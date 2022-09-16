В ожидании ЧМ-2022. Белые орлы

Как отобрались на ЧМ?
Сборная Польши представляла группу I в отборочном турнире от УЕФА. Вместе с «бело-красными» за вакантные путевки в Катар боролись сборные Англии, Албании, Венгрии, Андорры и Сан-Марино. На протяжении всех десяти матчей отбора в Катар командой руководил португальский наставник Паулу Соуза. Польша за отборочный турнир одержала шесть побед, по два раза сыграла вничью и уступила.
29 марта на стадионе «Шленск» сборные Польши и Швеции нанесли в сумме 13 ударов в створ ворот, но лучшую реализацию показали футболисты «белых орлов». Счет на старте второго тайма открыл Роберт Левандовский, реализовав пенальти. На протяжении второй половины тайма шведские футболисты пытались вскрыть оборонительные редуты хозяев поля, но все же решающее слово осталось за поляками. На 72-й минуте полузащитник «Наполи» Петр Зелиньский забил второй мяч и поставил в матче точку (2:0).
Состав сборной и место в рейтинге ФИФА
Состав «белых орлов» состоит преимущественно из игроков, которые представляют европейские чемпионаты за пределами Польши. Самая многочисленная делегация футболистов национальной команды выступает в Серии А. Такие итальянские клубы как «Ювентус», «Наполи», «Сампдория», «Торино», «Салернитана», «Специя» имеют в общей сумме как минимум 7 футболистов-сборников за последний год.
Особо стоит отметить защитника «Беневенто» Камиля Глика из Серии B.
Также в составе польской сборной можно увидеть игроков из Английской Премьер-Лиги («Астон Вилла», «Лидс», «Брайтон»), испанской Примеры («Барселона»), немецкой Бундеслиги («Унион»), нидерландской Эредивизи («Фейеноорд») и МЛС («Шарлотт»). Единственным представителем сборной Польши от РПЛ до недавних пор был полузащитник московского «Спартака» Мацей Рыбус. Но после того, как польский игрок перешел из «Локомотива» в стан «красно-белых» и остался в России главный тренер команды сообщил Рыбусу, что в заявку на чемпионат мира в Катаре он включен не будет.
Наилучший результат на ЧМ
Главный тренер
После ухода португальца Паулу Соузы с поста главного тренера сборной Польши команду в январе 2022 года возглавил 52-летний Чеслав Михневич. Польский специалист начал свою тренерскую карьеру в 2003 году, возглавив «Лех». За три года под руководством Михневича «Лех» выиграл Кубок и Суперкубок Польши, после чего Михневич перебрался в «Заглембе».
Под руководством Михневича польская сборная провела шесть встреч, в том числе решающий матч отбора в Катар против сборной Швеции (2:0). Всего за этот отрезок во главе сборной «белые орлы» по два раза победили, сыграли вничью и уступили. Разница забитых и пропущенный мячей команды составила 8-11.
Главные звезды и лучший бомбардир
Роберт Левандовский («Барселона») — один из лучших форвардов современности и главная звезда польской сборной. 34-летнему Левандовскому принадлежит сразу два рекорда в национальной команде. Форвард «Барселоны» провел в майке белых орлов 132 матча, в которых забил 76 голов. В отборочном турнире к чемпионату мира Левандовский разделил третью строчку в списке бомбардиров с Захави и Митровичем, забив 10 мячей. Новичок каталонцев принимал участие в чемпионате мира 2018 года в России и в трех чемпионатах Европы 2012, 2016 и 2020 годов.
Войцех Щенсный («Ювентус») — голкипер туринского «Ювентуса» и основной вратарь сборной Польши. На счету 32-летнего поляка 64 матча за национальную команду, 26 из которых он провел на ноль. В решающем матче отбора в Катар против сборной Швеции голкипер отразил от скандинавов шесть ударов в створ ворот. Ближайший чемпионат мира станет для Щенсного вторым в карьере. На прошедшем мундиале 2018 года в России поляк провел два матча группового этапа, в которых пропустил пять голов. На данный момент рыночная стоимость Щенсного по версии Transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро.
Гжегож Крыховяк («Аль-Шабаб») — 32-летний опорник польской сборной занимает третье место по количеству проведенных матчей за белых орлов среди действующих игроков (91). Экс-игрок «Локомотива» и «Краснодара» способен выжигать центр поля на грани фола. По самоотдаче к Крыховяку нет никаких вопросов, а его способность поддержать баланс в защите и самому при этом создавать остроту в атаке здорово помогает команде перестроиться.
Календарь матчей и ожидание от выступления
22 ноября — Польша — Мексика
26 ноября — Польша — Саудовская Аравия
30 ноября — Польша — Аргентина
Сборной Польши уже в первом туре предстоит провести непростой поединок против мексиканцев, которые будут главным конкурентом «белых орлов» в борьбе за второе место. Обе команды примерно равны по классу, но в заключительном туре Польше не повезло с соперником гораздо больше. В случае, если аргентинцы не смогут решить свои вопросы по выходу в плей-офф после второго тура, то полякам будет непросто. Думаю, что и сама сборная Польши в двух стартовых турах потеряют важные для себя очки, которых не хватит для выхода в плей-офф.