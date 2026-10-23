23 октября в 25-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Пахтакор» и «Нефтчи» Фергана. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«Пахтакор»

Турнирное положение: «Пахтакор» пытается догнать лидера. На текущий момент команда пребывает на 2-м месте турнирной таблицы.

При этом «Пахтакор» на два очка отстает как раз от ферганцев. Команда отличилась 43 забитыми мячами при 22 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев переиграть «Навбахор» — 1:1.

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До того «Пахтакор» подписал мировую с «Аль-Кадисией» — 1:1, а вот поединок с «Бунёдкором» завершился успехом — 3:1. До последних двух ничьих команда победила дважды кряду.

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Состояние команды: «Пахтакору» ничего другого не остается, кроме как играть исключительно на победу. Другого шанса выйти в лидеры может и не возникнуть.

При этом «Пахтакор» в пяти последних очных поединках трижды обыграл «нефтяников» при двух поражениях. Команда укомплектована весьма качественно, к тому же в родных стенах потерпела всего одно поражение. А вот Достонбек Хамдамов настрелял 9 мячей в чемпионате.

И уж точно ташкентцы будут рисковать. «Пахтакор» имеет потенциал прибавить в плане реализации, к тому же в матче первого круга переиграл ферганцев — 1:0.

«Нефтчи» Фергана

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы узбекского элитного дивизиона.

При этом «Нефтчи» Фергана на два очка оторвался от ближайшего преследователя. А вот забить удалось 56 мячей при 21 пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в кубковой встрече уступила ташкентскому «Локомотиву» — 2:4.

До того «Нефтчи» Фергана одолел «Коканд» — 4:2, а вот чуть раньше был бит «Аль-Насром» — 1:3. «Нефтяники» уступили лишь в двух гостевых поединках из двенадцати.

Состояние команды: «Нефтчи» Фергана в последних матчах не демонстрировал стабильных результатов, да и оборона частенько совершала сбои.

При этом «Нефтчи» Фергана еще в августе выбил ташкентцев из Кубка страны. Плюс продуктивный сезон выдает Стипе Перица. Хорватский форвард настрелял 13 мячей в чемпионате и останавливаться явно не собирается. К тому же в этой встрече ферганцев стратегически устроит и ничья.

Наверняка команда будет действовать активно. «Нефтяники» имеют сильнейшую атаку в лиге, к тому же пропускает в среднем чуть реже гола за матч.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.30. Ничья — в 3.50, выигрыш «Нефтчи» Фергана — в 2.90.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.73, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.10.

Прогноз: «Пахтакору» нужно непременно обыгрывать «нефтяников», так что ждем от ташкентцев активных атакующих акций.

2.30 Победа «Пахтакора» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Пахтакор» — «Нефтчи» Фергана принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа «Пахтакора» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.75 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Пахтакор» — «Нефтчи» Фергана позволит вывести на карту выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.75.

Пять причин, почему ставка зайдёт