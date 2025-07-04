Флуминенсе — Аль-Хиляль: прогноз на матч Клубного чемпионата мира со ставкой за 2.45

«Флуминенсе» встретится с «Аль-Хилялем» в 1/4 финала Клубного ЧМ-2025. Поединок пройдет 4 июля и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Флуминенсе»

Путь к 1/4 финала: Эта бразильская команда заняла 2-е место в группе F с 5-ю очками в активе после 3-х туров. «Флуминенсе» опередил на 1 балл «Мамелоди Сандаунс».

Команда до последнего тура конкурировала с соперником за 2-ю строчку. К тому же, «Флуминенсе» мог и занять 1-ю строчку, обогнав «Боруссию» Д. «Шмели» набрали на 2 очка больше.

Последние матчи: В 1/8 финала КЧМ-2025 бразильцы оказались сильнее миланского «Интера», победив соперника со счетом 2:0. «Флуминенсе» забил по голу в каждом тайме.

На групповом этапе у команды также нет ни одного поражения. За 3 встречи «Флуминенсе» дважды сыграли вничью и однажды победил «Улсан» со счетом 4:2.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Исаке Силва, Отавио, и Рикельме Фелипе (у всех — травмы) и Рене (перебор желтых карточек).

Состояние команды: «Флуминенсе» уже прыгнул выше головы. Команда добралась до четвертьфинала КЧМ-2025, но имеет возможность пробиться и в полуфинал.

Дело в том, что у «Флуминенсе» отличная оборона. В 3-х из 4-х матчей на КЧМ-2025 команда не пропустила ни одного гола — впечатляющий результат. Получится ли сдержать атаку «Аль-Хиляля»? Большой вопрос...

«Аль-Хиляль»

Путь к 1/4 финала: Команда из Саудовской Аравии попала не в самую легкую группу на КЧМ-2025 с «Реалом», «Зальцбургом» и «Пачукой». «Аль-Хиляль» вполне мог не попасть в плей-офф, но все-таки пробился в решающую стадию турнира.

Команда даже составила конкуренцию «Реалу», имея возможность побороться за 1-ю строчку в группе, но 2-я позиция — это тоже отличный результат. «Зальцбург» пролетел мимо плей-офф.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В 1/8 финала «Аль-Хиляль» зарубился с «Манчестер Сити». Команда из Саудовской Аравии провела отличный 2-й там и дополнительное время, обыграв «горожан» со счетом 4:3 (ДВ).

На групповой стадии «Аль-Хиляль» не проиграл ни одной встречи. За 3 поединка команда обыграла «Пачуку» (2:0), а также сыграл вничью с «Зальцбургом» (0:0) и «Реалом» (1:1).

Не сыграют: Аль-Давсари, Аль-Малки и Митрович (у всех — травмы).

Состояние команды: «Аль-Хиляль» провел неплохой прошлый сезон в чемпионате Саудовской Аравии. Команда заняла 2-е место, уступив лидерство «Аль-Иттихаду».

У «Аль-Хиляля» есть нападающий Малком, который ранее выступал за питерский «Зенит». В прошлом матче против «Манчестер Сити» бразилец отметился голом.

Статистика для ставок

«Флуминенсе» не проиграл ни одного матча на КЧМ-2025 (2 победы и 2 ничьих)

В 4-х встречах на КЧМ-2025 «Аль-Хиляль» также ни разу не уступил

В последних 2-х встречах «Аль-Хиляль» забил 6 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аль-Хиляля» — 2.50, победа «Флуминенсе» — 2.80, ничья — за 3.40.

ТБ 3,5 и ТМ 3,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.65 сооветственно.

Прогноз: «Флуминенсе» очень надежно действует на своей половине поля.

Ставка: Индивидуальный тотал «Аль-Хиляля» 1 меньше за 2.45.

Прогноз: Команды откроют счет уже в 1-м тайме.

Ставка: Тотал 1 больше в первом тайме за 1.78.