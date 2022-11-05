В ожидании ЧМ-2022. «Лос Тикос» снова готовы удивлять?

Как отобрались на ЧМ?
Сборная Коста-Рики в отборе к чемпионату мира представляла конфедерацию КОНКАКАФ, которая включала в себя команды из Северной и Центральной Америки. Костариканцы входили в пятерку лучших сборных своего региона по рейтингу ФИФА, благодаря чему стартовали сразу с финального раунда квалификации, минуя две предварительные стадии. Ту же привилегию получили еще 4 команды — Мексика, США, Ямайка и Гондурас. К пяти лучшим сборным зоны КОНКАКАФ присоединились еще три победителя предыдущих раундов. Ими стали Канада, Панама и Сальвадор.
ФИФА выделила для зоны КОНКАКАФ три прямые путевки и одно дополнительное место, которое давало возможность провести стыковой матч с победителем отбора Океании. В финальном раунде костариканцы сыграли двухкруговой турнир с 7-ю командами в единой группе. Для «Лос Тикос» стартовые матчи дались с большим трудом. Команда под руководством Луиса Суареса в четырех стартовых встречах трижды сыграла вничью (с Панамой, Ямайкой и Гондурасом) и уступила Мексике. Промежуточное 6-е место явно не устраивало «Лос Тикос» в борьбе за путевку в Катар, но дальнейшие результаты команды по-прежнему не радовали местных болельщиков.
Первая волевая победа в группе над сборной Сальвадора (2-1), казалось бы, должна была взбодрить команду, но поражения в двух последующих турах от США (1-2) и Канады (0-1) вновь поставили под сомнение амбициозность «Лос Тикос» в борьбе за первую пятерку. После первой половины отбора костариканцы занимали пятую позицию с отставанием в 5 баллов от идущей четвертой Панамы. Но во втором круге квалификации сборная Коста-Рики заметно преобразилась и провела оставшиеся матчи на высшем уровне. За этот отрезок в 7-ми матчах «Лос Тикос» ни разу не оступились, одержав 6 побед и один раз сыграв вничью.
Решающим для сборной Коста-Рики стал 13-тур, в котором была одержана выездная победа над Сальвадором (2-1). Этот успех обеспечил костариканцам минимум 4-место в группе, позволив окончательно оторваться от ближайшего преследователя — сборной Панамы. В заключительном матче отбора «Лос Тикос» переиграли сборную США (2-0), но остались на четвертой позиции и стали готовиться к межконтинентальному стыковому матчу.
По регламенту отбора соперником Коста-Рики в стыковой встрече стал победитель зоны Океании — сборная Новой Зеландии. Матч проходил 14 июня этого года на стадионе «Ахмед бин Али» в Дохе и закончился минимальной победой «Лос Тикос» (1-0). Единственный мяч в самом дебюте встречи забил нападающий костариканцев Хоэль Кэмпбелл, который вывел свою сборную на пятый чемпионат мира за последние 20 лет.
Состав сборной и место в рейтинге ФИФА
Сборная Коста-Рики стала первой командой среди всех участников чемпионата мира, которая уже огласила свою заявку на турнир. Состав Лос Тикос на мундиале в Катаре выглядит следующим образом:
Вратари: Кейлор Навас («ПСЖ»), Эстебан Альварадо («Эредиано»), Патрик Секейра («Луго»)
Защитники: Франсиско Кальво («Коньяспор»), Хуан Варгас («Мильонариос»), Кендалл Уостон («Депортиво Саприсса»), Оскар Дуарте («Аль-Вахда» Мекка), Даниэль Чакон («Колорадо Рэпидс»), Кейшер Фуллер («Эредиано»), Карлос Мартинес («Сан-Карлос»), Брайан Овьедо («Реал Солт Лейк»), Рональд Матаррита («Цинциннати»)
Полузащитники: Ельцин Техеда («Эредиано»), Сельсо Борхес, Брайн Руис (оба — «Алахуэленсе»), Йоустин Салас, Альваро Самора (оба — «Депортиво Саприсса»), Роан Вильсон («Гресия»), Херсон Торрес, Дуглас Лопес (оба — «Эредиано»), Джевисон Беннетте («Сандерленд»), Антони Эрнандес («Пунтаренас»), Брандон Агилера («Ноттингем Форест»)
Нападающие: Хоэль Кэмпбелл («Леон»), Антони Контрерас («Эредиано»), Хоан Венегас («Алахуэленсе»)
Большинство футболистов сборной Коста-Рики представляют клубы-гранды из местного чемпионата — «Эредиано», «Депортиво Саприсса» и «Алахуэленсе». Несколько игроков в основную сборную были вызваны из турнира МЛС, а из европейских клубов в составе «Лос Тикос» можно отметить ПСЖ, «Ноттингем Форест» и «Коньяспор».
Лучшим бомбардиром Коста-Рики является центральный нападающий Роландо Фонсека.
Рекорд по количеству проведенных матчей за «Лос Тикос» принадлежит 34-летнему центральному полузащитнику Сельсо Борхесу.
