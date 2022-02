Трансферный дайджест. 15-21 февраля

Ни для кого не секрет, что Гарет Бэйл уже давно не тот. Своей игрой он показывает, что устал от большого футбола. По крайней мере ему явно надоела гонка за титулами и постоянным соперничеством.

Контракт с «Реалом» истекает этим летом и судя по всему продлять его не собираются. Marca сообщила о том, что летом «сливочные» избавятся как минимум от трех игроков по этой причине. В их числе и валлиец.

Учитывая, что на кону у «галактикос» потенциально крупнейшая и важнейшая сделка века по Мбаппе, Бэйл попросту не нужен клубу вместе с его астрономическими запросами по зарплате.

Известный инсайдер Николо Скира написал у себя в Twitter, что футболист интересен некоторым клубам АПЛ и МЛС.

Gareth #Bale will leave #RealMadrid as a free agent in summer. The welsh winger has already received first approaches by #PremierLeague and #MLS clubs. #transfers https://t.co/zVktoWUy16