В ожидании ЧМ-2022. Продолжение сказки «алой гвардии»

Как отобрались на ЧМ?
Команда-сенсация Евро-2020 в компании Шотландии, Израиля, Австрии, Фарерских островов и Молдавии боролась за путевку на ближайший чемпионат мира в Катаре. Начав отбор еще до чемпионата Европы в марте прошлого года «алая гвардия» успешно провела три стартовых тура, где с сухим счетом добилась побед над Израилем (2-0), Молдавией (8-0) и Австрией (4-0). Затем мы все прекрасно помним великолепный перфоманс подопечных Каспера Юльманна на Евро-2020 года, где датчане добрались до полуфинала.
После возобновления отбора осенью прошлого года рисунок игры сборной Дании ничуть не изменился. «Красно-белые» продолжили обыгрывать одного соперника за другим, при этом, что удивительно, датчане за 8 матчей квалификации не пропустили ни разу.
Состав сборной и место в рейтинге ФИФА
За многими датскими футболистами после успешного Евро-2020 охотились гранды европейского футбола, но по-настоящему громких переходов так и не состоялось. Стоит отметить трансферы «Севильи» — Томас Дилейни перешел в андалусийскую команду на постоянной основе, а Каспер Дольберг присоединился к клубу на правах аренды. К полузащитнику Микелю Дамсгору проявляли интерес итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан», а так же лондонский «Тоттенхэм». Но, в итоге, 22-летний игрок перебрался из «Сампдории» в скромный «Брентфорд».
Датские футболисты представлены во многих топовых клубах АПЛ («Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»), Ла Лиги («Барселона», «Севилья»), Серии А («Милан», «Аталанта»). Редко можно увидеть игроков из чемпионата Дании, которые бы вызывались в национальную сборную. Но, тем не менее, как минимум три скандинавских клуба имели в своем составе сборников «красно-белых» — «Копенгаген», «Брондбю» и «Мидтьюлланд».
В списке бомбардиров за всю историю сборной Дании установилось двоевластие. Поуль Нильсен и Йон-Даль Томассон — нападающие разных эпох, которые забили за национальную команду по 52 мяча каждый. Нильсен выступал за сборную в 1910-1925 годах, где показал феноменальную результативность, забив более полусотни голов в 38-ми играх. Что касается Томассона, то ныне главный тренер английского «Блэкберна» был участником двух чемпионатов мира — в 2002 и 2010 годах. На мундиале 2002 года в Южной Корее и Японии датский нападающий на групповом этапе забил 4 гола — дубль в ворота сборной Уругвая и по одному мячу Сенегалу и Франции. Также на счету Томассона один гол на чемпионате мира 2010 года в ЮАР. Йон-Даль отличился в заключительном матче группового этапа против сборной Японии (1-3). Всего на счету Томассона 112 матчей в майке национальной команды.
Побить рекорд Шмейхеля мог датский нападающий Деннис Роммедаль, на счету которого было 126 игр за сборную. Но в октябре 2014 года 36-летний игрок голландского «Валвейка» объявил о завершении карьеры в национальной команде из-за хронических проблем со здоровьем. Роммедалю не хватило трех матчей, чтобы догнать Шмейхеля по количеству матчей за сборную. Всего за 13 лет выступлений за Данию Деннис забил 21 гол.
Среди действующих игроков наиболее реальная возможность приблизиться к Шмейхелю есть у защитника «Милана» Симона Кьера. На счету 33-летнего игрока 121 игра за сборную, но даже если сборная Дании с Кьером в составе доберется до финала чемпионата мира, то Симон все равно не сможет превзойти рекорд Шмейхеля. Вполне возможно, если Кьер не будет испытывать проблемы со здоровьем и травмы обойдут стороной датского защитника, то в следующем году Симон вполне может стать лучшим гвардейцем национальной команды.
Наилучший результат на ЧМ
Победная серия датчан прервалась на первой же стадии плей-офф. В соперниках скандинавской команды была сборная Испании, которая не оставила шансов подопечным Пионтека, разгромив тех со счетом 5-1. Покер в этой встрече на свой счет записал нападающий «красной фурии» Эмилио Бутрагеньо. Покинув турнир в первом матче на выбывание, «алая гвардия» так и не смогла в последующем пройти квалификацию двух подряд чемпионатов мира и пропустила турниры 1990 и 1994-х годов.
После 1998 года сборная Дании трижды пробивалась в финальные части чемпионатов мира (в 2002, 2010 и 2018 годах), где дважды выходила в плей-офф по итогам группового этапа, но выбывала уже на первых стадиях. На последнем чемпионате мира в России в 2018 году датчане, как и на ближайшем мундиале, попали в одну группу к Франции и Австралии, а также встречались со сборной Перу. «Красно-белые» вышли в плей-офф со второго места, пропустив вперед сборную Франции. В 1/8 финала датчане обменялись быстрыми голами с хорватами и ничейный счет сохранился до 90-й минуты, а в дополнительное время зрители голов так и не увидели. В серии пенальти сборная Хорватии оказалась точнее и оставила датчан за пределами четвертьфинала.
