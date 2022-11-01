За бортом ЧМ-2022. Погба, Салах, Холанн и другие звезды, которые не поедут в Катар

Чувство предвкушения постепенно нарастает в преддверии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре, но целый ряд лучших игроков планеты будут отсутствовать на мундиале.

Тридцать две страны будут бороться за трофей чемпионата мира на турнире, которые впервые в истории стартует зимой. Действующие чемпионы из сборной Франции постараются защитить свой титул, но столкнутся с жесткой конкуренцией со стороны Бразилии, Испании, Аргентины и Бельгии.

Англия также входит в число фаворитов, в то время как такие серьезные команды, как Португалия и Нидерланды, были объявлены темными лошадками, но не все традиционно сильные страны будут представлены в Катаре.

Ожидалось, что победитель Евро-2020, сборная Италия, вернется на высшую арену после неудачной попытки пройти квалификацию на ЧМ-2018 в России. Однако подопечные Роберто Манчини упустили свою путевку после унизительного поражения в плей-офф от Северной Македонии.

Швеция, Колумбия, Чили, Нигерия и Египет также потерпели неудачу, а это означает, что некоторые из лучших игроков клубного футбола будут вынуждены смотреть этот чемпионат мира со своих диванов.

GOAL вспоминает наиболее заметных отсутствующих игроков, в том числе лидера «Манчестер Сити», находящегося в сумасшедшей форме...

Давид Алаба (Австрия)

Давид Алаба globallookpress.com

Давида Алабу почитают как одного из величайших австрийских игроков всех времен, выигравшего все, что можно было выиграть на клубном уровне, а также сыгравшего 96 матчей за сборную на международной арене.

Однако защитник «Реала» никогда не играл в финалах чемпионатов мира, а последняя попытка Австрии квалифицироваться на мундиаль была аннулирована Уэльсом в европейском плей-офф.

Алабе будет 33 года, когда начнется следующий чемпионат мира, с новым расширенным форматом из 48 команд, который дебютирует в США, Канаде и Мексике.

Тем не менее, к тому времени он, несомненно, пройдет свой пик и, возможно, даже не будет гарантированным игроком основы, поскольку следующее поколение австрийских талантов продолжает появляться.

Луис Диас (Колумбия)

Луис Диас globallookpress.com

Луис Диас мгновенно стал звездой на «Энфилде» с тех пор, как перешел в «Ливерпуль» из «Порту» в январе.

Универсальный вингер помог «красным» выиграть Кубок Англии и Кубок Лиги в первые несколько месяцев своего пребывания в клубе, а после ухода Садио Мане быстро стал неотъемлемой частью атакующей тройки Юргена Клоппа.

Несмотря на недавнюю травму, клубное будущее Диаса, безусловно, кажется блестящим, но он является частью сборной, которая проходит через смену поколений.

Колумбия дошла до четвертьфинала чемпионата мира в 2014 году и до второго раунда четыре года спустя. Их лидерами стали такие мировые звезды, как Хамес Родригес и Радамель Фалькао.

Однако на этот раз им удалось занять только шестое место в квалификационном процессе КОНМЕБОЛ с участием 10 команд, и Диас не смог вытянуть на своих плечах груз их надежд и ожиданий в одиночку.

Джанлуиджи Доннарумма (Италия)

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

Основной вратарь сборной Италии добился колоссального успеха во время выступления на Евро-2020, отыграв в общей сложности 719 минут — больше, чем любой другой футболист.

Доннарумма даже был удостоен награды лучшего игрока турнира, отразив три пенальти в полуфинальных и финальных сериях, принесших «Адзурри» победы над Испанией и Англией.

На клубном уровне он, после длившейся целый сезон битвы, узурпировал место Кейлора Наваса в качестве лучшего стража ворот ПСЖ, и, учитывая что ему всего 23 года, лучшее у итальянской звезды еще впереди.

Тем не менее, мы не насладимся его потрясающими рефлексами в Катаре после того, как сборная Италии потерпела неудачу в квалификации — к большому удовольствию тех форвардов, кто готов побороться за желанную награду «Золотая бутса чемпионата мира».

Эрлинг Холанн (Норвегия)

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Холанн уже считался одним из лучших нападающих в Европе, но его акции резко выросли после того, как летом он перешел в «Ман Сити» из дортмундской «Боруссии» за 51 миллион фунтов стерлингов (54 миллиона долларов).

Норвежец мгновенно заставил замолчать критиков, предполагавших, что ему будет трудно добиться успеха в Премьер-лиге, забив 17 голов в своих первых 11 матчах.

