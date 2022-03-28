Новое поколение. Испания, которую построил Луис Энрике

С момента последнего триумфа золотого поколения испанского футбола на крупном турнире прошло почти десять лет. Под руководством Висенте дель Боске выиграли два чемпионата Европы и чемпионат мира.

Всего лишь в течение четырех лет сборная Испании завоевала самые престижные трофеи. И в этом она превзошла даже сборную Германии, которая в 1972 году стала победителем Евро, а в 1974-м выиграла чемпионат мира. Еще через два года немцы снова могли стать лучшей командой континента, но уступили в финале сборной Чехословакии в серии пенальти, где впервые была исполнена легендарная «паненка».

Французы тоже сделали дубль, победив на ЧМ-1998 и Евро-2000. Но на этом их триумфальная серия прервалась.

Поколение Хави, Иньесты и Касильяса оставило уникальное и непревзойденное наследие. Но в то же время, для будущих поколением оно стало не только ориентиром, но и своеобразным давлением.

Сборная Испании после победы в финале Евро-2012 globallookpress.com

После 2012 года выступления сборной Испании на крупным турнирах были, мягко говоря, не самыми успешными. Исключением стал лишь выход в полуфинал Евро-2020 — как раз в тот момент, когда от испанцев абсолютно ничего не ждали.

И самое главное, что футбол Испании оставил очень обнадеживающее впечатление, несмотря на упущенную возможность сыграть в финале. Но с другой стороны, никто не станет отрицать, что испанцы доминировали в полуфинальном матче с Италией. Очевидно, что они снова на подъеме.

Отныне Луис Энрике и вся страна рассматривают предстоящий турнир в Катаре как на возможность вновь стать лучшей сборной мира.

Что изменилось после 2012 года?

Было бы слишком дерзко утверждать, что нынешняя сборная Испании является отражением той, которая выиграла Евро-2012. Совершенно неважно, о ком идет речь — о Луисе Энрике, Хулене Лопетеги и Роберте Морено, — здесь, в первую очередь, важно, что каждый из них смог привнести свои идеи, но при этом сохранить суть «тики-таки», у которой хватает не только поклонников, но и недоброжелателей.

Короткие передачи, постоянное движение мяча, владение и тактическая расстановка 4-3-3 — все эти элементы присутствовали при любом тренере.

В то время как Висенте дель Боске придерживался максимально свободного стиля управления командой, в котором главными действующими лицами были игроки, Луис Энрике является в этом плане полной противоположностью, всегда пытаясь отражать свою индивидуальность как на поле, так и за его пределами.

Когда вы вспоминаете сборную Испании образца 2012 года, то на ум наверняка сразу приходят такие игроки, как Хави, Иньеста или Давид Сильва. Сейчас же ключевой фигурой национальной команды стал ее тренер — Луис Энрике .

Луис Энрике globallookpress.com

И это главное различие между той командой и нынешней. У дель Боске всегда был определенный стартовый состав суперзвезд, в котором лишь изредка случались изменения. Луис Энрике, в свою очередь, полагается на большой список талантливых футболистов. «Мне очень повезло, потому что в моем распоряжении 50 игроков», — сказал он после очередного матча.

Текущая ситуация также является очень важным фактором для Лучо, который всегда открыт для экспериментов. Он не колеблясь отказывается от такого тяжеловеса, как Серхио Рамос, или вводит в состав 17-летнего Гави, причем делает это в полуфинальном матче Лиги наций против Италии.

Столько радикальные решения порой вызывают много критики, но Луис Энрике остается верен своим идеям.

С тактической точки зрения тоже есть аспекты, которые отличают сегодняшнюю сборную Испании от команды, уничтожившей Италию в финале Евро-2012.

Начиная уже с позиции вратаря, для Лучо крайне важно иметь в составе игроков, которые могут грамотно контролировать мяч, в том числе для построения игры в обороне.

Именно по этой причине основным голкипером Испании в какой-то момент стал Унаи Симон, а не Давид Де Хэа. Это очень контрастирует с лояльностью дель Боске к Икеру Касильясу, в тени которого всегда находился Виктор Вальдес, даже если он играл заметно лучше.

Что касается позиционной игры, которая была отлично отлажена у дель Боске и у самого Лучо в период работы в «Барселоне», сейчас ему пришлось заново адаптироваться. Все из-за того, что у него попросту нет игроков, которые могли бы использовать этот стиль с такой же эффективностью, как Хави, Иньеста и Серхио Бускетс и остальная часть сборной Испании 2012 года.

Лучо пришлось подстраиваться под возможности футболистов. Например, это касается действий вингеров. Но нюансов на самом деле намного больше.

Все это приводит к тому, что футбол испанцев стал более вертикальным, и отныне он является визитной карточкой Луиса Энрике. Отчасти эта вертикальность также является следствием высокого прессинга, который он требует от футболистов, чтобы как можно скорее задушить атаки соперника.

Но ни одна команда не безупречна. Как и для Испании 2012 года, сейчас главной проблемой тоже остается поиск идеальной «девятки». В то время роль «фальшивой девятки» часто выполнял Сеск Фабрегас. То же самое сейчас иногда делает Ферран Торрес. Лучо также предпочитает использовать впереди Альваро Морату, который может заставить защитников выдвинуться со своих позиций, что позволяет создать пространство.

Одна из проблем заключается в том, что у Испании нет классического бомбардира, как у Франции Килиан Мбаппе и Карим Бензема, у сборной Англии Харри Кейн, у Аргентины Лео Месси, а у Португалии Криштиану Роналду.

Ключевые игроки

Луис Энрике предпочитает давать возможность проявить себя большому количеству игроков. Уже давно известно, что у него нет четкого основного состава. Единственные два игрока, которые, похоже, имеют гарантированное место в национальной команде, — это Унаи Симон и Эмерик Ляпорт.

Унаи Симон globallookpress.com

Еще одним ключевым исполнителем в команде Лучо должен стать Педри. Он сразу стал незаменимым игроком для сборной. В ближайшие годы представить Испанию без Педри будет почти невозможно. Умение контролировать мяч, креативность и дриблинг позволяют ему быть главным дирижером любой игры. Это один из тех, кто в любой момент может изменить ситуацию на поле.

Восходящие звезды

Вероятно, сюда можно включить и Педри, учитывая его возраст и потенциал, но он не единственная восходящая звезда среди игроков, которых вызвал Лучо.

Гави — безусловно, еще один выдающийся талант, дебютировавший в сборной после всего лишь четырех матчей за первую команду. Это идеальный игрок для тактики с высоким прессингом и быстрым отбором мяча.

Гави globallookpress.com

Кроме того, было бы несправедливо не упомянуть еще одного игрока «Барсы» — Ансу Фати, которому еще предстоит многое доказать после целого ряда неприятных травм. Если он продолжит развивать свои способности, возможно, он станет тем игроком, который нужен Лучо, чтобы вывести Испанию на новый уровень.