В ожидании ЧМ-2022. По стопам Марадоны

Возможно, последний шанс для Лионеля Месси закончить карьеру с Кубком мира.

Как отобрались на ЧМ?

Отборочный турнир в Южной Америке проходил в привычном формате. Десять команд были объединены в одну группу, где каждый участник играл по два матча с другой сборной (дома и в гостях). Всего в рамках отбора было запланировано 18 туров. Сборной Аргентины хватило 13 матчей, чтобы решить поставленную задачу. В матче 14-го тура 17 ноября 2021 года аргентинцы дома принимали сборную Бразилии, где сыграли нулевую ничью. Благодаря набранному очку, Аргентина обеспечила себе попадание в четверку лучших команд, которые получали прямые путевки в Катар.

Сборная Аргентины заняла второе место в отборочной группе, вслед за Бразилией. На счету команды было 39 очков после 17-ти игр: 11 побед, 6 ничьих и 0 поражений. Аргентинцы примут участие в 18-м чемпионате мира в своей истории.

Формально отборочный турнир в Южной Америке не был завершен. На счету сборной Аргентины 17 из 18-ти проведенных матчей. Матч 8-го тура против все той же сборной Бразилии, проходивший в Сан-Паулу 5 сентября 2021 года, закончился скандалом. Прошло всего лишь шесть минут матча, когда стало происходить нечто странное. Делегаты национального агентства по санитарному надзору и бразильская полиция оказались непосредственно на поле и требовали немедленно остановить игру. Основанием для этого стало, по версии бразильской стороны, нарушение санитарных норм нескольких игроков аргентинской сборной при въезде в Бразилию. В итоге встреча была полностью остановлена.

Сорванный матч Бразилия — Аргентина globallookpress.com

Позже стало известно о новой дате проведения перенесенного матча — 21 сентября 2022 года. Но несколько дней назад глава бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес заявил о том, что сборная Бразилии не желает проводить перенесенный матч. Основными причинами обращения стали опасения бразильской стороны к получению игроками травм, дисквалификаций и возможного бойкота аргентинцев. В итоге спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил договоренность ФИФА и принял решение не переигрывать сорванный матч между сборными.

Состав сборной и место в рейтинге ФИФА

Согласно официальному рейтингу ФИФА, сборная Аргентины является третьей лучшей сборной мира . Впереди только бывшие многолетние лидеры мирового рейтинга из Бельгии и принципиальный соперник — сборная Бразилии. Сборная Аргентины была лучшей сборной мира по версии ФИФА в нескольких периодах своей истории. Последнее и самое длительное пребывание аргентинцев на первой строчке мирового рейтинга случилось с апреля 2016 по апрель 2017 года.

Сборная Аргентины по футболу globallookpress.com

Основа аргентинской сборной состоит из игроков топовых европейских чемпионатов. Клубы испанской Примеры и итальянской Серии А за последний год делегировали в сборную Аргентины в общей сумме 17 игроков («Севилья», «Атлетико», «Вильярреал», «Бетис», «Интер», «Фиорентина», «Ювентус», «Рома», «Болонья»). Стоит отметить, что в данную статистику не попали футболисты, которые провели за сборную менее 10 матчей. Аргентинские сборники также защищают цвета клубов французской Лиги 1 (Месси, Паредес, Тальяфико), английской Премьер-лиги (Мартинес, Ромеро), немецкой Бундеслиги (Паласиос) и португальской Примейры (Отаменди).

Трансферная стоимость команды по версии Transfermarkt составляет 627 миллионов евро. Это седьмой результат среди самых дорогих сборных предстоящего чемпионата мира.

Наилучший результат на ЧМ

Сборная Аргентины — двукратный чемпион мира. Свой первый успех аргентинцы праздновали на домашнем чемпионате мира, который проходил в 1978 году. В первом групповом раунде в соперниках сборной Аргентины были коллективы из Италии, Франции и Венгрии. Первые два тура прошли для аргентинцев успешно — победы над Венгрией и Францией с одинаковым счетом 2:1. В заключительном матче первого группового этапа аргентинцы проиграли сборной Италии в матче за первое место (0:1). Но это уже не имело принципиального значения — вместе с итальянцами Аргентина прошла во второй групповой раунд.

