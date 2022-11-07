В ожидании ЧМ-2022. Первый бенефис Флика

Еще один шанс для «Бундестим» сравняться по числу Кубков мира со сборной Бразилии.

Как отобрались на ЧМ?

Сборная Германии по результатам жеребьевки европейского отбора выступала в одной группе с командами из Северной Македонии, Румынии, Армении, Исландии и Лихтенштейна. Первые три матча квалификации «Бундестим» провели под руководством Йоахима Лева, который был неизменным наставником немецкой команды с 2006 года. За три стартовых тура Германия одержала две победы и сенсационно проиграла дома Северной Македонии (1-2). Перед летней паузой на Евро-2020 немцы занимали лишь третью позицию в своей группе.

Чемпионат Европы-2020, который был проведен прошлым летом, нельзя назвать для немцев успешным. «Бундестим» с огромным трудом вышли из группы смерти с Францией, Португалией и Венгрией, опередив в борьбе за вторую строчку команду из Пиренейского полуострова только по дополнительным показателям. В 1/8 финала подопечные Йоахима Лева попали на сборную Англии, которая в этом противостоянии считалась фаворитом. Немецкая команда полтора тайма сдерживала атаку «трех львов», но все же пропустила дважды в концовке. Так закончился последний матч для Йоахима Лева и вместе с тем 15-летняя эпоха немецкого наставника на посту главного тренера сборной Германии.

Йоахим Лев globallookpress.com

После чемпионата Европы немцы возобновили отбор к Катару, но уже под руководством нового главного тренера. Им стал бывший наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик. Осенний этап квалификации Германия провела безукоризненно. 7 побед в 7-ми матчах и заслуженное первое место с отрывом в 9 очков от Северной Македонии, которая финишировала второй.

Состав сборной и место в рейтинге ФИФА

Состав сборной Германии, как и положено топовой сборной мира, состоит из игроков ведущих европейских чемпионатов. Бундеслига в этом плане является главным поставщиком футболистов для национальной команды. Гегемон чемпионата мюнхенская «Бавария» традиционно выступает базовым клубом «Бундестим». За последний год 32-кратный чемпион страны делегировал в национальную команду минимум 7 футболистов. И в это число входят только те игроки, которые провели не менее 10 матчей за Бундестим. Помимо «Баварии» Бундеслига представлена футболистами из дортмундской и менхенгладбахской «Боруссии», «Лейпцига», «Байера», «Фрайбурга». В европейских чемпионатах немецкие сборники защищают цвета «Барселоны», «Реала», «Манчестер Сити», «Челси», «Вест Хэма».

Сборная Германии после победы в заключительном матче квалификации ЧМ с Арменией (4-1) globallookpress.com

Экс-игроку «Баварии» и «Интера», а также чемпиону Европы-1980 и чемпиону мира-1990 Лотару Маттеусу принадлежит рекорд по количеству проведенных матчей за «Бундестим». На счету бывшего игрока сборной Германии, выступавшего на позициях защитника и полузащитника, 150 матчей за национальную команду. В 1998 году Маттеус принял участие в своем пятом чемпионате мира и пополнил список игроков, которым удалось добиться аналогичного достижения, присоединившись к Антонио Карбахалю, Джанлуиджи Буффону и Рафаэль Маркеса. Немецкий футболист также является рекордсменом по количеству матчей, сыгранных в финальной части чемпионатов мира (25 игр). На победном мундиале 1990 года в Италии Маттеус забил четыре мяча и был признан одним из лучших футболистов чемпионата.

Лотар Маттеус в финале ЧМ-1990 против сборной Аргентины globallookpress.com

Лучшим бомбардиром за всю историю «Бундестим» является Мирослав Клозе, завершивший карьеру в сборной после победного чемпионата мира 2014 года. За 137 матчей в составе национальной команды экс-форвард «Баварии» и «Лацио» забил 71 мяч. Клозе вписал свое имя в историю на мундиале в Бразилии, став лучшим голеадором чемпионатов мира, опередив на один мяч Роналдо. Форвард дважды поразил ворота соперника и довел свой бомбардирский счет до 16 голов. Исторический мяч Клозе забил на 23-й минуте игры в знаменитом полуфинале против сборной Бразилии (7-1).

