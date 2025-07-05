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    «Колорадо Рэпидс» выдаст ударное начало

    Колорадо Рэпидс — Спортинг Канзас-Сити. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, МЛС, 5 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо Рэпидс» — «Спортинг» Канзас-Сити
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    «Колорадо Рэпидс»
    5 июля в 21-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Колорадо Рэпидс» и «Спортинг» Канзас-Сити. Начало игры — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Колорадо Рэпидс» — «Спортинг» Канзас-Сити, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 05 Июля 2025 года

    Колорадо Рэпидс

  • Денвер
    •  Колорадо Рэпидс 04:30 Спортинг Канзас Сити

    Спортинг Канзас Сити

  • Канзас Сити
    •

    «Колорадо Рэпидс»

    Турнирное положение: «Колорадо Рэпидс» борется за попадание в топ-7 своей конференции. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Колорадо Рэпидс» набрал 26 зачетных пунктов в 20 матчах. А вот отличились игроки команды 23 результативными ударами.

    Колорадо Рэпидс — Спортинг Канзас Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела относительно продуктивно. «Колорадо Рэпидс» не уступил «Нью-Инглэнд Революшн» (3:3).

    До того команда нанесла поражение «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:0). А вот поединок с «Орландо Сити» завершился поражением (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Колорадо Рэпидс» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Колорадо Рэпидс» нынче выглядит вполне прилично. Команда не уступила в двух последних поединках.

    Причем «Колорадо Рэпидс» традиционно сложно противостоит «Миннесоте Юнайтед». В пяти последних очных поединках соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается подтянуться к первой семерке.

    «Спортинг» Канзас-Сити

    Турнирное положение: «Спортинг» Канзас-Сити не преуспевает в плане результатов. Команда на данный момент находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Спортинг» Канзас-Сити в 20 матчах чемпионата набрал 20 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела довольно неплохо. «Спортинг» Канзас-Сити не уступил «Реал Солт-Лейк» (1:1).

    До того команда переиграла «Шарлотт» (2:1). А вот чуть ранее она была бита крайне нестабильным «Далласом» (2:4).

    При этом «Спортинг» Канзас-Сити в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Спортинг» Канзас-Сити относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 31 мяч в 20 поединках МЛС.

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    При этом «Спортинг» Канзас-Сити победил только в пяти матчах из 20. А вот отставание от топ-9 составляет 6 зачетных баллов.

    Команда в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч. Да и стабильности в плане игры и результатов нет даже в первом приближении.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается зацепиться за драгоценные очки.

    Статистика для ставок

    • Обе команды не проигрывают 2 матча кряду

    • «Колорадо Рэпидс» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

    • Канзасцы в среднем пропускают чуть реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Колорадо Рэпидс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

    Прогноз: «Рэпидс» выглядят симпатичнее оппонента, и наверняка сразу будут максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и оборона канзасцев слишком часто допускает результативные ошибки.

    Ставка: Победа «Колорадо Рэпидс» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Колорадо Рэпидс — Спортинг Канзас-Сити?

    Матч Колорадо Рэпидс — Спортинг Канзас-Сити состоится 05 июля 2025 года в 04:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Колорадо Рэпидс — Спортинг Канзас-Сити?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Колорадо Рэпидс — Спортинг Канзас-Сити?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Колорадо Рэпидс — Спортинг Канзас-Сити?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Колорадо Рэпидс — Спортинг Канзас-Сити?

    Коэффициенты букмекеров: «Колорадо Рэпидс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.75.

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    Колорадо Рэпидс — Спортинг Канзас-Сити: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 05.07.202504:30. «Колорадо Рэпидс» выдаст ударное начало
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