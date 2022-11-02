В ожидании ЧМ-2022. Возрождение «Красной фурии»

Сможет ли «Фурия Роха» повторить успех золотого поколения?

Как отобрались на ЧМ?

Чемпионы мира 2010 года в результате жеребьевки на мундиаль в Катар попали в одну группу с Грецией, Швецией, Грузией и Косово. В первом же туре «Красная фурия» испытала проблемы, не сумев переиграть дома греческую сборную (1-1). На тот момент испанцы находились в небольшом игровом кризисе, одержав лишь одну победу в пяти последних матчах. Но уже в следующих двух турах подопечные Луиса Энрике набрали 6 из 6 очков во встречах с Грузией (2-1) и Косово (3-1), установив новый рекорд. Испанцы стали первой командой, которая не проигрывала в европейской квалификации ЧМ в течение 66-ти матчей.

После 3-х туров отбор к чемпионату мира прервался на Евро-2020, который проводился летом прошлого года. На европейском первенстве «Красная фурия» смогла дойти до полуфинала, где по пенальти уступила будущим обладателям трофея — сборной Италии. Возобновив квалификацию к Катару прошлой осенью, подопечные Луиса Энрике уступили на выезде в рамках 4-го тура сборной Швеции(1-2). Это фиаско не только отбросило испанцев на второе место и вывело вперед как раз скандинавов, но и прервало рекордную серию без поражений в матчах отбора на ЧМ.

Фрагмент матча Швеция — Испании в квалификации ЧМ globallookpress.com

В дальнейшем «Фурия Роха» больше подобных осечек не допускала и уверенно выиграла 4 оставшихся матча с общей разницей мячей 8-0. Испанцы по итогам группового этапа оторвались от сборной Швеции на 4 очка и заняли первое место в группе, получив прямую путевку в Катар.

Состав сборной и место в рейтинге ФИФА

Сборная Испании входит в пятерку самых дорогостоящих сборных мира. Общая стоимость команды из Пиренейского полуострова оценивается порталом Transfermarkt в 805 миллионов евро. Многие сборники испанской команды являются ключевыми футболистами грандов европейского футбола и постоянных участников еврокубков — «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Атлетик», «Валенсия», «Вильярреал», «Реал Сосьедад» из Примеры, английские «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед»,«Челси» и французский ПСЖ. Тем удивительней тот факт, что на прошлогоднем Евро главный тренер испанской сборной Луис Энрике впервые в истории крупного турнира не вызвал в состав команды ни одного игрока из мадридского «Реала».

Сборная Испании празднует выход на чемпионат мира в Катаре globallookpress.com

В мировом рейтинге ФИФА испанцы занимают 7-е место. Золотой век «Красной Фурии» пришелся на 2008-2012 года, когда сборная Испании выиграла три крупных турнира подряд (Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012). На фоне этих выдающихся успехов испанцы на протяжении 3-х лет были лучшей командой мира по версии рейтинга ФИФА.

Лучшим бомбардиром в истории сборной Испании является экс-нападающий «Барселоны» и мадридского «Атлетико» Давид Вилья. 40-летний форвард за 98 матчей в майке национальной команды отличился 59-ю голами. В составе «Красной фурии» Вилья выиграл чемпионат Европы 2008 года, став лучшим бомбардиром с 4-мя голами. Весомый вклад Давид внес и в победу испанцев на чемпионате мира 2010 года в ЮАР, где также разделил первое место в списке голеадоров с Мюллером, Снейдером и Форланом, забив 5 мячей.

Давид Вилья globallookpress.com

Рекорд по количеству проведенных матчей в составе сборной Испании остается за экс-защитником «Реала», а ныне игроком ПСЖ Серхио Рамосом. 36-летний защитник сыграл за «Красную фурию» 180 матчей и с большим отрывом опережает ближайшего преследователя из действующих игроков — Серхио Бускетса (139 матчей). Рамос пропустил Евро-2020 из-за череды травм и отсутствия игровой практики, оставшись вне заявки по совместному решению с главным тренером Луисом Энрике.

