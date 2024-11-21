Дорога на ЧМ-2026. Закончилась ли эра сборной Аргентины и что стоит за спадом Бразилии?

Квалификация чемпионата мира 2026 года в Южной Америке началась с шести раундов в прошлом году, менее чем через девять месяцев после того, как Лионель Месси и Аргентина выиграли финал 2022 года в Катаре.

С сентября было сыграно еще шесть раундов, в результате чего кампания завершилась на две трети. С этого момента события стали немного более разнесенными по времени, с двойными матчами в конце марта, начале июня и середине сентября.

Итак, после последней безумной серии матчей, ESPN рассматривает, какие большие вопросы стоят перед командами, готовящимися к последнему рывку к финальной части турнира в США, Мексике и Канаде.

Аргентина

1-е место: 25 очков (разница забитых и пропущенных мячей +14)

Заканчивается ли славная эра?

Победа со счетом 1:0 над Перу во вторник, 19 ноября, принесла Аргентине 25 очков. Во всех предыдущих кампаниях с участием 10 команд этого было достаточно, чтобы гарантировать шестое место. Поскольку шесть лучших команд автоматически попадают на ЧМ-2026, мы можем с уверенностью заключить, что за оставшуюся треть матчей обладатели Кубка мира уже сделали достаточно, чтобы обеспечить себе участие в турнире в Северной Америке и защитить свой титул.

Аргентина — Перу globallookpress.com

И все же. В атмосфере царит смутное чувство беспокойства, которое, возможно, лучше всего выразил Хуан Пабло Варски, один из ведущих футбольных авторов страны. После поражения со счетом 1:2 от Парагвая на прошлой неделе он написал, что игра с Перу «будет представлять собой нечто очень важное — конец того ядра, которое мы знаем как лучшую сборную Аргентины».

Он имеет в виду ощущение, что нынешняя команда, возможно, прошла свой пик — что Анхеля Ди Марию невозможно заменить, что международное будущее Месси остается неопределенным, настолько, что команде, возможно, нужно переосмысление.

Сможет ли Месси действовать вместе с Лаутаро Мартинесом и Хулианом Альваресом? Вероятно не против лучших команд. «Настал момент», — заключил Варски, — «обновляться, меняться, искать альтернативы». Скоро мы узнаем, согласен ли с ним тренер Лионель Скалони.

Уругвай

2-е место: 20 (+8)

Прошла ли буря?

В это же время в прошлом году Уругвай Марсело Бьелсы только что обыграл Бразилию и Аргентину и был командой континента, находящейся в лучшей форме. Тренер казался прекрасно подходящим для стареющей команды, нуждающейся в смене караула.

Феде Вальверде в матче с Бразилией globallookpress.com

Но дела пошли не так во время Кубка Америки. Серьезная травма центрального защитника «Барселоны» Рональда Араухо заставила содрогнуться всю команду, а затем возник вопрос об отношениях между известным своей эксцентричностью тренером и его игроками. После ухода из международного футбола Луис Суарес публично озвучил список жалоб, которые, казалось, широко обсуждались в раздевалке, и внезапно сборная Уругвая оказалась ввергнута в кризис. Они не смогли забить в четырех играх, даже умудрившись проиграть Перу, и еще больше плохих результатов в ноябре могли бы сделать ситуацию невыносимой. А соперники были сильными.

Но Уругвай собрался для драматической победы над Колумбией и напряженной ничьей в гостях с Бразилией. Решения Бьелсы окупились: оставить Мануэля Угарте, по признанию тренера, лучшего игрока во время его работы с командой, вне стартового состава против Колумбии; замена Дарвина Нуньеса в перерыве против Бразилии сработала нормально. Уругвай, похоже, вернулся на верный курс.

Эквадор

3-е место: 19 (+7)

Нашли ли они недостающую часть паззла?

Эквадор претендует на звание самой надежной команды в квалификации КОНМЕБОЛ. Если бы не трехочковый штраф, они были бы вторыми в таблице. Победа со счетом 1:0 в гостях против Колумбии во вторник может стать лучшим выступлением за всю кампанию — и из-за того, как они контролировали игру в течение первых 20 минут. а также из-за того, как они защищались более часа после удаления Пьеро Инкапье.

Линия обороны чрезвычайно впечатляет. Всего четыре пропущенных гола в 12 играх говорят сами за себя. У Эквадора великолепный урожай центральных защитников, а Моисес Кайседо возглавляет динамичную, атлетичную полузащиту. Проблема на другом конце поля, где не хватает нападающих. Эквадор по-прежнему чрезмерно зависит от Эннера Валенсии, чей победный гол против Колумбии был великолепен, но который сейчас находится в статусе ветерана. Альтернатив мало. Кевин Родригес — охотно пытается в атаке, но нестабилен в плане голов. Лео Кампана испытывает трудности с физической формой на этом уровне.

