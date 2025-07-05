Колорадо Рэпидс — Спортинг Канзас-Сити. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, МЛС, 5 июля 2025 года

5 июля в 21-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Колорадо Рэпидс» и «Спортинг» Канзас-Сити. Начало игры — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Колорадо Рэпидс» — «Спортинг» Канзас-Сити, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Колорадо Рэпидс»

Турнирное положение: «Колорадо Рэпидс» борется за попадание в топ-7 своей конференции. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Колорадо Рэпидс» набрал 26 зачетных пунктов в 20 матчах. А вот отличились игроки команды 23 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела относительно продуктивно. «Колорадо Рэпидс» не уступил «Нью-Инглэнд Революшн» (3:3).

До того команда нанесла поражение «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:0). А вот поединок с «Орландо Сити» завершился поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Колорадо Рэпидс» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Колорадо Рэпидс» нынче выглядит вполне прилично. Команда не уступила в двух последних поединках.

Причем «Колорадо Рэпидс» традиционно сложно противостоит «Миннесоте Юнайтед». В пяти последних очных поединках соперники по 2 раза огорчили друг друга.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается подтянуться к первой семерке.

«Спортинг» Канзас-Сити

Турнирное положение: «Спортинг» Канзас-Сити не преуспевает в плане результатов. Команда на данный момент находится на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Спортинг» Канзас-Сити в 20 матчах чемпионата набрал 20 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела довольно неплохо. «Спортинг» Канзас-Сити не уступил «Реал Солт-Лейк» (1:1).

До того команда переиграла «Шарлотт» (2:1). А вот чуть ранее она была бита крайне нестабильным «Далласом» (2:4).

При этом «Спортинг» Канзас-Сити в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Спортинг» Канзас-Сити относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 31 мяч в 20 поединках МЛС.

При этом «Спортинг» Канзас-Сити победил только в пяти матчах из 20. А вот отставание от топ-9 составляет 6 зачетных баллов.

Команда в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч. Да и стабильности в плане игры и результатов нет даже в первом приближении.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

Обе команды не проигрывают 2 матча кряду

«Колорадо Рэпидс» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

Канзасцы в среднем пропускают чуть реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Колорадо Рэпидс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

Прогноз: «Рэпидс» выглядят симпатичнее оппонента, и наверняка сразу будут максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и оборона канзасцев слишком часто допускает результативные ошибки.

Ставка: Победа «Колорадо Рэпидс» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.25