Трансферный дайджест. 22-28 февраля

Килиан Мбаппе

ПСЖ, нападающий, 23 года

Теперь сохранить Мбаппе ПСЖ может не только с помощью прохода «Реала» в Лиге чемпионов, но и благодаря маме футболиста, которая уговаривает его пойти на продление контракта.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Как сообщает Marca, Файзу Ламари довольна условиями, которые футболисту предлагают «шейхи». Она хотела бы, чтобы сын остался в Париже. Однако игрок пока не спешит с ответом.

Ламари просит у ПСЖ, чтобы он отдал Мбаппе больший процент от продажи клубной атрибутики с его именем. Это значительно увеличит оклад форварда.

А вот в Goal.com уверенны, что Мбаппе все же перейдет в «Реал» на правах свободного агента. По информации издания, планам «сливочных» уже ничего не помешает. Килиан не планирует принимать предложения о продлении контракта.

Но если верить RMC Sport, то заинтересовать футболиста может только одно — он должен стать центральной фигурой проекта ПСЖ, так как для игрока деньги не являются решающим фактором.

Экс-игрок «парижан» Жером Ротен считает, что помочь сохранить игрока также позволит победа над «Реалом» в Лиге чемпионов.

Наш прогноз: Все будет зависеть от результата матча с «Реалом» и в случае поражения француз поедет в Мадрид.

Эрлинг Холанн

«Боруссия» Дортмунд, нападающий, 21 год

Теперь в настоящую борьбу за форварда вступил и «Ман Сити», который уже называют основным фаворитом в этой гонке. Как пишет Bild, «горожане» опережают «Реал».

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Это вполне правдоподобно, поскольку «Реал» сейчас всеми силами пытается осуществить трансфер Мбапее. Переход Холанна клуб планирует совершить в конце следующего сезона, поэтому просит его остаться в «Боруссии» еще на год.

Однако норвежец уже явно перерос уровень дортмундцев, ну а «Ман Сити» давно ищет центрального нападающего. После неудачи с Харри Кейном и уходом Феррана Торреса клуб из Манчестера будет готов совершить более дорогой трансфер норвежца.

При этом Cadena SER сообщает, что кроме «Сити» с Мино Райолой также связывались «Барселона», «Бавария» и ПСЖ.

Ханс-Йоахим Ватцке, генеральный директор дортмундской «Боруссии», заявил, что окончательное решение форварда не за горами: «Я уверен, что будущее Холанна решится в ближайшие несколько недель. Это займет, может быть, четыре или, может быть, шесть недель. Есть мнение, что он не останется. Мы готовы предоставить ему новые условия, но игрок, скорее всего, уйдет летом».

Наш прогноз: Учитывая такой большой интерес со стороны топ-клубов, вряд ли останется в Дортмунде, а «Реалу» не удастся его подписать.

Серхио Рамос

ПСЖ, защитник, 35 лет

Серхио Рамос globallookpress.com

После перехода в ПСЖ испанец стал очень редко играть из-за травм. 35-летний центрбек вроде бы еще и может, но видимо состояние здоровья не позволяет. Возможно, ему стоит рассмотреть вариант с переходом в менее конкурентную лигу.

Как сообщает Get French Football News, Серхио Рамос попал в сферу интересов «Лос-Анджелес Гэлакси». Клуб связывался с окружением игрока, чтобы узнать о том, какие есть шансы на его подписание.

В нынешнем сезоне Рамос сыграл 5 матчей и забил один мяч. Его контракт с «парижанами» рассчитан до конца следующего сезона. Вполне возможно, что этим летом он покинет клуб.

Наш прогноз: покинет ПСЖ, чтобы не мучать ни себя, ни клуб.

Андреас Кристенсен

«Челси», защитник, 25 лет

Андреас Кристенсен globallookpress.com

Контракт датчанина с «аристократами» истекает в этим летом и сейчас вокруг его имени вращаются два клуба — «Бавария» и «Барселона». При этом он отказался переходить в другой клуб АПЛ. Это его убеждение. По крайней мере так написал журналист Фабрицио Романо.

Журналист Флориан Плеттенберг утверждает, что Кристенсен перейдет в «Барселону». Учитывая перестройку «каталонцев», это очень даже возможно.

HOY CONFIRMAMOS

🚨 Acuerdo TOTAL al 99%

Barça y Christensen el central del Chelsea lo tienen todo pactado. El danés jugará las próximas temporadas en el Camp Nou, salvo cataclismo @JijantesFC https://t.co/fClMpjP0eF — Gerard Romero (@gerardromero) March 1, 2022

Твит инсайдера Жерара Ромеро говорит в пользу этого исхода. По информации источника, «каталонцы» якобы обо всем договорились с игроком и летом он перейдет к ним свободным агентом.

Наш прогноз: «Барса» расстанется с несколькими защитниками и собирается пополнить свои ряды новыми футболистами. Кристенсен перейдет в «Барселону».