Гонсало Плата globallookpress.com

Но, по крайней мере, Гонсало Плата вернулся. Сильный, левоногий вингер был звездой превосходной молодежной команды Эквадора (U20) в 2019 году. С тех пор он скитался по клубам и его карьера оказалась непредсказуемой, как на поле, так и за его пределами. Недавно он присоединился к «Фламенго» в Бразилии, и после непростого старта начинает расцветать. Плата был большим плюсом для Эквадора в играх этого месяца, и если вингер сможет оставаться последовательным, он может значительно увеличить огневую мощь команды.

Колумбия

4-е место: 19 (+5)

Как тренер отреагирует на свой первый кризис?

Нестор Лоренцо провел два года без поражений с Колумбией, пока не проиграл Аргентине в финале Кубка Америки. Его команда по-прежнему была единственной непобежденной командой в отборочных матчах чемпионата мира — но теперь они проиграли три из последних четырех матчей. Это новая территория для Лоренсо и его парней.

Нестор Лоренцо globallookpress.com

Правда, все три были поражениями с минимальным счетом в один гол. Но насколько эта последовательность поколеблет веру в раздевалке? Будет ли серьезное переосмысление? Хамес Родригес жизненно важен для команды, но в какой момент его нехватка игрового времени на клубном уровне станет проблемой? Доверят ли Джону Дурану на постоянной основе место основного центрфорварда? В настоящее время эта роль часто принадлежит Джону Кордобе, но чем больше тренер упорствует, ставя его, тем больше шансов игрок «Краснодара» упускает.

Далее, в конце марта, с очередной дисквалификацией Дурана, состоится визит в Бразилию, игра, в которой Колумбия может ожидать серьезного испытания. После этого большинство оставшихся матчей выглядят проще, но еще одно поражение (четвертое из пяти) может вновь открыть раны поколения игроков, все еще страдающих от травмы, вызванной пропуском чемпионата мира в Катаре. Колумбия обязательно будет представлена ​​в 2026 году. Несколько месяцев назад казалось, что они даже могут отправиться в Северную Америку в качестве одного из потенциальных сюрпризов турнира. Смогут ли они сохранить эту веру?

Бразилия

5-е место: 18 (+6)

Что мешает Бразилии раскрыть свой потенциал?

Многие из присутствовавших на полупустом стадионе в Салвадоре высмеивали хозяев поля во вторник после того, как Бразилия не справилась с Уругваем, сыграв со счетом 1:1. Пятое место после 12 игр — это плохой результат для команды с таким количеством талантов — большинство национальных команд отдали бы жизнь за вратарей, центральных защитников и особенно вингеров сборной Бразилии.

Бразилия — Уругвай globallookpress.com

Но, возможно, в этом и заключается проблема. Талант в сборной Бразилии неравномерно распределен по полю. На флангах больше нападающих, чем они могут использовать. Один из них, Рафинья, теперь действует более центрально. Когда они на скорости врываются в свободные зоны, это может быть волнующе, а оборона соперника напрягается изо всех сил, чтобы их сдержать.

Но все это может быть слишком неистово, слишком прямолинейно, без пауз и изменений ритма. И, что особенно важно, то, как выстроена игра команды, оставляет Бразилию слишком открытой в центре полузащите. В каждой игре они пропускают, потому что соперникам дают слишком много места перед оборонительной линией Бразилии.

Хорошей новостью является то, что не должно быть никаких сомнений относительно квалификации на ЧМ-2026. Они были развеяны октябрьскими победами над двумя последними командами в таблице. Это дает тренеру Доривалу Жуниору время улучшить баланс своей команды — и на пути к 2026 году он должен приветствовать тот факт, что у него впереди несколько сложных игр. Каждая из них — бесценная практика, потому что впереди много работы, если команда хочет выполнить обещание Доривала и пройти весь путь до финала следующего чемпионата мира.

Парагвай

6-е место: 17 (+1)

Как им это удалось?

После шести туров прошлого года у Парагвая было всего пять очков и всего один гол. Затем все стало еще хуже. На Кубке Америки они выбыли на групповом этапе, проиграв все три матча. Но теперь они уверенно идут к своему первому с 2010 года чемпионату мира. В шести раундах этого года они набрали больше очков, чем кто-либо другой, несмотря на сложную серию матчей. Это был необычайный поворот, и большая часть заслуги принадлежит Густаво Альфаро, их третьему тренеру в этой кампании.

Густаво Альфаро (слева) globallookpress.com

Став поздним выбором на место во главе Эквадора в последнем цикле чемпионата мира, Альфаро мгновенно освоил футбол национальной сборной. За долгую историю в своей родной Аргентине Альфаро лучше всего проявил себя с небольшими командами, которые способны играть на контратаках. Это сделало его подходящим для национальных сборных, в которых он работал. Он отлично справился с Эквадором и, кажется, справляется еще лучше с Парагваем. Сдержанный, неброский, он отличный организатор обороны, чьи команды также могут нести угрозу в атаке.

Все футбольные трансферы

Линия атаки была значительно усилен возвращением в форму нападающего «Брайтона» Хулио Энсисо, который пропустил прошлогодние игры из-за травмы. И двух побед в оставшихся шести играх может быть достаточно, чтобы Парагвай квалифицировался на ЧМ-2026.

