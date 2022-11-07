В ожидании ЧМ-2022. Первый бенефис Флика

Как отобрались на ЧМ?
Сборная Германии по результатам жеребьевки европейского отбора выступала в одной группе с командами из Северной Македонии, Румынии, Армении, Исландии и Лихтенштейна. Первые три матча квалификации «Бундестим» провели под руководством Йоахима Лева, который был неизменным наставником немецкой команды с 2006 года. За три стартовых тура Германия одержала две победы и сенсационно проиграла дома Северной Македонии (1-2). Перед летней паузой на Евро-2020 немцы занимали лишь третью позицию в своей группе.
Чемпионат Европы-2020, который был проведен прошлым летом, нельзя назвать для немцев успешным. «Бундестим» с огромным трудом вышли из группы смерти с Францией, Португалией и Венгрией, опередив в борьбе за вторую строчку команду из Пиренейского полуострова только по дополнительным показателям. В 1/8 финала подопечные Йоахима Лева попали на сборную Англии, которая в этом противостоянии считалась фаворитом. Немецкая команда полтора тайма сдерживала атаку «трех львов», но все же пропустила дважды в концовке. Так закончился последний матч для Йоахима Лева и вместе с тем 15-летняя эпоха немецкого наставника на посту главного тренера сборной Германии.
После чемпионата Европы немцы возобновили отбор к Катару, но уже под руководством нового главного тренера. Им стал бывший наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик. Осенний этап квалификации Германия провела безукоризненно. 7 побед в 7-ми матчах и заслуженное первое место с отрывом в 9 очков от Северной Македонии, которая финишировала второй.
Состав сборной и место в рейтинге ФИФА
Состав сборной Германии, как и положено топовой сборной мира, состоит из игроков ведущих европейских чемпионатов. Бундеслига в этом плане является главным поставщиком футболистов для национальной команды. Гегемон чемпионата мюнхенская «Бавария» традиционно выступает базовым клубом «Бундестим». За последний год 32-кратный чемпион страны делегировал в национальную команду минимум 7 футболистов. И в это число входят только те игроки, которые провели не менее 10 матчей за Бундестим. Помимо «Баварии» Бундеслига представлена футболистами из дортмундской и менхенгладбахской «Боруссии», «Лейпцига», «Байера», «Фрайбурга». В европейских чемпионатах немецкие сборники защищают цвета «Барселоны», «Реала», «Манчестер Сити», «Челси», «Вест Хэма».
Экс-игроку «Баварии» и «Интера», а также чемпиону Европы-1980 и чемпиону мира-1990 Лотару Маттеусу принадлежит рекорд по количеству проведенных матчей за «Бундестим».
Лучшим бомбардиром за всю историю «Бундестим» является Мирослав Клозе, завершивший карьеру в сборной после победного чемпионата мира 2014 года.
Наилучший результат на ЧМ
За всю историю Германия проиграла целых четыре финала чемпионата мира. Ни у одной другой сборной нет больше поражений в решающих матчах турнира. Помимо всего прочего, у команды еще четыре бронзовых медалей, одна из которых была добыта на домашнем мундиале в 2006 году.
Главный тренер
Ближайший чемпионат мира станет первым крупным международным турниром в карьере нового тренера «Бундестим» — Ханса-Дитера Флика. После того, как стало известно, что Евро-2020 станет последним турниром для сборной Германии под руководством Йоахима Лева, немецкая федерация футбола стала искать нового коуча.
Выбор пал на Флика, который возродил мюнхенскую «Баварию», вернув ей былое величие. Немецкий наставник стартовал в мюнхенском клубе так мощно, что превзошел Гвардиолу в той же роли, одержав 22 победы в первых 25-ти матчах. В конце прошлого сезона Флик привел «Баварию» к очередному титулу Бундеслиги, а затем покинул клуб и подписал контракт со сборной Германии до 2024 года. Под руководством нового наставника немцы провели 15 матчей, в которых было одержано 9 побед при 5-ти ничьих и одном поражении.
В 1985 году в качестве игрока Флик перешел из скромного
В 2000 году Флик возглавил «Хоффенхайм» и в дальнейшем вывел команду в третий дивизион немецкого чемпионата. Спустя 5 лет работы Флик ушел из клуба и после некоторого перерыва появился в австрийском «Зальцбурге», где поработал в тренерском штабе вместе с Лотаром Маттеусом и Джованни Трапаттони. Но задержаться в Австрии Флику не удалось. Уже через пару месяцев Йоахим Лев пригласил Ханса-Дитера ассистентом к себе в сборную Германии, где немец проработал 8 лет.
Главные звезды и лучший бомбардир
Томас Мюллер («Бавария») — 33-летнему атакующему полузащитнику «Баварии» принадлежат сразу два рекорда среди действующих игроков «Бундестим». Никто из футболистов текущего состава не провел больше матчей за национальную команду, чем Мюллер (118 игр). За этот период Томас наколотил 44 мяча, десять из которых полузащитник забил на двух чемпионатах мира 2010 и 2014 годов, став одним из лучших бомбардиров мундиаля в ЮАР.
Мануэль Нойер («Бавария») — один из лучших голкиперов мира, капитан и первый номер национальной команды. В Германии целая россыпь качественных и опытных вратарей, играющих в топовых и крепких европейских командах, но Мануэль сводит всю конкуренцию на нет за счет своей безупречной игры в воротах. Отличительной чертой Нойера также является уверенная игра ногами и первый пас для развития атаки. Недавно 36-летний голкипер восстановился от травмы, сыграв свой первый матч за «Баварию» после месячного перерыва. Так что вполне вполне вероятно, что Мануэль будет готов сыграть на своем четвертом чемпионате мира. На данный момент на счету Нойера 113 матчей за национальную команду.
Йозуа Киммих («Бавария») — скрытый лидер немецкой сборной, отличающийся своей универсальностью и работоспособностью на поле. Киммих может сыграть на позиции от крайнего защитника до ложной девятки. Но чаще всего 27-летний игрок располагается в опорной зоне, где Йозуа наиболее полезен в качестве распасовщика и мотора начала развития атаки. За 70 матчей в составе сборной Германии Киммих отметился пятью забитыми мячами.
Календарь матчей и ожидания от выступления
23 ноября. Германия — Япония
27 ноября. Германия — Испания
1 декабря. Германия — Коста-Рика
Вряд ли сборная Германии провалится на втором мундиале подряд, учитывая какую качественную работу с командой провел Ханс-Дитер Флик на посту главного тренера. На групповом этапе у «Бундестим» не должно быть проблем по выходу в плей-офф — немцы явно сильнее Японии и Коста-Рики. Пожалуй, главной интригой в квартете E будет очное противостояние сборных Германии и Японии, где подопечные Флика пройдут проверку на прочность против топовой сборной. Все-таки сопоставимых соперников в квалификации ЧМ у немцев по сути не было и реальной силы «Бундестим», кроме матчей в Лиге наций, мы не видели. Подводя итог, можно предположить, что сборная Германии все же не сможет занять первое место в группе, но выйдет в 1/8 со второй позиции.