Второй этап группового раунда разделил восемь сборных на две группы, где необходимо было провести еще три матча со своими соперниками. Победители групп выходили в финал турнира, а обладатели вторых мест играли в матче за бронзу. На правах победителей групп предыдущего раунда в квартет вместе с Аргентиной попали сборные Бразилии, Польши и Перу. Аргентинцы за три тура не пропустили ни одного гола и заняли первое место в группе. В активе команды были победы над Польшей (2:0) и Перу (6:0), а также нулевая ничья с бразильцами.

Сборная Аргентины впервые за 40 лет с момента проведения первого чемпионата мира в истории вышла в финал турнира. Соперником южноамериканцев стала сборная Нидерландов. В решающем матче за Кубок мира 90 минут игры не хватило для определения победителя — на гол аргентинского нападающего Марио Кемпеса голландцы ответили точным ударом Дика Наннинга. В дополнительное время Кемпес отличился еще раз, записав в свой актив дубль, а третий мяч в исполнении Даниэля Бертони зафиксировал окончательный счет 3:1. Сборная Аргентины впервые стала чемпионом мира и стала третьей южноамериканской сборной (после Уругвая и Бразилии), которой покорялось мировое первенство.

Аргентинцы не смогли защитить чемпионский титул на следующем чемпионате мира, который проходил в Испании в 1982 году. Преодолев первый групповой раунд, сборная Аргентины не смогла выйти в полуфинал, проиграв оба матча в группе на следующем этапе — Италии (1:2) и Бразилии (1:3). По регламенту турнира второй групповой раунд состоял из четырех групп, где первые места из каждого трио отправлялись в 1/2 финала.

Спустя еще 4 года чемпионат мира проходил в Мексике. Регламент турнира 1986 года был изменен, по сравнению с мундиалем четырехлетней давности. 24 команды были разделены на 6 групп по 4 сборные, где первые два места получали автоматический выход в 1/8 финала. Команды, которые заняли третьи места, объединились в единую группу, где должны были определить еще 4 сборные, которые попадут в плей-офф.

Аргентина уверенно выиграла свою группу и уже ожидала своего первого соперника в матче на выбывание. Им стала сборная сборная Уругвая, которую аргентинцы не без труда одолели со счетом 1:0. То что, произошло в матче с Англией в четвертьфинале, вошло в историю и взбудоражило все футбольное сообщество. Аргентинцы победили 2:1, но запомнился совсем не итоговый счет на табло. 26-летний Диего Марадона, переживавший пик своей футбольной карьеры, сделал дубль. Первый мяч был забит аргентинцем рукой, в чем Диего сам в дальнейшем и признался. Но судья в момент игры не увидел нарушения в эпизоде и мяч был засчитан. А уже через четыре минуты Марадона забил второй гол, который в дальнейшем признали «голом столетия». Аргентинец на пути к воротам обыграл шесть игроков англичан и голкипера, забив победный мяч.

Диего Марадона с Кубком мира globallookpress.com

В следующем матче полуфинала против сборной Бельгии Марадона снова сделал дубль и вывел свою сборную во второй финал чемпионата мира за восемь лет. В решающем матче против сборной ФРГ получилась настоящая голевая перестрелка. Немецкие футболисты до 74-й минуты уступали 0:2, но смогли за 8 минут восстановить равновесие в матче. Аргентинских футболистов это не сломило, и уже спустя три минуты Хорхе Бурручага забил победный мяч (3:2). Аргентина выиграла свой второй и на данный момент последний чемпионат мира, а Диего Армандо Марадона был признан лучшим игроком турнира.

