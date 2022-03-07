«Барселона» не изменяет себе и возрождается

В 27-м туре испанской Ла Лиги «Барселона» переиграла «Эльче» (2:1) на выезде. Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Барселона» поднялась на третье место

«Эта победа поднимает "Барселону" на третье место в Ла Лиге, [которая по дополнительным показателям опережает "Атлетико", занимающий четвертую строчку]. Команда Хави теперь обратит свое внимание на Лигу Европы, где они сыграет с "Галатасараем" в середине недели, а затем на выходных в Ла Лиге проведет матч против "Осасуны". Между тем, "Эльче" остается 14-м, всего на пять очков выше зоны вылета, и встретится с "Гранадой" в следующем туре», — отмечает Goal.com.

«Каталонцы провели 11 матчей без поражений, одержав упорную победу над "Эльче" после того, как поздний пенальти Депая обеспечил им победу со счетом 2:1. Хозяева повели к перерыву благодаря Фиделю, но выход Торреса на второй тайм действительно помогло гостям, и вингер имел множество шансов забить, прежде чем, наконец, сравнял счет на исходе часа игры. Затем "блауграна" изо всех сил пыталась вырвать победу и в конце концов добилась своего, когда арбитр назначил пенальти после просмотра VAR после того, как Барраган намеренно прервал прострел Депая рукой, и тот реализовал 11-метровый».

«Барселона» забила победный мяч с сомнительного пенальти

«Хозяева чувствовали, что жестоко пострадали, проиграв "Барселоне". Депай уверенно забил победный мяч с пенальти после того, как арбитр углядел игру Баррагана рукой в своей штрафной. На другом конце поля возникло больше споров, когда "Эльче" потребовал пенальти в чужие ворота за инцидент с участием Жорди Альбы», — пишет в колонке AS Альфредо Реланьо.

«Не думаю, что любом из этих эпизодов была игра рукой. Судья VAR де Бургос сообщил главному арбитру Эрнандесу Эрнандесу, чтобы тот еще раз посмотрел момент, потому что, в конце концов, "Барса" — это "Барса", а "Эльче" — это "Эльче". В инциденте с Альбой де Бургос не позвал его к экрану у поля, возможно, по той же причине, о которой я только что сказал: "Эльче" — это "Эльче", а "Барса" — это "Барса"".

'Барселона' не изменяет футболу Хави

'Не проигрывая 11 туров лиги, Барселона настроена на сильное завершение нынешней кампании. На бумаге это выглядело как равная игра, но подопечные Хави действовали солидно и создали более чем достаточно моментов для победы, и в другой день это были бы приятные будничные три очка', — отмечает Eurosport.

'Даже когда казалось, что матч закончится вничью, каталонцы продолжали играть в футбол Хави, терпеливо ожидая моментов, и в конце концов — всего за шесть минут до конца — были вознаграждены, даже если Эльче будет чувствовать себя обиженным из-за некоторых решений арбитра. В последнее время каталонцы выглядят командой, которая возрождается, и теперь, когда до Эль Класико осталось всего две недели, у них есть шанс показать миру, как далеко они продвинулись под руководством своего нового тренера'.

Ферран Торрес превращается в ключевого игрока 'Барселоны'

'Ферран Торрес, наконец, набрал форму и в Ла Лиге. Забив за Барселону в Лиге Европы, его момент настал в гостевом поединке против Эльче: он уже зарекомендовал себя как надежный бомбардир сборной Испании и начинает показывать это в своем клубе. Его три гола за каталонцев были забиты из пределов штрафной, которая ассоциируется с центральными нападающими', — пишет на страницах Marca Мигель Анхель Гарсия.

'Несмотря на то, что форвард упустил ряд возможностей, он добивается успеха в ключевых зонах и действует как настоящиая девятка. Его гол в ворота Эльче теперь может стать первым из многих в чемпионате Испании за Барселону. Если это окажется так, то блауграна найдет себе настоящего нападающего на долгие годы вперед'.