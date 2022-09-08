В ожидании ЧМ-2022. Бестрофейный рекорд Мексики

Мексиканцы примут участие в восьмом подряд чемпионате мира.

Как отобрались на ЧМ?

Мексиканская сборная проходила отбор на чемпионат мира в Катаре через конфедерацию КОНКАКАФ, включающая в себя страны Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна. Квалификация на главный турнир планеты подразумевала под собой единую группу из восьми сборных с двухкруговой системой матчей. Помимо «трехцветных» в отборе на «мундиаль» принимали участие сборные Канады, США, Коста-Рики, Панамы, Ямайки, Сальвадора и Гондураса.

Квота конфедерации КОНКАКАФ на чемпионат мира в Катар включала в себя три путевки, а еще одно место предназначалось для участия в межконтинентальных стыковых матчах. В первых шести встречах мексиканцы ни разу не уступили, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью. «Трехцветные» вырвались в лидеры отбора, но затем в игре сборной наметился небольшой спад. Мексика уступила в двух матчах подряд главным конкурентам из США (0:2) и Канады (1:2), откатившись на третью позицию в группе.

Фрагмент матча Канада — Мексика globallookpress.com

Свою путевку на чемпионат мира «зеленые» все же не упустили. В оставшихся шести матчах Мексика набрала 14 очков и заняла второе место в отборочной группе, пропустив вперед сенсационную сборную Канады. У обоих коллективов по итогам квалификации оказалось равное количество очков (20), но «кленовые» обогнали мексиканцев по дополнительным показателям.

Состав сборной и место в рейтинге ФИФА

Исторически состав сборной Мексики состоял из игроков местного чемпионата — Лиги МХ Апертура. За последний год основу национальной команды представляли игроки «Монтеррея», «Америки», «Крус Асуль», «Тигрес», «Депортиво Гвадалахара», «Хуарес», «Тихуаны». Футболисты европейских чемпионатов также привлекались в основу «зеленых» для участия в международных турнирах. В рамках отбора на чемпионат мира за сборную Мексики выступали игроки из «Бетиса», «Севильи», «Вулверхэмптона», «Наполи», «Аякса», «АЕКа», «ПСВ», «Браги» и «Генка».

Сборная Мексики на ЧМ-2018 globallookpress.com

Рекорд по количеству матчей в майке национальной команды принадлежит Клаудио Суаресу. Мексиканский защитник выступал за сборную с 1992 по 2006 год и сыграл 177 матчей. Уже на ближайшем мундиале игрок «Бетиса» Андрес Гуардадо может побить достижение Суареса. Мексиканскому полузащитнику осталось сыграть четыре матча за сборную, чтобы стать лучшим гвардейцем национальной команды. На данный момент у Гуардадо 174 матча в майке «трехцветных».

Андрес Гуардадо globallookpress.com

Лучшим бомбардиром сборной Мексики на данный момент является Хавьер Эрнандес, выступающий за «Лос-Анджелес Гэлакси» (52 гола в 109 матчах). Чичарито официально не заявлял о завершении карьеры в сборной и намерен в нее вернуться. Свой последний на данный момент матч за Мексику Хавьер провел в сентябре 2019 года против сборной США (3:0).

Хавьер Эрнандес globallookpress.com

«Трехцветные» в рейтинге ФИФА располагаются на 12-м месте и являются лучшей сборной конфедерации КОНКАКАФ. По данным на 23 июня сборная Мексики потеряла три позиции и выпала из десятки сильнейших сборных планеты. Максимального результата команда из центральной Америки достигала в период с февраля по июнь 1998 года и с мая по июнь 2006 года — 4 место.

Свои домашние матчи сборная Мексики проводит на стадионе «Ацтека» в Мехико. Арена является одной из самых крупных не только в Латинской Америке, но и в мире. На данный момент «Ацтека» рассчитана на 83264 мест.

По данным Transfermarkt состав сборной Мексики оценивается в 92,7 миллиона евро. По этому показателю «трехцветные» занимают 26 место из 32-х команд, которые будут представлены в Катаре.

Наилучший результат на ЧМ

С 1994 года Мексика является постоянным участником финальных турниров чемпионата мира. Для «трехцветных» ближайший мундиаль станет восьмым подряд. За всю свою историю сборная из центральной Америки 17 раз выступала на чемпионатах мира, что является рекордом среди всех команд, которые никогда не выигрывали турнир.

Мексика стала первой страной, которой доверили во второй раз провести мундиаль. На турнирах 1970 и 1986 годов футболисты «трехцветных» добились своего лучшего результата в истории чемпионатов мира, где дважды доходили до стадии 1/4 финала.

На чемпионате мира 1970 года Мексика заняла второе место в группе, обыграв сборные Сальвадора (4:0) и Бельгии (1:0). Матч открытия чемпионата против сборной СССР завершился вничью (0:0). В четвертьфинальной встрече на стадионе «Немесио Диэс» в Толука-де-Лердо мексиканцы были разгромлены будущими финалистами мундиаля — сборной Италии (1:4).

Спустя 16 лет чемпионат мира снова прошел в Мексике после отказа Колумбии принять мундиаль из-за расширения команд-участниц с 16-ти до 24-х. «Трехцветные» заняли первое место в своей группе, где также находились сборные Парагвая, Бельгии и Ирака. Мексиканцы выиграли два матча и один свели к ничьей. В плей-офф на стадии 1/8 хозяева турнира без проблем разобрались со сборной Болгарии (2:0). А в 1/4 финала против сборной ФРГ полуфиналиста чемпионата пришлось определять в серии пенальти после изнурительной нулевой ничьи в течение 120 минут игры. В итоге мексиканцы были менее точны с точки и сборная ФРГ вышла в 1/2 финала, которая в дальнейшем стала обладателем серебряных наград.