Главный тренер

Сборную Аргентины с 2018 года возглавляет 44-летний наставник Лионель Скалони. После чемпионата мира в России ассистент Хорхе Сампаоли сменил на посту главного тренера своего уволенного коллегу. Оба специалиста ранее также работали вместе в испанской «Севилье». Под руководством Скалони двукратные чемпионы мира провели 47 матчей. В них аргентинцы одержали 31 победу, 12 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения. Для 44-летнего специалиста это первый опыт в качестве главного тренера команды.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони globallookpress.com

Скалони установил рекорд сборной Аргентины по количеству матчей без поражений. На данный момент аргентинская сборная под его руководством не проигрывает на протяжении 33-х матчей. Предыдущее лучшее достижение команды насчитывало 31 матч в период с 1991 по 1993 год. До рекорда сборной Италии (36 матчей без поражений) аргентинцам осталось не проиграть еще три матча.

Свою профессиональную футбольную карьеру игрока Скалони начал у себя на родине в Аргентине. Защитник выступал за «Ньюэллс Олд Бойз» и «Эстудиантес» в период с 1993 до 1998 год. После Аргентины Скалони перебрался в Испанию, где провел самый длинный период своей игровой карьеры. Аргентинский игрок 8 лет играл в «Депортиво», где в 202-х матчах отличился 14 раз. Во время выступлений в испанской команде Скалони начал привлекаться в сборную Аргентины. За национальную команду аргентинец сыграл всего семь матчей и забил 2 гола. Позже была аренда в «Вест Хем», переходы в «Расинг» и «Лацио», а завершил карьеру игрока Скалони в «Аталанте» в 2015 году.

Главные звезды и лучший бомбардир

Лионель Месси (ПСЖ) — семикратный обладатель Золотого мяча, лучший бомбардир и рекордсмен по количеству матчей в истории сборной Аргентины. Достижения одного из лучших футболистов мира можно перечислять бесконечно. На счету аргентинца 162 матча в майке сборной Аргентины и 86 забитых голов. Дебют Месси за сборную произошел 17 августа 2005 года в товарищеском матче против сборной Венгрии. Аргентинец вышел на замену на 64-й минуте, а уже через 43 секунды матч для Лионеля закончился. Месси отмахнулся от венгерского игрока рукой и попал по лицу, за что и получил красную карточку. Великий игрок до сих пор без Кубка мира. Возможно, пятый поход за заветным трофеем принесет 35-летнему аргентинцу долгожданный успех.

Лионель Месси globallookpress.com

Анхель Ди Мария («Ювентус») — 34-летний правый вингер сборной Аргентины и новичок туринского «Ювентуса». На счету Ди Марии 122 матча за национальную сборную и 25 забитых мячей. По обоим показателям футболист «Ювентуса» входит в десятку лучших игроков за всю историю сборной Аргентины. Ди Мария также является автором победного мяча в финальном матче Кубка Америки-2021 против сборной Бразилии (1:0). 34-летний игрок заявил, что после чемпионата мира в Катаре его карьера в сборной Аргентины будет завершена.

Анхель Ди Мария globallookpress.com

Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») — 29-летний голкипер «Астон Виллы» всего пару лет находится в статусе основного голкипера сборной Аргентины. Но за этот период вратарь уже смог достичь определенных успехов, в том числе привести свою сборную к победе в Кубке Америки-2021. Мартинес вытащил серию пенальти в матче полуфинала против Колумбии, отразив три удара. В финальной встрече против Бразилии аргентинец отстоял на ноль и помог своей команде выиграть долгожданный трофей. В отборочном турнире к чемпионату мира в Катаре Мартинес сыграл 10 матчей и отстоял на ноль в 6-ти из них.

Эмилиано Мартинес globallookpress.com

Календарь матчей и ожидание от выступления

22 ноября. Аргентина — Саудовская Аравия

26 ноября. Аргентина — Мексика

30 ноября. Аргентина — Польша

Аргентина по результатам жеребьевки попала в группу C вместе со сборными Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Состав аргентинской сборной наполнен исполнителями высокого класса, которые позволяют болельщикам южноамериканцев рассчитывать на самые высокие места. Аргентина является одним из пяти главных фаворитов по версии букмекеров. Групповую стадию подопечные Скалони должны проходить без труда и занимать первое место в своем квартете.