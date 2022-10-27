В ожидании ЧМ-2022. Орлы Карфагена

Как отобрались на ЧМ?
В сентябре прошлого года сборная Туниса стартовала со второго квалификационного раунда африканского отбора. К 26-ти лучшим сборным континента по рейтингу ФИФА, включая саму тунисскую команду, присоединились еще 14 победителей первого этапа. По результатам жеребьевки соперниками «орлов Карфагена» на групповой стадии стали сборные Экваториальной Гвинеи, Замбии и Мавритании.
10 групп по 4 команды, где только первое место в квартете предоставляло возможность сыграть в плей-офф — такой жесткий регламент был во втором раунде отбора на африканском континенте. Сборная Туниса с квалификацией на данном этапе успешно справилась и вышла из группы, набрав 13 очков. Основным соперником в группе для тунисцев стала сборная Экваториальной Гвинеи. До последнего тура у обеих команд было равное количество очков (по 10) и путевку в заключительный раунд пришлось заочно разыгрывать в решающем 6-м матче. В итоге тунисцы без проблем разобрались дома с Замбией (3-1), а вот сборная Экваториальной Гвинеи не смогла обыграть на выезде Мавританию (1-1) и уступила «орлам Карфагена» место в плей-офф.
Плей-офф турнира в африканском отборе выглядел довольно просто. 10 победителей групп разбились на 5 пар, где по результатам двух матчей разыграли пять путевок в Катар. Соперником Туниса стала сборная Мали. Матчи двух претендентов на финальную часть мундиаля получились напряженными. Исход противостояния решил один единственный гол, а точнее автогол малийского защитника Сиссако, который был забит в первом матче на 37-й минуте игры.
Состав сборной и место в рейтинге ФИФА
Не так много тунисских футболистов выступают за пределами африканского континента, но все же несколько сборников регулярно вызываются в национальную команду из европейских команд. В числе таких клубов можно встретить «Монпелье», «Клермон» и «Лорьян» из Лиги 1, немецкий «Кёльн», итальянскую «Салернитану» и «Ференцварош» из Будапешта. «Эсперанс», представляющий высшую лигу Туниса — самый титулованный клуб страны. 25-кратный триумфатор национального первенства наряду с «Этуаль дю Сахель», «Клуб Африкэн» и «Монастир» также имеют в своем составе несколько футболистов, имеющих опыт выступления за «орлов Карфагена».
Лучшим бомбардиром за всю историю сборной Туниса является бывший нападающий французского «Ланса» Иссам Джемаа.
Рекорд по количеству проведенных матчей за сборную Туниса принадлежит защитнику Радхи Жаиди (105 игр). Экс-игрок английского «Болтона», «Бирмингема» и «Саутгемптона» выступал на двух мундиалях в 2002 и 2006 годах и отметился забитым мячом в матче 1-го тура ЧМ-2006 против сборной Саудовской Аравии (1-1). После окончания футбольной карьеры Жаиди пробовал свои силы на тренерском мостике, возглавляя молодежную команду «Саутгемптона», а также основную команду американского «Хартфорд Атлетик». В настоящий момент 47-летний Радхи возглавляет клуб, которому он посвятил большую часть своей футбольной карьеры — «Эсперанс».
Наилучший результат на ЧМ
Сборная Туниса 5 раз принимала участие на чемпионатах мира, но африканская команда регулярно покидала турнир после групповых стадий. Пожалуй, самым успешным для «орлов Карфагена» можно назвать мундиаль 1978 года в Аргентине, который также стал для них дебютным. В соперниках на групповом этапе у сборной Туниса были команды из ФРГ, Мексики и Польши. В первом же раунде дебютанты турнира разобрались с мексиканской командой, одержав волевую победу (3-1). Сборная Мексики открыла счет прямо перед перерывом, но во второй половине подопечным Шетали Абдельмажида удалось забить трижды.
Дерзкие дебютанты продолжили удивлять и дальше. Встреча с поляками завершилась минимальным поражением африканской команды (0-1), а в заключительном туре Тунис смог сдержать атаку лучшей на тот момент сборной мира — действующих чемпионов из ФРГ (0-0). По итогам группового этапа трех очков сборной Туниса все же не хватило для выхода из группы, но первое выступление африканской команды на мундиале точно запомнилось их болельщикам.
