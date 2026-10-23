В этом экспрессе разберём матчи в РПЛ, а также в чемпионатах Англии и Германии. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.88.

«Краснодар» — «Балтика»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ

«Краснодар» переживает один из самых сложных отрезков за последние сезоны. Команда Мурада Мусаева неожиданно потеряла стабильность и уже не напоминает коллектив, который недавно боролся за чемпионский титул. Ни при самом Мусаеве, ни при его предшественнике Владимире Ивиче «быки» не сталкивались с настолько затяжным спадом.

Серия неудач началась в начале сентября с кубкового матча против «Факела». Затем краснодарцы отправились в Самару, где в игре с «Крыльями Советов» вели со счётом 2:0 после первого тайма, но в итоге позволили сопернику отыграться. После этой встречи команда так и не смогла вернуться на привычный уровень, а череда потерянных очков в дальнейшем дополнилась двумя поражениями подряд.

Проблемы «Краснодара» затрагивают не только игровые взаимодействия, но и психологическое состояние футболистов. На фоне прошлогодних выступлений многие игроки заметно сдали, и лишь немногие сохраняют прежний уровень. Среди тех, кто продолжает выглядеть убедительно, можно выделить Жоао Батчи, Илью Ваханию и Лукаса Оласу.

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«Балтика» также подходит к предстоящей встрече не в лучшем состоянии. Калининградцы не выигрывали в пяти последних официальных матчах, а в двух предыдущих турах чемпионата не смогли забить ни «Ахмату», ни «Ростову». При этом команда Андрея Талалаева получает меньше критики, чем её ближайший соперник. Кадровые возможности балтийцев заметно уступают ресурсам действующего вице-чемпиона страны.

Несмотря на затянувшийся спад, «Краснодар» обладает достаточным потенциалом, чтобы переломить ситуацию. Результативная игра с «Локомотивом» показала, что команда по-прежнему способна создавать моменты, хотя надёжность обороны остаётся серьёзной проблемой.

Ставка: Победа «Краснодара» за 1.75.

«Челси» — «Тоттенхэм»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

В межсезонье «Челси» возглавил Хаби Алонсо, получивший известность благодаря успешной работе в «Байере», но не сумевший добиться ожидаемых результатов в мадридском «Реале» в прошлом сезоне. Испанский специалист стал очередным тренером, которому доверили руководство лондонцами в течение года. Сначала клуб расстался с Энцо Мареской, а затем завершился неудачный период работы Лиама Росеньора.

Масштабная трансферная кампания «Челси» сопровождалась серьёзными финансовыми затратами и существенным обновлением состава. Несмотря на кадровые изменения, Алонсо достаточно быстро определил костяк команды, вокруг которого строится игра. Среди ключевых футболистов выделяются Морган Роджерс, Коул Палмер, Жоао Педро и другие лидеры.

У «Тоттенхэма» ситуация менее стабильная. В девяти официальных матчах сезона команда Роберто де Дзерби одержала победы только над «Чарльтоном» и «Ковентри Сити». Представителя Чемпионшипа лондонцы разгромили в Кубке английской лиги, а «Ковентри» обыграли в рамках Премьер-лиги. При этом из кубкового турнира «шпоры» вылетели после противостояния с «Ливерпулем».

В чемпионате Англии «Тоттенхэм» потерпел три поражения в семи турах. Ещё три встречи завершились вничью — против «Эвертона», «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед».

Сейчас обе команды располагают возможностями для создания опасных моментов. «Челси» прибавил в атаке, а «Тоттенхэм» постепенно исправляет проблемы с реализацией. При этом нестабильность хозяев и эмоциональная составляющая дерби могут сделать матч открытым.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.52.

«Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт»

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига

Команда Нико Ковача в последнее время испытывала трудности с набором очков. До недавней победы над «Сабахом» в Лиге чемпионов дортмундцы три матча подряд не могли выиграть: дважды сыграли вничью и потерпели единственное на тот момент поражение в сезоне в еврокубках, уступив «Будё-Глимт» со счётом 0:1.

Такая серия не соответствовала амбициям клуба, однако на этой неделе «шмели» наконец добились положительного результата, обыграв «Сабах» — 2:1. При этом сама игра не сняла всех вопросов к команде: по качеству футбола «Боруссия» по-прежнему далека от идеала. Тем не менее победа позволила немного снизить давление и вернуть уверенность перед очередным туром чемпионата.

Начало сезона для «Айнтрахта» получилось неоднозначным. Команда не сразу обрела стабильность, а внутренние разногласия в руководстве и уход спортивного директора добавили клубу проблем за пределами поля. Тем не менее франкфуртцы продолжают набирать очки и сохраняют шансы включиться в борьбу за места в верхней части таблицы.

После шести туров у «орлов» было два поражения, что само по себе не выглядело катастрофой. Правда, после разгрома от «РБ Лейпцига» со счётом 0:6 команда не смогла сразу убедительно реабилитироваться. Зато в предыдущем туре «Айнтрахт» обыграл «Кёльн» — 1:0. Эта победа позволила улучшить настроение и приблизиться к еврокубковой зоне.

Ставка: Обе команды забьют за 1.46.

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Общий коэффициент — 3.88.