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    «Реал» — чемпион, но будущее за «Барселоной»

    О чем говорит разгром «Реала» в «Класико»?

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    «Барселона» послала сигнал «Реалу» и всему футбольному миру
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    «Барселона» послала сигнал «Реалу» и всему футбольному миру
    «Барселона» на выезде разгромила лидера Ла Лиги «Реал» (4:0). Разбираемся, что это значит, и стоит ли считать, что каталонцы возвращаются.

    Хави утвердился как тренер разгромом «Реала»

    «Класико», которому на бумаге не хватало остроты, оказалось чрезвычайно сочным. Это был триумф Хави, который утвердил наставника «Барселоны» как тренера, с которым нужно считаться.

    Он выставил хорошо сбалансированную команду, которая умело двигала мяч, продемонстрировала солидную игру и целеустремленность в атаке, благодаря чему разгромила «Реал».

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    • У тех, у кого еще были какие-то сомнения, теперь они развеялись: «Барса» вернулась. Хави весьма смело взялся за эту работу, в чем ему помогли некоторые проницательные подписания в январе.

    Президент каталонцев Жоан Лапорта, похоже, устанет от того, что в ближайшие дни ему будут говорить, что он должен был позвать Хави гораздо раньше, ведь если бы это случилось, сейчас «блауграна» вряд ли отставала бы на 12 очков «Сливочных».

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    У «Барселоны» собралась многообещающая команда

    Прошедшее «Класико» останется в памяти надолго. Для Хави это матч, в который он прибыл как тренер, а для болельщиков «Барселоны» это конец периода пессимизма, вызванного уходом Лионеля Месси.

    Сейчас у клуба прекрасное поколение доморощенных талантов и несколько интересных контрактов, а также новый лидер в лице Френки де Йонга, которого Хави по сути реабилитировал. У команды отличный состав и классный наставник.

    «Барселона» выглядит устрашающей, и как написал Жерар Пике в твиттере после игры: «Мы вернулись». Это обобщающее «мы», и хотя самого Пике может уже и не быть, чтобы насладиться новой успешной революцией клуба, ясно, что он может передать его новому поколению чувство веры в успех.

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    • «Барселона» снова напоминает себя лучших времен

    Мрачная драма недавних страданий «блауграна», кажется, закончилась, и только определенные финансовые проблемы могут мешать будущим трофеям. Они играют с той свободой, которую позволяет ее нынешнее положение без давления, но решающим исходом «Класико» стала широта возможностей, которые дают ей новые игроки, а также то, что Усман Дембеле набрал форму.

    Каземиро, Карвахаль и Начо не справлялись с ним, а Лука Модрич был вынужден играть слишком высоко, и как только во втором тайме хозяева перешли на три центрбека, скорость гостей их прибила. И еще интересно посмотреть, как в этот набирающий силу коллектив впишется Ансу Фати.

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    • «Барселона» готова свергнуть «Реал» с вершины

    Эта игра обещает серьезные последствия, поскольку бросит тень на почти неизбежное завоевание чемпионского титула — лучшее будущее у «Барселоны», а не у «Реала», поскольку мадридцы больше не могут затягивать процесс перестройки команды, а с учетом недостатка молодежи, которая готова вот-вот заметить нынешних ключевых исполнителей, клубу придется тратить значительные средства, а эти расходы тяжело позволить себе за одно или, возможно, два лета.

    Тем временем, каталонцам нужны лишь точечные подписания в оборону и опорную зону, тогда как в атаке достаточно заключить новый контракт с наконец заигравшим Дембеле и полноценное соглашение — с Пьером-Эмериком Обамеянгом. В случае стабильной финансовой ситуации, которая обещает улучшиться, именно «блауграна» выходит на лидирующие позиции. Поэтому стоит верить Пике: «Барселона» возвращается.

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