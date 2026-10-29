прогноз на матч 11-го тура Ла Лиги, ставка за 2.08

30 октября в 11-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Эспаньол». Начало встречи — в 23:00 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Вильярреал»

Турнирное положение: «Вильярреал» в таблице Примеры находится на десятой позиции. Клуб набрал 12 очков.

У «желтой субмарины» три победы, три ничьи и четыре поражения. Разница мячей составляет 15:14.

Последние матчи: «Вильярреал» постепенно набирает обороты и подходит к предстоящему матчу после серии результативных выступлений.

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После нулевой ничьей с «Эльче» команда выдала яркую игру против «Ливерпуля», уступив со счётом 3:4, а затем вырвала победу у «Валенсии» (2:1). В Кубке Испании «жёлтая субмарина» также добилась крупного успеха, разгромив «Манакор» со счётом 5:0.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: Атакующая линия наконец начала реализовывать созданные моменты. В матчах с «Ливерпулем» и «Валенсией» футболисты «Вильярреала» забили пять мячей при суммарном показателе 3,07 xG. Команда способна создавать давление на чужие ворота и особенно опасна в концовках: восемь из 21 гола в Лиге чемпионов и чемпионате Испании были забиты после 75-й минуты.

Николя Пепе вернулся после операции на глазу, отметился голом в кубковой встрече и готов вновь сыграть в Примере. Пап Гуйе пропустит встречу из-за дисквалификации.

«Эспаньол»

Турнирное положение: В таблице Примеры «Эспаньол» располагается в зоне вылета, на 18-й строчке.

У каталонского клуба восемь очков. «Эспаньол» выиграл две встречи, дважды сыграл вничью и шесть раз уступил. Команда забила 12 голов и пропустила 14 мячей.

Последние матчи: «Эспаньол» переживает серьёзный спад. В последних пяти турах Примеры команда набрала лишь одно очко, потерпев четыре поражения. Дополнительным ударом стал вылет из Кубка Испании от «Сестао», представляющего четвёртый дивизион. После этого Маноло Гонсалес покинул пост главного тренера, а его преемником стал Эдер Сарабия.

У нового наставника практически не будет времени на подготовку. До матча с «Вильярреалом» у него останется всего сутки на знакомство с командой и работу над тактикой.

Состояние команды: Кадровая ситуация «Эспаньола» также не идеальна. Жофре Каррерас и Кике Гарсия пропустят встречу из-за травм.

Не в пользу каталонцев говорит и история личных встреч. Начиная с 2021 года, «Эспаньол» проиграл «Вильярреалу» семь раз подряд.

На что ставят в матче Вильярреал — Эспаньол Букмекерские коэффициенты на матч Вильярреал — Эспаньол: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.43. Ничья — в 5.05, выигрыш «Эспаньола» — в 6.46.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.52, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.54.

Прогноз: «Вильярреал» подходит к игре в более убедительном состоянии. Команда улучшила реализацию моментов, регулярно забивает и умеет прибавлять в концовках.

2.05 Победа «Вильярреала» с форой (-1,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Вильярреал» — «Эспаньол» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: победа «Вильярреала» с форой (-1,5) за 2.05.

Прогноз: У гостей есть возможность получить эмоциональный импульс после назначения Эдера Сарабии. Но недостаток времени на подготовку и кадровые потери усложняют задачу.

2.08 Обе команды не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Вильярреал» — «Эспаньол» принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: обе команды не забьют за 2.08.

Пять причин, почему ставка зайдёт