В ожидании ЧМ-2022. Орлы пустыни

Аравийские футболисты второй раз подряд пробились на главный турнир планеты.

Как отобрались на ЧМ?

Сборная Саудовской Аравии успешно преодолела азиатскую квалификацию к чемпионату мира, пройдя две стадии отбора. Свою группу во втором отборочном раунде аравийцы выиграли с пятиочковым отрывом и прошли в следующий, финальный этап. В заключительном раунде «зеленым» противостояли сборные Японии, Австралии, Омана, Китая и Вьетнама.

Чтобы получить прямую путевку в Катар необходимо было занимать одно из двух первых мест в своей группе. В 9-м туре «орлы пустыни» сыграли вничью с Китаем (1:1), а главные конкуренты из Австралии уступили японцам (0:2). Эти результаты позволили Саудовской Аравии за один тур до конца обеспечить себе минимум второе место и напрямую выйти в Катар.

Фрагмент матча Китай — Саудовская Аравия globallookpress.com

Заключительный матч отбора против все тех же австралийцев стал формальностью для «зеленых». Но благодаря победе с минимальным счетом 1:0, Саудовская Аравия заняла первое место в группе, опередив сборную Японии. В итоговой таблице аравийцы набрали 23 очка: семь побед, две ничьи и одно поражение.

Состав сборной и место в рейтинге ФИФА

Сборная Саудовской Аравии, согласно рейтингу ФИФА, является одной из худших команд предстоящего мундиаля. На данный момент «зеленые» занимают 53-ю позицию в мировом ранге. В обновленном рейтинге от 23 июня Саудовская Аравия потеряла четыре строчки и выпала из числа 50-ти лучших сборных мира. Среди всех участников предстоящего мундиаля только сборная Ганы имеет место ниже (60 место). Лучшим результатом аравийцев была 21-я позиция, которую они занимали в июле 2004 года.

Базовым клубом Саудовской Аравии является «Аль-Хиляль», представляющий местный чемпионат. В последний год за национальную сборную выступали 19 игроков из этого клуба. «Аль-Хиляль» является сильнейшим командой Саудовской Аравии. На счету клуба из Эр-Рияда 16 титулов местной Премьер-Лиги, а за свои заслуги «Аль-Хиляль» получил прозвище «лидеры». Также в состав «зеленых» за последний год привлекались игроки «Аль-Шабаба», «Аль-Рияда», «Аль-Халиджа», «Аль-Насра» и «Аль-Фатех Эль-Хаса». Общая стоимость команды по версии Transfermarkt составляет 29,38 миллиона. По этому показателю «орлы пустыни» занимают 30-е место из 32-х участников чемпионата мира, опережая Катар (19,2 млн) и Коста-Рику (17,85 млн).

Сборная Саудовской Аравии globallookpress.com

Домашние матчи саудовские футболисты проводят на международном стадионе имени Короля Фахда. Арена расположена в столице страны Эр-Рияде и вмещает в себя 70 000 зрителей.

Наилучший результат на ЧМ

Для сборной Саудовской Аравии ближайший чемпионат мира станет вторым подряд и шестым в истории национальной команды. Четыре года назад на мундиале в России «зеленые» по результатам жеребьевки попали в группу к хозяйке турнира — сборной России. Так же в квартете А за право выхода в плей-офф боролись коллективы из Уругвая и Египта.

Национальную сборную на тот момент возглавлял испанский специалист Хуан Антонио Пицци. «Орлы пустыни» в матче открытия мундиаля с разгромным счетом уступили сборной России — 0:5. Далее последовало еще одно поражение от Уругвая (0:1), а в завершении группового этап Саудовская Аравия обыграла Египет (2:1). Однако эта победа не позволила аравийцам претендовать на место в плей-офф. Подопечные Пицци, заняв третье место, покинули турнир.

Фрагмент матча ЧМ-2018 Саудовская Аравия — Египет globallookpress.com

Наилучшего результата на чемпионатах мира сборная Саудовской Аравии добилась в своем дебютном выступлении в 1994 году в США, дойдя до стадии 1/8 финала. На групповом этапе «зеленые» встретились с соперниками из Нидерландов, Бельгии и Марокко. Саудовцы в первом туре оказали достойное сопротивление «оранжевым» и имели преимущество в один мяч перед перерывом. Однако во втором тайме Нидерланды перехватили инициативу и смогли одержать волевую победу (2:1). Во втором туре у «орлов пустыни» не оставалось другого выбора, кроме как обыгрывать Марокко, с чем аравийцы не без проблем справились (2:1). В заключительном матче группового этапа зеленые с минимальным счетом обыграли сборную Бельгии (1:0), что позволило азиатской сборной занять второе место и выйти в плей-офф.

