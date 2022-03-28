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    Джеррард, Флик и Нагельсманн. Топ-5 тренеров для «Ливерпуля» в случае ухода Клоппа

    Совсем скоро «Ливерпулю» придется искать нового тренера

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    Стивен Джеррард
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    Стивен Джеррард
    Юрген Клопп и «Ливерпуль» — один из самых успешных союзов в современной истории европейского футбола. Немец сделал то, что не удалось его многочисленным предшественникам, — привел легендарный клуб к долгожданной победе в чемпионате Англии. И это далеко не все. За последние пару лет «Ливерпуль» успел выиграть Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Кубок английской лиги.
    В текущем сезоне «Ливерпуль» продолжает бороться за все трофеи. Разумеется, это заслуга гениального Клоппа. Но параллельно с этим болельщики и руководство клуба теперь все чаще вспоминают о том, что их любимый тренер максимум через два года, скорее всего, покинет команду.

    Клопп уже неоднократно намекал, что вряд ли будет продлевать действующий контракт. Поэтому уже сейчас есть смысл задуматься о том, кто продолжит большое дело Клоппа.

    Пеп Лейндерс

    Пеп Лейндерс и Юрген Клопп
    globallookpress.com

    С 2018 года Лейндерс занимает должность основного ассистента в тренерском штабе Клоппа. Очевидно, что голландец прекрасно знаком со всеми нюансами, благодаря которым немец поднял «Ливерпуль» на вершину европейского футбола.

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    • Контракты Лейндерса и Клоппа истекают в один день, но не исключено, что в «Ливерпуле» захотят оставить 39-летнего специалиста. Только на этот раз в качестве главного тренера, а не помощника. Это будет очень даже логично.

    Маурисио Почеттино

    Маурисио Почеттино
    globallookpress.com

    Почеттино вот-вот уйдет из «Пари Сен-Жермен». Это случится сразу по окончании сезона, в чем ни у кого нет даже малейших сомнений. Провал в Лиге чемпионов сделал невозможным дальнейшее пребывание аргентинца в Париже.

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    • Если к моменту ухода Клоппа он будет без клуба, Почеттино обязательно окажется в списке основным кандидатов на пост главного тренера «Ливерпуля». С его опытом и репутацией в АПЛ у аргентинца действительно есть неплохие шансы получить работу на «Энфилде».

    Юлиан Нагельсманн

    Юлиан Нагельсманн
    globallookpress.com

    Если в «Ливерпуле» захотят заменить Клоппа на другого немецкого тренера, Нагельсманн станет почти идеальным альтернативным вариантом. Юлиан не нуждается в представлении — это один из лучших тренеров Бундеслиги последних лет.

    После невероятной работы в «Хоффенхайме» и «Лейпциге» 34-летнего специалиста пригласили в «Баварию». И это наивысшая оценка его способностей.

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    • Под руководством Нагельсманна «Бавария» уверенно приближается к очередной победе в чемпионате Германии и продолжает бороться за кубок Лиги чемпионов.

    Ханс-Дитер Флик

    Ханс-Дитер Флик
    globallookpress.com

    Еще один немецкий тренер, который мог бы заменить Клоппа. У нынешнего главного тренера сборной Германии просто невероятная репутация.

    В сезоне-2019/2020 Флик добился исторического достижения, выиграв с «Баварией» сразу шесть турниров. То есть все, что только можно было.

    В сборной Флик начал с невероятной серии побед. Бундестим досрочно вышла в финальную часть ЧМ-2022 — первой среди всех европейских сборных.

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    • И тут примечательно, что контракт Флика с Немецким футбольном союзом истекает в 2024 году, тогда же, когда и у Клоппа с «Ливерпулем». Было бы очень интересно понаблюдать за работой «Ханси» на «Энфилде».

    Стивен Джеррард

    Стивен Джеррард
    globallookpress.com

    Джеррард — легенда «Ливерпуля». Статус, который никогда не будет поставлен под сомнение. Стивен выступал за «красных» с 1998 по 2015 год, проведя за это время 710 матчей, в которых забил 186 мячей и отдал 150 результативных передач.

    Джеррард уже успел поработать тренером «молодежки» «Ливерпуля», после чего возглавил шотландский «Рейнджерс». А в ноябре прошлого года 41-летний специалист стал главным тренером «Астон Виллы».

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    • И в последнее время Джеррард выжимает максимум из своей команды. «Вилла» под его руководством демонстрирует очень бодрый футбол, в том числе в матчах против главных монстров АПЛ.

    Без сомнений, Джеррард будет главным кандидатом на пост главного тренера «Ливерпуля». К слову, Стиви Джи неспроста подписал с «Астон Виллой» контракт до 2024 года. И, возможно, именно «Ливерпуль» намекнул ему, что через несколько лет он сможет вернуться домой.

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