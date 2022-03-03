Пора расстаться. Абрамович оставляет после себя убыточный клуб с туманным будущим

26 февраля владелец «Челси» Роман Абрамович передал управление клубом членам правления благотворительного фонда «Челси» и почти неделю сохранял молчание. Но 2 марта российский олигарх официально объявил, что все-таки продает лондонский клуб.

Расставание — в интересах «Челси»

Автор The Guardian Джейкоб Стенберг изучает и анализирует сообщение владельца «Челси» о продаже клуба, делая вывод, что продажа «Челси» была неизбежна.

«Абрамович открыл беспрецедентную эру успеха "Челси" и изменил лицо английского футбола после покупки клуба в 2003 году. Но через 19 лет все неожиданно быстро остановилось. У многих это вызовет недоумение, ведь Абрамович всегда принимал решения в интересах "Челси".

Если это так, то почему он поспешно объявил о плохо продуманном плане передать управление и заботу о "Челси" попечителям благотворительного фонда клуба менее чем за 24 часа до того, как мужская команда встретилась с "Ливерпулем" в финале Кубка Лиги на прошлых выходных? И почему подтверждение того, что Абрамович хочет продать клуб, пришло за 69 минут до того, как "Челси" встретился с "Лутоном" в Кубке Англии в среду вечером?

Менее месяца назад Абрамович вышел на поле стадиона Мохаммеда бен Заида в Абу-Даби и вместе с главным тренером Томасом Тухелем праздновал победу "Челси" в первый раз выигравшего клубный чемпионат мира. Теперь он уступил политическому давлению, требующему отодвинуть его от владения "Челси". Абрамович говорит, что любит этот клуб, но вторжение России в Украину сделало для него почти невозможным остаться в английском футболе.

Роман Абрамович globallookpress.com

Опять же, если российский олигарх попадет под санкции правительства Великобритании, маловероятно, что он сможет продать "Челси". Он не сможет финансировать клуб, и финансовые последствия могут быть ужасными. В этом контексте быстрое расставание в интересах клуба».

У Абрамовича есть два покупателя

Авторы The Telegraph Мэтт Лоу и Сэм Уоллес считают, что Абрамович умело избегает замораживания своих фондов в Великобритании благодаря продаже «Челси».

«Роман Абрамович выставил "Челси" на продажу, неожиданно подтвердив, что не будет просить клубу вернуть свой кредит в 1,5 миллиарда фунтов стерлингов для погашения долгов и пожертвует всю чистую выручку жертвам войны на Украине. Дуэт миллиардеров Хансйорг Висс и Тодд Боли готовят заявку.

Лидер лейбористов Кейр Стармер в среду расспрашивал премьер-министра Бориса Джонсона о том, почему Абрамович еще не попал под санкции, но тот факт, что он готов сделать огромное пожертвование от продажи "Челси" тем, кто пострадал от вторжения России в Украину, может гарантировать, что его активы не замораживаются и не арестовываются, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Абрамович поручил "Рейну", нью-йоркскому торговому банку, найти покупателей, и считается, что он оценивает "Челси" примерно в 4 миллиарда фунтов стерлингов. Источники, близкие к процессу, утверждали, что заинтересованные стороны были готовы предложить около 2 миллиардов фунтов стерлингов, но Абрамович, возможно, увеличил эту цену, объявив о своих намерениях.

Роман Абрамович globallookpress.com

Это также могло бы помочь избавить его от немедленных санкций, несмотря на то, что Стармер обратился к премьер-министру, сказав: "На прошлой неделе премьер-министр сказал, что Абрамовичу грозят санкции. Позже он исправился, сказав, что это не так. Ну почему же нет?"

Висс возвращался в Нью-Йорк, где он живет, когда Абрамович сделал свое заявление в среду, когда выяснилось, что одним из его покровителей является Боли, который частично владеет "Лос-Анджелес Доджерс" и имеет предложение на 2,2 миллиарда фунтов стерлингов для "Челси", отклоненное в 2019».

Абрамович пытался продать «Челси» с 2018 года

Автор Daily Mail Мэтт Хью вспоминает историю противостояния владельца «Челси» и британского правительства в последние годы, которая завершилась продажей клуба.

«Лондонский "Челси" фактически был выставлен на продажу с тех пор, как Министерство внутренних дел отложило продление визы Романа Абрамовича после отравления в Солсбери в 2018 году, но его необычное публичное заявление резко изменило условия любой потенциальной сделки.

Списав клубу кредиты на 1,5 миллиарда фунтов стерлингов, россиянин сделал его гораздо более привлекательным для потенциальных инвесторов, а тщательно сформулированное предложение отдать всю "чистую выручку" жертвам войны на Украине может помочь детоксикации продажи. — проблема, которая отпугивала потенциальных покупателей, опасавшихся вести дела с человеком, на которого наложены санкции со стороны правительства.

Внезапное изменение курса Абрамовича с попытки временно передать клуб Фонду "Челси" всего три дня назад указывает на то, что он рассматривает такие санкции как неминуемую угрозу, которая все еще может сорвать продажу. Неясно, позволит ли правительство это сделать, и Financial Times сообщила в среду вечером, что Майкл Гоув разрабатывает планы конфискации имущества российских олигархов, связанных с Владимиром Путиным, категория, которая почти наверняка включает владельца "Челси".