Он также пять раз забивал голы в Лиге чемпионов, став игроком, быстрее всех забившим 25 голов в этом турнира, но именно международная статистика 22-летнего футболиста лучше всего иллюстрирует его статус суперзвезды.

Холанн забил 21 гол в 23 играх за сборную Норвегии, которая приняла участие всего в трех чемпионатах мира, а их последний матч на мундиалях состоялся в 1998 году.

Перспективы Норвегии в последнее время улучшились благодаря присутствию Холанна, но он пропустил из-за травмы большую часть их последнего отборочного турнира чемпионата мира, и они заняли третье место в своей группе после Нидерландов и Турции.

Большинству нейтральных болельщиков в Катаре будет не хватать Холанна, но защитники, скорее всего, будут рады тому, что им не придется стоять на пути новой голевой машины «Сити».

Златан Ибрагимович (Швеция)

Златан Ибрагимович globallookpress.com

Если и есть человек, который почти наверняка никогда больше не сыграет на Кубке мира, — это центральный нападающий «Милана» Златан Ибрагимович.

41-летний ветеран принял участие в двух чемпионатах мира, прежде чем уйти из сборной Швеции в 2016 году, но вернулся в прошлом году, чтобы помочь им отобраться в Катар.

Швеция в конечном итоге потерпела неудачу, поскольку Ибрагимович был ограничен эпизодической ролью, выйдя на замену со скамейки запасных в их проигранном матче плей-офф против Польши.

Таким образом, выдающемуся нападающему суждено завершить свою карьеру, не забив ни одного гола в пяти матчах чемпионата мира, а болельщики в Катаре лишились возможности увидеть финальную лебединую песню одной из самых противоречивых фигур в футболе.

Н'Голо Канте (Франция)

Н'Голо Канте, еще один стойкий полузащитник сборной Франции, пропустит чемпионат мира из-за неудачного восстановления после травмы подколенного сухожилия.

Это вынудило его перенести операцию, и ожидается, что он будет отсутствовать до нового года. Он не играл за «Челси» со второй игры сезона в Премьер-лиге, которая состоялась 14 августа.

«Полузащитник посетил специалиста из медицинского отдела клуба, чтобы изучить варианты его реабилитационного подхода, и было достигнуто обоюдное согласие на то, чтобы Н’Голо перенес операцию для устранения повреждения», — говорится в заявлении клуба.

«После успешной операции ожидается, что Н’Голо будет вне игры в течение четырех месяцев».

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Полузащитник не только пропустит чемпионат мира, но и, вероятно, пропустит все матчи первых двух месяцев 2023 года.

Он нацелится на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который запланирован на первую неделю марта.

Ян Облак (Словения)

Ян Облак globallookpress.com

Вратари не могут изменить игру сами по себе, но они могут обеспечить фундамент, на котором строятся великие команды.

Ян Облак играет эту роль в «Атлетико Мадрид» с 2014 года, зарекомендовав себя как один из лучших в этом бизнесе, когда дело доходит до управления игрой в штрафной, и сочетает ловкость между стойками с силой в верховой борьбе и переигрывании форвардов, находясь под давлением.

29-летний футболист также выиграл 52 матча за сборную Словении, на счету которой всего одна победа в двух финалах чемпионатов мира.

На сегодняшний день Облак провел 23 «сухих» матча за свою страну, дав своей непритязательной команде стимул конкурировать с топ-сборными с помощью контратак, которые он обычно начинает.

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Однако этого было недостаточно, чтобы помочь Словении пройти отбор в Катар, и мечта Облака о чемпионате мира теперь растворяется вдали, поскольку он приближается к своим 30 годам.

Мартин Эдегор (Норвегия)

Мартин Эдегор globallookpress.com

Вторым норвежцем в списке и человеком, который, вероятно, не заслуживает того, чтобы сидеть в тени Холанда, является Мартин Эдегор — фантастический капитан «Арсенала», который постоянно совершенствуется.

Бывшая звезда «Реала» так и не добилась успеха на «Сантьяго Бернабеу», но теперь он реализует свой потенциал мирового уровня на стадионе «Эмирейтс».

«Арсенал» поднялся на вершину таблицы Премьер-лиги, а Эдегор управлял игрой в полузащите, привнеся в нее столь необходимую креативную искру, а также огромное количество опыта.

Международные подвиги 23-летнего футболиста помогли ему быстро повзрослеть: он провел 45 матчей за сборную Норвегии с тех пор, как стал их самым молодым игроком в возрасте 15 лет в 2014 году.

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Эдегор также стал капитаном своей страны в прошлом году, но ему придется дождаться своего шанса на успех. Сможет ли Эдегор привести Норвегию к ЧМ-2026 как потенциальную темную лошадку, которая прорвется в финальную стадию? Увидим.

