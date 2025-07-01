Эволюция гения. КЧМ подсказал, как сборной Аргентины использовать Месси на ЧМ-2026

По мере того как Лионель Месси приближается к закату карьеры, встает главный вопрос: способен ли он стать лидером сборной Аргентины на чемпионате мира-2026?

Несмотря на то что 38-летний Месси продолжает блистать в МЛС, уровень соперничества в американской лиге не всегда соответствует той интенсивности, с которой он сталкивается на международной арене.

Клубный чемпионат мира, где «Интер Майами» встречался с элитными соперниками из Европы и Южной Америки, дал возможность оценить, как Месси играет прямо сейчас против топ-защитников и что это говорит о его возможной роли в сборной следующим летом.

Эволюция Месси на клубном уровне

Спустя несколько месяцев после дебюта за «Барселону» — 16 октября 2004 года — Месси забил свой первый мяч в составе основной команды после передачи Роналдиньо, став самым юным автором гола в истории клуба на тот момент. С тех пор аргентинец побил большинство крупных рекордов, задал новые стандарты и переопределил саму суть футбольной игры.

Впервые Месси по-настоящему поразил футбольный мир в 2007 году, в матче против «Эспаньола»: он получил мяч на своей половине поля, протащил его мимо нескольких защитников, обыгрывая их один за другим, и отправил в сетку. Тогда он уже представлял собой нечто большее, чем просто флангового игрока: левша с взрывной скоростью, играющий на правом краю, он смещался в центр и создавал моменты, которые казались невозможными.

Лионель Месси globallookpress.com

Позже Пеп Гвардиола, тогдашний тренер «Барселоны», пересмотрел понятие классического нападающего, превратив Месси в «ложную девятку» и раскрыв весь его потенциал — настолько, что он начал переигрывать практически любого соперника. Физическая готовность, уникальное футбольное чутье и видение поля быстро сделали Месси одним из величайших футболистов в истории игры.

Его успехи в «Барселоне» поначалу не переносились на выступления за сборную Аргентины: в национальной команде тренеры долго не могли найти способ правильно использовать сильные стороны Месси. Всё изменилось с приходом Лионеля Скалони, под руководством которого «альбиселесте» перестала полностью зависеть от своего лучшего игрока: команда делает всё возможное, чтобы капитан блистал в финальной трети поля.

Сейчас, в 38 лет, его стиль игры стал более зрелым, но способность влиять на ход матча осталась прежней.

В «Интер Майами» продолжают искать способы раскрыть таланты Месси, не подвергая его тело чрезмерным нагрузкам. Сезон в МЛС длится с февраля по декабрь, включает 34 матча регулярного чемпионата и плей-офф, если команда попадает туда.

В этом году «Интер Майами» также участвовал в Лиге чемпионов КОНКАКАФ, Клубном чемпионате мира (КЧМ) и сыграет в Кубке лиг, который стартует в конце июля.

Лионель Месси globallookpress.com

Хотя большинство матчей Месси на клубном уровне теперь проходит в МЛС, где давление и интенсивность зачастую ниже, КЧМ стал более точным индикатором его текущего уровня. Противостояние с такими соперниками, как «Пари Сен-Жермен» (а ранее — «Порту» и «Палмейрас»), позволило Месси проверить себя на фоне защитников, с которыми он может столкнуться в матчах чемпионата мира.

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано внимательно следит за игровыми минутами Месси и дает ему отдых в менее значимых матчах регулярного сезона МЛС. Сам футболист тоже адаптировал свой стиль, чтобы сохранять энергию и максимально эффективно использовать свои сильные стороны.

Его технический арсенал остался прежним, но подход к использованию своих лучших качеств стал другим. Теперь Месси чаще полагается на своё тонкое понимание игры: чтобы выдать идеальный по таймингу пас или найти свободную зону для удара. И хотя его проходы сквозь оборону и выходы на финальную треть стали менее стремительными, по эффективности они по-прежнему впечатляют.

С точки зрения статистики трансформация Месси легко прослеживается — как и те послабления, которые он получает от не самой надежной обороны клубов МЛС.

На КЧМ он в среднем пробегал 5,5 метра с мячом за один прорыв — меньше, чем в МЛС, где этот показатель составляет 6,1 метра. Цифра 5,5 в целом соответствует его показателям в последние годы в Европе: 5,2 метра за «Пари Сен-Жермен» в сезоне-2022/23 и 5,7 — за «Барселону» в сезоне-2020/21. Для сравнения, в период расцвета — в сезоне 2011/12 — он набирал в среднем 6,2 метра за один прорыв.

