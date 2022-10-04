В ожидании ЧМ-2022. Чемпионы на грани провала?

Как отобрались на ЧМ?

В европейском отборе французская сборная представляла группу D. Вместе с «трехцветными» за право попасть в Катар боролись сборные Украины, Финляндии, Боснии и Герцеговины, Болгарии и Литвы. Напомним, что помимо прямой путевки, которую давали за первое место, на мундиаль можно было попасть и со второй позиции, если команда успешно проходила дальнейшие стадии плей-офф. Но действующим чемпионам мира квалификация не показалась непреодолимым препятствием и французы досрочно заняли первую строчку. Путевку в Катар сборная Франции оформила в 7-м туре, разгромив дома Казахстан (8:0) и стала недосягаемой для сборной Финляндии, идущей на тот момент второй.

Фрагмент матча Франция — Казахстан globallookpress.com

За весь отборочный турнир «синие» в итоге набрали 18 очков, опередив на шесть очков Украину, которая в последнем туре вырвалась на второе место и получила право сыграть в стыковых матчах. Французы прошли квалификацию без поражений, одержав пять побед и трижды сыграв вничью, а соотношение забитых и пропущенных мячей команды составило 18-3.

Состав сборной и место в рейтинге ФИФА

Сборная Франции, как и положено по статусу действующим чемпионам мира, обладает составом с россыпью мировых звезд. На каждую позицию у «трехцветных» найдется как минимум по 2-3 игрока высокого уровня, представляющих топовые европейские чемпионаты. За последний год в составе «синих» выступали футболисты из Английской Премьер-Лиги («Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Вест Хэм», «Астон Вилла»), испанской Ла Лиги («Реал», «Барселона», «Атлетико»), итальянской Серии А («Милан», «Ювентус»), французской Лиги 1 (ПСЖ, «Монако», «Ренн»), а также «Баварии» и «Галатасарая». Свои домашние матчи сборная Франции проводит на стадионе «Стад де Франс», расположенном в пригороде Парижа Сен-Дени. Арена вмещает 81338 зрителей.

Состав сборной Франции globallookpress.com

Нападающий «Милана» Оливье Жиру на ближайшем чемпионате мира может побить рекорд Тьерри Анри по голам за сборную Франции. У бывшего футболиста «Арсенала», «Барселоны» и «Монако» 51 гол в 123-х матчах за сборную. Оливье отстает на Анри на два мяча — в его активе 49 голов в 114-ти матчах.

Оливье Жиру globallookpress.com

Сборная Франции в обновленном рейтинге ФИФА от 20 сентября занимает 4 место среди лучших команд мира. Несмотря на не самые удачные результаты в Лиге наций в сентябре (2 поражения и одна победа), «трехцветные» сохранили четвертую позицию в рейтинге. Впереди действующих чемпионов мира только южноамериканские сборные из Бразилии и Аргентины, а также Бельгия. Французы дважды в своей истории были лидерами мирового рейтинга. Первое их пребывание на вершине датируется в период с мая 2001 по май 2002 года. После победы на мундиале 2018 года в России французы вновь возглавили мировой рейтинг и пробыли на вершине с августа по сентябрь.

По данным Transfermarkt состав сборной Франции оценивается в 886 миллионов евро. По этому показателю действующие чемпионы мира находятся на четвертой позиции среди всех команд на мундиале в Катаре, уступая сборным Англии, Бразилии и Португалии.

Наилучший результат на ЧМ

Сборная Франции — действующий чемпион мира. На мундиале 2018 года в России «трехцветные» во второй раз в своей истории стали лучшей командой планеты. Первый триумф французов случился на домашнем чемпионате мира в 1998 году. Подопечные Жаке Эме прошли групповую стадию без потерь, переиграв сборные ЮАР (3:0), Саудовской Аравии (4:0) и Дании (2:1). На первой стадии плей-офф в 1/8 финала «трехцветные» лишь в дополнительное время смогли одолеть Парагвай за счет единственного гола Блана на 114-й минуте игры (1:0).

В четвертьфинале французам предстояло встретиться с обладателями серебряных наград ЧМ 1994 года — сборной Италии. На протяжении 120 минут игры счет в матче так и не был открыт и победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее были футболисты Жака Эме. Полуфинал против сборной Хорватии получился для сборной Франции напряженным. Волевую победу «трехцветным» принес защитник Лилиан Тюрам, оформив дубль на 47-й 70-й минутах соответственно (2:1).

В первом для французов финале в истории их ожидал действующий чемпион мира — сборная Бразилии. На стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени мало кто ожидал от французов такой уверенной игры, а уж тем более разгрома соперника. Героем матча стал Зинедин Зидан, оформив дубль на 27-й и 45-х минутах соответственно. После перерыва коллектив Жака Эме усложнил себе жизнь после второй желтой карточки и удаления защитника Марселя Десайи. Однако бразильцы так и не смогли воспользоваться численным преимуществом, а в концовке матча и вовсе пропустили третий мяч от полузащитника Эммануэля Пети. В итоге французы одержали разгромную победу со счетом 3:0 и стали чемпионами мира.

