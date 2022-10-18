В ожидании ЧМ-2022. Продолжение сказки «алой гвардии»

Насколько сильны амбиции датских футболистов на ближайшем мундиале?

Как отобрались на ЧМ?

Команда-сенсация Евро-2020 в компании Шотландии, Израиля, Австрии, Фарерских островов и Молдавии боролась за путевку на ближайший чемпионат мира в Катаре. Начав отбор еще до чемпионата Европы в марте прошлого года «алая гвардия» успешно провела три стартовых тура, где с сухим счетом добилась побед над Израилем (2-0), Молдавией (8-0) и Австрией (4-0). Затем мы все прекрасно помним великолепный перфоманс подопечных Каспера Юльманна на Евро-2020 года, где датчане добрались до полуфинала.

После возобновления отбора осенью прошлого года рисунок игры сборной Дании ничуть не изменился. «Красно-белые» продолжили обыгрывать одного соперника за другим, при этом, что удивительно, датчане за 8 матчей квалификации не пропустили ни разу. В 8-м туре Дания дома обыграла с минимальным счетом австрийцев (1-0) и эта победа гарантировала «алой гвардии» досрочное первое место в группе и прямую путевку в Катар. В двух последующих матчах немотивированная Дания все же пропустила от скромных Фарерских островов (3-1), а в заключительном туре проиграла Шотландии на выезде (0-2).

Состав сборной и место в рейтинге ФИФА

За многими датскими футболистами после успешного Евро-2020 охотились гранды европейского футбола, но по-настоящему громких переходов так и не состоялось. Стоит отметить трансферы «Севильи» — Томас Дилейни перешел в андалусийскую команду на постоянной основе, а Каспер Дольберг присоединился к клубу на правах аренды. К полузащитнику Микелю Дамсгору проявляли интерес итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан», а так же лондонский «Тоттенхэм». Но, в итоге, 22-летний игрок перебрался из «Сампдории» в скромный «Брентфорд».

Томас Дилейни globallookpress.com

Датские футболисты представлены во многих топовых клубах АПЛ («Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»), Ла Лиги («Барселона», «Севилья»), Серии А («Милан», «Аталанта»). Редко можно увидеть игроков из чемпионата Дании, которые бы вызывались в национальную сборную. Но, тем не менее, как минимум три скандинавских клуба имели в своем составе сборников «красно-белых» — «Копенгаген», «Брондбю» и «Мидтьюлланд».

Сборная Дании празднует выход на чемпионат мира globallookpress.com

В списке бомбардиров за всю историю сборной Дании установилось двоевластие. Поуль Нильсен и Йон-Даль Томассон — нападающие разных эпох, которые забили за национальную команду по 52 мяча каждый. Нильсен выступал за сборную в 1910-1925 годах, где показал феноменальную результативность, забив более полусотни голов в 38-ми играх. Что касается Томассона, то ныне главный тренер английского «Блэкберна» был участником двух чемпионатов мира — в 2002 и 2010 годах. На мундиале 2002 года в Южной Корее и Японии датский нападающий на групповом этапе забил 4 гола — дубль в ворота сборной Уругвая и по одному мячу Сенегалу и Франции. Также на счету Томассона один гол на чемпионате мира 2010 года в ЮАР. Йон-Даль отличился в заключительном матче группового этапа против сборной Японии (1-3). Всего на счету Томассона 112 матчей в майке национальной команды.

Рекорд по количеству проведенных матчей за сборную Дании принадлежит легендарному голкиперу Петеру Шмейхелю. Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» провел 129 матчей за «алую гвардию» . В активе датского голкипера есть даже один забитый мяч в товарищеском матче против сборной Бельгии 3 июня 2000 года, когда Шмейхель реализовал пенальти.

Петер Шмейхель globallookpress.com

Побить рекорд Шмейхеля мог датский нападающий Деннис Роммедаль, на счету которого было 126 игр за сборную. Но в октябре 2014 года 36-летний игрок голландского «Валвейка» объявил о завершении карьеры в национальной команде из-за хронических проблем со здоровьем. Роммедалю не хватило трех матчей, чтобы догнать Шмейхеля по количеству матчей за сборную. Всего за 13 лет выступлений за Данию Деннис забил 21 гол.

