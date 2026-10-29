прогноз на матч девятого тура французской Лиги 1, ставка за 1.90

30 октября в 9-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Ланс». Начало игры — в 23:05 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» после восьми туров текущего сезона французской Лиги 1 имеет 15 баллов в своем активе.

Команда занимает третье место с отставанием два очка от лидера ПСЖ и в одно — от второго в таблице «Ренна», а также только по дополнительным показателям опережает четвертый «Монако».

Последние матчи: ранее в рамках восьмого тура национального первенства клуб на выезде разошелся мировой с «Монако» (1:1).

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Перед этим в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов коллектив уже остался ни с чем, когда теперь в домашних стенах проиграл «Галатасараю» (2:4).

Не сыграют: травмированы — Игаман, Тьяго Сантос и Уэда, дисквалифицирован — Ньянзу.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лилль» не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

Данная форма не внушает хозяевам оптимизма по поводу шансов выиграть, тем не менее, перевес в классе, а также фактор своего поля говорят в их пользу.

Сразу пятеро игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Лиги 1 с двумя голами.

«Ланс»

Турнирное положение: «Ланс» после восьми стартовых туров нового сезона французской Лиги 1 имеет 13 очков в своем активе.

Команда занимает седьмое место, на один балл отставая от зоны еврокубков (топ-6) и на один пункт опережая своего ближайшего преследователя — «Марселя».

Последние матчи: ранее в восьмом туре французского чемпионата коллектив на своём поле одержал победу над «Парижем» (2:1).

Перед этим в поединке третьего тура основного этапа Лиги чемпионов клуб уже остался без очков, когда теперь на выезде потерпел разгромное поражение от «Брюгге» (0:3).

Не сыграют: травмированы — Навроцки, Эдуар, Ганю, Гради и Сима, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, четыре из которых были официальными, «Ланс» выиграл четырежды при двух поражениях.

Таким образом, у гостей неплохие шансы сыграть по крайней мере вничью, хотя перевес соперника в классе, а также его поддержка родными трибунами выглядят помехой на этом пути.

Флориан Товен — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с четырьмя голами.

На что ставят в матче Лилль — Ланс Букмекерские коэффициенты на матч Лилль — Ланс: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Лилля» забивали меньше 2,5 голов

в шести из девяти последних матчей «Ланса» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Ланс» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.57. Ничья — в 3.50, выигрыш «Ланса» — в 2.66.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.71 и 2.10.

Прогноз: в шести из девяти последних матчей гостей забивали оба соперника, и при этом было забито больше двух мячей. Так было и в их пяти из семи последних выездных поединков.

Тем временем, такой же расклад сыграл в четырех из семи последних домашних матчей хозяев поля.

1.90 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Лилль» — «Ланс» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь они превосходят соперника в классе.

2.57 «Лилль» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.57 на матч «Лилль» — «Ланс» принесёт чистый выигрыш 1570₽, общая выплата — 2570₽

Ставка: «Лилль» победит за 2.57