нужна была безупречная первая половина сезона.

К сожалению, хотя центральный защитник, несомненно, сыграл ключевую роль в неожиданном восхождении «Арсенала» на вершину Премьер-лиги, его кампания также была отмечена грубыми ошибками и несвоевременными потерями концентрации.

Таким образом, Габриэл был хорош, но недостаточно хорош, чтобы попасть в состав «Селесао» Тите, опередив таких звезд, как Тьяго Силва, Эдер Милитао, Маркиньос и Бремер.

Ферлан Менди

Франция

Ферлан Менди globallookpress.com

В конце сентября Ферлан Менди выглядел хорошо подготовленным для поездки в Катар, поскольку он стартовал за сборную Франции в обеих играх Лиги наций против Австрии и Дании.

Тем не менее, Менди не особенно впечатляюще выступил против датчан, и хотя он остается лучшим левым защитником «Реала», его форма в последнее время была нестабильной.

Кроме того, есть тот факт, что Дешам, похоже, теперь будет играть в три центральных защитника на чемпионате мира, а это означает, что роли крайних защитников достанутся игрокам, которые так же хороши в атаке, как и в обороне.

Менди, несмотря на все свои качества, никогда не был особенно искусным атакующим игроком, поэтому у него не было особых шансов опередить неистового защитника «Милана» Тео Эрнандеса.

Тем не менее, это все еще оказалось небольшим сюрпризом, по крайней мере Менди этого не ожидал.

Ознакомьтесь с полным составом сборной Франции.

Серхио Рамос

Испания

Серхио Рамос globallookpress.com

Серхио Рамос не попал в состав сборной Испании на Евро-2020 из-за омраченного травмами сезона на клубном уровне. Его отсутствие в команде, едущей в Катар объяснить сложнее.

Легенде мадридского «Реала» сейчас уже 36 лет, но в этом сезоне он регулярно и стабильно играет за «Пари Сен-Жермен».

Луис Энрике может считать, что сборной Испании нужно возложить свои надежды на более молодые и надежные варианты на позиции центрального защитника, но, хотя Рамос известен своей склонностью собирать желтые карточки, он идеальный «игрок для большого события» и его бесспорно впечатляющих лидерских навыков вполне может не хватать в Катаре...

Джейдон Санчо

Англия

Джейдон Санчо globallookpress.com

Самое удручающее в исключении Джейдона Санчо из сборной Англии то, что все это предвидели.

После ужасающе разочаровывающего дебютного сезона в «Манчестер Юнайтед» появилась искренняя надежда, что вингер возродится под руководством нового менеджера Эрика тен Хага.

Санчо выглядел взбодрившимся в первые недели сезона 2022/23, даже забил гол «Ливерпулю», но его форма снова ухудшилась, что сделало его исключение из сборной Англии неизбежным.

Следовательно, в то время как его бывший партнер по дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхем, вероятно, будет играть в стартовом составе в Катаре, Санчо будет смотреть турнир по телевизору, задаваясь вопросом, действительно ли стоило менять «Сигнал Идуна Парк» на «Олд Траффорд».

Фикайо Томори

Англия

Фикайо Томори globallookpress.com

Всегда было опасение, что несмотря на неизменно превосходные выступления Фикайо Томори за «Милан» в прошлом году, Саутгейт будет судить его по двум играм против «Челси».

И центральный защитник был шокирующе плох в том двухматчевом противстоянии в Лиге чемпионов, будучи полностью переигран на «Стэмфорд Бридж», а затем заработав удаление на «Сан-Сиро».

В результате Томори не попал в состав сборной Англии на чемпионат мира, несмотря на то, что в этом сезоне он играет лучше и более регулярно, чем капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр, который провел большую часть текущей кампании на скамье запасных.