Серхио Рамос globallookpress.com

На данный момент пока не обнародован окончательный список футболистов сборной Испании, которые отправятся в Катар. В случае, если Рамос в него войдет, то для Серхио это будет уже пятый чемпионат мира в карьере.

Наилучший результат на ЧМ

Для сборной Испании ближайший чемпионат мира станет 12-м подряд и 16-м за всю историю проведения турнира. Дебют «Красной фурии» на мундиале случился в 1934 году в Италии. На тот момент турнир проводился без групповой стадии, а 16 участников финального раунда сразу же были разбиты на пары 1/8 финала. Так испанцы в первом матче выбили из турнира сборную Бразилии (3-1), а в четвертьфинале уступили будущим обладателям трофея — итальянцам.

После Второй мировой войны на чемпионате мира 1950 года в Бразилии испанская сборная улучшила свой результат 16-летней давности, заняв четвертое место на турнире. «Фурия Роха» уверенно провела групповую стадию, где выиграла все три матча у сборных США (3-1), Чили (2-0) и Англии (1-0) и вышла в финальный раунд. На заключительном этапе победители групп образовали квартет, где по итогам однокругового турнира определяли чемпиона. Испанцы в трех матчах набрали одно очко и заняли последнее место в группе. Чемпионом мира во второй раз в истории стала сборная Уругвая.

На протяжении последующих 9-ти чемпионатах мира сборная Испании ни разу не доходила до полуфинала, трижды останавливаясь на стадии 1/4. По-настоящему расцвет поколения «красной фурии» пришелся на конец 2000 — начала 2010-х годов. После победного чемпионата Европы 2008 года сборной Испании покорилось высшее достижение в истории — победа на чемпионате мира 2010 года в ЮАР. «Красная фурия» под руководством Висенте Дель Боске впервые в своей истории не только вышла в финал, но и с первой попытки стала обладателем заветного Кубка мира.

Гол Карлеса Пуйоля в полуфинале с немцами выводит сборную Испании в решающий матч за Кубок мира globallookpress.com

Испанцы начали турнир с минимального поражения от сборной Швейцарии (0-1), но выйти с первого места в плей-офф «Фурия Роха» смогла за счет двух подряд побед над Гондурасом (2-0) и Чили (2-1) Многие были недовольны игрой испанской сборной, которая проповедовала «тики-таку» и заставляла соперника находиться большую часть матча без мяча. Но подобный стиль игры тем не менее принес успех «Красной фурии», которая от стадии 1/8 и до финала не пропустила ни одного мяча и регулярно обыгрывала своих соперников с одним и тем же счетом — 1:0. Перед финальным матчем против сборной Голландии испанцы поочередно выбили из турнира Португалию, Парагвай и Германию. Победный гол в решающем матче на стадионе «Соккер Сити» в Йоханнесбурге против «оранжевых» забил экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста на 116-й минуте игры.

Сборная Испании — чемпион мира 2010 globallookpress.com

На двух последующих чемпионатах мира испанцы провалились. На мундиале 2014 года в Бразилии «Красная фурия» не смогла выйти из группы в квартете с командами из Нидерландов, Чили и Австралии, одержав лишь одну победу над «соккеруз» (3-0). А на чемпионате мира 2018 года на пути подопечных Фернандо Йерро встала сборная России, переиграв испанцев на стадии 1/8 финала в серии пенальти.

Главный тренер

Сборную Испании с июля 2018 года возглавляет 52-летний наставник Луис Энрике. Наилучшим достижением «Красной фурии» под руководством Энрике был выход в полуфинал Евро-2020, однако в отборе к самому чемпионату Европы команду готовил другой специалист — Роберто Морено. Ассистент Энрике временно сменил Луиса с марта 2019 года из-за тяжелой болезни дочери главного тренера. Морено смог выполнить задачу по выходу сборной на Евро и уже в ноябре 2019 года Энрике вернулся на пост главного тренера команды, которую возглавляет по сей день. За 39 матчей под руководством испанского специалиста «Красная фурия» одержала 22 победы, 10 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике globallookpress.com