Деннис Роммедаль globallookpress.com

Среди действующих игроков наиболее реальная возможность приблизиться к Шмейхелю есть у защитника «Милана» Симона Кьера. На счету 33-летнего игрока 121 игра за сборную, но даже если сборная Дании с Кьером в составе доберется до финала чемпионата мира, то Симон все равно не сможет превзойти рекорд Шмейхеля. Вполне возможно, если Кьер не будет испытывать проблемы со здоровьем и травмы обойдут стороной датского защитника, то в следующем году Симон вполне может стать лучшим гвардейцем национальной команды.

Симон Кьер globallookpress.com

В рейтинге ФИФА сборная Дании замыкает десятку лучших сборных мира, опережая сборную Германии на одну строчку. Лучшим результатом «алой гвардии» было третье место в мае и августе 1997 года. По данным Transfermarkt состав сборной Дании оценивается в 339,30 миллионов евро. Это 12-й результат среди всех команд-участниц стартующего в ноябре чемпионата мира.

Наилучший результат на ЧМ

Обыграв в финальном стыковом матче сборную Перу, датчане пробились на свой шестой чемпионат мира в истории. Впервые скандинавская команда сумела квалифицироваться на мундиаль, который проходил в Мексике, в 1986 году. Дебют датчан на мировом первенстве получился достаточно успешным — «алая гвардия» преодолела групповой этап без поражений и вышла в 1/8 финала. Стоит отметить матч второго тура, где сборная Дании разгромила Уругвай со счетом 6-1. В других встречах подопечные немецкого специалиста Зеппа Пионтека, который на тот момент возглавлял датскую команду, с сухим счетом переиграли Шотландию (1-0) и будущих финалистов мундиаля — ФРГ (2-0).

Фрагмент матча группового этапа чемпионата мира 1986 года между ФРГ и Данией globallookpress.com

Победная серия датчан прервалась на первой же стадии плей-офф. В соперниках скандинавской команды была сборная Испании, которая не оставила шансов подопечным Пионтека, разгромив тех со счетом 5-1. Покер в этой встрече на свой счет записал нападающий «красной фурии» Эмилио Бутрагеньо. Покинув турнир в первом матче на выбывание, «алая гвардия» так и не смогла в последующем пройти квалификацию двух подряд чемпионатов мира и пропустила турниры 1990 и 1994-х годов.

Но уже в 1998 году на турнире во Франции сборная Дании, возглавляемая Бо Йоханссоном, смогла достичь своего лучшего результата на чемпионатах мира. Датские футболисты вышли в 1/4 финала, где в упорной борьбе уступили бразильской команде (2-3). До этого «алая гвардия» на групповом этапе набрала 4 очка в матчах с Саудовской Аравией (1-0), ЮАР (1-1) и Францией (1-2) и со второго места вышла в плей-офф, где в 1/8 финала выбила из турнира сборную Нигерии (4-1).

Фрагмент матча 1/8 финала чемпионата мира Дания — Нигерия globallookpress.com

После 1998 года сборная Дании трижды пробивалась в финальные части чемпионатов мира (в 2002, 2010 и 2018 годах), где дважды выходила в плей-офф по итогам группового этапа, но выбывала уже на первых стадиях. На последнем чемпионате мира в России в 2018 году датчане, как и на ближайшем мундиале, попали в одну группу к Франции и Австралии, а также встречались со сборной Перу. «Красно-белые» вышли в плей-офф со второго места, пропустив вперед сборную Франции. В 1/8 финала датчане обменялись быстрыми голами с хорватами и ничейный счет сохранился до 90-й минуты, а в дополнительное время зрители голов так и не увидели. В серии пенальти сборная Хорватии оказалась точнее и оставила датчан за пределами четвертьфинала.

Главный тренер

Наставником сборной Дании по футболу является 50-летний специалист Каспер Юльманн. Экс-защитник возглавляет скандинавскую команду чуть более 2-х лет, в августе 2020 года сменив на посту «красно-белых» Оге Харейде. Для Юльманна предстоящий чемпионат мира будет первым в карьере, а также вторым крупным турниром после Евро-2020. Именно под руководством датского наставника «алая гвардия» успешно провела прошлогодний чемпионат Европы, дойдя до полуфинала и лишь в дополнительное время уступила сборной Англии (1-2).

