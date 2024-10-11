Клубы против сборных. Нас ждет закат международного футбола?

Накануне нового сезона защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Рубен Диаш использовал свои аккаунты в социальных сетях, чтобы рассказать о том, что предстоит ему за время выступлений за клуб и сборную: 11 месяцев непрерывного футбола, включающие целых 85 игр.

«POV (точка зрения): Вы играете за "Сити".», — написал Диаш в краткой подписи к своему календарю матчей, охватывающему различные соревнования, выделенные разным цветом.

Прошло два месяца, и Диаш уже записал на свой счет 12 матчей за «Сити» и сборную Португалии в этом сезоне. Скорее всего, он еще сыграет за свою сборную в двух матчах на предстоящей неделе, прежде чем вернется в клуб перед поездкой в рамках ​​Премьер-лиги в гости к «Вулверхэмптонц» в воскресенье. И так будет продолжаться.

Календарь «Ман Сити» x.com/rubendias

Диаш не одинок. Бернарду Силва, его партнер по клубу и сборной, находится в таком же напряженном графике, как и большинство игроков «Сити», хорошо привыкших к международным обязанностям.

Родри был бы еще одним, если бы не травма колена, полученная в прошлом месяце, неудача, которая положила конец сезону полузащитника на самом его старте. Испанский полузащитник был ярым критиком растущих требований, предъявляемых к элитным футболистам всего за несколько дней до этого, заявив, что вполне вероятным вариантом является забастовка игроков. «Я думаю, мы близки к этому», — сказал Родри.

Ряд известных игроков с тех пор согласились, что кто-то должен пойти на уступки, и комментарии Маэты Моланго, исполнительного директора профсоюза игроков Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) в прошлом месяце показали, что именно международный футбол может оказаться наиболее уязвимым в ходе стремления к реформе.

«Мы очень ясно дали понять, что хотим отдать приоритет нашим внутренним соревнованиям», — сказал Моланго британскому BBC Radio 5 Live. «Это хлеб с маслом для наших игроков, поэтому я не думаю, что проблема здесь внутри страны. Я думаю, что проблема больше в плане международных соревнований, особенно соревнований национальных сборных».

Сила клубного футбола неумолимо росла в современную эпоху, и это ставит международный футбол перед лицом борьбы за актуальность.

Мало кто будет оспаривать место чемпионата мира на вершине футбола или эмоциональную привязанность к устоявшимся континентальным соревнованиям, таким как чемпионат Европы и Кубок Америки, но международный футбол и его пять окон для матчей сборных в каждом внутреннем сезоне начали казаться помехой для конкурирующих заинтересованных сторон, которые ничего от них не выигрывают.

«Совершенно очевидно, что это финансовый аргумент, не так ли?» — говорит Мик Маккарти, бывший защитник сборной Ирландии, который впоследствии дважды руководил национальной командой этой страны, а также клубами Премьер-лиги. «Каждый игрок, с которым я сталкивался, хотел играть за сборную. Это были самые счастливые времена в моей карьере. Но сейчас это вопрос денег. Премьер-лига — это монстр, а клубный футбол — это то, что окупается».

Англия — Греция globallookpress.com

Именно в эти недели, состоящие из не слишком вдохновляющих матчей Лиги наций УЕФА и отборочных матчей чемпионата мира ФИФА, международный футбол испытывает проблемы с тем, чтобы заставить пульс болельщиков биться чаще. Следующие крупные летние турниры — это отдаленная перспектива. Как вы подозреваете, значительная часть фанатов предпочла бы смотреть клубный футбол в эти выходные, а клубы, безусловно, предпочли бы, чтобы их игроки не летали в далекие страны, чтобы играть международные матчи сомнительной ценности.

Такой сезон без крупных турниров национальных сборных в конце заставит большинство национальных сборных сыграть 10 матчей в течение ограниченных международных окон в сентябре, октябре, ноябре, марте и июне. Требования не являются ни экстремальными, ни новыми, но именно дополнения к футбольному календарю ужесточили давление.

В июне 2025 года пройдут полуфиналы и финалы Лиги Наций, турнира УЕФА, основанного только в 2018 году, а также обновленный Клубный чемпионат мира ФИФА с 32 командами. Между окончанием одного и началом другого проходит всего семь дней. Пересечение клубного и международного футбола присутствует в сезоне, в котором победители расширенной Лиги чемпионов также должны сыграть как минимум на два матча больше, чем в прошлом.

Календарь международных матчей ФИФА среди мужчин (IMC) не предусматривает возможности для изменений по крайней мере до 2030 года, но профсоюзы игроков заявили о своем намерении бросить вызов мировому руководящему органу.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), организация, представляющая 65 000 игроков по всему миру, объединила усилия с ведущими европейскими лигами, чтобы обвинить ФИФА в «злоупотреблении доминированием» в судебном иске в Европейской комиссии этим летом. За этим последовало объединение Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) с французским профсоюзом игроков в отдельном деле в Брюссельском торговом суде. Они намеревались оспорить «законность решений ФИФА об одностороннем установлении международного календаря матчей».

