В ожидании ЧМ-2022. «Соккеруз» снова мимо плей-офф?

Смогут ли австралийцы повторить достижение 2006 года?

Как отобрались на ЧМ?

С 2006 года после перехода из Океании австралийцы являются членами азиатской конфедерации по футболу. «Соккеруз» стартовали в отборе на ЧМ-2022 со второго раунда квалификации, где победители групп, а также пять лучших вторых мест проходили в следующий этап. Команде предстояло встретиться со сборными Кувейта, Иордании, Непала и Китайского Тайбэя. Австралийцы не оставили ни единого шанса своим соперникам, выиграв все 8 матчей в группе с общей разницей мячей 28-2.

В финальном этапе отбора 12 лучших команд Азии разбились на две группы по шесть участников. Две лучшие сборные из своих групп получали прямые путевки в Катар, а обладателям третьих мест предстояло провести дополнительный матч за право сыграть в межконтинентальных стыках. Австралия бодро начала заключительный раунд отбора, где в трех играх набрала максимальное количество очков, переиграв сборные Китая (3-0), Вьетнама (1-0) и Омана (3-1). В последующих встречах в игре «соккеруз» произошел спад, в семи играх была добыта только одна победа — над Вьетнамом (4-0). Набрав в трех заключительных турах лишь один балл, сборная Австралии все же зацепилась за третью позицию, не дав догнать себя сборной Омана.

После группового этапа определились четыре сборные, которые отправятся на ближайший чемпионат мира в Катар. Последнюю пятую путевку от Азии разыгрывали сборные Австралии и ОАЭ, занявшие третьи места в своих группах. 7 июня этого года на стадионе «Ахмед Бин Али» в Аль-Райане австралийцы вырвали победу у своего оппонента (2-1) и вышли в финальный межконтинентальный стыковой матч.

Фрагмент матча ОАЭ — Австралия globallookpress.com

Соперником сборной Австралии за решающую путевку стала сборная Перу, занявшая пятое место в отборе южноамериканской конфедерации. Матч проходил все на том же стадионе в Аль-Райане и стал для австралийцев по-настоящему счастливым. При 43-х тысячах зрителей команды так и не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами и победителя пришлось определять в серии послематчевых пенальти. В ударах с одиннадцатиметровой отметки австралийцы допустили на одну ошибку меньше, чем перуанцы, и получили право выступить на ближайшем мундиале в Катаре.

Австралийцы празднуют выход на чемпионат мира globallookpress.com

Состав сборной и место в рейтинге ФИФА

Австралийские футболисты имеют расширенную географию своих выступлений по всему миру — от низших дивизионов чемпионата Японии до Серии А. В том числе, футболисты «соккеруз» представляют и несколько английских команд, правда выступающих в чемпионшипе — «Вест Бромвич», «Сандерленд», «Сток Сити», «Мидлсбро». Команды из высших лиг Испании («Кадис»), Италии («Верона») и Шотландии («Селтик», «Сент-Джонстон», «Хиберниан») за последний год также делегировали своих игроков в австралийскую сборную. Что касается местной А-Лиги, то среди сборников национальной команды можно увидеть футболистов из «Мельбурн Сити», «Мельбурн Виктори», «Сиднея» и «Аделаида Юнайтед».

Состав сборной Австралии перед матчем с Перу globallookpress.com

Лучшим бомбардиром за всю историю сборной Австралии является атакующий полузащитник Тим Кэйхилл. Бывший игрок «Эвертона» являлся олицетворением австралийского футбола 2000-2010-х годов. Тим стал первым игроком в истории национальной сборной, которому удалось отличиться в матче чемпионата мира, оформив дубль. Это произошло в 2006 году на мундиале в Германии в матче группового этапа против Японии (3:1). Австралийский игрок в дальнейшем также принял участие в трех чемпионатах мира, которые проходили в 2010, 2014 и 2018 годах. Всего за 108 матчей в футболке сборной Кэйхилл забил 50 мячей. В июле 2018 года легенда австралийского футбола заявил, что завершает выступления за команду «соккеруз».

