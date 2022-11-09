ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис ЭнрикеЗагадочное будущее Луиса Энрике. Топ-клубы могут оставить Испанию без тренера
  • 23:12
    • «Севилья» вдевятером проиграла «Реал Сосьедаду»
  • 22:42
    • Камавинга попал в заявку Франции на ЧМ-2022
  • 22:27
    • «Аталанта» проиграла «Лечче», «Рома» поделила очки с «Сассуоло»
  • 18:35
    • Левандовский второй год подряд получил «Золотую бутсу»
    Все новости спорта

    Камавинга попал в заявку Франции на ЧМ-2022

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 Сборная Франции Футбол Франции ЧМ-2022
    Тренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом огласил заявку команды на чемпионат мира в Катаре.

    Эдуардо Камавинга
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдуардо Камавинга

    Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Ренн»).

    Защитники: Лукас Эрнандес («Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамин Павар («Бавария»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»).

  • В ожидании ЧМ-2022. Чемпионы на грани провала?
  • Представляем сборную, которая будет защищать титул сильнейшей команды планеты — Францию
  • 05/10/2022

    • Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Маттео Гендузи («Реал»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Чуамени («Реал»), Джордан Верету («Марсель»).

    Нападающие: Карим Бензема («Реал»), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («Барселона»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»).

    На ЧМ-2022 действующий чемпион мира выступит в группе D, где сыграет с командами Австралии, Дании и Туниса.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Манкунианцы быстро отомстят «вилланам»
  • «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Реал» забьет и… пропустит?!
  • «Реал» Мадрид — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Юве» легко переиграет аутсайдера Серии А
  • «Верона» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.48
  • Экспресс дня 10 ноября
  • Завтра в 23:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.99
  • Прогноз на матч Верона — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Детройт — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Торпедо — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Швейцария — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Сакраменто Кингз — Кливленд Кавальерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры