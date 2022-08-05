В ожидании ЧМ-2022. Финальный аккорд Бэйла

Как отобрались на ЧМ?
Сборная Уэльса представляла группу E в отборочном турнире от Европы и боролась за выход в Катар вместе с коллективами из Бельгии, Чехии, Эстонии и Белоруссии. До последнего тура так и не было известно, кто отправится в стыковые матчи — на эту путевку претендовали сборные Уэльса и Чехии.
В заключительном туре немотивированная Бельгия, которая уже обеспечила себе прямой выход на чемпионат мира, на выезде встречалась с валлийцами. Сборная Чехии дома принимала Эстонию. Чехам нужно было обязательно обыгрывать эстонцев и надеяться, что Бельгия выиграет у Уэльса с нужной разницей мячей. Уэльс в итоге набрал нужное очко в матче с Бельгией, сыграв вничью 1:1, что позволило подопечным Роба Пейджа опередить чехов на один балл и забрать путевку в стыковые матчи.
По результатам жеребьевки сборной Уэльса предстояло встретиться с Австрией, а в случае успеха пройти решающий отбор с победителем пары Шотландия — Украина. В матче с австрийцами главной звездой вечера стал Гарет Бейл, который благодаря дублю на стадионе в Кардиффе (2:1), вывел свою сборную в решающий стыковой матч.
В финальном стыковом матче сборная Уэльса встретилась со сборной Украины, которая переиграла в полуфинале стыков шотландцев со счетом 3:1. В дождливом Кардиффе исход встречи и путевки на чемпионат мира решил один единственный эпизод. На 34-й минуте матча Бэйл подал со штрафного в пределы вратарской, где нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко в падении переправил мяч в свои ворота. Несмотря на преимущество по ударам в сторону и створ ворот гостей, сравнять счет украинцам так и не удалось. Сборная Уэльса, добившись минимальной победы, получила право выступить на чемпионате мира в Катаре.
Состав сборной и место в рейтинге ФИФА
Обойма национальной сборной Уэльса представлена преимущественно игроками АПЛ и низших лиг Англии. Среди представителей элитного дивизиона Англии в составе валлийцев цвета сборной защищали игроки «Тоттенхэма», «Челси», «Лестера», «Лидса», «Ноттингем Форест», «Фулхэма» и «Борнмута». Не менее значимыми фигурами национальной команды Уэльса являются игроки Чемпионшипа и низших английских дивизионов. За последний год в составе валлийской сборной выступали футболисты из «Бернли», «Шеффилда», «Уимблдона», «Суиндона», «Портсмута» и «МК Донса». Из валлийских клубов на регулярной основе в национальную сборную привлекается лишь один игрок — 32-летний полузащитник Джо Аллен, выступающий за «Суонси».
После выхода на чемпионат мира сборная Уэльса поставила своеобразный рекорд. Еще ни у одной сборной мира не было такой длительной паузы между участием на мировых первенствах.
Наилучший результат на ЧМ
Сборная Уэльса принимала участие на своем первом и единственном чемпионате мира 1958 года в Швеции. В регламенте определениях лучших команд в группе были внесены некоторые изменения. При равенстве очков у вторых и третьих мест назначался дополнительный матч, который должен был выявить второго участника плей-офф от группы. В случае, если и дополнительный матч заканчивался вничью, то победитель определялся по разнице мячей.
Валлийцы выступали в группе вместе с хозяйкой чемпионата Швецией, а также с Венгрией и Мексикой. В первых двух турах Уэльс разошелся миром с Венгрией и Мексикой с одинаковым счетом 1:1, а в заключительном туре уступили Швеции (1:2). По итогам группового этапа у сборных Уэльса и Венгрии стало по 3 очка и потребовался дополнительный очный матч для выявления второго после Швеции, занявшей первое место, участника плей-офф. Дополнительный матч Уэльс — Венгрия закончился в итоге волевой победой валлийцев (2:1), которые и вошли в число восьми лучших сборных. В четвертьфинале сборную Уэльса ждала Бразилия.