Боливия

7-е место: 13 (-14)

Сходятся ли цифры?

Всегда, казалось, что именно Боливия извлечет выгоду из расширения чемпионата мира. Они настолько сильны дома — на огромной высоте Ла-Паса — что могли надеяться попасть на свой первый чемпионат мира с 1994 года, даже не набирая очков на выезде.

Но они начали катастрофически, проиграв свои первые две домашние игры. Ситуация потребовала отчаянных мер. В этом году они переместили свою домашнюю базу еще выше, на стадион в Эль-Альто, что еще больше усложнило жизнь неакклиматизированным соперникам. А затем последовала неожиданная победа в сентябре на выезде над Чили, их первая победа на выезде в квалификации чемпионата мира за более чем 30 лет.

Боливия — Парагвай globallookpress.com

Казалось, тогда им оставалось только выиграть оставшиеся домашние игры. Но они только что потеряли два очка, сыграв вничью 2:2 с Парагваем. Это создает давление. Осталось еще три домашних матча. Выиграйте их, и Боливия наберет 21 очко — возможно, недостаточно, чтобы попасть в первую шестерку, но, скорее всего, достаточно, чтобы занять седьмое место и получить шанс на стыковые матчи.

Венесуэла

8-е место: 12 (-4)

На пути к разочарованию?

Год назад после шести туров Венесуэла находилась на четвертом месте в таблице — выше Бразилии — и мечтала наконец-то дебютировать на чемпионате мира. Такая вера была подкреплена многообещающим Кубком Америки. Но последующие шесть туров оказались крайне разочаровывающими.

Венесуэла не выиграла ни одной игры и набрала всего три очка, что является самым низким показателем среди всех команд. Мечта о ЧМ- 2026 вот-вот выскользнет сквозь пальцы. Были проблемы с травмами, особенно у Янхеля Эрреры, лучшего полузащитника команды, и возраст, похоже, наконец-то настигает центрального нападающего Саломона Рондона.

Саломон Рондон globallookpress.com

Но не все потеряно. Венесуэла остается сильной на своей домашней арене Матурин. В ходе этих последних шести матчей они сыграли вничью дома с Уругваем, Аргентиной и Бразилией. Оставшиеся домашние матчи включают Перу и Боливию. После восьми туров без побед Венесуэла имеет все возможности вернуться в борьбу за место в стыках. Но смогут ли они справиться с ситуацией, когда победа является необходимостью, а не бонусом?

Чили

9-е место: 9 (-11)

Сможет ли тренер Гарека сотворить чудо?

Сборная Перу была ужасна до прихода аргентинского тренера Рикардо Гареки и снова ужасна после его ухода. Пока он был у руля, те же самые игроки достигли своего первого чемпионата мира с 1982 года и были очень близки к другому.

Может ли Гарека сделать что-то подобное с Чили? До сих пор его работа была огромным разочарованием. Но победа со счетом 4:2 над Венесуэлой во вторник оставляет Чили всего на четыре очка позади Боливии, которая в настоящее время находится в позиции стыковых матчей. Это вряд ли кажется оправданным. Чили были настолько плохи — даже проиграв дома Боливии — что им невероятно повезло, что они все еще имеют самые отдаленные шансы попасть на ЧМ-2026. Но, как мы видели, у Гареки есть послужной список.

Рикардо Гарека globallookpress.com

Возможно, более важный вопрос заключается в следующем: как так получилось, что чемпионы Кубка Америки 2015 и 2016 годов так сильно сдали позиции? Никакой замены золотому поколению не нашлось, работа по развитию молодежи была некачественной, а превращение чилийских клубов в бизнес, которое 15 лет назад считалось панацеей, не дало желаемых результатов. Тем не менее, возможность искупления в 2026 году существует — хотя для этого почти наверняка понадобится победа над Боливией в июне. Если Гарека сможет найти способ выиграть эту игру, то он действительно сотворит чудо.

Перу

10-е место: 7 (-12)

Разве кто-то ожидал чего-то лучшего?

Унылый итог в три гола в 12 играх говорит сам за себя. Уругвайский тренер Хорхе Фоссати, второй за кампанию, пытался сделать свою команду прочной в обороне, используя свою любимую схему с тремя защитниками. Но это стоило ему остроты в атаке. Печально то, что ему не с чем работать. Приближаясь к своему 41-му дню рождения, Паоло Герреро по-прежнему остается основным центральным нападающим команды.

Паоло Герреро globallookpress.com

Перуанский футбол переживает удручающее время. В последний раз клубы страны выходили из группового этапа Кубка Либертадорес, южноамериканской Лиги чемпионов, в 2013 году. Перу только что лишилась права проводить соревнования континента U20 в начале следующего года. Недавно был арестован президент местной футбольной ассоциации, обвиненный в руководстве преступной организацией. Неудивительно, что Перу находится в самом низу турнирной таблицы.