На своем последнем чемпионате мира в 2018 году, проходившем в России, сборной Мексики в соперники на групповом этапе попались Германия, Швеция и Республика Корея. Команда под руководством Хуана Карлоса Осорио обеспечила себе место в плей-офф после двух выигранных матчей против сборных Германии (1:0) и Республики Кореи (2:1). Заключительный матч против сборной Швеции не имел принципиального значения, но все же мексиканцы уступили скандинавам первую строчку в группе, разгромно уступив со счетом 0:3.

Стоит отметить, что на чемпионате мира в России защитник мексиканцев Рафаэль Маркес повторил достижения Антонио Карбахаля, Лотара Маттеуса и Джанлуиджи Буффона, приняв участие в пятом чемпионате мира.

Рафаэль Маркес globallookpress.com

Экс-футболист «Барселоны» и «Монако» сыграл в трех матчах мундиаля в России, в том числе и в 1/8 финала против сборной Бразилии. Маркес провел на поле 46 минут, а трехцветные уступили «пентакампеонам» со счетом 0:2 и завершили выступление на турнире.

Главный тренер

С 2019 года сборную Мексики возглавляет экс-наставник «Барселоны» и сборной Аргентины Херардо Мартино. 59-летний аргентинский специалист является легендой «Ньюэллс Олд Бойс», где в бытность игроком установил рекорд по количеству проведенных матчей за клуб (505).

Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино globallookpress.com

Карьеру тренера Мартино начал в 1998 году, где возглавлял аргентинские и парагвайские клубы. За пределами нового света первой командой, которой руководил Мартино, стала испанская «Барселона». Аргентинский наставник возглавлял каталонцев в период с 2013 по 2014 год и выиграл с «Барселоной» Суперкубок Испании. В мае 2014 года стало известно, что Мартино и руководство «сине-гранатовых» расторгли контракт по обоюдному согласию.

Летом этого же года аргентинский тренер возглавил сборную Аргентины. Мартино сменил на посту Алехандро Сабелью, который довел «бело-голубых» до финала чемпионата мира 2014 года в Бразилии. Аргентина под руководством Херардо Мартино была дважды близка к победе в Кубке Америки в 2015 и 2016 годах, но оба раза уступала чилийцам в серии пенальти.

Последним местом работы 59-летнего аргентинца до прихода в сборную Мексики была «Атланта Юнайтед». Мартино стал первым в истории тренером новичка МЛС, который начал свои выступления в 2017 году. На второй год существования «Атланты Юнайтед» аргентинский наставник смог выиграть для команды чемпионство, обыграв в финальном матче плей-офф «Портленд Тимберс» (2:0).

Под руководством аргентинского специалиста Мексика вышла на свой восьмой подряд чемпионат мира. Всего за три года управления командой на счету Мартино 58 матчей (39 побед, 11 ничьих и 8 поражений).

Главные звезды и лучший бомбардир

Рауль Хименес («Вулверхэмптон») — 31-летний представитель АПЛ, нападающий футбольного клуба «Вулверхэмптон» и сборной Мексики. Хименес был основным форвардом «зеленых» на отборе к чемпионату мира. Игрок стал лучшим голеадором своей сборной в квалификации, забив три мяча. Хименес так же является лучшим бомбардиром Мексики среди действующих игроков (не считая Чичарито). На счету нападающего «волков» 29 мячей в 93-х играх.

Рауль Хименес globallookpress.com

Андреас Гуардадо («Бетис») — 35-летний капитан сборной Мексики. Центральный полузащитник «Бетиса», как уже было сказано ранее, идет на рекорд по количеству проведенных матчей за сборную. За 174 матча в составе «трехцветных» Андреас забил 28 мячей и идет вторым после Хименеса в списке лучших бомбардиров среди действующих игроков. В случае попадания в заявку в Катар 35-летний игрок примет участие в своем пятом чемпионате мира в карьере.

Андрес Гуардадо (слева) globallookpress.com

Ирвинг Лосано («Наполи») — правый вингер сборной Мексики и итальянского «Наполи». 27-летний игрок является самым дорогостоящим футболистом национальной сборной. Transfermarkt оценивает Лосано в 30 миллионов евро, что на 8 миллионов больше, чем у идущего вторым полузащитника «Аякса» Альвареса. Мексиканский игрок не так давно дебютировал за сборную, но с 2016 года в 56 матчах смог отличиться 15 раз. На данный момент это третий результат в бомбардирской гонке сборной Мексики среди действующих игроков.

Ирвинг Лосано globallookpress.com

Календарь матчей и ожидание от выступления

22 ноября. Мексика — Польша

26 ноября. Мексика — Аргентина

30 ноября. Мексика — Саудовская Аравия

Сборная Мексики за последние семь чемпионатов мира неизменно становилась участником плей-офф. На этот раз команде Херардо Мартино, скорее всего, предстоит бороться за вторую строчку со сборной Польши. Обе команды встретятся очно уже в первом туре и от результата этого матча во многом будет зависеть распределение мест за выход в плей-офф. На руку мексиканцам может сыграть календарь, где в заключительной встрече группы против аутсайдера квартета Саудовской Аравии можно будет вполне заслуженно рассчитывать на три очка. Матчи для сборной Мексики точно не окажутся простыми, но вполне вероятно, что именно «трехцветные» в восьмой раз подряд выйдут в плей-офф чемпионата мира.