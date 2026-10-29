прогноз на матч за место в зоне еврокубков Бундеслиги, ставка за 2.14

30 октября в восьмом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Эльверсберг» и «Майнц». Начало встречи — в 22:30 по мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.14.

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«Эльверсберг»

Турнирное положение: «Эльверсберг» после семи поединков нового сезона Бундеслиги занимает восьмое место с 10-ю очками в активе.

Команда лишь по дополнительным показателям отстаёт от нынешнего соперника, а также на один балл от зоны еврокубков (топ-6) и на три — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке клуб дома потерпел поражение от «Дармштадта» (0:2) в рамках 1/16 финала Кубка Германии и вылетел из турнира.

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Перед этим коллектив также остался ни с чем, когда в седьмом туре чемпионата Германии теперь в чужих стенах потерпел разгромное поражение от «РБ Лейпциг» (0:4).

Не сыграют: травмирован — Циммершид, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: в пяти последних поединках, четыре из которых были официальными, «Эльверсберг» проиграл четырежды при одной победе.

С такой формой хозяевам вроде бы не светят высокие шансы даже на ничью, но с учетом того же класса соперника, а также поддержки домашних трибун, они все-таки немалы.

Морис Краттенмахер — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с тремя голами.

«Майнц»

Турнирное положение: «Майнц» после семи туров немецкой Бундеслиги с 10-ю баллами занимает седьмую строчку.

Команда лишь по дополнительным показателям опережает своего соперника, а также на один балл отстаёт от зоны еврокубков (топ-6) и на три — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке клуб на выезде проиграл «Бохуму» (0:2) в рамках 1/16 финала Кубка Германии и вылетел из турнира.

Перед этим в рамках предыдущего тура национального первенства коллектив остался без очков, когда теперь в домашних стенах потерпел поражение от «Вердера» (2:3).

Не сыграют: травмированы — Кор и Силас, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Майнц» три раза проиграл при одной победе.

Эти результаты подталкивают к выводам, что у гостей не лучшие шансы на выигрыш, тем более на выезде, но такой же уровень, как и у соперника, все же обещают неплохие перспективы.

Филипп Тиц — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Эльверсберг» проиграл

в пяти из восьми последних матчей «Майнца» забивали больше трех голов

в трех из четырех последних матчей «Майнц» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.14. Ничья — в 3.80, выигрыш «Эльверсберга» — в 3.14.

ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.45 и 2.60.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева проиграли. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

При этом в пяти из шести последних выездных матчей гости выиграли.

2.14 «Майнц» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч «Эльверсберг» — «Майнц» позволит вывести на карту выигрыш 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: «Майнц» победит за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше трех мячей, ведь такой расклад сыграл в четырех из семи последних матчей гостей.

2.25 Обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Эльверсберг» — «Майнц» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.25