Злость и обиды. 5 моментов, показывающих, что Роналду не умеет принимать неудачи

— один из величайших игроков целой эпохи. Безусловно он легенда футбола. Легенда легендой, но есть и другая сторона португальца — нежная. Эта часть характера порой выставляет его в невыгодном свете.

Критика может быть направлена на кого угодно, независимо от того, насколько человек хорош или чего он достиг, и реакция на эту критику — отличный способ увидеть образ мышления игроков.

Некоторые предпочитают промолчать в ответ, позволяя своим выступлениям говорить за себя. Другие высказывают свое мнение как вне поля, так и за его пределами, а также устраивают скандалы, о которых потом будет говорить пресса.

За свою долгую и блестящую карьеру Роналду делал и то, и другое.

Недавно 36-летний игрок заблокировал Transfermarkt в соцсетях, обидевшись на их оценку его стоимости. Это далеко не единственный эпизод, когда португалец кажется ранимым и обидчивым.

В ноябре 2021 года, незадолго до того, как Лионель Месси получил свою седьмую награду, Паскаль Ферре из France Football заявил: «У Роналду есть только одна цель — уйти в отставку с большим количеством "Золотых мячей", чем у Месси. Я знаю, потому что он сказал мне об этом».

Роналду использовал свою страницу в Instagram, чтобы ответить Ферре, заявив, что «Паскаль Ферре соврал и использовал мое имя для продвижения себя и издания, на которое он работает».

«Недопустимо, чтобы человек, ответственный за вручение такой престижной награды, вот так врал и проявлял неуважение к тому, кто всегда уважал France Football и "Золотой мяч".

Моя главная цель в карьере — выигрывать трофеи на клубном и международном уровне, для клубов, за которые я играю, и для моей национальной сборной. Моя главная цель в карьере — показать хороший пример всем, кто является или хочет стать профессиональным футболистом.

Моя самая главная цель в карьере — вписать свое имя золотыми буквами в историю мирового футбола».

Ну ни капли злости…

Евро-2016 стал интересным турниром для Португалии, которая каким-то образом выиграла его, несмотря на то, что практически не победила ни в одном матче.

Перед ничьей 3:3 с Венгрией в групповом этапе португальский журналист Диогу Торрес спросил Роналду о том, готов ли он к следующей игре. Ответ суперзвезды шокировал всех.

Роналду выхватил микрофон из рук Торреса и запустил его в находящееся рядом озеро, после чего ушел.

Португальский телеканал был в ярости и потребовал извинений, но Роналду извинился на поле, забив дважды в матче с венграми.

Микрофон, вероятно, до сих пор лежит на дне озера...

В 2012 году Роналду был, пожалуй, на пике своей популярности, однако он оказался в центре критики со стороны болельщиков мадридского «Реала», которые обвинили его в излишнем эгоизме на поле.

Во время победы над «Гранадой» (5:1) на «Сантьяго Бернабеу» Роналду ответил на давление фанатов обидой. Забив пятый гол, игрок отказался праздновать с болельщиками, вместо этого он склонил голову и вернулся на поле.

Отказ игрока праздновать, для которого сие действие является особенным, свидетельствует о том, что что-то действительно не так, и испанские СМИ быстро это заметили.

Мадридская газета Marca написала после игры, что «после матча с "Барсой" (1:3) значительная часть стадиона жаловалась на игру Роналду, и ему это не нравилось».

«Если Криштиану не нравится, как выражаются болельщики, то худшее, что он может сделать, это показать свое недовольство на поле».

Именно так он и поступил, с примечательным отсутствием «siu» после гола. Однако в итоге все обошлось...

Роналду и «Атлетико» ненавидят друг друга уже целую вечность, причем пик ненависти пришелся на период пребывания португальца в «Реале», когда он несколько раз выбивал его из Лиги чемпионов.

«Атлетико» испытал облегчение, когда Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году, но радость закончилась, когда им выпал жребий сыграть с ним в матче за выход в 1/8 финала.

Команда Диего Симеоне выиграла первый матч со счетом 2:0. На выходе со стадиона разгневанный Роналду столкнулся с фанатами «Атлетико» и СМИ, которые праздновали свою победу.

Роналду просто не смог сдержать себя и сказал толпе: «Я выиграл пять Лиг чемпионов, а вы, ребята, выиграли ноль. Увидимся во втором матче».

Ronaldo mocks Atletico Madrid after Juve defeat. “I’ve won FIVE champions leagues and these guys ZERO” You stay classy @Cristiano pic.twitter.com/qOK3N19KMA

В итоге, Роналду был тем, кто смеется последним. Он сделал хет-трик во втором поединке и «Ювентус» прошел в следующий раунд.

Гораздо лучший способ дать ответ.

В матче с «Брентфордом», который «Манчестер Юнайтед» выиграл со счетом 3:1, Роналду показал не лучший свой футбол, но, когда команда выигрывает 2:0, нет причин для недовольства.

Так было до тех пор, пока его не заменили на Харри Магуайра, и, уходя с поля, он гневно отреагировал на это.

«Юнайтед» забьет менее чем через 10 минут благодаря Маркусу Рашфорду и обеспечит себе победу, но истерика Роналду из-за его замены, стала одним из главных заголовков после игры.

Будучи незаменимым на протяжении большей части своей карьеры, 36-летний игрок все еще рассчитывает отыгрывать каждый матч от и до. Даже несмотря на то, что в составе «Юнайтед» уже есть несколько высококлассных молодых игроков на его позицию, он все же высказал свой гнев в отношении Ральфа Рангника.

Cristiano Ronaldo was absolute fuming when he was substituted by Ralf Rangnick at Brentford last night...😡 pic.twitter.com/6dzqgum1uR