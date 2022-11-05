В ожидании ЧМ-2022. «Лос Тикос» снова готовы удивлять?

Костариканцы пропустили лишь один чемпионат мира в 21-м веке.

Как отобрались на ЧМ?

Сборная Коста-Рики в отборе к чемпионату мира представляла конфедерацию КОНКАКАФ, которая включала в себя команды из Северной и Центральной Америки. Костариканцы входили в пятерку лучших сборных своего региона по рейтингу ФИФА, благодаря чему стартовали сразу с финального раунда квалификации, минуя две предварительные стадии. Ту же привилегию получили еще 4 команды — Мексика, США, Ямайка и Гондурас. К пяти лучшим сборным зоны КОНКАКАФ присоединились еще три победителя предыдущих раундов. Ими стали Канада, Панама и Сальвадор.

ФИФА выделила для зоны КОНКАКАФ три прямые путевки и одно дополнительное место, которое давало возможность провести стыковой матч с победителем отбора Океании. В финальном раунде костариканцы сыграли двухкруговой турнир с 7-ю командами в единой группе. Для «Лос Тикос» стартовые матчи дались с большим трудом. Команда под руководством Луиса Суареса в четырех стартовых встречах трижды сыграла вничью (с Панамой, Ямайкой и Гондурасом) и уступила Мексике. Промежуточное 6-е место явно не устраивало «Лос Тикос» в борьбе за путевку в Катар, но дальнейшие результаты команды по-прежнему не радовали местных болельщиков.

Фрагмент матча Канада — Коста-Рика globallookpress.com

Первая волевая победа в группе над сборной Сальвадора (2-1), казалось бы, должна была взбодрить команду, но поражения в двух последующих турах от США (1-2) и Канады (0-1) вновь поставили под сомнение амбициозность «Лос Тикос» в борьбе за первую пятерку. После первой половины отбора костариканцы занимали пятую позицию с отставанием в 5 баллов от идущей четвертой Панамы. Но во втором круге квалификации сборная Коста-Рики заметно преобразилась и провела оставшиеся матчи на высшем уровне. За этот отрезок в 7-ми матчах «Лос Тикос» ни разу не оступились, одержав 6 побед и один раз сыграв вничью.

Решающим для сборной Коста-Рики стал 13-тур, в котором была одержана выездная победа над Сальвадором (2-1). Этот успех обеспечил костариканцам минимум 4-место в группе, позволив окончательно оторваться от ближайшего преследователя — сборной Панамы. В заключительном матче отбора «Лос Тикос» переиграли сборную США (2-0), но остались на четвертой позиции и стали готовиться к межконтинентальному стыковому матчу.

Сборная Коста-Рики празднует выход на чемпионат мира globallookpress.com

По регламенту отбора соперником Коста-Рики в стыковой встрече стал победитель зоны Океании — сборная Новой Зеландии. Матч проходил 14 июня этого года на стадионе «Ахмед бин Али» в Дохе и закончился минимальной победой «Лос Тикос» (1-0). Единственный мяч в самом дебюте встречи забил нападающий костариканцев Хоэль Кэмпбелл, который вывел свою сборную на пятый чемпионат мира за последние 20 лет.

Состав сборной и место в рейтинге ФИФА

Сборная Коста-Рики стала первой командой среди всех участников чемпионата мира, которая уже огласила свою заявку на турнир. Состав Лос Тикос на мундиале в Катаре выглядит следующим образом:

Вратари: Кейлор Навас («ПСЖ»), Эстебан Альварадо («Эредиано»), Патрик Секейра («Луго»)

Защитники: Франсиско Кальво («Коньяспор»), Хуан Варгас («Мильонариос»), Кендалл Уостон («Депортиво Саприсса»), Оскар Дуарте («Аль-Вахда» Мекка), Даниэль Чакон («Колорадо Рэпидс»), Кейшер Фуллер («Эредиано»), Карлос Мартинес («Сан-Карлос»), Брайан Овьедо («Реал Солт Лейк»), Рональд Матаррита («Цинциннати»)

Полузащитники: Ельцин Техеда («Эредиано»), Сельсо Борхес, Брайн Руис (оба — «Алахуэленсе»), Йоустин Салас, Альваро Самора (оба — «Депортиво Саприсса»), Роан Вильсон («Гресия»), Херсон Торрес, Дуглас Лопес (оба — «Эредиано»), Джевисон Беннетте («Сандерленд»), Антони Эрнандес («Пунтаренас»), Брандон Агилера («Ноттингем Форест»)

Нападающие: Хоэль Кэмпбелл («Леон»), Антони Контрерас («Эредиано»), Хоан Венегас («Алахуэленсе»)

Состав сборной Коста-Рики перед стыковым матчей с Новой Зеландией globallookpress.com

Большинство футболистов сборной Коста-Рики представляют клубы-гранды из местного чемпионата — «Эредиано», «Депортиво Саприсса» и «Алахуэленсе». Несколько игроков в основную сборную были вызваны из турнира МЛС, а из европейских клубов в составе «Лос Тикос» можно отметить ПСЖ, «Ноттингем Форест» и «Коньяспор».