Мирослав Клозе globallookpress.com

На данный момент сборная Германии не входит в десятку лучших сборных мира и занимает 11-ю позицию в рейтинге ФИФА вслед за Данией. «Бундестим» за всю историю сборной не раз находилась на вершине лучшей команды планеты. Подопечные Йоахима Лева в течение года удерживали звание первой команды мира после победного мундиаля 2014 года, а в последний раз немцы возглавляли рейтинг ФИФА в период с сентября 2017 по июнь 2018 года. Трансферная стоимость состава сборной Германии составляет 723,5 миллиона евро. По этому показателю немецкая команда занимает шестое место среди всех участников чемпионата мира.

Наилучший результат на ЧМ

Сборная Германия — вторая самая успешная футбольная сборная в мире, четыре раза выигрывавшая титул сильнейшей команды планеты. Только Бразилия с пятью Кубками мира опережает Бундестим по этому показателю. Кроме того, за все время проведения чемпионатов мира немецкая команда не участвовала лишь в двух турнирах — в 1930 и 1950 годах. Для сборной Германии ближайший чемпионат станет 20-м за всю историю.

Сборная Германии — чемпион мира 2014 globallookpress.com

Дебют «Бундестим» на мировом первенстве случился в 1934 году в Мексике. Турнир стартовал сразу с матчей на выбывание, где 16 команд были поделены на пары. Сборная Германии дошла до полуфинала, обыграв Бельгию (5-2) и Швецию (2-1), а за выход в финал встречалась со сборной Чехословакии. До 70-й минуты счет оставался ничейным (1-1), но в заключительной двадцатиминутке сборная Чехословакии отличилась дважды, отправив «Бундестим» играть матч за третье место. В игре за бронзу немецкая команда сломила сопротивление сборной Австрии (3-2) и добыла свои первые медали на мировых первенствах.

Свою первую победу на чемпионате мира Германия одержала в 1954 году в Швейцарии. К 8-й минуте финала с Венгрией немцы летели 0-2, но затем смогли совершить камбэк и добыть волевую победу (3-2). С тех пор «Бундестим» выиграла еще три подобных трофея, последний из которых случился в Бразилии в 2014 году. В тот год команда Йоахима Лева шокировала хозяев турнира, обыграв их в полуфинале со счетом 7-1. В решающем матче немецкая сборная встречалась с Аргентиной, которая была обыграна 1-0 в дополнительное время, благодаря победному голу Марио Гетце.

Марио Гётце забивает победный мяч в финале ЧМ-2014 globallookpress.com

За всю историю Германия проиграла целых четыре финала чемпионата мира. Ни у одной другой сборной нет больше поражений в решающих матчах турнира. Помимо всего прочего, у команды еще четыре бронзовых медалей, одна из которых была добыта на домашнем мундиале в 2006 году.

Последний чемпионат мира в 2018 году сборная Германии провалила, впервые в своей истории не сумев преодолеть групповой этап. Немецкая команда заняла последнее место в квартете с Мексикой, Швецией и Кореей и бесславно покинула турнир.

Главный тренер

Ближайший чемпионат мира станет первым крупным международным турниром в карьере нового тренера «Бундестим» — Ханса-Дитера Флика. После того, как стало известно, что Евро-2020 станет последним турниром для сборной Германии под руководством Йоахима Лева, немецкая федерация футбола стала искать нового коуча.

Выбор пал на Флика, который возродил мюнхенскую «Баварию», вернув ей былое величие. Немецкий наставник стартовал в мюнхенском клубе так мощно, что превзошел Гвардиолу в той же роли, одержав 22 победы в первых 25-ти матчах. В конце прошлого сезона Флик привел «Баварию» к очередному титулу Бундеслиги, а затем покинул клуб и подписал контракт со сборной Германии до 2024 года. Под руководством нового наставника немцы провели 15 матчей, в которых было одержано 9 побед при 5-ти ничьих и одном поражении.