ФИФА подчеркивает, что ключевые решения относительно календаря международных матчей принимались только после консультаций со всеми заинтересованными сторонами, включая FIFPro, но недовольство профсоюзов и игроков, которых они представляют, стало очевидным за последние шесть месяцев. Международный футбол или организованное ФИФА мероприятие, такое как Клубный чемпионат мира, стали выглядеть наиболее вероятной целью для элитных игроков, чтобы упереться рогом, если им не будут гарантированы изменения.

«Я дважды руководил сборной на международном уровне, и, по-моему, у меня было всего 12 игр за сезон», — говорит Маккарти. «Это не так много. Все всегда будет зависеть от игроков, но мы можем дойти до стадии, когда мы будем выбирать конкретных игроков только потому, что на нас оказывается давление».

«Я помню, как играл, и тренеры (клубов) говорили мне не возвращаться (из сборной) травмированным. Всем игрокам платят очень хорошо, но они просто хотят, чтобы их защищали. Я понимаю это. Им нужно думать о карьере».

Лионель Месси с трофеем ЧМ-2022 globallookpress.com

Международные награды не приносят игрокам прямых финансовых вознаграждений, но их притягательность остается очевидной. Такие турниры формируют наследие, как доказал Лионель Месси, когда его сборная Аргентины выиграла чемпионат мира 2022 года. Большинству игроков было бы нелегко отказаться от них.

«Наступает этап, когда, да, придется принимать решения», — заявил Ян Бараклоу, тренер национальной сборной Северной Ирландии в период с 2020 по 2022 год. «Сейчас футбол очень требователен. Вы рискуете снизить качество игры и у футболистов будут более короткие карьеры. Они в конечном итоге будут вынуждены делать выбор и отказываться от чего-то».

Видел ли он когда-нибудь нежелание игроков выполнять международные обязательства?

«Игроки, с которыми я имел дело и которыми руководил, чувствовали, что для них было честью играть за свою страну», — добавляет Бараклоу. «Но были определенные периоды в календаре, особенно летом, когда были товарищеские матчи, когда футболисты могли спросить, могут ли они пропустить игры».

«Причиной мог быть длинный сезон, им могло бы пойти на пользу провести время с семьей. Тренер может ожидать этого. Но это случалось нечасто. Я унаследовал таких парней, как Джонни Эванс и Стивен Дэвис, у которых был ненасытный аппетит играть за свою страну».

«Я определенно не думаю, что международный футбол ничего не значит. Иногда вы получаете случайного незаинтересованного игрока, и это нормально. Но другие не хотят отказываться от этого, потому что знают, что однажды у них не будет выбора, и все закончится».

Президент ФИФА Джанни Инфантино globallookpress.com

У ФИФА есть хорошо продуманная и оправданная защита международного футбола. Он дает возможность малым странам соревноваться с крупнейшими; шанс для менее титулованных футболистов пересечься с великими игроками. Это также ключевой источник доходов для ее 211 ассоциаций-членов, деньги используются для дальнейшего развития футбола во всех уголках мира. ФИФА несет ответственность не только перед элитой.

Однако запуск значительно расширенного (с семи команд до 32) Клубного чемпионата мира следующим летом является признанием того, что клубный футбол набирает все большую силу. ФИФА увидела, как потоки доходов УЕФА раздуваются через Лигу чемпионов, и в конечном итоге хочет получить свою долю с помощью своего собственного аналогичного соревнования. Кубок африканских наций, который изначально планировалось провести следующим летом, пришлось перенести на декабрь 2025 года и январь 2026 года.

Изменения и расширения непреднамеренно привлекли пристальное внимание к международному футболу за 20 месяцев до самого крупного чемпионата мира, в котором примут участие 48 команд (вместо 32) и пройдут 104 матча (вместо 64) в трех странах-организаторах (США, Канада и Мексика).

«Игроки должны донести свое послание, в конечном счете, потому что большего от них просить нельзя», — добавляет Бараклоу.

Чтобы сформировать дискуссию о будущем международного календаря матчей, нужно найти ответ на один вопрос: сколько игр в сезоне — это слишком много?

«Мы приближаемся к тому, чтобы узнать, не так ли?» — говорит Стивен Смит, основатель Kitman Labs, компании по спортивной науке и аналитике данных, специализирующейся на благополучии травмированных игроков и анализе производительности.

«Мы видим, как нарастает количество игр, следующих одна за другой, как растет уровень конкурентоспособности в этих играх, все это добавляет действительно сложную смесь для команд, лиг и руководящих органов, которым нужно за этим следить».

«Количество игр и минут за сезон не всегда является самым точным показателем того, какова вероятность, что игрок травмируется. Очевидно, если их все больше и больше, то это проблема, но совокупные минуты и игры — не единственный фактор».

