В ожидании ЧМ-2022. Белые орлы

Поможет ли Левандовский выйти своей сборной в плей-офф ЧМ впервые за 36 лет?

Как отобрались на ЧМ?

Сборная Польши представляла группу I в отборочном турнире от УЕФА. Вместе с «бело-красными» за вакантные путевки в Катар боролись сборные Англии, Албании, Венгрии, Андорры и Сан-Марино. На протяжении всех десяти матчей отбора в Катар командой руководил португальский наставник Паулу Соуза. Польша за отборочный турнир одержала шесть побед, по два раза сыграла вничью и уступила. Пропустив вперед сборную Англии, польская команда заняла второе место в группе, что дало ей право выступить в стыковых матчах для получения одной из трех дополнительных путевок в Катар.

В полуфинале стыкового раунда Польша должна была встретиться со сборной России на выезде. Но после отстранении российской команды от участия в международных турнирах стало известно, что «белые орлы» минуют стадию полуфинала и примут участие сразу в решающем матче плей-офф. За пару месяцев до старта стыковых матчей главный тренер поляков Паулу Соуза получил предложения от бразильского «Фламенго» и принял решение покинуть сборную Польши. Команду к решающему стыковому матчу начал готовить Чеслав Михневич, сменивший на посту главного тренера Паулу Соузу. 24 марта сборная Польши узнала своего последнего соперника за право попасть в Катар — им стала сборная Швеции. Скандинавы в полуфинале стыков с минимальным счетом дома обыграли чехов (1:0) и готовились отправиться на выезд в Хожув.

Фрагмент матча Польша — Швеция globallookpress.com

29 марта на стадионе «Шленск» сборные Польши и Швеции нанесли в сумме 13 ударов в створ ворот, но лучшую реализацию показали футболисты «белых орлов». Счет на старте второго тайма открыл Роберт Левандовский, реализовав пенальти. На протяжении второй половины тайма шведские футболисты пытались вскрыть оборонительные редуты хозяев поля, но все же решающее слово осталось за поляками. На 72-й минуте полузащитник «Наполи» Петр Зелиньский забил второй мяч и поставил в матче точку (2:0). Польская добилась победы и обеспечила себе участие на втором подряд чемпионате мира.

Состав сборной и место в рейтинге ФИФА

Состав «белых орлов» состоит преимущественно из игроков, которые представляют европейские чемпионаты за пределами Польши. Самая многочисленная делегация футболистов национальной команды выступает в Серии А. Такие итальянские клубы как «Ювентус», «Наполи», «Сампдория», «Торино», «Салернитана», «Специя» имеют в общей сумме как минимум 7 футболистов-сборников за последний год.

Особо стоит отметить защитника «Беневенто» Камиля Глика из Серии B. 34-летний игрок провел в составе сборной Польши 96 встреч и может перевалить за отметку в 100 матчей уже на ближайшем чемпионате мира. Непосредственно перед мундиалем поляки сыграют еще два матча в Лиге наций против Нидерландов и Уэльса. Свои домашние матчи сборная Польши проводит на стадионе «ПГЕ Национальный» в Варшаве, вмещающий 58 580 зрителей.

Защитник сборной Польши Камиль Глик globallookpress.com

Также в составе польской сборной можно увидеть игроков из Английской Премьер-Лиги («Астон Вилла», «Лидс», «Брайтон»), испанской Примеры («Барселона»), немецкой Бундеслиги («Унион»), нидерландской Эредивизи («Фейеноорд») и МЛС («Шарлотт»). Единственным представителем сборной Польши от РПЛ до недавних пор был полузащитник московского «Спартака» Мацей Рыбус. Но после того, как польский игрок перешел из «Локомотива» в стан «красно-белых» и остался в России главный тренер команды сообщил Рыбусу, что в заявку на чемпионат мира в Катаре он включен не будет.

Сборная Польши по футболу globallookpress.com

Польская сборная занимает 26-е место в рейтинге ФИФА от 23 июня. Пик «бело-красных» пришелся на август 2017 года, когда национальная замыкала пятерку лучших сборных мира. На данный момент это лучший результат команды за всю историю.

По данным Transfermarkt общий состав сборной Польши оценивается в 263,2 миллиона евро. По этому показателю поляки занимают 15-е место среди всех участников ближайшего чемпионата мира в Катаре.

Наилучший результат на ЧМ

Сборная Польша впервые приняла участие на чемпионате мира в 1938 году. На турнире, проходившем во Франции, матчи были сыграны по олимпийской системе. 16 команд был разбиты на пары, начиная сразу с 1/8 финала и так вплоть до финала. В случае ничейного результата назначалась переигровка для выявления победителя. Сборная Польши в 1/8 финала попала на сборную Бразилии — единственную команду от Латинской Америки на мундиале. Дело в том, что федерация футбола FIFA приняла решение поочередно проводить чемпионат мира в Европе и в Южной Америке. Но на собрании в Берлине в 1936 году было принято решение второй раз подряд провести мундиаль в Европе и отдать это право Франции. В итоге все южноамериканские сборные, кроме Бразилии, решили бойкотировать турнир в Европе. В матче с «селесао» Польша устроила настоящую голевую перестрелку, но все же уступила со счетом 5:6 и завершила свое первое выступление на чемпионатах мира уже в стартовом матче.