В 1985 году в качестве игрока Флик перешел из скромного «Зандхаузена» в «Баварию» . Флик выступал на позиции опорного полузащитника и в центре обороны. За пять сезонов в Мюнхене 4 раза стал чемпионом страны и выиграл Кубок Германии, но по-настоящему топовым футболистом так и не стал. В 1993 году в возрасте 28 лет Флику пришлось завершить карьеру из-за травмы колена.

Ханс-Дитер Флик в составе «Баварии» globallookpress.com

В 2000 году Флик возглавил «Хоффенхайм» и в дальнейшем вывел команду в третий дивизион немецкого чемпионата. Спустя 5 лет работы Флик ушел из клуба и после некоторого перерыва появился в австрийском «Зальцбурге», где поработал в тренерском штабе вместе с Лотаром Маттеусом и Джованни Трапаттони. Но задержаться в Австрии Флику не удалось. Уже через пару месяцев Йоахим Лев пригласил Ханса-Дитера ассистентом к себе в сборную Германии, где немец проработал 8 лет.

Главные звезды и лучший бомбардир

Томас Мюллер («Бавария») — 33-летнему атакующему полузащитнику «Баварии» принадлежат сразу два рекорда среди действующих игроков «Бундестим». Никто из футболистов текущего состава не провел больше матчей за национальную команду, чем Мюллер (118 игр). За этот период Томас наколотил 44 мяча, десять из которых полузащитник забил на двух чемпионатах мира 2010 и 2014 годов, став одним из лучших бомбардиров мундиаля в ЮАР.

Томас Мюллер globallookpress.com

Мануэль Нойер («Бавария») — один из лучших голкиперов мира, капитан и первый номер национальной команды. В Германии целая россыпь качественных и опытных вратарей, играющих в топовых и крепких европейских командах, но Мануэль сводит всю конкуренцию на нет за счет своей безупречной игры в воротах. Отличительной чертой Нойера также является уверенная игра ногами и первый пас для развития атаки. Недавно 36-летний голкипер восстановился от травмы, сыграв свой первый матч за «Баварию» после месячного перерыва. Так что вполне вполне вероятно, что Мануэль будет готов сыграть на своем четвертом чемпионате мира. На данный момент на счету Нойера 113 матчей за национальную команду.

Мануэль Нойер globallookpress.com

Йозуа Киммих («Бавария») — скрытый лидер немецкой сборной, отличающийся своей универсальностью и работоспособностью на поле. Киммих может сыграть на позиции от крайнего защитника до ложной девятки. Но чаще всего 27-летний игрок располагается в опорной зоне, где Йозуа наиболее полезен в качестве распасовщика и мотора начала развития атаки. За 70 матчей в составе сборной Германии Киммих отметился пятью забитыми мячами.

Йозуа Киммих globallookpress.com

Календарь матчей и ожидания от выступления

23 ноября. Германия — Япония

27 ноября. Германия — Испания

1 декабря. Германия — Коста-Рика

Вряд ли сборная Германии провалится на втором мундиале подряд, учитывая какую качественную работу с командой провел Ханс-Дитер Флик на посту главного тренера. На групповом этапе у «Бундестим» не должно быть проблем по выходу в плей-офф — немцы явно сильнее Японии и Коста-Рики. Пожалуй, главной интригой в квартете E будет очное противостояние сборных Германии и Японии, где подопечные Флика пройдут проверку на прочность против топовой сборной. Все-таки сопоставимых соперников в квалификации ЧМ у немцев по сути не было и реальной силы «Бундестим», кроме матчей в Лиге наций, мы не видели. Подводя итог, можно предположить, что сборная Германии все же не сможет занять первое место в группе, но выйдет в 1/8 со второй позиции.