Лионель Месси globallookpress.com

Похожая картина и по количеству попыток обводки за 90 минут. На КЧМ он совершал в среднем 4,5 попытки за матч — это значительно меньше, чем в сезоне-2011/12, когда он совершал 9,1 обводки в среднем за игру. Однако в МЛС у него в среднем 7,99 обводки за матч. Этот показатель свидетельствует о том, сколько возможностей для обострения ему предоставляет оборона соперников в североамериканской лиге. При более серьезной конкуренции мы наблюдаем четкий сдвиг: от дриблинга — к более эффективному движению и созиданию.

Одновременно с этим количество его передач в финальную треть поля за 90 минут сократилось с 35,6 в сезоне-2011/12 в «Барселоне» до 13,0 на КЧМ. Однако это объясняется не снижением активности, а скорее более избирательным и точным стилем игры. В матчах МЛС-2025 этот показатель возрастает до 24,3.

Месси уже не доминирует на поле за счет постоянного движения, но его способность выбирать нужный момент и принимать правильные решения остается прежней — он по-прежнему способен решать исход матчей даже против серьезных соперников.

Модифицируя свою игру, Месси способен продолжать быть эффективным даже при болевых ощущениях или мышечном напряжении, особенно за счет точности своего левого удара. В матче второго тура группового этапа КЧМ против «Порту» Маскерано подтвердил, что Месси чувствовал дискомфорт на протяжении всей встречи, но настоял на том, чтобы остаться на поле. И именно он забил победный гол со стандарта, отправив мяч в правую девятку.

Лионель Месси globallookpress.com

«Можно сколько угодно говорить, что он — величайший футболист в истории, но его жажда побед удивляет. Даже в концовке матча против "Порту", уставший и травмированный, он продолжал помогать команде добиваться результата. Мы должны держаться за это, понимать, что его присутствие — это преимущество, и заражаться его духом», — сказал Маскерано.

Даже травмированный, Месси всегда может рассчитывать на точность своего удара.

Он оставался опасным и в матче 1/8 финала против «ПСЖ», демонстрируя элементы своей обновленной игры во втором тайме, несмотря на итоговое поражение со счетом 0:4. Месси обыгрывал игроков «ПСЖ», пытаясь вывести на удар Тадео Альенде и Луиса Суареса, но партнеры не воспользовались его передачами.

Способность Месси прорваться через защитников и выйти на финальную треть по-прежнему способна удивлять даже лучшую команду Европы. Но теперь ему нужна помощь.

Эволюция Месси в сборной Аргентины

Какие еще главы ждут нас в этой удивительной истории?

Возможно ли, что поражение от «ПСЖ» в 1/8 финала КЧМ стало последним выступлением Месси на крупном турнире? Официального подтверждения его участия в ЧМ-2026 всё еще нет.

Месси всегда придерживался подхода «поживем — увидим», и ему нужно убедиться, что он сможет выступить на должном уровне. Мало что может служить лучшим мерилом, чем игра на выбывание против действующего чемпиона Европы.

Ожидать, что 38-летний игрок будет выступать на прежнем пике, нереально. В гонке между временем и спортсменом всегда побеждает время.

Прошло два с половиной года после ЧМ в Катаре, и вряд ли мы увидим Месси, стабильно играющего на том же уровне. Но КЧМ показал, что он всё еще способен влиять на ход событий: опускаясь глубже, чтобы контролировать ритм игры, внезапно ускоряясь ближе к воротам и, конечно, исполняя штрафные удары, когда кажется, будто он берет мяч и аккуратно кладет его в верхний угол ворот.

Скорее всего, Аргентина и Скалони найдут для Месси роль на следующем чемпионате мира.

Лионель Месси и Лионель Скалони globallookpress.com

Отношения между тренером сборной Аргентины и капитаном команды были поистине замечательными. Скалони принял команду на временной основе после ЧМ-2018 в России. Его рассматривали как недорогую временную замену, но он пришел (практически без опыта) полный амбиций. Вдохновленный тогдашним чемпионом мира сборной Францией, он заявил о намерении внедрить новый стиль, основанный на быстрых переходах. Его команда должна была отбирать мяч и оказываться в позиции для удара в течение трех-четырех секунд.

