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    «Бавария» или «Боруссия» Дортмунд: кто станет чемпионом

    Кто выиграет титул в Бундеслиге?

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    «Бавария» выиграла 11 прошлых титулов кряду
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    «Бавария» выиграла 11 прошлых титулов кряду
    «Бавария» лидирует в немецкой Бундеслиге, опережая «Дортмунд» на шесть очков. Изучаем расклады за семь туров до конца первенства.

    У «Дортмунда» лучшая форма в Бундеслиге

    «Боруссия» Дортмунд, наряду с «РБ Лейпциг», является лучшей командой Бундеслиги с точки зрения текущей формы. Черно-желтые набрали 23 очка из 30 возможных с начала года, когда они отставали от «Баварии» на девять очков.

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    • «Бавария», в свою очередь, набрала 20 очков за этот же период. Мюнхенцы оправились от ничьей 1:1 с «Байером» и «Хоффенхаймом», чтобы разгромить в прошлом туре «Унион Берлин» со счетом 4:0, но «Дортмунд» оступился в гостевой игре с «Кельном» (1:1) и отправился на международный перерыв с преодолимым отставанием в шесть очков.

    Статистика и история говорят в пользу «Баварии»

    Математически гонка за титул все еще имеет интригу. Исторически и, в более широком смысле, психологически, все иначе. За предыдущие 58 сезонов Бундеслиги лидер таблицы между 26-м и 27-м турами выигрывал титул 47 раз. Только за последние 14 кампаний этой командой была «Бавария», в том числе последние девять раз кряду.

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    Перед 27-м туром прошлого сезона «Лейпциг» находился в той же позиции, что и «Боруссия» перед прошлым туром — отставание от «Баварии» на четыре очка. В итоге «Быки» проиграли чемпиону 13 очков меньше. В сезоне 2018/19 «Бавария» в середине кампании уступала «Дортмунду» шесть баллов и обошла конкурента по разнице мячей после 26 игровых дней. В конечном итоге мюнхенцы выиграли титул с разницей в два очка.

    В каждом случае «Бавария» брала верх над своими ближайшими соперниками на финишном отрезке. В сезоне 2018/19 она разгромила «Боруссию» со счетом 5:0 в 28-м туре и обыграла «Лейпциг» со счетом 1:0 в 27-м туре прошлой кампании. Как и прежде, топ-матч с «Дортмундом» в 31 туре может иметь большое значение для определения титула.

    У «Баварии» чуть легче график

    До конца первенства «Бавария» встретится с «Фрайбургом» в гостях, «Аугсбургом» дома и «Арминией» на выезде, а также с «Вильярреалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов. В центре внимания «Боруссии» находится исключительно Бундеслига, где ее ожидают матчи с «Лейпцигом» на своем поле, «Штутгартом» в гостях и «Вольфсбургом» дома.

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    • После очной дуэли мюнхенцы сыграют против «Майнца» на выезде, «Штутгарта» дома и «Вольфсбурга» в гостях. «Дортмунд» финиширует поединками с «Бохумом» на своем поле, «Гройтер Фюртом» на выезде и «Гертой» в домашних стенах. Словом, у чемпиона и лидера график чуть сложнее.

    Форма Дэвиса может стоить очков «Баварии»

    Если бы результаты были такими же, как в обратном порядке, то «Бавария», победившая «Дортмунд» в декабре 2021 года, могла бы рассчитывать на 21 балл, тогда как «Боруссия» — на 13. Для клуба из Рура это означало бы отставание в 12 очков после заключительного тура. Это, конечно, фантастический сценарий, который не принимает во внимание стремление «Баварии» выиграть Лигу чемпионов или ее кадровые проблемы.

    Если «Бавария» обыграет «Вильярреал» в Лиге чемпионов, ей придется добавить в свой график двухматчевый полуфинал против «Ливерпуля» или «Бенфики». Первый поединок состоится между играми Бундеслиги против «Дортмунда» и «Майнца» — вторая за несколько дней до южного дерби со «Штутгартом».

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    • Системообразующий полузащитник команды Леон Горецка должен вернуться в строй сразу после международного перерыва, но Альфонсо Дэвис — один из ключевых игроков в системе Юлиана Нагельсмана — все еще далек от полноценной формы. «Бавария» потеряла семь очков в первых 16 матчах Бундеслиги с ним в составе, а без него уже потеряли восемь из 10 баллов в первом отрезке календарного года.

    «Дортмунд» способен побеждать при плохой игре

    Между тем, дортмундцы научились побеждать вопреки не лучшей игре — традиционно отличительная черта чемпионов — и при этом без помощи лидера своих атак Эрлинга Холанда.

    21-летний форвард не выходил в основе с тех пор, как забил свой 16-й гол в Бундеслиге в победном матче с «Хоффенхаймом» в 20-м туре, но появлялся со скамейки запасных в недавних выигрышных поединках против «Арминии» и «Майнца» со счетом 1:0. Стоит напомнить, что это игрок с лучшим соотношением минут и голов в Бундеслиге (один забитый мяч каждые 75 минут — на 60 секунд впереди Роберта Левандовски из «Баварии»).

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    • Американский плеймейкер Джио Рейна, ассистировавший Акселю Витселю, когда тот забивал победный мяч на 87-й минуте «Майнцу», также вовремя восстановился, а у главного тренера Марко Розе в строю все основные защитники, которых нужно вновь ввести в состав. Возможно, это дарит «Боруссии» тот шанс, которым она сможет воспользоваться?

    Букмекеры почти не верят в «Дортмунд»

    Тем не менее, Букмекеры не сомневаются в завоевании чемпионской салатницы «Баварией», что соответствует коэффициенту 1,01. Успех «Боруссии» в гонке за титул равен 17,00. И с этими котировками трудно спорить, ведь даже если мюнхенцы где-то споткнутся, дортмундцы сделают это чаще.

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