Главный тренер сборной Франции Жаке Эме с Кубком мира globallookpress.com

Второй раз французы смогли поднять кубок над своей головой спустя 20 лет — на чемпионате мира 2018 года в России. «Трехцветные» на стадии группового этапа одержали победы над Австралией (2:1) и Перу (1:0), а также разошлись миром с датчанами (0:0). Заняв первое место в плей-офф, «синие» вышли в 1/8 финала, где их ожидал финалист чемпионата мира 2014 года — сборная Аргентины. В матче с южноамериканцами французы устроили голевую перестрелку, одержав победу со счетом 4:3.

В дальнейшем подопечные Дидье Дешама одержали две сухие победы над сборными Уругвая (2:0) и Бельгии (1:0) и вышли в финал турнира, который состоялся на стадионе «Лужники» в Москве. За Кубок мира французам предстояло встретиться со сборной Хорватии, которая впервые вышла в финал.

Сборная Франции — чемпион мира 2018 globallookpress.com

Финал чемпионата мира 15 июля 2018 года стал одним из самых результативных в истории. Сборная Франции одержала победу со счетом 4:2 и стала обладателем трофея. Голами в составе «трехцветных» отличились Гризманн, Погба и Мбаппе, еще один мяч был забит в результате автогола Манджукича. У хорватов в том матче отличились Перишич и Манджукич.

Главный тренер

Наставником сборной Франции с 2012 года является Дидье Дешам. Для 53-летнего специалиста ближайший чемпионат мира в Катаре будет уже пятым крупным турниром, включая ЧМ-2014, домашний Евро-2016, ЧМ-2018 и Евро-2020. Именно под руководством Дешама «трехцветные» стали обладателями Кубка мира в 2018 году, а также выиграли серебряные медали на чемпионате Европы 2016 года.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам globallookpress.com

Дешам занимает второе место по продолжительности нахождения на посту главного тренера национальной команды — 3740 дней. Вечный рекорд по этому показателю принадлежит легендарному французу Гастону Барро, который руководил командой более 30-ти лет — с 1920 по 1954 год.

В качестве тренера Дешам также приводил «Монако» к победе в Кубке лиги в 2003 году и был в шаге от трофея Лиги чемпионов, когда монегаски уступили «Порту» в финальном матче 2004 года в Гельзенкинхере (0:3). С 2009 по 2012 год французский наставник возглавлял «Марсель», с которым выиграл три трофея — Чемпионат Франции, Кубок французской Лиги и Суперкубок Франции.

В бытность игроком Дешаму дважды покорилась Лига чемпионов. В 1993 году его «Марсель» в финальном матче в Мюнхене переиграл «Милан» (1:0), а в 1996 году вместе с «Ювентусом» завоевал «ушастого», только в серии пенальти сломив сопротивление «Аякса» в Риме. На международном уровне экс-полузащитник сборной Франции стал чемпионом мира в 1998 году, а спустя два года также выиграл чемпионат Европы.

Главные звезды

Карим Бензема («Реал») — 34-летний нападающий мадридского «Реала» провел текущий год на выдающемся уровне. Карим сыграл ключевую роль в победе «сливочных» в Лиге чемпионов и чемпионате Испании и на данный момент является главным претендентом на «Золотой мяч». За 97 матчей в составе сборной Франции Бензема забил 37 мячей. В списке бомбардиров национальной команды французский форвард занимает пятое место. Чтобы догнать Мишеля Платини, располагающегося на четвертой позиции, Бензема нужно забить еще четыре мяча.

Карим Бензема globallookpress.com

Килиан Мбаппе (ПСЖ) — несмотря на свой достаточно юный возраст, 23-летний нападающий уже стал чемпионом мира в составе национальной команды и ворвался в число 11-ти лучших бомбардиров за всю историю. На счету Мбаппе 59 матчей за сборную Франции и 28 голов. Нападающий ПСЖ также вписал свое имя в историю как автор одного из голов в финальном матче мундиаля 2018 года против сборной Хорватии (4:2).

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Уго Льорис («Тоттенхэм») — 35-летний голкипер «Тоттенхэма» достоин быть в этом списке хотя бы по причине того, что Уго находится всего лишь на расстоянии четырех матчей, чтобы побить рекорд Лилиана Тюрама. Речь идет о рекорде по количеству проведенных игр в майке национальной сборной — 142 встречи на счету Тюрама, 139 провел Льорис. Уго был основным голкипером на победном чемпионате мира 2018 года, где провел на «ноль» три матча.

Уго Льорис globallookpress.com

Календарь матчей и ожидание от выступления

22 ноября. Франция — Австралия

26 ноября. Франция — Дания

30 ноября. Франция — Тунис

Французы — явные фавориты на первое место в группе. Кроме датской сборной подопечным Дидье Дешама вряд ли стоит кого-то опасаться, поэтому «трехцветные» постараются решить свои задачи уже после двух туров. Австралия и Тунис явно уступают французам в классе и подборе исполнителей. Но не стоит забывать о забавной статистике последних лет, когда действующий чемпион мира не выходил из группы на трех последних мундиалях подряд. Все же любые серии рано или поздно заканчиваются, и в этот раз французы, скорее всего, уверенно смогут обеспечить себе место в плей-офф.