Виктор Осимхен (Нигерия)

Виктор Осимхен globallookpress.com

Чемпионат мира в Катаре мог бы стать прорывным турниром для Осимхена, который забил 36 голов в 72 играх за «Наполи» с момента своего перехода из «Лилля» летом 2020 года.

Международная статистика 23-летнего игрока еще более впечатляет, поскольку он забил 15 голов в 22 матчах за Нигерию, но «Супер Орлы» пропустят чемпионат мира только во второй раз с 1994 года, проиграв в марте Гане на выезде в плей-офф африканской квалификации ЧМ.

Сообщается, что сейчас «Наполи» оценивает Осимхена в сумму, превышающую 100 миллионов евро, и он связан слухами с рядом ведущих клубов, включая «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Справедливо будет сказать, что турнир будет хуже из-за отсутствия одного из самых ярких молодых талантов Африки.

Поль Погба (Франция)

Поль Погба globallookpress.com

Агент Поля Погба Рафаэла Пимента подтвердила, что игрок пропустит чемпионат мира из-за травмы бедра, полученной на тренировке «Ювентуса».

Вернувшись в «Ювентус» летом, Погба получил травму колена в предсезонке и провел некоторое время, восстанавливаясь после операции.

Полузащитник был близок к возвращению в предыдущие недели, с прицелом на Катар, но теперь пропустит турнир, в котором он оказался неотъемлемой частью победы сборной Франции в 2018 году.

Пимента сказал о выздоровлении Погба: «Поль хотел бы вернуться как можно быстрее, но ему нужно набраться терпения, усердно работать в эти трудные времена и сделать все возможное, чтобы вернуться на поле как можно быстрее ради болельщиков и своей команды».

Эндрю Робертсон (Шотландия)

Эндрю Робертсон globallookpress.com

Сборная Шотландии Энди Робертсона на этот раз вышла в полуфинал плей-офф, только чтобы проиграть со счетом 1:3 команде Украине в Хэмпдене в матче, в котором вся Европа сплотилась вокруг гостей.

Шотландцы отсутствовали на чемпионате мира в течение 24 лет, и хотя у них будут большие шансы попасть на расширенный турнир 2026 года, их левый защитник «Ливерпуля» точно подытожил разочарование в стане «тартановой армии».

«Это очень разочаровывает, так как мы долго ждали этой игры. Наши предыдущие выступления были действительно хорошими, но, честно говоря, мы так и не показали все, что можем в этом матче», — сказал он.

Учитывая ключевую роль, которую он сыграл в успехе «Ливерпуля» под руководством Юргена Клоппа, Робертсон заслуживал того, чтобы украсить самую грандиозную футбольную сцену.

Мохамед Салах (Египет)

Мохамед Салах globallookpress.com

Символ «Ливерпуля» Мохамед Салах был бичом защиты команд Премьер-лиги и Лиги чемпионов на протяжении большей части последних пяти лет.

Он также забил впечатляющие 49 голов в 86 матчах на международном уровне, но египетский король не будет демонстрировать свои таланты на первом в истории чемпионате мира на арабской земле.

У Салаха сбился прицел в самый неподходящий момент, когда Египет, вслед за проигрышем Сенегалу в финале Кубка африканских наций, потерпел еще одним поражение в серии пенальти от своих соперников в отборочном плей-офф чемпионата мира.

Египет потерпел неудачу на ЧМ-2018 в России, так как превозмогающий травму Салах забил только один гол во время неудачного выступления на групповом этапе, и он наверняка рассчитывал на искупление в Катаре.

Однако теперь ему придется подождать еще четыре года, прежде чем он потенциально получит последний шанс оставить реальное впечатление на турнире.

Марко Верратти (Италия)

Марко Верратти globallookpress.com

И «Пари Сен-Жермен», и Италия выигрывают от присутствия миниатюрного гения в центре поля — футболиста, способного диктовать ход игры благодаря своей исключительной дальности паса и гасить атаки по своему желанию благодаря своей способности читать игру.

Качества Марко Верратти было сполна продемонстрированы во время триумфа Италии на последнем чемпионате Европы, особенно в их последней победе над Англией.

Верратти был в центре событий для «Адзурри» до своей замены в дополнительное время, добившись лучшей совместной статистики успешных отборов и возвратов мяча, что ограничило сборную Англии во владении мячом.

29-летний игрок имеет много общего с цепким терьером, учитывая его безграничную энергию и склонность цапать соперников за пятки, но даже он не смог предотвратить вылет Италии из квалификации чемпионата мира после поражения от Северной Македонии.