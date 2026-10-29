30 октября в 9-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Ланс». Начало игры — в 23:05 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Лилль»
Турнирное положение: «Лилль» после восьми туров текущего сезона французской Лиги 1 имеет 15 баллов в своем активе.
Команда занимает третье место с отставанием два очка от лидера ПСЖ и в одно — от второго в таблице «Ренна», а также только по дополнительным показателям опережает четвертый «Монако».
Последние матчи: ранее в рамках восьмого тура национального первенства клуб на выезде разошелся мировой с «Монако» (1:1).
Перед этим в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов коллектив уже остался ни с чем, когда теперь в домашних стенах проиграл «Галатасараю» (2:4).
Не сыграют: травмированы — Игаман, Тьяго Сантос и Уэда, дисквалифицирован — Ньянзу.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лилль» не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.
Данная форма не внушает хозяевам оптимизма по поводу шансов выиграть, тем не менее, перевес в классе, а также фактор своего поля говорят в их пользу.
Сразу пятеро игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Лиги 1 с двумя голами.
«Ланс»
Турнирное положение: «Ланс» после восьми стартовых туров нового сезона французской Лиги 1 имеет 13 очков в своем активе.
Команда занимает седьмое место, на один балл отставая от зоны еврокубков (топ-6) и на один пункт опережая своего ближайшего преследователя — «Марселя».
Последние матчи: ранее в восьмом туре французского чемпионата коллектив на своём поле одержал победу над «Парижем» (2:1).
Перед этим в поединке третьего тура основного этапа Лиги чемпионов клуб уже остался без очков, когда теперь на выезде потерпел разгромное поражение от «Брюгге» (0:3).
Не сыграют: травмированы — Навроцки, Эдуар, Ганю, Гради и Сима, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, четыре из которых были официальными, «Ланс» выиграл четырежды при двух поражениях.
Таким образом, у гостей неплохие шансы сыграть по крайней мере вничью, хотя перевес соперника в классе, а также его поддержка родными трибунами выглядят помехой на этом пути.
Флориан Товен — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Лилля» забивали меньше 2,5 голов
- в шести из девяти последних матчей «Ланса» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в четырех из шести последних матчей «Ланс» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.57. Ничья — в 3.50, выигрыш «Ланса» — в 2.66.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.71 и 2.10.
Прогноз: в шести из девяти последних матчей гостей забивали оба соперника, и при этом было забито больше двух мячей. Так было и в их пяти из семи последних выездных поединков.
Тем временем, такой же расклад сыграл в четырех из семи последних домашних матчей хозяев поля.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь они превосходят соперника в классе.
Ставка: «Лилль» победит за 2.57