Тим Кэйхилл globallookpress.com

Рекорд по количеству проведенных матчей за сборную принадлежит голкиперу Марку Шварцеру. Австралийский вратарь закончил свои выступления за национальную команду почти десять лет назад — в сентябре 2013 года, но так никто из преследователей не смог побить его рекорд. За двадцать лет в составе сборной Австралии Шварцер провел в рамке 110 матчей и лишь вышеупомянутый Кэйхилл смог вплотную приблизиться к голкиперу по этому показателю (108 игр).

В обновленном рейтинге ФИФА от 6 октября сборная Австралии поднялась на одну строчку и теперь занимает 38-ю позицию. Это четвертый результат среди всех азиатских команд — выше «соккеруз» находятся сборные Ирана, Японии и Южной Кореи. Лучшим результатом австралийцев было 14 место, которое они занимали в сентябре 2019 года.

На данный момент общая стоимость футболистов сборной Австралии по данным Transfermarkt составляет 40,33 миллиона евро. По этому показателю сборная занимает 29-е место среди всех участников ближайшего чемпионата, опережая команды из Саудовской Аравии, Катара и Коста-Рики.

Наилучший результат на ЧМ

Во время выступлений в конфедерации Океании сборная Австралии дважды принимала участие в чемпионатах мира с разницей в 32 года. В 1974 году «соккеруз» дебютировали на мировом первенстве в ФРГ и Западном Берлине, где австралийцы попали в одну группу с ФРГ, ГДР и Чили. Набрав одно очко в матче с южноамериканцами (1:1), сборная Австралии завершила свое выступление и покинула турнир.

Снова попасть на мировое первенство австралийцам удалось только в новом веке. В 2006 году на чемпионате мира в Германии представители еще на тот момент Океании смогли достичь своего лучшего результата в истории. Команда, которую возглавлял знакомый российскому болельщику Гус Хиддинк, смогла выйти в 1/8 финала, заняв второе место в группе в компании Бразилии, Хорватии и Японии. Одержав волевую победу над японцами (3:1), в следующем матче подопечные голландского специалиста уступили действующим чемпионам из Бразилии (0:2). В решающей встрече со сборной Хорватии австралийцам достаточно было не проиграть, чтобы обеспечить себе место среди 16 лучших сборных планеты.

Команда Хиддинка дважды отыгрывалась по ходу встречи, а решающий мяч был забит нападающим «соккеруз» Гарри Кьюэллом, который принес команде необходимую ничью (2:2). В плей-офф сборная Австралии попала на Италию, которую возглавлял Марчелло Липпи. На стадионе «Фриц-Вальтерштадион» в Кайзерслаутерне команды за 90 минут игры так и не смогли забить в ворота друг друга. Матч близился к дополнительному времени, но уже в последнюю компенсированную минуту главный арбитр указал на «точку» после фола в штрафной на Гроссо. К мячу подошел легенда итальянской «Ромы» Франческо Тотти и успешно реализовал пенальти, оставив за бортом четвертьфинала австралийцев. Как оказалось в дальнейшем, подопечные Гуса Хиддинка уступили будущим обладателям трофея.

Сборная Австралии успешно проходила квалификацию и к трем последующим чемпионатам мира, но повторить достижение 2006 года команде так и не удалось. Каждый раз австралийцы не выходили из группы, занимая третьи и четвертые места. На чемпионате мира 2018 года в России сборная Австралии под руководством голландца Берта ван Марвейка заняла последнее место, набрав одно очко в квартете с Францией, Данией и Перу.

Главный тренер

Национальную команду Австралии с 2018 года возглавляет 59-летний специалист Грэм Арнольд. В бытность игроком австралиец большую часть карьеры провел в «Сидней Юнайтед» в качестве форварда. За сиднейский клуб Арнольд играл 8 лет, где в 178 матчах забил 68 мячей. Но большую известность австралийский игрок получил за границей, выступая за голландские клубы «Рода» и «НАК Бреда». В активе Арнольда также 56 матчей за национальную команду и 19 голов.

Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд globallookpress.com

Во время выступлений за «Сидней Юнайтед» Арнольд уже развивал свои навыки тренерской деятельности, где был наставником в двух матчах команды, при этом оставаясь действующим игроком клуба. В 1998 году австралийский форвард был играющим тренером «Нортерн Спирит», а в 2000 году получил приглашение на должность помощника главного тренера «соккеруз».

На чемпионате мира 2006 года в Германии Арнольд состоял в штабе Гуса Хиддинка, который на тот момент был главным тренером сборной Австралии. Спустя пару месяцев после окончания мундиаля Грэм сам стал руководить командой, сменив на посту голландского наставника. Это было первое пришествие Арнольда в сборную Австралии, которое закончилось увольнением из команды в 2007 году и переходом в качестве главного тренера в молодежную сборную.

Грэм Арнольд во время квалификационного матча со сборной Японии globallookpress.com

Спустя 11 лет Арнольд вновь возглавил «соккеруз» и на данный момент тренирует команду уже более 4-х лет. Под руководством 59-летнего специалиста сборная Австралии провела 31 матч, в которых одержала 21 победу, 4 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений. Воссоединение Арнольда и Хиддинка произошло 25 сентября этого года, когда экс-тренер сборной России получил приглашение поработать помощником коуча на один товарищеский матч против Новой Зеландии (2-0). Как объясняет сам Арнольд, все его ассистенты находились в разъездах на просмотрах соперников по чемпионату мира, а Хиддинк как раз прибыл на 100-летие первого матча сборной Австралии и согласился помочь тренеру на скамейке.

Главные звезды и лучший бомбардир

Аарон Муй («Селтик») — 33-летний полузащитник выполняет ключевую роль в австралийской сборной, который может как отрабатывать в прессинге, так и начинать позиционные атаки своей команды. Муй выступает в майке «соккеруз» уже почти 10 лет и провел за команду 53 матча, где забил 7 голов. Помимо этого, бывший полузащитник «Брайтона» и «Хаддерсфилда» является одним из самых дорогостоящих игроков текущего состава сборной Австралии. По данным Transfermarket стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро. Муй принимал участие в чемпионате мира 2018 года в России, где полностью отыграл все три матча группового этапа.

Аарон Муй на ЧМ-2018 globallookpress.com

Мэтью Райан («Копенгаген») — 30-летний голкипер датского «Копенгагена» и сборной Австралии находится на первом месте по числу проведенных матчей за национальную команду среди действующих игроков. На счету вратаря 75 матчей за сборную, цвета которых Райан защищает с 2012 года. Большую часть карьеры голкипер провел за английский «Брайтон», где в течение 4-х лет сыграл в 121 матче за клуб. Райан был основным вратарем сборной Австралии на двух чемпионатах мира подряд — в 2014 году в Бразилии и в 2018 году в России.

Мэтью Райан globallookpress.com

Мэтью Леки («Мельбурн Сити») — лучшим бомбардиром сборной Австралии среди ныне играющих футболистов является представитель местного чемпионата. 31-летний левый вингер «Мельбурн Сити» в 72-х матчах забил 13 голов за «соккеруз». Леки был основным игроком сборной Австралии на чемпионатах мира 2014 и 2018 годов, где провел в общей сумме все шесть матчей на групповых этапах.

Мэтью Леки globallookpress.com

Календарь матчей и ожидание от выступления

22 ноября. Австралия — Франция

26 ноября. Австралия — Тунис

30 ноября. Австралия — Дания

Сборной Австралии будет невероятно сложно повторить достижение 2006 года и выйти в плей-офф. Ключевым матчем для «соккеруз» станет второй тур против сборной Туниса, где подопечные Арнольда обязаны брать три очка, чтобы сохранять шансы на выход из группы. Но класс европейских сборных Франции и Дании несомненно выше, поэтому можно предположить, что австралийцы снова окажутся за бортом плей-офф и завершат групповой этап на третьем месте.