На свой следующий чемпионат мира сборная Польши попала спустя 36 лет, отобравшись на мундиаль 1974 года в Германии. «Белые орлы» уверенно преодолели первый групповой раунд, одержав три победы над Аргентиной (3:2), Гаити (7:0) и Италией (2:1). Во втором групповом раунде сборной Польши довольствовалась вторым местом, пропустив в финал будущих обладателей титула — ФРГ. Поляки получили право сыграть в матче за третье место, где выиграли бронзовые медали, переиграв сборную Бразилии (1:0).

Спустя 8 лет на чемпионате мира 1982 года в Испании польской сборной удалось вновь повторить свое лучшее достижение и завоевать бронзовые награды. «Бело-красные» без поражений прошли обе стадии отбора и вышли в полуфинал, где уступили итальянцам со счетом 0:2. С тех пор польская сборная еще четырежды принимала участие в финальных раундах чемпионата мира, но лишь один раз смогла преодолеть групповой этап. В 1986 году на турнире в Мексике «белые орлы» вышли в плей-офф и завершили свое выступление, крупно проиграв сборной Бразилии в 1/8 финала (0:4).

Фрагмент матча Польша — Колумбия на ЧМ-2018 globallookpress.com

Последний чемпионат мира в России в 2018 году сложился для поляков неудачно. Подопечные Адама Навалки потеряли шансы на выход в плей-офф после двух проигранных матчей в группе Сенегалу (1:2) и Колумбии (0:3), а победный матч с японцами (1:0) уже не имел сборной Польши принципиального значения.

Главный тренер

После ухода португальца Паулу Соузы с поста главного тренера сборной Польши команду в январе 2022 года возглавил 52-летний Чеслав Михневич. Польский специалист начал свою тренерскую карьеру в 2003 году, возглавив «Лех». За три года под руководством Михневича «Лех» выиграл Кубок и Суперкубок Польши, после чего Михневич перебрался в «Заглембе».

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич globallookpress.com

Вместе с командой из Люблина польский наставник впервые стал чемпионом страны в 2006 году, а спустя 15 лет повторил это достижение с «Легией». Михневич также возглавлял национальную сборную Польши до 21 года. Впервые с 1994 года молодежная сборная Польши квалифицировалась на чемпионат Европы, проходивший в Италии и Сан-Марино в 2019 году.

Под руководством Михневича польская сборная провела шесть встреч, в том числе решающий матч отбора в Катар против сборной Швеции (2:0). Всего за этот отрезок во главе сборной «белые орлы» по два раза победили, сыграли вничью и уступили. Разница забитых и пропущенный мячей команды составила 8-11.

Главные звезды и лучший бомбардир

Роберт Левандовский («Барселона») — один из лучших форвардов современности и главная звезда польской сборной. 34-летнему Левандовскому принадлежит сразу два рекорда в национальной команде. Форвард «Барселоны» провел в майке белых орлов 132 матча, в которых забил 76 голов. В отборочном турнире к чемпионату мира Левандовский разделил третью строчку в списке бомбардиров с Захави и Митровичем, забив 10 мячей. Новичок каталонцев принимал участие в чемпионате мира 2018 года в России и в трех чемпионатах Европы 2012, 2016 и 2020 годов.

Роберт Левандовски globallookpress.com

Войцех Щенсный («Ювентус») — голкипер туринского «Ювентуса» и основной вратарь сборной Польши. На счету 32-летнего поляка 64 матча за национальную команду, 26 из которых он провел на ноль. В решающем матче отбора в Катар против сборной Швеции голкипер отразил от скандинавов шесть ударов в створ ворот. Ближайший чемпионат мира станет для Щенсного вторым в карьере. На прошедшем мундиале 2018 года в России поляк провел два матча группового этапа, в которых пропустил пять голов. На данный момент рыночная стоимость Щенсного по версии Transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро.

Войцех Щенсны globallookpress.com

Гжегож Крыховяк («Аль-Шабаб») — 32-летний опорник польской сборной занимает третье место по количеству проведенных матчей за белых орлов среди действующих игроков (91). Экс-игрок «Локомотива» и «Краснодара» способен выжигать центр поля на грани фола. По самоотдаче к Крыховяку нет никаких вопросов, а его способность поддержать баланс в защите и самому при этом создавать остроту в атаке здорово помогает команде перестроиться.

Гжегож Крыховяк globallookpress.com

Календарь матчей и ожидание от выступления

22 ноября — Польша — Мексика

26 ноября — Польша — Саудовская Аравия

30 ноября — Польша — Аргентина

Сборной Польши уже в первом туре предстоит провести непростой поединок против мексиканцев, которые будут главным конкурентом «белых орлов» в борьбе за второе место. Обе команды примерно равны по классу, но в заключительном туре Польше не повезло с соперником гораздо больше. В случае, если аргентинцы не смогут решить свои вопросы по выходу в плей-офф после второго тура, то полякам будет непросто. Думаю, что и сама сборная Польши в двух стартовых турах потеряют важные для себя очки, которых не хватит для выхода в плей-офф.