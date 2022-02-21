Трансферный дайджест. 15-21 февраля

Гарет Бэйл

«Реал», вингер, 32 года

Ни для кого не секрет, что Гарет Бэйл уже давно не тот. Своей игрой он показывает, что устал от большого футбола. По крайней мере ему явно надоела гонка за титулами и постоянным соперничеством.

Гарет Бэйл globallookpress.com

Контракт с «Реалом» истекает этим летом и судя по всему продлять его не собираются. Marca сообщила о том, что летом «сливочные» избавятся как минимум от трех игроков по этой причине. В их числе и валлиец.

Учитывая, что на кону у «галактикос» потенциально крупнейшая и важнейшая сделка века по Мбаппе, Бэйл попросту не нужен клубу вместе с его астрономическими запросами по зарплате.

Известный инсайдер Николо Скира написал у себя в Twitter, что футболист интересен некоторым клубам АПЛ и МЛС.

Gareth #Bale will leave #RealMadrid as a free agent in summer. The welsh winger has already received first approaches by #PremierLeague and #MLS clubs. #transfers https://t.co/zVktoWUy16 — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 21, 2022

Здесь тоже ситуация более понятна. Вряд ли кто-то из АПЛ намерен рассматривать трансфер валлийца с его нынешним окладом. Да и, наверное, для самого игрока вариант с переездом в МЛС является более предпочтительным.

Трансферная стоимость Бэйла упала до 5 млн евро, а тратить на зарплату больше этой суммы ни один клуб АПЛ не станет при таком раскладе.

Наш прогноз: перейдет в МЛС.

Эрлинг Холанн

«Боруссия» Дортмунд, форвард, 21 год

Кризис у дортмундцев виден не вооруженным глазом. Скорее всего, летом грядут перемены. Одной переменой может стать трансфер Эрлинга Холанна.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Что бы там не говорили, «Реал» и «Барселона» — главные претенденты на футболиста. «Реал» готов распродаться, чтобы усилить свою атаку. Marca сообщает о глобальных распродажах клуба. Уход Бэйла, Иско и Марсело на свободный трансфер не за горами. Продажи Азара и Асенсио тоже обсуждаются.

Приоритет для «Реала» — Мбаппе. Вряд ли «сливочные» потянут два трансфера сразу, учитывая, какие астрономические цифры предлагаются французу.

Другое дело «Барселона», где норвежец может стать номером один в атаке без вопросов. Обамеянг уже не молодой и Холанн будет главным однозначно. Если верить Dario Sport, то «Барса» готова платить игроку 20 млн евро в год и сделать его главным достоянием проекта.

Наш прогноз: раньше было противостояние Роналду — Месси, теперь будет Мбаппе — Холанн. Перейдет в «Барселону».

Райан Гравенберх

«Аякс», полузащитник, 19 лет

Молодой хавбек «Аякса» Райан Гравенберх давно позиционирует на рынке, как очень перспективный игрок. При этом на Transfermarkt его оценивают всего лишь в 35 млн евро и ему только 19 лет.

Райан Гравенберх globallookpress.com

«Аякс» любит продавать молодых игроков, пока они горячие. По данным De Telegraaf, «Бавария» проявляет к футболисту вполне реальный интерес и готова отдать за него 30 млн евро.

Вряд ли голландцы станут удерживать Райана. Тем более что эти 30 млн попадают в пределы желаемого «Аякса».

Наш прогноз: пока нет других вариантов, рано говорить о конкретном переходе, но скорее всего уйдет летом в более крупный клуб.

Калиду Кулибали

«Наполи», защитник, 30 лет

Как стало известно от некоторых европейских СМИ, защитник «Наполи» Калиду Кулибали может сменить клуб этим летом.

Калиду Кулибали globallookpress.com

По данным Mundo Deportivo и La Gazzetta dello Sport, игроком интересуются «Барселона» и «Ювентус». Для «Барселоны» сейчас интересны многие защитники. У нее перестройка. А вот у «Юве» может быть вполне конкретное предложение к игроку.

Все-таки кризис центрбеков у «зебр» в скором времени наберет обороты. Джорджо Кьеллини и Леонардо Боннучи не молодые. Совсем скоро они уйдут и пока что остаются лишь Ругани вместе с Де Лигтом. Ситуацию надо как-то исправлять и для этого можно подписать игрока, с которым хорошо знаком.

Кулибали вполне может привлечь идея прыгнуть вверх для регулярного участие в ЛЧ. Много будет зависеть от результатов нынешнего сезона.

Наш прогноз: переход в «Ювентус» более чем реален.

Сержиньо Дест

«Барселона», защитник, 21 год

С приходом Хави в «Барселону» слухи о возможном уходе Сержиньо Деста не утихают. Сейчас игрока связывают с «Монако» и «Ромой».

Сержиньо Дест globallookpress.com

Как сообщает Diario Sport, «Монако» интересуется игроком с прошлого лета и сейчас готов купить его за 20 млн евро.

Кроме «монегасков» защитником интересуется «Рома». Corriere dello Sport пишет, что футболисту интересен вариант с переездом в Рим, если не удастся остаться в «Барселоне».

Пока что американец не хочет думать о переходе, но с приходом другого тренера играть он стал меньше и это факт. Все-таки для Рональда Кумана Дест был любимчиком, а здесь он явно проигрывает.

Слухи о переходе Кунде и Аспиликуэты могут подтолкнуть игрока к решительным действиям. «Рома», наверное, выглядит более привлекательным вариантом.

Наш прогноз: точно уйдет летом в другой клуб.