Роман Абрамович globallookpress.com

Абрамович фактически был вовлечен в холодную войну с правительством с тех пор, как четыре года назад оно заблокировало продление его визы, из-за чего он подал заявление на получение израильского и португальского гражданства на основании своего еврейского происхождения.

Теперь у 55-летнего олигарха есть гораздо больше поводов для беспокойства, чем цвет его паспорта, о чем свидетельствуют необычные несколько дней, в течение которых человек, который часто казался приверженным монашескому обету молчания, делал различные заявления, утверждая, что он хочет отдать "Челси" на благотворительность и посредничать в мирном соглашении между Россией и Украиной перед, казалось бы, окончательным блокбастером в среду вечером».

Абрамович оставил достойное наследие

Болельщик «Челси» со стажем Тим Ролл в своей колонке для Guardian дает фанатскую перспективу на голы «Челси» при Романе Абрамовиче, и с беспокойством смотри в будущее.

«Абрамович был в основном на заднем плане, очень редко давал интервью и указания своим руководителям как управлять клубом на ежедневной основе, хотя он явно вмешивался в основные стратегические вопросы. Те, кто думал, что ему станет скучно или он будет использовать клуб как дорогую игрушку, оказались неправы. Я считаю, что он искренне любит клуб, но поступил правильно, и это действительно единственно возможный образ действий, учитывая текущие обстоятельства, когда он явно заявил о своем намерении продать клуб.

Я понятия не имею, имеет ли он тесные связи с режимом Путина — он говорит, что нет, — но его заявление, его жест по списанию огромных долгов клубу и обязательство использовать выручку от продажи "на благо всех жертвы войны в Украине" посылают мне довольно сильный сигнал.

Его наследие, помимо прекрасных воспоминаний, включает в себя двух тренеров мирового класса (Тухель и Эмма Хейс), группу игроков мирового класса в мужских и женских командах, а также превосходно управляемую академию, выпускающую высококлассных будущих звезд на регулярной основе. Насколько я понимаю, подавляющее большинство болельщиков ценят все, что он сделал для клуба, и очень благодарны ему за 19 лет беспрецедентного (по меркам "Челси") успеха.

Роман Абрамович globallookpress.com

Что касается будущего, то среди болельщиков должно быть некоторое беспокойство. Мысль о том, что владельцы вступят во владение клубом и вгонят его в долги в стиле Глейзеров или Хикса и Джиллета, не является радостной. Захочет ли новый режим Тухеля? Захочет ли он сам остаться? Создать полностью функционирующую новую структуру с нуля будет далеко не просто, как это уже обнаружили другие клубы».

«Челси» — убыточный клуб?

Автор Telegraph Том Морган проводит финансовый анализ состояния «Челси» и делает предположения о возможных покупателях.

«За исключением реконструкции "Стэмфорд Бридж", которую он отложил в 2018 году, Абрамович не жалеет средств в своем стремлении к футбольному господству. Коллеги говорят, что когда-то он считал "Челси" своим наследием для семьи, которая теперь сделала Запад своим домом. Наряду с его вкладом в борьбу с антисемитизмом, он хотел, чтобы его помнили за его достижения в Западном Лондоне. Теперь война на Украине все изменила, и у покупателей появился шанс приобрести футбольный актив на самой вершине рынка.

С точки зрения краткосрочной финансовой прибыли, оценка "Челси" Абрамовича в 4 миллиарда фунтов стерлингов является астрономической заявкой. Доход от проведения матчей, по сравнению с некоторыми соперниками, ничтожно мал, в основном из-за его решения в 2018 году отложить реконструкцию стадиона стоимостью 1 миллиард фунтов стерлингов. Не имея нового стадиона на 60 000 мест, на который можно положиться, чемпион Европы продолжает регулярно уповать на средства, которые Абрамович платит клубу, а затем возвращает, когда поступают деньги от телевидения и от трансферов.

Роман Абрамович globallookpress.com

Фанаты клуба, которые поют "мы выиграли все", не выиграли бы практически ничего, если бы не кредиты на сумму более 1,5 миллиарда фунтов стерлингов, которые россиянин сейчас готов списать. Годовые отчеты Fordstam Ltd, материнской компании "Челси", показывают, что Абрамович вложил около 150 миллионов фунтов стерлингов и снял около 130 миллионов фунтов стерлингов, чтобы на конец года ссудить клубу в общей сложности 19,9 миллиона фунтов стерлингов, в результате чего общая сумма кредитов связанных сторон составила 1,514 миллиарда фунтов стерлингов.

Однако, поскольку ссуды предоставлены самим владельцем и беспроцентны, "Челси" в течение нескольких лет называл себя фактически свободным от долгов. И покупатель будет утешен ростом продаж зарубежных телевизионных прав Премьер-лиги и ожидаемой значительной прибылью от продаж игроков в этом сезоне, что может скрыть некоторые проблемы. Согласно отчету Фордстама, три игрока были подписаны летом за 109,7 млн ​​фунтов стерлингов, а 13 игроков были проданы за 103,7 млн ​​фунтов стерлингов.

Но вопрос о том, стоит ли "Челси" почти вдвое больше, чем нынешняя цена "Манчестер Юнайтед", котируемого на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2,1 миллиарда фунтов стерлингов, является предметом ожесточенных споров. Общеизвестно, что оценить клубную ценность сложно, но основные экономические принципы "Челси" заключаются в том, что это убыточный клуб, так зачем платить более 3 миллиардов фунтов стерлингов за то, на что вам придется регулярно раскошеливаться?».