Наилучший результат на ЧМ
Решающий матч против проваливших турнир англичан уже не имел принципиального значения, но и здесь костариканцы смогли добыть нужную для себя ничью (0-0), которая обеспечила команде первое место.
В 1/8 финала против греческой сборной «Лос Тикос» не смогли удержать минимальное преимущество после гола Брайана Руиса на 54-й минуте игры. Возможно и удаление защитника Дуарте на 66-й минуте матча сказалось на физических кондициях Коста-Рики, в результате чего сборная Греции смогла сравнять счет уже в компенсированное время. Дополнительные тридцать минут игры голов не принесли, а в серии пенальти костариканцы смогли вновь осчастливить своих болельщиков.
«Лос-Тикос» были близки к еще одной сенсации — выходу в полуфинал. В матче против сборной Нидерландов костариканцы вновь не позволили сопернику выиграть в основное и дополнительное время (0-0), но в серии пенальти удача уже была не на стороне подопечных Хорхе Луиса Пинто. Главный тренер Нидерландов Луи ван Гал после окончания дополнительного времени заменил голкипера Силлессена на Крула под одиннадцатиметровые. Как оказалось, ставка голландского специалиста сыграла и Крул отразил два удара от костариканцев, оставив «Лос-Тикос» без исторического полуфинала.
На последнем чемпионате мира в России в 2018 году костариканцам не удалось показать ничего выдающегося. Подопечные Оскара Рамиреса потеряли шансы на выход в плей-офф уже после двух стартовых туров, где «Лос-Тикос» проиграли Сербии (0-1) и Бразилии (0-2). В заключительном туре сборная Коста-Рики вырвала ничью у швейцарцев (1-1) и завершила турнир на последнем месте в группе.
Главный тренер
С лета 2021 года сборную Коста-Рики возглавляет колумбийский специалист Луис Фернандо Суарес. 62-летний наставник ранее уже работал с национальными командами, возглавляя сборные Гондураса и Эквадора. Суарес добился лучшего достижения для сборной Эквадора на чемпионате мира 2006 года, где смог вывести команду в 1/8 финала.
Экс-защитник занимал пост главного тренера многих колумбийских и эквадорских команд и выиграл вместе с «Атлетико Насьональ» из Медельина чемпионство в 1999 году. Колумбийскому клубу Суарес также посвятил практически всю карьеру в качестве игрока. За «Атлетико Насьональ» защитник выступал в течение 9 лет и завоевал вместе с командой Кубок Либертадорес в 1989 году.
Спустя 16 лет Суарес вновь встанет на тренерский мостик во время чемпионата мира, но уже во главе сборной Коста-Рики. Именно под руководством колумбийца «Лос-Тикос» выдали впечатляющую серию без поражений в отборе, которая позволила команде выйти в межконтинентальные стыки и оформить путевку в Катар.
Главные звезды и лучший бомбардир
Кейлор Навас (ПСЖ) — 35-летний голкипер ПСЖ продолжает оставаться главной звездой костариканской сборной и самым узнаваемым футболистом «Лос-Тикос». Игра трехкратного победителя Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» во многом стала причиной успеха сенсационного выступления костариканцев на ЧМ-2014. Навас также был основным голкипером на чемпионате мира в России в 2018 году, где отыграл все три матча группового этапа. Всего на счету 35-летнего вратаря 107 матчей за национальную команду.
Брайан Руис («Алахуэленсе») — ветеран сборной Коста-Рики, который в свои 37 лет выступит на третьем чемпионате мира в карьере. Руис является лучшим бомбардиром команды среди действующих игроков. За 144 матча в составе Лос-Тикос нападающий «Алахуэленсе» забил 29 голов. В списке гвардейцев Руис также продолжает преследовать лидера по количеству проведенных матчей за сборную — Сельсо Борхеса (153 игры). Брайан трижды отличался на чемпионатах мира. На мундиале 2014 года в Бразилии капитан команды поразил ворота Италии и Греции, а спустя 4 года в России распечатал Яна Зоммера из сборной Швейцарии.
Хоэль Кэмпбелл («Леон») — автор победного гола сборной Коста-Рики в межконтинентальном стыковом матче против Новой Зеландии. 30-летний игрок один из ключевых футболистов «Лос Тикос», без которого трудно представить атаку костариканцев. Кэмпбелл за 117 матчей в составе сборной Коста-Рики забил 25 мячей и входит в семерку лучших бомбардиров команды за всю историю.
Календарь матчей и ожидание от выступления
23 ноября. Коста-Рика — Испания
27 ноября. Коста-Рика — Япония
1 декабря. Коста-Рика — Германия
Сборной Коста-Рики не хватает молодых талантов, чтобы провести в команде смену поколений и освежить игру. «Лос Тикос» будет сложно выдержать конкуренцию в группе с такими грандами, как Испания и Германия. Сборную Коста-Рики нельзя назвать мастеровитой командой, но фактор Кейлора Наваса в воротах все же может сыграть ключевую роль. За счет физической мощности и характера костариканцы могут побороться со сборной Японии за победу, которой явно не хватит для выхода в плей-офф.