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    «Реал», «Барселона» или «Севилья»: кто станет чемпионом

    Проиграют ли мадридцы титул?

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    «Барселона» на 12 очков отстает от «Реала» с матчем в запасе
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    «Барселона» на 12 очков отстает от «Реала» с матчем в запасе
    «Реал» уверенно лидирует в испанской Ла Лиги, опережая «Севилью» и «Барселону» минимум на девять очков. Изучаем расклады за девять туров до конца первенства.

    Победа в «Класико» оставляет шансы «Барселоне»

    После выездной победы «Барселоны» над «Реалом» со счетом 4:0 есть соблазн задаться вопросом, есть ли еще шанс у «Барселоны» или «Севильи» (или даже у «Атлетико») лишить «Реал», казалось бы, уже выигранного титула.

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    • «Барселона» и «Атлетико» выиграли свои последние пять поединков и отстают на 12 очков (у каталонцев есть матч в запасе), а «Севилья» сыграла вничью в последних четырех. «Реал» все еще уверенно лидирует, однако, возможно, теперь мадридцам не так комфортно на вершине.

    Матч «Барселона» — «Севилья» определит конкурента «Реалу»

    Если «блауграна» выиграет свой поединок в запасе у переживающего падение «Райо Вальекано», она будет отставать от «Сливочных» на девять очков, равно как и «Севилья». В Ла Лиге осталось еще девять туров, и некоторым из этих команд еще предстоит сыграть друг с другом, поэтому все эти результаты могут определить титул чемпиона Испании.

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    На следующей неделе «Барселона» примет на «Камп Ноу» «Севилью», и в этом поединке решится судьба главного конкурента королевского клуба в борьбе за золото. И. глядя на дальнейший календарь «Реала» в следующие полтора месяца, напрашивается вывод, что у подопечных Хави есть шанс ввязаться в гонку.

    У «Реала» непростой график в конце сезона

    Мадридцы отправятся в Виго, где сыграют с «Сельтой» сразу после международного перерыва. Хотя исторически это легкий визит для «Сливочных», галисийцы в этом сезоне находятся в впечатляющей форме и борются за финиш в середине таблицы.

    Дальше у королевского клуба дома «Хетафе» между четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов против «Челси». Поражение в первой игре может вынудить Анчелотти применить ротацию в поединке с «асулонес», что может поставить «Реал» в уязвимое положение. Уже чем через пять дней мадридцам придется отправиться к «Севилье», прежде сыграть с «Осасуной» в другом выездном матче.

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    • Перед завершением сезона им также предстоит встретиться с «Атлетико» на выезде и «Бетисом» в последнем туре дома. Не говоря уже о полуфинале Лиги чемпионов, если «Сливочные» туда выйдут. Королевский клуб во многом зависит от индивидуального блеска Карима Бензема, Винисиуса и Тибо Куртуа, поэтому «Барселона» может надеяться, что в конце сезона у этого трио наступит усталость, особенно если учесть, как мало они отдыхали.

    Фактор ротации может принести успех «Барселоне»

    Это означает, что зависит от того, как «Реал» проявит себя в предстоящих матчах и сможет ли он прийти в себя. Уступить титул в таких обстоятельствах — это проиграть три матча, а это столько же, сколько дружина Анчелотти проиграла за весь сезон Ла Лиги.

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    • Между тем, у «Барселоны» не будет права на ошибку, где она наверняка все еще надеется и дальше оказывать давление на принципиального соперника. Тем не менее, в графике каталонцев тоже есть непростые поединки. Разница в том, что перед каждым матчем Хави применял ротацию в отношении ключевых исполнителей, распределяя при этом обязанности достаточно, чтобы не вызывать лишней усталости.

    Судьба титула в руках «Реала»

    Тем не менее, букмекеры не испытывают сомнений по поводу того, что чемпионом станет «Реал» — этот коэффициент соответствует 1,04. Успех «Барселоны» в борьбе за титул оценивается во внушительные 13,00, тогда как шансы «Севильи» выиграть золото равны коэффициенту на 34,00.

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    • Непростой график мадридцев, возможная усталость лидеров и участие в Лиге чемпионов, безусловно, сулит конкурентам шансы вмешаться в борьбе за титул, но все же нынешняя форма «Сливочных», которые недавно преодолели свой спад, в пять побед кряду перед «Класико» говорят о том, что им будет сложно проиграть чемпионство. Выигранный «Барселоной» или «Севильей» титул — это в первую очередь его проигрыш «Реалом».

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