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн globallookpress.com

Во главе с Юльманном Дания установила национальный рекорд, забив 12 голов в течение одного чемпионата Европы. Предыдущий лучший результат был установлен на Евро-1984, тогда датские футболисты отличились 9 раз. Кроме того, «красно-белые» стали авторами еще одного достижения. Датская команда стала первой, кому удалось забить по 4 мяча в двух матчах чемпионата Европы подряд — против России (4-1) и Уэльса (4-0).

Фрагмент матча 1/8 финала Евро-2020 Дания — Уэльс globallookpress.com

Первым тренерским опытом датчанина стал клуб «Люнгбю», где Юльманн сначала работал с юношами, а затем получил повышение из должности ассистента в главного тренера. Далее самым успешным этапом карьеры Юльманна стал период, проведенный в «Норшелланне» с 2011 по 2014 год, когда датский клуб стал победителем национального чемпионата в сезоне 2011/2012. В 2016 году Каспер вновь вернулся в «Норшелланн» после годичной командировки в немецкий «Майнц», но выиграть новые трофеи тренеру так и не удалось.

За два года Юльманн провел во главе сборной Дании 33 матча. За этот период чемпионы Европы 1992 года одержали 22 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 9 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды под руководством датского наставника составляет 71:27.

В бытность футболистом Юльманн выступал у себя на родине, играя за датские клубы «Раннерс Фрея», «Херлев» и «Б-93» на позиции защитника. Каспера регулярно преследовали травмы и многочисленные операции, в результате чего он был вынужден завершить игровую карьеру в 26 лет. Всего за 187 матчей на клубном уровне Юльманн забил 15 голов.

Главные звезды и лучший бомбардир

Каспер Шмейхель («Ницца») — сын легендарного голкипера и рекордсмена по количеству матчей за сборную Дании Петера Шмейхеля. 35-летний вратарь уже побил достижение своего отца по количеству сейвов, сделанных за один матч на чемпионате Европы среди датских голкиперов. Каспер отразил 8 ударов по своим воротам в матче 1/2 финала Евро против Англии, что на один сейв больше, чем было у Петера. Шмейхель-младший попал в заявку на чемпионат Европы 2012 года в Польше и Украине, но весь турнир провел в запасе. В статусе основного голкипера сборной Шмейхель выступал на чемпионате мира 2018 года в России и на Евро-2020. Всего в составе национальной команды Каспер провел 86 матчей.

Каспер Шмейхель globallookpress.com

Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед») — 30-летний игрок «красных дьяволов» вернулся в большой футбол после того, как справился с проблемами со здоровьем, приведшими к остановке сердца в матче Евро-2020 против Финляндии, и вновь является неотъемлемой частью полузащиты датской команды. Эриксен обладает высоким игровым интеллектом и регулярно обостряет атаку своей команды, а также отвечает за стандартные положения. Кристиан является лучшим бомбардиром Дании среди действующих игроков. На счету полузащитника 117 матчей за «алую гвардию» и 39 забитых мячей. В общем списке голеадоров национальной команды Эриксен занимает пятое место и вполне может ворваться в тройку — до Пауля Йоргенсена игроку «Манчестер Юнайтед» не хватает пяти голов.

Кристиан Эриксен globallookpress.com

Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхэм») — 27-летний датский полузащитник олицетворяет собой баланс атакующих и оборонительных сил, выполняя роль диспетчера национальной команды. Грамотный отбор мяча в прессинге с последующими длинными передачами в развитие атаки — ключевые навыки футболиста. Хёйбьерг является самым дорогостоящим игроком из действующего состава сборной Дании. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 42 миллиона Евро. За 60 матчей в составе сборной Дании Хёйбьерг отметился пятью забитыми мячами.

Календарь матчей и ожидание от выступления

22 ноября. Дания — Тунис

26 ноября. Дания — Франция

30 ноября. Дания — Австралия

Сборная Дании вполне может замахнуться и на первое место в группе, учитывая не самую лучшую форму французов. Атакующий футбол с качественной обороной датчан должен помочь команде набрать максимальное количество очков в матчах с Тунисом и Австралией. Теоретически первое место в группе может предоставить более слабого соперника в 1/8 финала, но это только на бумаге. Вполне вероятно, что датские футболисты оставят большую часть сил именно на матчи на выбывание и спокойно займут вторую позицию в группе.