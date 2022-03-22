«Реал» — чемпион, но будущее за «Барселоной»

Хави утвердился как тренер разгромом «Реала»
«Класико», которому на бумаге не хватало остроты, оказалось чрезвычайно сочным. Это был триумф Хави, который утвердил наставника «Барселоны» как тренера, с которым нужно считаться.
Он выставил хорошо сбалансированную команду, которая умело двигала мяч, продемонстрировала солидную игру и целеустремленность в атаке, благодаря чему разгромила «Реал».
У тех, у кого еще были какие-то сомнения, теперь они развеялись: «Барса» вернулась. Хави весьма смело взялся за эту работу, в чем ему помогли некоторые проницательные подписания в январе.
Президент каталонцев Жоан Лапорта, похоже, устанет от того, что в ближайшие дни ему будут говорить, что он должен был позвать Хави гораздо раньше, ведь если бы это случилось, сейчас «блауграна» вряд ли отставала бы на 12 очков «Сливочных».
У «Барселоны» собралась многообещающая команда
Прошедшее «Класико» останется в памяти надолго. Для Хави это матч, в который он прибыл как тренер, а для болельщиков «Барселоны» это конец периода пессимизма, вызванного уходом Лионеля Месси.
Сейчас у клуба прекрасное поколение доморощенных талантов и несколько интересных контрактов, а также новый лидер в лице Френки де Йонга, которого Хави по сути реабилитировал. У команды отличный состав и классный наставник.
«Барселона» выглядит устрашающей, и как написал Жерар Пике в твиттере после игры: «Мы вернулись». Это обобщающее «мы», и хотя самого Пике может уже и не быть, чтобы насладиться новой успешной революцией клуба, ясно, что он может передать его новому поколению чувство веры в успех.
«Барселона» снова напоминает себя лучших времен
Мрачная драма недавних страданий «блауграна», кажется, закончилась, и только определенные финансовые проблемы могут мешать будущим трофеям. Они играют с той свободой, которую позволяет ее нынешнее положение без давления, но решающим исходом «Класико» стала широта возможностей, которые дают ей новые игроки, а также то, что Усман Дембеле набрал форму.
Каземиро, Карвахаль и Начо не справлялись с ним, а Лука Модрич был вынужден играть слишком высоко, и как только во втором тайме хозяева перешли на три центрбека, скорость гостей их прибила. И еще интересно посмотреть, как в этот набирающий силу коллектив впишется Ансу Фати.
«Барселона» готова свергнуть «Реал» с вершины
Эта игра обещает серьезные последствия, поскольку бросит тень на почти неизбежное завоевание чемпионского титула — лучшее будущее у «Барселоны», а не у «Реала», поскольку мадридцы больше не могут затягивать процесс перестройки команды, а с учетом недостатка молодежи, которая готова вот-вот заметить нынешних ключевых исполнителей, клубу придется тратить значительные средства, а эти расходы тяжело позволить себе за одно или, возможно, два лета.
Тем временем, каталонцам нужны лишь точечные подписания в оборону и опорную зону, тогда как в атаке достаточно заключить новый контракт с наконец заигравшим Дембеле и полноценное соглашение — с Пьером-Эмериком Обамеянгом. В случае стабильной финансовой ситуации, которая обещает улучшиться, именно «блауграна» выходит на лидирующие позиции. Поэтому стоит верить Пике: «Барселона» возвращается.