Лучшим бомбардиром Коста-Рики является центральный нападающий Роландо Фонсека. За 113 матчей в майке национальной команды бывший игрок «Алахуэленсе» забил 47 мячей. В составе сборной Коста-Рики Фонсека был участником чемпионата мира 2002 года в Южной Корее и Японии, где сыграл в двух матчах группового этапа, но результативными действиями не отметился. Форвард завершил карьеру в национальной команде в марте 2011 года, сыграв последний раз за костариканцев в товарищеском матче против сборной Китая (2-2).

Рекорд по количеству проведенных матчей за «Лос Тикос» принадлежит 34-летнему центральному полузащитнику Сельсо Борхесу. Футболист «Алахуэленсе» представляет костариканскую сборную с 2008 года , сыграв за команду 153 матча. Борхес также попал в окончательную заявку и на ближайший мундиаль, который станет для полузащитника третьим в карьере.

Сельсо Борхес globallookpress.com

Сборная Коста-Рики занимает 31 место в рейтинге ФИФА, поднявшись на три позиции за счет уверенной игры в заключительном этапе отбора к мундиалю. Наивысшим результатом «Лос Тикос» является 13-е место в период с февраля по март 2015 года. Общая стоимость костариканской сборной является самой низкой среди всех участников ближайшего мундиаля. По версии Transfermakt состав «Лос Тикос» оценивается в 18,83 миллионов евро.

Наилучший результат на ЧМ

Чемпионат мира в Катаре станет для сборной Коста-Рики третьим подряд и шестым в истории. Впервые команда пробилась на мундиаль в 1990 году в Италии, где смогла сразу же выйти в плей-офф. «Лос Тикос» на групповом турнире обыграли Шотландию (1-0) и Швецию (2-1), и вместе с бразильской командой вышли в плей-офф. В первой стадии на выбывание костариканцы не смогли сломить сопротивление сборной Чехословакии (1-4) и покинули турнир.

В 20-м веке сборная Коста-Рики пропустила лишь один чемпионат мира, провалив квалификацию к мундиалю 2010 года в ЮАР. Самое памятное выступление костариканской сборной случилось Бразилии в 2014 году, когда подопечные Хорхе Луиса Пинто попали в группу смерти к Уругваю, Англии и Италии. Но формально в статусе «пассажира» группы «Лос Тикос» были только до первого тура, когда в стартовом матче совершенно неожиданно одержали волевую победу над сборной Уругвая (3-1). Этот успех, как оказался, не стал для коллектива Хорхе Луиса Пинто случайным. Коста-Рика не сплоховала перед фаворитами из Италии, обыграв чемпионов мира-2006 со счетом 1-0 и обеспечив себе место в плей-офф уже после второго тура.

Решающий матч против проваливших турнир англичан уже не имел принципиального значения, но и здесь костариканцы смогли добыть нужную для себя ничью (0-0), которая обеспечила команде первое место.

Фрагмент матча Коста-Рика — Италия на ЧМ-2014 globallookpress.com

В 1/8 финала против греческой сборной «Лос Тикос» не смогли удержать минимальное преимущество после гола Брайана Руиса на 54-й минуте игры. Возможно и удаление защитника Дуарте на 66-й минуте матча сказалось на физических кондициях Коста-Рики, в результате чего сборная Греции смогла сравнять счет уже в компенсированное время. Дополнительные тридцать минут игры голов не принесли, а в серии пенальти костариканцы смогли вновь осчастливить своих болельщиков. Сейв голкипер Кейлор Наваса после удара греческого нападающего Гекаса Теофаниса стал ключевым в серии и вывел сборную Коста-Рики в четвертьфинал чемпионата мира.

Сборная Коста-Рики после победы в серии пенальти над Грецией в 1/8 финала ЧМ-2014 globallookpress.com

«Лос-Тикос» были близки к еще одной сенсации — выходу в полуфинал. В матче против сборной Нидерландов костариканцы вновь не позволили сопернику выиграть в основное и дополнительное время (0-0), но в серии пенальти удача уже была не на стороне подопечных Хорхе Луиса Пинто. Главный тренер Нидерландов Луи ван Гал после окончания дополнительного времени заменил голкипера Силлессена на Крула под одиннадцатиметровые. Как оказалось, ставка голландского специалиста сыграла и Крул отразил два удара от костариканцев, оставив «Лос-Тикос» без исторического полуфинала.

