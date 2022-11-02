В ожидании ЧМ-2022. Возрождение «Красной фурии»

Как отобрались на ЧМ?
Чемпионы мира 2010 года в результате жеребьевки на мундиаль в Катар попали в одну группу с Грецией, Швецией, Грузией и Косово. В первом же туре «Красная фурия» испытала проблемы, не сумев переиграть дома греческую сборную (1-1). На тот момент испанцы находились в небольшом игровом кризисе, одержав лишь одну победу в пяти последних матчах. Но уже в следующих двух турах подопечные Луиса Энрике набрали 6 из 6 очков во встречах с Грузией (2-1) и Косово (3-1), установив новый рекорд.
После 3-х туров отбор к чемпионату мира прервался на Евро-2020, который проводился летом прошлого года. На европейском первенстве «Красная фурия» смогла дойти до полуфинала, где по пенальти уступила будущим обладателям трофея — сборной Италии. Возобновив квалификацию к Катару прошлой осенью, подопечные Луиса Энрике уступили на выезде в рамках 4-го тура сборной Швеции(1-2). Это фиаско не только отбросило испанцев на второе место и вывело вперед как раз скандинавов, но и прервало рекордную серию без поражений в матчах отбора на ЧМ.
В дальнейшем «Фурия Роха» больше подобных осечек не допускала и уверенно выиграла 4 оставшихся матча с общей разницей мячей 8-0.
Состав сборной и место в рейтинге ФИФА
Лучшим бомбардиром в истории сборной Испании является экс-нападающий «Барселоны» и мадридского «Атлетико» Давид Вилья.
Рекорд по количеству проведенных матчей в составе сборной Испании остается за экс-защитником «Реала», а ныне игроком ПСЖ Серхио Рамосом.
На данный момент пока не обнародован окончательный список футболистов сборной Испании, которые отправятся в Катар. В случае, если Рамос в него войдет, то для Серхио это будет уже пятый чемпионат мира в карьере.
Наилучший результат на ЧМ
После Второй мировой войны на чемпионате мира 1950 года в Бразилии испанская сборная улучшила свой результат 16-летней давности, заняв четвертое место на турнире. «Фурия Роха» уверенно провела групповую стадию, где выиграла все три матча у сборных США (3-1), Чили (2-0) и Англии (1-0) и вышла в финальный раунд. На заключительном этапе победители групп образовали квартет, где по итогам однокругового турнира определяли чемпиона. Испанцы в трех матчах набрали одно очко и заняли последнее место в группе. Чемпионом мира во второй раз в истории стала сборная Уругвая.
На протяжении последующих 9-ти чемпионатах мира сборная Испании ни разу не доходила до полуфинала, трижды останавливаясь на стадии 1/4. По-настоящему расцвет поколения «красной фурии» пришелся на конец 2000 — начала 2010-х годов.
Испанцы начали турнир с минимального поражения от сборной Швейцарии (0-1), но выйти с первого места в плей-офф «Фурия Роха» смогла за счет двух подряд побед над Гондурасом (2-0) и Чили (2-1) Многие были недовольны игрой испанской сборной, которая проповедовала «тики-таку» и заставляла соперника находиться большую часть матча без мяча. Но подобный стиль игры тем не менее принес успех «Красной фурии», которая от стадии 1/8 и до финала не пропустила ни одного мяча и регулярно обыгрывала своих соперников с одним и тем же счетом — 1:0. Перед финальным матчем против сборной Голландии испанцы поочередно выбили из турнира Португалию, Парагвай и Германию. Победный гол в решающем матче на стадионе «Соккер Сити» в Йоханнесбурге против «оранжевых» забил экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста на 116-й минуте игры.
На двух последующих чемпионатах мира испанцы провалились. На мундиале 2014 года в Бразилии «Красная фурия» не смогла выйти из группы в квартете с командами из Нидерландов, Чили и Австралии, одержав лишь одну победу над «соккеруз» (3-0). А на чемпионате мира 2018 года на пути подопечных Фернандо Йерро встала сборная России, переиграв испанцев на стадии 1/8 финала в серии пенальти.
