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    Сможет ли «Аль-Хиляль» взломать оборону «Флуминенсе»?

    Флуминенсе — Аль-Хиляль: прогноз на матч Клубного чемпионата мира со ставкой за 2.45

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    Прогноз и ставки на «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль»
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    «Флуминенсе»
    «Флуминенсе» встретится с «Аль-Хилялем» в 1/4 финала Клубного ЧМ-2025. Поединок пройдет 4 июля и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Клубный ЧМ. 1/4 финала 04 Июля 2025 года

    Флуминенсе

  • Клубный ЧМ. Группа F
    •  Флуминенсе 22:00 Аль-Хиляль

    Аль-Хиляль

  • Эр-Рияд
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    «Флуминенсе»

    Путь к 1/4 финала: Эта бразильская команда заняла 2-е место в группе F с 5-ю очками в активе после 3-х туров. «Флуминенсе» опередил на 1 балл «Мамелоди Сандаунс».

    Команда до последнего тура конкурировала с соперником за 2-ю строчку. К тому же, «Флуминенсе» мог и занять 1-ю строчку, обогнав «Боруссию» Д. «Шмели» набрали на 2 очка больше.

    Последние матчи: В 1/8 финала КЧМ-2025 бразильцы оказались сильнее миланского «Интера», победив соперника со счетом 2:0. «Флуминенсе» забил по голу в каждом тайме.

    На групповом этапе у команды также нет ни одного поражения. За 3 встречи «Флуминенсе» дважды сыграли вничью и однажды победил «Улсан» со счетом 4:2.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Исаке Силва, Отавио, и Рикельме Фелипе (у всех — травмы) и Рене (перебор желтых карточек).

    Состояние команды: «Флуминенсе» уже прыгнул выше головы. Команда добралась до четвертьфинала КЧМ-2025, но имеет возможность пробиться и в полуфинал.

    Дело в том, что у «Флуминенсе» отличная оборона. В 3-х из 4-х матчей на КЧМ-2025 команда не пропустила ни одного гола — впечатляющий результат. Получится ли сдержать атаку «Аль-Хиляля»? Большой вопрос...

    «Аль-Хиляль»

    Путь к 1/4 финала: Команда из Саудовской Аравии попала не в самую легкую группу на КЧМ-2025 с «Реалом», «Зальцбургом» и «Пачукой». «Аль-Хиляль» вполне мог не попасть в плей-офф, но все-таки пробился в решающую стадию турнира.

    Команда даже составила конкуренцию «Реалу», имея возможность побороться за 1-ю строчку в группе, но 2-я позиция — это тоже отличный результат. «Зальцбург» пролетел мимо плей-офф.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В 1/8 финала «Аль-Хиляль» зарубился с «Манчестер Сити». Команда из Саудовской Аравии провела отличный 2-й там и дополнительное время, обыграв «горожан» со счетом 4:3 (ДВ).

    На групповой стадии «Аль-Хиляль» не проиграл ни одной встречи. За 3 поединка команда обыграла «Пачуку» (2:0), а также сыграл вничью с «Зальцбургом» (0:0) и «Реалом» (1:1).

    Не сыграют: Аль-Давсари, Аль-Малки и Митрович (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Аль-Хиляль» провел неплохой прошлый сезон в чемпионате Саудовской Аравии. Команда заняла 2-е место, уступив лидерство «Аль-Иттихаду».

    У «Аль-Хиляля» есть нападающий Малком, который ранее выступал за питерский «Зенит». В прошлом матче против «Манчестер Сити» бразилец отметился голом.

    Статистика для ставок

    • «Флуминенсе» не проиграл ни одного матча на КЧМ-2025 (2 победы и 2 ничьих)

    • В 4-х встречах на КЧМ-2025 «Аль-Хиляль» также ни разу не уступил

    • В последних 2-х встречах «Аль-Хиляль» забил 6 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аль-Хиляля» — 2.50, победа «Флуминенсе» — 2.80, ничья — за 3.40.

    ТБ 3,5 и ТМ 3,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.65 сооветственно.

    Прогноз: «Флуминенсе» очень надежно действует на своей половине поля.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Аль-Хиляля» 1 меньше за 2.45.

    Прогноз: Команды откроют счет уже в 1-м тайме.

    Ставка: Тотал 1 больше в первом тайме за 1.78.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Флуминенсе — Аль-Хиляль?

    Матч Флуминенсе — Аль-Хиляль состоится 04 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Клубный чемпионат мира.

    Прогноз: какой прогноз на матч Флуминенсе — Аль-Хиляль?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Индивидуальный тотал «Аль-Хиляля» 1 меньше..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Флуминенсе — Аль-Хиляль?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Индивидуальный тотал «Аль-Хиляля» 1 меньше.» с коэффициентом у букмекеров 2.45.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Флуминенсе — Аль-Хиляль?

    Смотреть матч турнира Клубный чемпионат мира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Флуминенсе — Аль-Хиляль?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аль-Хиляля» — 2.50, победа «Флуминенсе» — 2.80, ничья — за 3.40.

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    Флуминенсе — Аль-Хиляль: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 04.07.202522:00. Сможет ли «Аль-Хиляль» взломать оборону «Флуминенсе»?
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