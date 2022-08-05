В ожидании ЧМ-2022. Финальный аккорд Бэйла

Валлийцы выступят на чемпионате мира впервые за 64 года.

Как отобрались на ЧМ?

Сборная Уэльса представляла группу E в отборочном турнире от Европы и боролась за выход в Катар вместе с коллективами из Бельгии, Чехии, Эстонии и Белоруссии. До последнего тура так и не было известно, кто отправится в стыковые матчи — на эту путевку претендовали сборные Уэльса и Чехии.

В заключительном туре немотивированная Бельгия, которая уже обеспечила себе прямой выход на чемпионат мира, на выезде встречалась с валлийцами. Сборная Чехии дома принимала Эстонию. Чехам нужно было обязательно обыгрывать эстонцев и надеяться, что Бельгия выиграет у Уэльса с нужной разницей мячей. Уэльс в итоге набрал нужное очко в матче с Бельгией, сыграв вничью 1:1, что позволило подопечным Роба Пейджа опередить чехов на один балл и забрать путевку в стыковые матчи.

По результатам жеребьевки сборной Уэльса предстояло встретиться с Австрией, а в случае успеха пройти решающий отбор с победителем пары Шотландия — Украина. В матче с австрийцами главной звездой вечера стал Гарет Бейл, который благодаря дублю на стадионе в Кардиффе (2:1), вывел свою сборную в решающий стыковой матч.

Фрагмент матча Уэльс — Украина globallookpress.com

В финальном стыковом матче сборная Уэльса встретилась со сборной Украины, которая переиграла в полуфинале стыков шотландцев со счетом 3:1. В дождливом Кардиффе исход встречи и путевки на чемпионат мира решил один единственный эпизод. На 34-й минуте матча Бэйл подал со штрафного в пределы вратарской, где нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко в падении переправил мяч в свои ворота. Несмотря на преимущество по ударам в сторону и створ ворот гостей, сравнять счет украинцам так и не удалось. Сборная Уэльса, добившись минимальной победы, получила право выступить на чемпионате мира в Катаре.

Состав сборной и место в рейтинге ФИФА

Сборная Уэльса занимает текущее 19-е место в рейтинге ФИФА. Семь лет назад валлийцы входили в десятку лучших сборных мирового рейтинга, занимая восьмую позицию. На данный момент это рекорд сборной Уэльса.

Обойма национальной сборной Уэльса представлена преимущественно игроками АПЛ и низших лиг Англии. Среди представителей элитного дивизиона Англии в составе валлийцев цвета сборной защищали игроки «Тоттенхэма», «Челси», «Лестера», «Лидса», «Ноттингем Форест», «Фулхэма» и «Борнмута». Не менее значимыми фигурами национальной команды Уэльса являются игроки Чемпионшипа и низших английских дивизионов. За последний год в составе валлийской сборной выступали футболисты из «Бернли», «Шеффилда», «Уимблдона», «Суиндона», «Портсмута» и «МК Донса». Из валлийских клубов на регулярной основе в национальную сборную привлекается лишь один игрок — 32-летний полузащитник Джо Аллен, выступающий за «Суонси».

Сборная Уэльса globallookpress.com

Рекорд по количеству проведенных матчей за сборную Уэльсу принадлежит правому защитнику клуба «Уимблдон» Крису Гарнету. На счету 33-летнего валлийского футболиста 108 игр за национальную сборную и по этому показателю Крис опережает Гарета Бэйла на два матча. Так же в тройке гвардейцев сборной Уэльса находится голкипер «Бернли» Уэйн Хеннесси, который провел за сборную 103 матча.

После выхода на чемпионат мира сборная Уэльса поставила своеобразный рекорд. Еще ни у одной сборной мира не было такой длительной паузы между участием на мировых первенствах. Напомним, что для валлийской сборной ближайший чемпионат мира станет первым за 64 года.

Общая стоимость игроков сборной Уэльса по версии Transfermarkt составляет 139,2 миллиона евро. По этому показателю валлийцы занимают 20-е место среди всех участников чемпионата мира.

Наилучший результат на ЧМ

Сборная Уэльса принимала участие на своем первом и единственном чемпионате мира 1958 года в Швеции. В регламенте определениях лучших команд в группе были внесены некоторые изменения. При равенстве очков у вторых и третьих мест назначался дополнительный матч, который должен был выявить второго участника плей-офф от группы. В случае, если и дополнительный матч заканчивался вничью, то победитель определялся по разнице мячей.