Главный тренер
Сборную Испании с июля 2018 года возглавляет 52-летний наставник Луис Энрике. Наилучшим достижением «Красной фурии» под руководством Энрике был выход в полуфинал Евро-2020, однако в отборе к самому чемпионату Европы команду готовил другой специалист — Роберто Морено. Ассистент Энрике временно сменил Луиса с марта 2019 года из-за тяжелой болезни дочери главного тренера. Морено смог выполнить задачу по выходу сборной на Евро и уже в ноябре 2019 года Энрике вернулся на пост главного тренера команды, которую возглавляет по сей день.
Большую часть своей игровой карьеры Энрике посвятил двум непримиримым соперникам в Испании — «Барселоне» и мадридскому «Реалу». В составе обоих грандов Энрике трижды становился чемпионом Ла Лиги (дважды с «Барселоной» и один раз с «Реалом»), но добиться победы в Лиге чемпионов так и не удалось. Среди достижений испанского полузащитника можно отметить золото Олимпийских игр 1992 года, турнир которого проходил в Испании.
Расцвет тренерской карьеры Энрике пришелся на период с 2014 по 2017 год, когда испанец руководил «Барселоной». В первый же сезон испанский наставник выиграл для каталонцев требл, оформив победы в чемпионате и Кубке Испании, а так же стал обладателем Лиги чемпионов, переиграв в финале 2015 года «Ювентус» со счетом 3-1. По итогам 2015 года ФИФА признала Энрике лучшим тренером мира.
Главные звезды и лучший бомбардир
Серхио Бускетс («Барселона») — старожил сборной Испании и один из лучших опорников современности. Бускетс являлся незаменимым звеном центра полузащиты «Красной фурии» в эпоху доминирования испанской сборной во время побед на чемпионате мира 2010 года и Евро-2012. Несмотря на свой приличный возраст, 34-летний игрок продолжает оставаться одним из самых надежных полузащитников мира и ключевым игроком стартового состава. Действующий капитан сборной Испании провел за национальную команду 139 матчей и забил за «Красную фурию» 2 гола. По количеству проведенных матчей за сборную Бускетс занимает третье место, уступая только Касильясу (167 матчей) и Рамосу (180 матчей).
Альваро Мората («Атлетико») — 30-летнего нападающего мадридского «Атлетико» сложно назвать суперзвездой мирового футбола из-за его противоречивой игры и низкой реализацией голевых моментов. Но Луис Энрике видит в Альваро игрока стартового состава, который регулярно выходит с первых минут и играет одну из ключевых ролей в нападении. Кроме того, Мората является лучшим бомбардиром сборной Испании среди действующих игроков. За 57 матчей в составе «Красной фурии» форвард отметился 27-ю забитыми мячами. 29 октября в матче 12-го тура Ла Лиги против «Кадиса» Мората получил травму стопы и пока не известно, успеет ли нападающий «Атлетико» восстановиться к чемпионату мира.
Унаи Симон («Атлетик») — 25-летний голкипер «Атлетика» выиграл конкуренцию у Давида Де Хеа, который долгие годы был незаменимым первым номером сборной Испании. Симон не так долго играет за «Красную фурию», но за 27 матчей в рамке сыграл на ноль 12 раз, окончательно вытеснив из состава голкипера «Манчестер Юнайтед». В активе Унаи уже есть один крупный турнир — вместе со сборной Испании вратарь дошел до полуфинала Евро-2020, отыграв все 6 матчей и дважды оставив свои ворота в неприкосновенности.
Календарь матчей и ожидание от выступления
23 ноября. Испания — Коста-Рика
27 ноября. Испания — Германия
1 декабря. Испания — Япония
В группе E выделяются два явных фаворита, которые не должны испытать проблем на первой стадии — Испания и Германия. Участие сборных Японии и Коста-Рики добавляет колорита этому квартету, но все же выиграть конкуренцию у чемпионов мира 2010 и 2014-х годов командам будет сложно. Интересно будет понаблюдать за очным матчем второго тура между Испанией и Германией, который скорее всего и определит победителя группы. Исходя из более стабильной игры сборной Испании в последние месяцы, можно предположить, что «Красная Фурия» опередит «Бундестим» в борьбе за первое место в квартете.