Это едва ли казалось подходящей идеей для команды Месси, и на Кубке Америки 2019 года всё началось катастрофически. Всё могло пойти наперекосяк, но Скалони повезло работать с новым Месси.

В то время, находясь в непростых отношениях с руководством «Барселоны», Месси, похоже, сделал сборную Аргентины своим главным приоритетом.

Что ему пришлось изменить? Долгое время считалось, что его отстраненная манера поведения оказывала устрашающее воздействие на остальную команду. Но в 2019 году всё изменилось.

Журналисты, освещавшие жизнь сборной, отмечали, что Месси превратился в активного лидера и вдохновляющую фигуру. Аргентина проиграла Бразилии в полуфинале Кубка Америки, но сумела усовершенствовать команду как в тактическом, так и в психологическом плане.

Лионель Месси globallookpress.com

Команда перешла к игре, основанной на владении мячом, изматывая соперников и передавая мяч Месси в зонах, где он мог нанести наибольший урон, — ближе к воротам. Они выстраивались почти как «Месси и его фан-клуб». Остальные игроки испытывали к нему благоговение и делали всё возможное, чтобы создать ему платформу для реализации плана.

Сразу после победы над Бразилией в финале Кубке Америки 2021 года, когда Месси наконец-то выиграл первый крупный титул для своей страны, к нему бросилась праздновать вся команда. И, конечно, в конце следующего года у них был еще более значимый повод для торжества.

Чемпионат мира в Катаре стал мастер-классом тренерской работы Скалони, который адаптировал систему под соперников и вносил грамотные изменения в состав, которые были направлены на то, чтобы сохранить главную идею — помочь Аргентине получить максимум от Месси. При этом в сборной быстро поняли, что турнир будет сложным, и команде не удастся доминировать во владении мячом, как она рассчитывала.

Поэтому Лаутаро Мартинес у пришлось уступить место центрального нападающего Хулиану Альварес у — форварду с душой полузащитника, который мог выполнять всю беговую работу за Месси.

Но что теперь? Стоит ли по-прежнему приносить столько жертв ради одного игрока?

Самый тяжелый момент для Аргентины с момента ЧМ в Катаре наступил в момент исторического триумфа. В ноябре 2023 года Аргентина обыграла Бразилию (1:0)на «Маракане» в Рио-де-Жанейро — это было первое поражение бразильцев в домашнем матче отборочного турнира к чемпионату мира. По правде говоря, результат был значительно лучше, чем игра. И у Скалони появилась дополнительная причина для беспокойства. Да, Месси не был полностью здоров, но он почти не проявил себя — и его заменили за 15 минут до конца матча, что было немыслимо еще пару лет назад.

Лионель Месси globallookpress.com

На послематчевой пресс-конференции Скалони заговорил о возможной отставке. Объяснение было простым: он выстраивал команду вокруг Месси и начал задаваться вопросом, работает ли эта формула.

Но время имеет свойство превращать немыслимое в возможное. И подобно тому, как Кубок Америки 2019-го и 2021 года сыграли важную роль в укреплении связи между Месси и командой, турнир 2024 года намекнул на будущее без его участия.

Во втором тайме финального матча против Колумбии Месси получил травму и был заменен. Можно сказать, что без него Аргентина стала играть еще лучше и в итоге победила.

У Скалони появилась возможность рассмотреть варианты построения команды без Месси. Первый вариант — использовать вместе Альвареса и Мартинеса. В таком случае первый опускался на позицию Месси, — именно так Аргентина разгромила Чили (3:0) в сентябре прошлого года. Недавно Скалони стал задействовать Альвареса на позиции центрального нападающего в связке с Тьяго Альмадой, который врывается с левого фланга в роли плеймейкера.

В марте Аргентина победила Уругвай, а затем разгромила Бразилию (4:1). Для команды, не теряя своего благоговения перед Месси, эти убедительные победы стали огромным психологическим подъемом.

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Сам Месси, похоже, тоже доволен таким положением дел. Вернувшись в состав на июньские матчи, он появился со скамейки в игре против Чили, а во втором тайме домашнего матча с Колумбией был заменен. Сразу после его ухода Альмада забил гол, сравняв счет.

Динамика изменилась. Это уже не просто «Месси и его фан-клуб». Его «фанаты» повзрослели и готовы взять на себя больше ответственности. И именно эта уверенность в своих товарищах по команде — понимание, что теперь не все зависит только от него, — делает более вероятным, что Месси попытается завоевать титул и на своем последнем чемпионате мира.