Костариканцы уступают сборной Нидерландов в серии пенальти globallookpress.com

На последнем чемпионате мира в России в 2018 году костариканцам не удалось показать ничего выдающегося. Подопечные Оскара Рамиреса потеряли шансы на выход в плей-офф уже после двух стартовых туров, где «Лос-Тикос» проиграли Сербии (0-1) и Бразилии (0-2). В заключительном туре сборная Коста-Рики вырвала ничью у швейцарцев (1-1) и завершила турнир на последнем месте в группе.

Главный тренер

С лета 2021 года сборную Коста-Рики возглавляет колумбийский специалист Луис Фернандо Суарес. 62-летний наставник ранее уже работал с национальными командами, возглавляя сборные Гондураса и Эквадора. Суарес добился лучшего достижения для сборной Эквадора на чемпионате мира 2006 года, где смог вывести команду в 1/8 финала.

Главный тренер сборной Коста-Рики Луис Фернандо Суарес globallookpress.com

Экс-защитник занимал пост главного тренера многих колумбийских и эквадорских команд и выиграл вместе с «Атлетико Насьональ» из Медельина чемпионство в 1999 году. Колумбийскому клубу Суарес также посвятил практически всю карьеру в качестве игрока. За «Атлетико Насьональ» защитник выступал в течение 9 лет и завоевал вместе с командой Кубок Либертадорес в 1989 году.

Спустя 16 лет Суарес вновь встанет на тренерский мостик во время чемпионата мира, но уже во главе сборной Коста-Рики. Именно под руководством колумбийца «Лос-Тикос» выдали впечатляющую серию без поражений в отборе, которая позволила команде выйти в межконтинентальные стыки и оформить путевку в Катар. Всего за 24 матча во главе Суареса сборная Коста-Рика одержала 13 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в 5-ти играх.

Главные звезды и лучший бомбардир

Кейлор Навас (ПСЖ) — 35-летний голкипер ПСЖ продолжает оставаться главной звездой костариканской сборной и самым узнаваемым футболистом «Лос-Тикос». Игра трехкратного победителя Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» во многом стала причиной успеха сенсационного выступления костариканцев на ЧМ-2014. Навас также был основным голкипером на чемпионате мира в России в 2018 году, где отыграл все три матча группового этапа. Всего на счету 35-летнего вратаря 107 матчей за национальную команду.

Кейлор Навас globallookpress.com

Брайан Руис («Алахуэленсе») — ветеран сборной Коста-Рики, который в свои 37 лет выступит на третьем чемпионате мира в карьере. Руис является лучшим бомбардиром команды среди действующих игроков. За 144 матча в составе Лос-Тикос нападающий «Алахуэленсе» забил 29 голов. В списке гвардейцев Руис также продолжает преследовать лидера по количеству проведенных матчей за сборную — Сельсо Борхеса (153 игры). Брайан трижды отличался на чемпионатах мира. На мундиале 2014 года в Бразилии капитан команды поразил ворота Италии и Греции, а спустя 4 года в России распечатал Яна Зоммера из сборной Швейцарии.

Брайан Руис globallookpress.com

Хоэль Кэмпбелл («Леон») — автор победного гола сборной Коста-Рики в межконтинентальном стыковом матче против Новой Зеландии. 30-летний игрок один из ключевых футболистов «Лос Тикос», без которого трудно представить атаку костариканцев. Кэмпбелл за 117 матчей в составе сборной Коста-Рики забил 25 мячей и входит в семерку лучших бомбардиров команды за всю историю.

Хоэль Кэмпбелл globallookpress.com

Календарь матчей и ожидание от выступления

23 ноября. Коста-Рика — Испания

27 ноября. Коста-Рика — Япония

1 декабря. Коста-Рика — Германия

Сборной Коста-Рики не хватает молодых талантов, чтобы провести в команде смену поколений и освежить игру. «Лос Тикос» будет сложно выдержать конкуренцию в группе с такими грандами, как Испания и Германия. Сборную Коста-Рики нельзя назвать мастеровитой командой, но фактор Кейлора Наваса в воротах все же может сыграть ключевую роль. За счет физической мощности и характера костариканцы могут побороться со сборной Японии за победу, которой явно не хватит для выхода в плей-офф.