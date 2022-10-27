В ожидании ЧМ-2022. Орлы Карфагена

Сможет ли тунисская сборная впервые в истории выйти плей-офф?

Как отобрались на ЧМ?

В сентябре прошлого года сборная Туниса стартовала со второго квалификационного раунда африканского отбора. К 26-ти лучшим сборным континента по рейтингу ФИФА, включая саму тунисскую команду, присоединились еще 14 победителей первого этапа. По результатам жеребьевки соперниками «орлов Карфагена» на групповой стадии стали сборные Экваториальной Гвинеи, Замбии и Мавритании.

10 групп по 4 команды, где только первое место в квартете предоставляло возможность сыграть в плей-офф — такой жесткий регламент был во втором раунде отбора на африканском континенте. Сборная Туниса с квалификацией на данном этапе успешно справилась и вышла из группы, набрав 13 очков. Основным соперником в группе для тунисцев стала сборная Экваториальной Гвинеи. До последнего тура у обеих команд было равное количество очков (по 10) и путевку в заключительный раунд пришлось заочно разыгрывать в решающем 6-м матче. В итоге тунисцы без проблем разобрались дома с Замбией (3-1), а вот сборная Экваториальной Гвинеи не смогла обыграть на выезде Мавританию (1-1) и уступила «орлам Карфагена» место в плей-офф.

Сборная Туниса на ЧМ-2018 globallookpress.com

Плей-офф турнира в африканском отборе выглядел довольно просто. 10 победителей групп разбились на 5 пар, где по результатам двух матчей разыграли пять путевок в Катар. Соперником Туниса стала сборная Мали. Матчи двух претендентов на финальную часть мундиаля получились напряженными. Исход противостояния решил один единственный гол, а точнее автогол малийского защитника Сиссако, который был забит в первом матче на 37-й минуте игры. Тунисцы одержали выездную победу (1-0), а на домашнем стадионе сумели сохранить нужный счет, сыграв нулевую ничью (0-0), обеспечив тем самым право на участие в своем шестом чемпионате мира в истории.

Состав сборной и место в рейтинге ФИФА

Не так много тунисских футболистов выступают за пределами африканского континента, но все же несколько сборников регулярно вызываются в национальную команду из европейских команд. В числе таких клубов можно встретить «Монпелье», «Клермон» и «Лорьян» из Лиги 1, немецкий «Кёльн», итальянскую «Салернитану» и «Ференцварош» из Будапешта. «Эсперанс», представляющий высшую лигу Туниса — самый титулованный клуб страны. 25-кратный триумфатор национального первенства наряду с «Этуаль дю Сахель», «Клуб Африкэн» и «Монастир» также имеют в своем составе несколько футболистов, имеющих опыт выступления за «орлов Карфагена».

Лучшим бомбардиром за всю историю сборной Туниса является бывший нападающий французского «Ланса» Иссам Джемаа. За 84 матча в составе национальной команды форвард забил 37 мячей . Несмотря на статус лучшего бомбардира, Джемаа ни разу не играл на чемпионатах мира в составе сборной Туниса. Самый крупным международным турниром для тунисского нападающего был Кубок Конфедераций в 2005 году, где игрок провел одну встречу группового этапа. В 2016 году Джемаа сыграл свой единственный и заключительный сезон за футбольный клуб «Дубай» из ОАЭ и завершил футбольную карьеру.

Иссам Джемаа globallookpress.com

Рекорд по количеству проведенных матчей за сборную Туниса принадлежит защитнику Радхи Жаиди (105 игр). Экс-игрок английского «Болтона», «Бирмингема» и «Саутгемптона» выступал на двух мундиалях в 2002 и 2006 годах и отметился забитым мячом в матче 1-го тура ЧМ-2006 против сборной Саудовской Аравии (1-1). После окончания футбольной карьеры Жаиди пробовал свои силы на тренерском мостике, возглавляя молодежную команду «Саутгемптона», а также основную команду американского «Хартфорд Атлетик». В настоящий момент 47-летний Радхи возглавляет клуб, которому он посвятил большую часть своей футбольной карьеры — «Эсперанс».

В рейтинге ФИФА Тунис занимает 30-е место и по этому показателю является третьей сильнейшей сборной в Африке, уступая Сенегалу и Марокко. Лучшим результатом в истории «орлов Карфагена» было 14 место в мировом рейтинге. Общая стоимость игроков национальной команды Туниса является одной из самых низких из всех представителей на ближайшем мундиале — 65,85 миллионов евро (Transfermarkt).

Наилучший результат на ЧМ

Сборная Туниса 5 раз принимала участие на чемпионатах мира, но африканская команда регулярно покидала турнир после групповых стадий. Пожалуй, самым успешным для «орлов Карфагена» можно назвать мундиаль 1978 года в Аргентине, который также стал для них дебютным. В соперниках на групповом этапе у сборной Туниса были команды из ФРГ, Мексики и Польши. В первом же раунде дебютанты турнира разобрались с мексиканской командой, одержав волевую победу (3-1). Сборная Мексики открыла счет прямо перед перерывом, но во второй половине подопечным Шетали Абдельмажида удалось забить трижды. Победа над «зелеными» стала не только первой викторией для Туниса в финальных раундах чемпионата, но и в целом первой победой среди всех африканских команд на главном турнире планеты.