Четвертьфинал против сборной Бразилии закончился для Уэльса неудачно. В матче был забит один единственный гол на 66-й минуте, а его автором стал будущая легенда мирового футбола Пеле. На тот момент бразильскому форварду было всего 17 лет и этот мяч стал для него дебютным на чемпионате мира.
Главный тренер
21 июня главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз объявил о том, что покидает пост наставника национальной команды. Правда бывший игрок «Манчестер Юнайтед» уже более полутора лет только формально был главным тренером Уэльса. В ноябре 2020 года Гиггза задержали по подозрению в нападении на двух девушек, а функции наставника сборной Уэльса перешли к его помощнику Робу Пэйджу.
Именно под руководством 47-летнего Пэйджа сборная Уэльса вышла на свой второй в истории чемпионат мира. Во главе национальной команды Роб Пейдж провел 26 матчей, в которых сборная Уэльса одержала 10 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений. Ранее валлиец также был тренером молодежной команды Уэльса игроков до 21 года.
В бытность игроком Роб Пейдж выступал на позиции центрального защитника. На счету игрока 41 матч в сборной Уэльса, где Пейдж не отметился результативными действиями. Наибольшее количество матчей футболист провел за английские «Шеффилд Юнайтед» (124) и «Уотфорд» (115). В 2008 году Пейдж перешел из «Хаддерсфилда» в «Честерфилд», где спустя три года выступлений завершил карьеру игрока.
Главные звезды и лучший бомбардир
Гарет Бэйл («Лос-Анджелес») — 33-х летний нападающий сборной Уэльса и рекордсмен по количеству голов за национальную команду (39 мячей). Новичок «Лос-Анджелеса», перешедший в МЛС в текущее трансферное окно из мадридского «Реала», является олицетворением нынешней сборной Уэльса. Бэйл в сборной и мадридском «Реале» был двумя совершенно разными футболистами. В майке национальной сборной Бэйл отдает всего себя, забивая решающие мячи. Практически в одиночку Гарет вытащил сборную Уэльса в финальный стыковой матч, сделав дубль в ворота Австрии. А в решающем матче против Украины именно с подачи Бэйла неудачно срезал мяч в свои ворота Андрей Ярмоленко. Валлийский форвард является участником чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов, где забил в совокупности три гола.
Аарон Рэмзи («Ницца») — 31-летний центральный полузащитник сборной Уэльса, новичок французской Ниццы. Рэмзи замыкает десятку лучших гвардейцев национальной сборной. Матч против сборной Нидерландов 14 июня этого года в Лиге Наций стал для футболиста 74-м в майке Уэльса. По этому показателю Аарон обогнал легендарного нападающего Иана Раша, на счету которого 73 матча. Рэмзи входит в шестерку лучших бомбардиров в истории сборной Уэльса (20 мячей). До третьего места, на котором находится Дин Сондерс, полузащитнику не хватает четыре гола.
Крис Гантер («Уимблдон») — 33-х летний защитник сборной Уэльса и футбольного клуба «Уимблдон». Рекордсмен по количеству игр за сборную Уэльса в этом сезоне будет представлять команду, которая вылетела в четвертый по значимости дивизион Англии. Гантер выступает за сборную с 2007 года, а за его плечами участие на обоих чемпионатах Европы, которые прошли в 2016 и 2021 годах.
Календарь матчей и ожидание от выступления
21 ноября. Уэльс — США
25 ноября. Уэльс — Иран
29 ноября. Уэльс — Англия
Сборная Уэльса уже имеет опыт выступления на крупных международных турнирах. На чемпионатах Европы 2016 и 2020 валлийцы выходили из группы, а шесть лет назад даже смогли дойти до полуфинала. Соперников валлийцев нельзя назвать непроходимыми. В матчах с США и Ираном сборная Уэльса вполне может рассчитывать как минимум на четыре очка. Заключительный тур с англичанами может сыграть на руку Уэльсу, если подопечные Гарета Саутгейта уже решат все свои задачи и не будут предельно мотивированы. Сборная Уэльса в нынешней форме вполне способна выйти в плей-офф со второго места.