Валлийцы выступали в группе вместе с хозяйкой чемпионата Швецией, а также с Венгрией и Мексикой. В первых двух турах Уэльс разошелся миром с Венгрией и Мексикой с одинаковым счетом 1:1, а в заключительном туре уступили Швеции (1:2). По итогам группового этапа у сборных Уэльса и Венгрии стало по 3 очка и потребовался дополнительный очный матч для выявления второго после Швеции, занявшей первое место, участника плей-офф. Дополнительный матч Уэльс — Венгрия закончился в итоге волевой победой валлийцев (2:1), которые и вошли в число восьми лучших сборных. В четвертьфинале сборную Уэльса ждала Бразилия.

Четвертьфинал против сборной Бразилии закончился для Уэльса неудачно. В матче был забит один единственный гол на 66-й минуте, а его автором стал будущая легенда мирового футбола Пеле. На тот момент бразильскому форварду было всего 17 лет и этот мяч стал для него дебютным на чемпионате мира. Уэльс завершил выступление на чемпионате мира на стадии 1/4 финала и, как оказалось, проиграли они будущим обладателям титула.

Главный тренер

21 июня главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз объявил о том, что покидает пост наставника национальной команды. Правда бывший игрок «Манчестер Юнайтед» уже более полутора лет только формально был главным тренером Уэльса. В ноябре 2020 года Гиггза задержали по подозрению в нападении на двух девушек, а функции наставника сборной Уэльса перешли к его помощнику Робу Пэйджу.

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пэйдж globallookpress.com

Именно под руководством 47-летнего Пэйджа сборная Уэльса вышла на свой второй в истории чемпионат мира. Во главе национальной команды Роб Пейдж провел 26 матчей, в которых сборная Уэльса одержала 10 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений. Ранее валлиец также был тренером молодежной команды Уэльса игроков до 21 года.

В бытность игроком Роб Пейдж выступал на позиции центрального защитника. На счету игрока 41 матч в сборной Уэльса, где Пейдж не отметился результативными действиями. Наибольшее количество матчей футболист провел за английские «Шеффилд Юнайтед» (124) и «Уотфорд» (115). В 2008 году Пейдж перешел из «Хаддерсфилда» в «Честерфилд», где спустя три года выступлений завершил карьеру игрока.

Главные звезды и лучший бомбардир

Гарет Бэйл («Лос-Анджелес») — 33-х летний нападающий сборной Уэльса и рекордсмен по количеству голов за национальную команду (39 мячей). Новичок «Лос-Анджелеса», перешедший в МЛС в текущее трансферное окно из мадридского «Реала», является олицетворением нынешней сборной Уэльса. Бэйл в сборной и мадридском «Реале» был двумя совершенно разными футболистами. В майке национальной сборной Бэйл отдает всего себя, забивая решающие мячи. Практически в одиночку Гарет вытащил сборную Уэльса в финальный стыковой матч, сделав дубль в ворота Австрии. А в решающем матче против Украины именно с подачи Бэйла неудачно срезал мяч в свои ворота Андрей Ярмоленко. Валлийский форвард является участником чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов, где забил в совокупности три гола.

Гарет Бэйл globallookpress.com

Аарон Рэмзи («Ницца») — 31-летний центральный полузащитник сборной Уэльса, новичок французской Ниццы. Рэмзи замыкает десятку лучших гвардейцев национальной сборной. Матч против сборной Нидерландов 14 июня этого года в Лиге Наций стал для футболиста 74-м в майке Уэльса. По этому показателю Аарон обогнал легендарного нападающего Иана Раша, на счету которого 73 матча. Рэмзи входит в шестерку лучших бомбардиров в истории сборной Уэльса (20 мячей). До третьего места, на котором находится Дин Сондерс, полузащитнику не хватает четыре гола.

Аарон Рэмзи globallookpress.com

Крис Гантер («Уимблдон») — 33-х летний защитник сборной Уэльса и футбольного клуба «Уимблдон». Рекордсмен по количеству игр за сборную Уэльса в этом сезоне будет представлять команду, которая вылетела в четвертый по значимости дивизион Англии. Гантер выступает за сборную с 2007 года, а за его плечами участие на обоих чемпионатах Европы, которые прошли в 2016 и 2021 годах.

Крис Гантер globallookpress.com

Календарь матчей и ожидание от выступления

21 ноября. Уэльс — США

25 ноября. Уэльс — Иран

29 ноября. Уэльс — Англия

Сборная Уэльса уже имеет опыт выступления на крупных международных турнирах. На чемпионатах Европы 2016 и 2020 валлийцы выходили из группы, а шесть лет назад даже смогли дойти до полуфинала. Соперников валлийцев нельзя назвать непроходимыми. В матчах с США и Ираном сборная Уэльса вполне может рассчитывать как минимум на четыре очка. Заключительный тур с англичанами может сыграть на руку Уэльсу, если подопечные Гарета Саутгейта уже решат все свои задачи и не будут предельно мотивированы. Сборная Уэльса в нынешней форме вполне способна выйти в плей-офф со второго места.