Главный тренер
Наставником сборной Дании по футболу является 50-летний специалист Каспер Юльманн. Экс-защитник возглавляет скандинавскую команду чуть более 2-х лет, в августе 2020 года сменив на посту «красно-белых» Оге Харейде. Для Юльманна предстоящий чемпионат мира будет первым в карьере, а также вторым крупным турниром после Евро-2020. Именно под руководством датского наставника «алая гвардия» успешно провела прошлогодний чемпионат Европы, дойдя до полуфинала и лишь в дополнительное время уступила сборной Англии (1-2).
Во главе с Юльманном Дания установила национальный рекорд, забив 12 голов в течение одного чемпионата Европы. Предыдущий лучший результат был установлен на Евро-1984, тогда датские футболисты отличились 9 раз. Кроме того, «красно-белые» стали авторами еще одного достижения. Датская команда стала первой, кому удалось забить по 4 мяча в двух матчах чемпионата Европы подряд — против России (4-1) и Уэльса (4-0).
Первым тренерским опытом датчанина стал клуб «Люнгбю», где Юльманн сначала работал с юношами, а затем получил повышение из должности ассистента в главного тренера. Далее самым успешным этапом карьеры Юльманна стал период, проведенный в «Норшелланне» с 2011 по 2014 год, когда датский клуб стал победителем национального чемпионата в сезоне 2011/2012. В 2016 году Каспер вновь вернулся в «Норшелланн» после годичной командировки в немецкий «Майнц», но выиграть новые трофеи тренеру так и не удалось.
В бытность футболистом Юльманн выступал у себя на родине, играя за датские клубы «Раннерс Фрея», «Херлев» и «Б-93» на позиции защитника. Каспера регулярно преследовали травмы и многочисленные операции, в результате чего он был вынужден завершить игровую карьеру в 26 лет. Всего за 187 матчей на клубном уровне Юльманн забил 15 голов.
Главные звезды и лучший бомбардир
Каспер Шмейхель («Ницца») — сын легендарного голкипера и рекордсмена по количеству матчей за сборную Дании Петера Шмейхеля. 35-летний вратарь уже побил достижение своего отца по количеству сейвов, сделанных за один матч на чемпионате Европы среди датских голкиперов. Каспер отразил 8 ударов по своим воротам в матче 1/2 финала Евро против Англии, что на один сейв больше, чем было у Петера. Шмейхель-младший попал в заявку на чемпионат Европы 2012 года в Польше и Украине, но весь турнир провел в запасе. В статусе основного голкипера сборной Шмейхель выступал на чемпионате мира 2018 года в России и на Евро-2020. Всего в составе национальной команды Каспер провел 86 матчей.
Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед») — 30-летний игрок «красных дьяволов» вернулся в большой футбол после того, как справился с проблемами со здоровьем, приведшими к остановке сердца в матче Евро-2020 против Финляндии, и вновь является неотъемлемой частью полузащиты датской команды. Эриксен обладает высоким игровым интеллектом и регулярно обостряет атаку своей команды, а также отвечает за стандартные положения. Кристиан является лучшим бомбардиром Дании среди действующих игроков. На счету полузащитника 117 матчей за «алую гвардию» и 39 забитых мячей. В общем списке голеадоров национальной команды Эриксен занимает пятое место и вполне может ворваться в тройку — до Пауля Йоргенсена игроку «Манчестер Юнайтед» не хватает пяти голов.
Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхэм») — 27-летний датский полузащитник олицетворяет собой баланс атакующих и оборонительных сил, выполняя роль диспетчера национальной команды. Грамотный отбор мяча в прессинге с последующими длинными передачами в развитие атаки — ключевые навыки футболиста. Хёйбьерг является самым дорогостоящим игроком из действующего состава сборной Дании. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 42 миллиона Евро. За 60 матчей в составе сборной Дании Хёйбьерг отметился пятью забитыми мячами.
Календарь матчей и ожидание от выступления
22 ноября. Дания — Тунис
26 ноября. Дания — Франция
30 ноября. Дания — Австралия
Сборная Дании вполне может замахнуться и на первое место в группе, учитывая не самую лучшую форму французов. Атакующий футбол с качественной обороной датчан должен помочь команде набрать максимальное количество очков в матчах с Тунисом и Австралией. Теоретически первое место в группе может предоставить более слабого соперника в 1/8 финала, но это только на бумаге. Вполне вероятно, что датские футболисты оставят большую часть сил именно на матчи на выбывание и спокойно займут вторую позицию в группе.