В первом раунде матчей на выбывание сборной Саудовской Аравии выпала Швеция. На стадионе «Коттон Боул» в Далласе счет был открыт уже на пятой минуте игры — отличился шведский нападающий Мартин Далин. Во второй половине матча скандинавы забили еще дважды, благодаря дублю Кеннета Андерссона. Аравийцы смогли ответить только одним голом в исполнении Аль-Гашияна (1:3). Таким образом, сборная Саудовской Аравии завершила свое выступление на стадии 1/8 финала. Позже аравийцы принимали участие еще в трех подряд чемпионатах мира, которые заканчивались для них ранними вылетами на групповых этапах.

Главный тренер

С 2019 года сборную Саудовской Аравии возглавляет 53-летний французский наставник Эрве Ренар. Бывший футболист «Канна», «Стад де Валлюри» и «Драгиньяна» завершил футбольную карьеру в качестве игрока в 1998 году. Спустя год Ренар начал свой тренерский путь, возглавив свой бывший клуб — «Драгиньян». На международном уровне французский тренер возглавлял несколько африканских сборных — Замбию, Анголу, Кот-Дивуар и Марокко.

Эрве Ренар globallookpress.com

В послужном списке Ренара значатся победы в Кубке африканских наций с двумя разными сборными. В 2012 году француз привел Замбию к победе в турнире, выиграв для страны первый международный титул в истории. Спустя три года Ренар возглавлял Кот-Дивуар и снова смог завладеть кубком, переиграв в финале сборную Ганы.

Последним местом работы 53-летнего наставника до прихода в Саудовскую Аравию была сборная Марокко. Ренар был главным тренером национальной команды на чемпионате мира 2018 года, который проходил в России. Марокко завершил выступление на групповой стадии, заняв четвертое место в квартете со сборными Испании, Португалии и Ирана. Единственное очко «атласские львы» набрали в заключительном матче против испанцев (2:2).

За три года во главе сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар провел 25 матчей. За этот период «орлы пустыни» одержали 15 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения. Разница забитых и пропущенных голов при этом составляет 40-15.

Главные звезды и лучший бомбардир

Яссир Аш-Шахрани («Аль-Хиляль») — 30-летний защитник сборной Саудовской Аравии занимает второе место по количеству сыгранных матчей за национальную команду среди действующих сборников (61 матч). После дисквалификации за допинг Фахад Аль-Муваллада (62 матча) у Аш-Шахрани есть все шансы стать лучшим гвардейцем сборной. В активе защитника «Аль-Хиляля» 2 гола за национальную команду Саудовской Аравии.

Салман Аль-Фарадж («Аль-Хиляль») — 33-летний полузащитник Саудовской Аравии всю свою футбольную карьеру провел за «Аль-Хиляль». За национальную сборную футболист выступает с 2013 года, забив 7 мячей в 56 играх. Аль-Фарандж является капитаном сборной Саудовской Аравии, а также принимал участие на чемпионате мира 2018 года в России и Олимпийских играх 2020 в Токио.

Салем Аль-Давсари («Аль-Хиляль») — один из главных бомбардиров Саудовской Аравии среди действующих игроков. На счету левого вингера «Аль-Хиляля» 14 мячей в 53-х играх за национальную команду. Аль-Давсари внес весомый вклад в выход Саудовской Аравии на чемпионат мира. В двух групповых раундах отбора 31-летний игрок забил 7 мячей, став лучшим бомбардиром своей команды в турнире.

Календарь матчей и ожидание от выступления

22 ноября. Саудовская Аравия — Аргентина

26 ноября. Саудовская Аравия — Польша

30 ноября. Саудовская Аравия — Мексика

Сборная Саудовской Аравии попала в непростую группу вместе с Аргентиной, Польшей и Мексики. В первом матче аравийцев на прочность проверит Месси и компания. Сложно представить, что на старте группового этапа подопечные Эрве Ренара смогут отобрать очки у одного из фаворитов мундиаля. Для Саудовской Аравии будет успехом, если удастся набрать хотя бы один балл в матчах с Польшей и Мексикой. Пока «орлы пустыни» явно уступают своим соперниками в классе и, скорее всего, не смогут рассчитывать даже на третье место в группе.