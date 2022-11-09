Загадочное будущее Луиса Энрике. Топ-клубы могут оставить Испанию без тренера

Энрике черпает силы из потока критики, который регулярно несется в его адрес. И в этом плане его можно сравнить с мультипликационным персонажем Попаем, который нарастил мышцы после того, как съел банку шпината.

Когда главный тренер сборной Испании будет зачитывать состав из 26 человек, все будут в напряжении ждать, поедет ли в Катар талантливый, но измученный травмами Ансу Фати, найдется ли место в команде для 36-летнего Серхио Рамоса и не разозлит ли он «Реал Сосьедад», вызвав не игравшего с марта Микеля Оярсабаля.

Но есть еще одна интрига, которую можно рассматривать в контексте целого ряда топ-клубов — «Атлетико», «Барселоны», «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и не только. Вполне вероятно, что это будет последний раз, когда Лучо объявит состав национальной команды.

Глядя на то, как ранее Энрике справлялся со своей работой, несмотря на ограниченные ресурсы, в Испании наверняка переживают, что он может уйти из сборной. Вместе с ним команда дошла до полуфинала Евро-2020, стала финалистом Лиги наций-2021 и пробилась в четверку лучших текущего розыгрыша Лиги наций.

Но факт остается фактом: контракт 52-летнего специалиста с испанской федерацией футбола истекает сразу после чемпионата мира в Катаре.

Все попытки продлить соглашение провалились. В Испании уже вовсю рассуждают о том, что вскоре Энрике может возглавить «Атлетико». В мадридском клубе, похоже, пришли к пониманию, что у команды больше нет будущего под руководством Диего Симеоне.

Луис Энрике globallookpress.com

Все это достигло апогея пару дней назад, когда бывший голкипер «Реала» и «Валенсии» Сантьяго Канисарес заявил, что «Атлетико» и Симеоне лучше разойтись. «Они не играли в хороший футбол уже пару сезонов. И на ум приходит имя только одного человека, который нужен "Атлетико". Это Луис Энрике», — считает Канисарес.

Кроме того, один из бывших игроков «Барселоны», весьма известный, считает, что если Луис Энрике вернется в клубный футбол, Жоан Лапорта наверняка задумается о том, что один из главных врагов его клуба может получить серьезное усиление в лице Лучо. И кто знает, возможно, на «Камп Ноу» задумаются о смене главного тренера...Такой сценарий тоже нельзя исключать.

Но есть еще один важный момент. Известно, что Энрике ведет очень привлекательный образ жизни в средиземноморской деревне без ежедневной работы на износ, от которой страдают все лучшие клубные тренеры мира.

Команда Луиса Энрике, сильно зависящая от находящихся под постоянным давлением полузащитников «Барсы» Гави, Серхио Бускетса и Педри, сыграет на групповом этапе ЧМ-2022 с командами Германии, Коста-Рики и Японии. А летом следующего года Испании поборется с Хорватией, Италией и Нидерландами за победу в Лиге наций.

Легко представить ситуацию, при которой Луис Энрике останется в сборной еще на полгода или дольше, но при этом в контракте будет указан список клубов, в которые он сможет уйти без компенсации, если поступит соответствующее предложение. Что это значит? Любой клуб, заинтересованный в его услугах, должен действовать уже сейчас.

Недавние комментарии президента испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса на эту тему была далеко не самыми обнадеживающими. Показалось, что он снова может сделать что-то вроде того, что случилось четыре года назад. Хулен Лопетеги был уволен из сборной Испании за несколько дней до ЧМ-2018.

«Луис Энрике может остаться, а может уйти. Это может быть как его решение, так и наше. Это часть футбола. И он наверняка отнесся бы с пониманием, если бы это было наше решение. Точно так же, как мы бы поняли, если бы это было его решение», — заявил Рубиалес.

Луис Энрике globallookpress.com

Как ни крути, а слова Рубиалеса кажутся далекими от «мы хотим, чтобы он остался, крайне важно, чтобы он знал, насколько он важен для нас...Мы найдем способ убедить его остаться».

Вполне вероятно, что Пеп Гвардиола готовится к продолжительной работе в «Ман Сити», понимая, что вместе с Эрлингом Холандом у него будет возможность пережить что-то подобное, с чем он столкнулся, когда за «Барсу» играл молодой Месси.

Хотя Месси и Холанд не имеют никакого физического сходства и у них совершенно разные стили игры, их объединяет сверхъестественная способность ставить соперников на колени. Поэтому вполне логично, что Гвардиола задержится в Манчестере еще на пару сезонов.

Однако, если Гвардиола мечтает взяться за работу с Бразилией или со сборной Англии, чтобы поехать на ЧМ-2026, для «Манчестер Сити» нет лучшего кандидата, чем Луис Энрике.

У Гвардиолы и Энрике очень много общего? отношение к работе, менталитет, футбольная философия, а также безошибочная готовность доверять талантливым игрокам независимо от их возраста.

А есть еще «Ливерпуль», у которого вскоре могут появиться новые владельцы. И пока не очень понятно, как на это отреагирует Юрген Клопп. Но в тот момент, когда немец решит уйти в творческий отпуск, Энрике станет одним из главных кандидатов на замену.

Работа в сборной помогла Энрике хотя бы частично восстановиться после большого семейного горя — в 2019 году он был в ужасном состоянии после смерти дочери Ксаны. Но даже тогда он с трудом мог игнорировать стремление вернуться к работе.

Это факт: он классный тренер, невероятно умный в своей профессии, дальновидный и тот, кто неустанно стремится найти крошечные возможности для улучшения, чтобы играть в зрелищный футбол.

Луис Энрике globallookpress.com

Однажды он сказал: «В моей тренерской работе самая важная идея заключается в атаке. Когда мы формируем состав, в первую очередь, мы смотрим на то, что наши игроки могут предложить в атаке. Мои команды, как правило, атакуют очень четко, выдерживают структуру, благодаря чему у нас всегда есть возможность оказывать давление на соперника сразу после потери мяча.

Еще одна ключевая идея — амбиции. Под этим я подразумеваю, что моя команда играет с одним и тем же настроем, с кем бы они ни столкнулись, где бы они ни находились, каким бы ни был счет. Мы атакуем и защищаемся одинаково в каждой игре. Моя атакующая философия заставляет игроков рисковать».

Он наверняка будет фыркать, если прочитает это. Сейчас, перед ЧМ-2022, ему меньше всего хочется акцентировать на этом внимание, а тем более за пару дней до объявления окончательного состава сборной.

Прошел год с тех пор, как некоторые в мадридской прессе открыто высмеивали его решение включить 17-летнего Гави в состав сборной на матч Лиги наций с Италией, действующим чемпионом Европы. Некоторые журналисты были уверены, что Энрике вызвал Гави не только потому, что он талантлив, но и для того, чтобы спровоцировать СМИ на подобного рода рассуждения о том, что 17-летнему таланту «Барселоны» не место в национальной команде.

Но они дико ошибались. Сейчас у Гави 12 матчей за сборную, и он был одним из ключевых исполнителей в отборе на ЧМ-2022. Возможно ли сейчас повторение подобной истории?

Дальше ситуация с Рамосом. Было время, когда бывший капитан «Мадрида» был одержим статистикой, проведя за сборную более 180 матчей. Луис Энрике видел в Рамосе защитника, капитана и профессионального футболиста.

Перед матчем со сборной Косова в марте 2021 года Рамос сказал Энрике, что он в порядке и готов выйти на замену. В конечном итоге Серхио провел на поле последние четыре минуты, вернулся в клуб с травмой, пропустил несколько недель, а Энрике явно почувствовал, что его обманули. С тех пор Рамос больше не играл за сборную.

Луис Энрике globallookpress.com

Но сейчас Рамос в хорошей форме, о чем можно судить по его матчам за «ПСЖ», в то время как в сборной избыток левоногих центральных защитников, но при этом есть явная проблема с правшами.

«Все знают, как много значит для меня возможность играть за сборную. Я чувствую, что нахожусь в отличной форме, но все зависит от тренера», — заявил Рамос перед недавним матчем с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

Простит ли Луис Энрике Рамоса? Или, возможно, он даже вернет ему капитанскую повязку? Это серьезный вызов для двух мужчин с очень мощным характером.

Нам остается только следить за этой историей. На Евро-2020 Испания дважды забила по пять мячей, пропустила главный автогол турнира и стала участницей драматичной серии пенальти. В предыдущей Лиге наций им удалось обыграть чемпионов Европы и стать серьезным препятствием для чемпионов мира.

Луис Энрике никогда не был и никогда не будет свободен от противоречий и напряженности. И с учетом того, что уже через месяц он может покинуть свой пост, к сборной Испании будет приковано особое внимание на предстоящем турнире в Катаре.