Большую часть своей игровой карьеры Энрике посвятил двум непримиримым соперникам в Испании — «Барселоне» и мадридскому «Реалу». В составе обоих грандов Энрике трижды становился чемпионом Ла Лиги (дважды с «Барселоной» и один раз с «Реалом»), но добиться победы в Лиге чемпионов так и не удалось. Среди достижений испанского полузащитника можно отметить золото Олимпийских игр 1992 года, турнир которого проходил в Испании. В составе основной команды Энрике был участником трех чемпионатов мира в 1994, 1998 и 2022 годах. За все время выступлений в майке «красной фурии» Энрике провел 61 матч и забил 12 мячей.

Луис Энрике в составе сборной Испании globallookpress.com

Расцвет тренерской карьеры Энрике пришелся на период с 2014 по 2017 год, когда испанец руководил «Барселоной». В первый же сезон испанский наставник выиграл для каталонцев требл, оформив победы в чемпионате и Кубке Испании, а так же стал обладателем Лиги чемпионов, переиграв в финале 2015 года «Ювентус» со счетом 3-1. По итогам 2015 года ФИФА признала Энрике лучшим тренером мира.

Главные звезды и лучший бомбардир

Серхио Бускетс («Барселона») — старожил сборной Испании и один из лучших опорников современности. Бускетс являлся незаменимым звеном центра полузащиты «Красной фурии» в эпоху доминирования испанской сборной во время побед на чемпионате мира 2010 года и Евро-2012. Несмотря на свой приличный возраст, 34-летний игрок продолжает оставаться одним из самых надежных полузащитников мира и ключевым игроком стартового состава. Действующий капитан сборной Испании провел за национальную команду 139 матчей и забил за «Красную фурию» 2 гола. По количеству проведенных матчей за сборную Бускетс занимает третье место, уступая только Касильясу (167 матчей) и Рамосу (180 матчей).

Серхио Бускетс globallookpress.com

Альваро Мората («Атлетико») — 30-летнего нападающего мадридского «Атлетико» сложно назвать суперзвездой мирового футбола из-за его противоречивой игры и низкой реализацией голевых моментов. Но Луис Энрике видит в Альваро игрока стартового состава, который регулярно выходит с первых минут и играет одну из ключевых ролей в нападении. Кроме того, Мората является лучшим бомбардиром сборной Испании среди действующих игроков. За 57 матчей в составе «Красной фурии» форвард отметился 27-ю забитыми мячами. 29 октября в матче 12-го тура Ла Лиги против «Кадиса» Мората получил травму стопы и пока не известно, успеет ли нападающий «Атлетико» восстановиться к чемпионату мира.

Альваро Мората globallookpress.com

Унаи Симон («Атлетик») — 25-летний голкипер «Атлетика» выиграл конкуренцию у Давида Де Хеа, который долгие годы был незаменимым первым номером сборной Испании. Симон не так долго играет за «Красную фурию», но за 27 матчей в рамке сыграл на ноль 12 раз, окончательно вытеснив из состава голкипера «Манчестер Юнайтед». В активе Унаи уже есть один крупный турнир — вместе со сборной Испании вратарь дошел до полуфинала Евро-2020, отыграв все 6 матчей и дважды оставив свои ворота в неприкосновенности.

Унаи Симон globallookpress.com

Календарь матчей и ожидание от выступления

23 ноября. Испания — Коста-Рика

27 ноября. Испания — Германия

1 декабря. Испания — Япония

В группе E выделяются два явных фаворита, которые не должны испытать проблем на первой стадии — Испания и Германия. Участие сборных Японии и Коста-Рики добавляет колорита этому квартету, но все же выиграть конкуренцию у чемпионов мира 2010 и 2014-х годов командам будет сложно. Интересно будет понаблюдать за очным матчем второго тура между Испанией и Германией, который скорее всего и определит победителя группы. Исходя из более стабильной игры сборной Испании в последние месяцы, можно предположить, что «Красная Фурия» опередит «Бундестим» в борьбе за первое место в квартете.