«Это не перегрузка между одной игрой и следующей, а цепочки перегрузок. Это те периоды, когда игрок должен непрерывно играть большое количество матчей в коротком окне. Именно тогда мы видим, как действительно растет количество травм».

Фил Фоден и Луис Диас globallookpress.com

Это суть коллективных опасений игроков: чем больше матчей сыграно, тем больше угроза травмы. Ежегодный отчет FIFPro о рабочей нагрузке показал, что 10 игроков (все игроки сборных) сыграли в 70 матчах или более в прошлом сезоне, что значительно превышает рекомендуемый профсоюзом лимит в 55.

Среднестатистический игрок сборных вряд ли превзойдет это число и не столкнется с проблемами, добавив 10 игр национальной команды в свой календарь. Фактически, ежегодный отчет CIES Football Observatory показал, что только 0,31 процента игроков приняли участие в 61 или более играх, а еще 1,8 процента сыграли от 51 до 60 раз.

Но именно элите предстоит больше всего играть в расширенных соревнованиях в будущем: Фил Фоден из «Манчестер Сити» и сборной Англии, а также дуэт из «Ливерпуля» Луис Диас (Колумбия) и Дарвин Нуньес (Уругвай) сыграли по 72 матча за клуб и сборную в прошлом сезоне, по данным FIFPro.

«Опасность в том, что мы подрываем качество нашего футбола, потому что мы потеряем наших лучших спортсменов», — говорит Смит, чья компания работала с самой Премьер-лигой, а также с «Челси» и «Манчестер Юнайтед». «Мы продолжаем выпускать этих суперзвезд на поле, и если мы будем требовать от них слишком многого, то мы их потеряем. Вы в конечном итоге навредите карьере этих игроков».

Можем ли мы предположить, что травма колена, недавно полученная Родри, который в прошлом сезоне, по данным FIFPro, сыграл в 72 матчах за «Сити» и сборную Испании, была результатом слишком большой нагрузки?

«Невозможно сказать, что это было результатом его рабочей нагрузки, но и нельзя сказать, что это не так», — говорит Смит. «Травмы никогда не возникают из одного источника. Они многофакторны. Но я бы сказал, что у игрока был повышенный риск из-за того, сколько он подвергался нагрузке. И то же самое касается подавляющего большинства известных игроков, которые играют больше матчей, чем когда-либо».

Еще один фактор будущего международного футбола — это необходимость в поездках.

Европейский клубный футбол переполнен элитными южноамериканскими, североамериканскими, африканскими и азиатскими футболистами, и каждое международное окно требует от таких игроков отправляться в огромные путешествия между матчами. В рамках программы мониторинга FIFPro было обнаружено, что Кристиан Ромеро из «Тоттенхэма» провел 211 часов в международных поездках — 262 000 км — со сборной Аргентины.

«Это играет довольно огромную роль», — говорит Смит. «Мы провели исследование, изучающее влияние путешествий и влияние часовых поясов на здоровье и производительность игроков. Существует очень сильная связь между влиянием путешествий и как игровыми показателями, так и здоровьем игроков. Это действительно наносит им огромный урон».

Рубен Диаш globallookpress.com

Самая большая проблема футбола остается в отсутствии скоординированного мышления.

В этом сезоне Рубен Диаш уже играл в играх, контролируемых Футбольной ассоциацией Англии, Премьер-лигой и УЕФА, и еще сыграет в матчах под контролем ФИФА и Чемпиошипа. У каждого контролирующего органа есть интересы, которые нужно защищать, и нежелание уступать позиции. Клубы также организуют прибыльные предсезонные и пост-сезонные туры, которые требуют от их игроков все больше и больше. Это означает, что летние каникулы для элиты спорта редко длятся больше трех недель.

«Можно очень легко утверждать, что перегруженность матчей влияет на здоровье игроков», — добавляет Смит. «Коллегам по футболу нужно объединиться и отложить свои планы в сторону, потому что мы должны защитить свои активы».

Могут ли крупнейшие страны в конечном итоге избежать необходимости проходить отбор на крупные турниры? Могут ли все международные игры быть втиснуты в одно окно в середине сезона? Без юридической победы над ФИФА в ближайшие годы решение о том, как будет выглядеть следующий календарь международных матчей, в значительной степени будет предоставлено международному руководящему органу и его странам-членам.

Это гарантирует, что разговоры о закате международного футбола остаются преждевременными. Пока он может просто цепляться за свою романтическую привлекательность и статус-кво.

«Я всегда буду считать, что если вы хотите играть за свою страну, вы должны идти и играть», — говорит Маккарти. «Чемпионат мира всегда будет вершиной, и именно там игроки хотят оказаться. Как игрок, я бы играл в каждом международном матче, в котором мог бы участвовать».

«Вы видите это летом, когда у вас есть Евро или чемпионат мира — все в восторге. Но, в конечном счете, как и большинство вещей, все сводится к деньгам. А деньги сейчас в Премьер-лиге и в больших клубах».