Следующее появление «орлов Карфагена» на мировом первенстве случилось спустя 20 лет на чемпионате мира 1998 года. На полях Франции, а также на двух последующих мундиалях в 2002 и 2006 годах, куда сборная Туниса успешно пробивалась, команде так и не удавалось навязать борьбу соперникам. Ноль побед на трех мундиалях подряд и закономерные 3-4 места в группе с последующим вылетом.
В 2010 и 2014 годах Тунис пропустил чемпионаты мира, не сумев пройти квалификацию. А вот мундиаль четырехлетней давности африканская команда вполне может занести себе в актив. Да, Тунис снова не вышел из группы в компании Бельгии, Англии и Панамы, но смог одержать свою вторую победу в истории чемпионатов мира. В заключительном туре, который ничего принципиально не решал, «орлы Карфагена» в Саранске при 37-ми тысячах зрителей переиграли сборную Панамы со счетом 2-1.
Главный тренер
С конца января 2022 года наставником сборной Туниса является 50-летний специалист Джалель Кадри. В квалификации на африканском континенте сборную готовил Мондер Кебайер, чьим помощником как раз и был нынешний наставник «орлов Карфагена». Смена главного тренера произошла во время проведения Кубка африканских наций в январе 2022 года. Тунис, под руководством Кебайера вышел в плей-офф, но на стадии 1/4 финала потерпел фиаско в матче против Буркина-Фасо (0-1), что и стало причиной увольнения 52-летнего наставника.
Кебайер покинул команду, а на место нового коуча федерация футбола Туниса не стала искать варианты на рынке тренеров и назначила главным Кадри. В новой для себя роли Джалель Кадри стал готовиться к важнейшим матчам плей-офф против сборной Мали, в результате которых Тунис и смог гарантировать себе путевку в Катар.
После плей-офф сборная Туниса под руководством нового наставника успела провести еще 6 матчей. За этот короткий промежуток во главе команды в активе Кадри 5 побед, дважды была добыта ничья, а в последнем матче Тунис потерпел поражение в товарищеской игре против Бразилии (1-5).
Помимо Туниса Джалель Кадри тренировал еще 10 разных команд, в числе которых в основном были клубы из Саудовской Аравии, но добиться трофеев тренеру так и не удалось.
Главные звезды и лучший бомбардир
Вахби Хазри («Монпелье») — 31-летний полузащитник «Монпелье» является главной ударной силой сборной Туниса. В списке бомбардиров за всю историю «орлов Карфагена» Хазри занимает второе место, забив 24 гола в 74-х матчах. Полузащитник отличался и на чемпионате мира в России в 2018 году, поразив ворота сборных Бельгии (2-5) и Панамы (2-1). Главным преимуществом Хазри является его универсальность. Игрок может выступать как на позиции полузащитника, перемещаясь из обороны в атаку, так и играть чистого форварда.
Эльес Схири («Кельн») — 27-летний разыгрывающий опорник из «Кельна» обладает отличным пасом и навыком развития начала атаки. Схири силен физически и часто подключается к атаке вторым темпом. За 48 матчей в составе сборной Туниса Схири забил 3 мяча. Полузащитник также был участником чемпионата мира 2018 года в России, где полностью провел все три матча группового этапа.
Юссеф Мсакни («Аль-Араби Доха») — левый вингер и рекордсмен по количеству проведенных матчей за сборную Туниса среди действующих игроков. 31-летний Мсакни выступает за «орлов Карфагена» с 2010 года и провел за команду 86 матчей. В числе лучших бомбардиров атакующий полузащитник также находится в десятке, занимая 6-ю позицию с 17-ю забитыми мячами.
Календарь матчей и ожидание от выступления
22 ноября. Тунис — Дания
26 ноября. Тунис — Австралия
30 ноября. Тунис — Франция
Нет никаких предпосылок, что сборная Туниса сможет удивить на ближайшем мундиале. Африканская команда исторически выступает в качестве «пассажира» на групповых этапах и вылетает после трёх матчей. Отсутствие позиционной игры и слабая оборона вряд ли помогут команде рассчитывать на плей-офф. Тунисцы на групповом этапе смогут побороться разве что с австралийцами, но и здесь «соккеруз» просто так победу точно не отдадут. Тунис — главный претендент на четвертое место в группе.