Дерзкие дебютанты продолжили удивлять и дальше. Встреча с поляками завершилась минимальным поражением африканской команды (0-1), а в заключительном туре Тунис смог сдержать атаку лучшей на тот момент сборной мира — действующих чемпионов из ФРГ (0-0). По итогам группового этапа трех очков сборной Туниса все же не хватило для выхода из группы, но первое выступление африканской команды на мундиале точно запомнилось их болельщикам.

Фрагмент матча ФРГ — Тунис globallookpress.com

Следующее появление «орлов Карфагена» на мировом первенстве случилось спустя 20 лет на чемпионате мира 1998 года. На полях Франции, а также на двух последующих мундиалях в 2002 и 2006 годах, куда сборная Туниса успешно пробивалась, команде так и не удавалось навязать борьбу соперникам. Ноль побед на трех мундиалях подряд и закономерные 3-4 места в группе с последующим вылетом.

Фрагмент матча Тунис — Панама на ЧМ-2018 globallookpress.com

В 2010 и 2014 годах Тунис пропустил чемпионаты мира, не сумев пройти квалификацию. А вот мундиаль четырехлетней давности африканская команда вполне может занести себе в актив. Да, Тунис снова не вышел из группы в компании Бельгии, Англии и Панамы, но смог одержать свою вторую победу в истории чемпионатов мира. В заключительном туре, который ничего принципиально не решал, «орлы Карфагена» в Саранске при 37-ми тысячах зрителей переиграли сборную Панамы со счетом 2-1.

Главный тренер

С конца января 2022 года наставником сборной Туниса является 50-летний специалист Джалель Кадри. В квалификации на африканском континенте сборную готовил Мондер Кебайер, чьим помощником как раз и был нынешний наставник «орлов Карфагена». Смена главного тренера произошла во время проведения Кубка африканских наций в январе 2022 года. Тунис, под руководством Кебайера вышел в плей-офф, но на стадии 1/4 финала потерпел фиаско в матче против Буркина-Фасо (0-1), что и стало причиной увольнения 52-летнего наставника.

Главный тренер сборной Туниса Джалель Кадри globallookpress.com

Кебайер покинул команду, а на место нового коуча федерация футбола Туниса не стала искать варианты на рынке тренеров и назначила главным Кадри. В новой для себя роли Джалель Кадри стал готовиться к важнейшим матчам плей-офф против сборной Мали, в результате которых Тунис и смог гарантировать себе путевку в Катар.

После плей-офф сборная Туниса под руководством нового наставника успела провести еще 6 матчей. За этот короткий промежуток во главе команды в активе Кадри 5 побед, дважды была добыта ничья, а в последнем матче Тунис потерпел поражение в товарищеской игре против Бразилии (1-5).

Фрагмент товарищеского матча Бразилии и Туниса globallookpress.com

Помимо Туниса Джалель Кадри тренировал еще 10 разных команд, в числе которых в основном были клубы из Саудовской Аравии, но добиться трофеев тренеру так и не удалось. Кадри является самым низкооплачиваемым наставником сборной среди всех 32-х тренеров ближайшего мундиаля — 130 тысяч евро в год.

Главные звезды и лучший бомбардир

Вахби Хазри («Монпелье») — 31-летний полузащитник «Монпелье» является главной ударной силой сборной Туниса. В списке бомбардиров за всю историю «орлов Карфагена» Хазри занимает второе место, забив 24 гола в 74-х матчах. Полузащитник отличался и на чемпионате мира в России в 2018 году, поразив ворота сборных Бельгии (2-5) и Панамы (2-1). Главным преимуществом Хазри является его универсальность. Игрок может выступать как на позиции полузащитника, перемещаясь из обороны в атаку, так и играть чистого форварда.

Вахби Хазри globallookpress.com

Эльес Схири («Кельн») — 27-летний разыгрывающий опорник из «Кельна» обладает отличным пасом и навыком развития начала атаки. Схири силен физически и часто подключается к атаке вторым темпом. За 48 матчей в составе сборной Туниса Схири забил 3 мяча. Полузащитник также был участником чемпионата мира 2018 года в России, где полностью провел все три матча группового этапа.

Эльес Схири globallookpress.com

Юссеф Мсакни («Аль-Араби Доха») — левый вингер и рекордсмен по количеству проведенных матчей за сборную Туниса среди действующих игроков. 31-летний Мсакни выступает за «орлов Карфагена» с 2010 года и провел за команду 86 матчей. В числе лучших бомбардиров атакующий полузащитник также находится в десятке, занимая 6-ю позицию с 17-ю забитыми мячами.

Юссеф Мсакни globallookpress.com

Календарь матчей и ожидание от выступления

22 ноября. Тунис — Дания

26 ноября. Тунис — Австралия

30 ноября. Тунис — Франция

Нет никаких предпосылок, что сборная Туниса сможет удивить на ближайшем мундиале. Африканская команда исторически выступает в качестве «пассажира» на групповых этапах и вылетает после трёх матчей. Отсутствие позиционной игры и слабая оборона вряд ли помогут команде рассчитывать на плей-офф. Тунисцы на групповом этапе смогут побороться разве что с австралийцами, но и здесь «соккеруз» просто так победу точно не отдадут. Тунис — главный претендент на четвертое место в группе.